Tätä mieltä tänään: "Miksi hallitus ei pysty vastaamaan suoraan, miksi diesel on jo kalliimpaa kuin bensiini. Lisäksi he joutuvat maksamaan vielä käyttöveroa."

Entinen kansanedustaja Seinäjoelta antaa ymmärtää olevansa demarina vähävaraisten asialla, mutta silti puhuu (I-P 26.10.) täysin maan- ja metsänomistajien äänellä. Lienee jäänyt huomaamatta, että Suomen maatalous ja metsät eivät olekaan hiilinieluja, vaikka tuon ”taikasanan” turvin on yritetty jatkaa kuin mitään muutosta ei tarvitsisi tehdä. Puuttuisi vain, että maan- ja metsänomistajille esitetään tukea voidakseen polttaa lämmityskattiloissaan puuta, jota saavat omista, kiinteistöverosta vapautetuista perintömetsistään!

YK:n päivänä moni lipputanko seisoi tyhjänä ja hyvä niin. Siniristilippumme on liian arvokas vedettäväksi salkoon kunnioittamaan korruptoitunutta järjestöä, joka ei kyennyt puolustamaan Ukrainaa, koska turvaneuvoston roistovaltiot estää veto-oikeudellaan tärkeitä päätöksiä. Suomellekin YK-jäsenyys on tuonut lähinnä verottomia rauhanturvaajien autoja ja turhaa rahanmenoa, kriisialueilla mikään ei muutu. Suomen tuleekin Natoon liityttyään pikaisesti erota YK:sta ja YK:n päivä korvattakoon Ukrainan päivällä!

Kun nyt lähdetään ennallistamaan luontoa EU:n taholta 1950-luvun alkuun, niin samalla voitaisiin ennallistaa myös palkat, sosiaaliturva ja muu lainsäädäntö samalle tasolle.

Vaasan Sähkökin on keksiny viäläkin nopiamman tiän täyrellishen turmiohon kun pikavippi. Son anomus pirentää miälipualisen sähkölaskun maksuaikaa.

Menin 15-v. töihin, yksityiselle työnantajalle, 23-vuotiaana alkoi vasta eläkettä kertyä. Sen jälkeen siirryin julkiselle puolelle. Työelämää kertyi 49 v. Äitiyslomat olin toki työelämästä pois. Eläke nyt 1 200e käteen. Mielestäni eläkekertymään pitäisi huomioida työvuodet ja tuo aika, kun ei eläkettä kertynyt ollenkaan!

Nyt kun Putin syyttää länttä satanismista, Putinin syytä lukea Raamatustaan 10 käskyä.

Mikä on sulkenut kaikkien vaasalaisten kaupunginvaltuutettujen suut koskien Vaasan Sähkön hintoja? Nyt kun kuntalainen tarvitsisi tukea, ollaan hiljaa eikä tehdä mitään! Oletteko unohtaneet kenen asialla oikein olette? Ainut, joka on kirjoittanut on Tolppanen, mutta vain höpö höpöä. Odotamme pikaisia tekoja!

Eikös Timo Soini varoitellut jo vuosia sitten maa-alueitten myynnistä venäläisille, mutta sen aikainen pääministeri ja kumppanit naureskellen torppasivat populismiksi.

Kevään vaaleissa muistetaan, että tämä Suomen hallitus myi Suomea venäläisille. Valloittamisessa ei tarvittu aseita ja ammuksia.

Kansanedustajille ja ministereille kiinteä palkka, kaikille sama ja jokainen maksaa itse avustajiensa palkat, olis mielenkiintoista seurata montako avustajaa kukin itselleen palkkaa. Avustajan palkka näyttäis olevan 2 700e, se on aika pieni työhön nähden.

Joku oli harmissaan, kun kirkkoon oli tehty lasten leikkipaikka. Miksi? Olemmehan kaikki olleet lapsia. Jeesus sanoo: ”Sallikaa lasten tulla luokseni sen kaltaisten on taivasten valtakunta.”

K-kauppa mainostaa itseään kiusaamisvapaana vyöhykkeenä. Kysyn: Milloin K-kauppaketju lopettaa itse ruoantuottajan ja maanviljelijän kiusaamisen, ja alkaa maksamaan heille oikeuden mukaisen palkkion tuotteistaan?

Sinua ei näe eikä huomaa, jos liikut ”tummana haamuna” pimeässä tai heikosti valaistulla väylällä. Oma valintasi, jos et välitä omasta turvallisuudestasi. Mikäli olet vastuussa lapsesta, vanhuksesta tai koirasta, huolehdi, että edes hänellä/sillä on heijastin. Opettaja 60-luvulla opetti, että se on liikenteessä halpa henkivakuutus.

Kaiken takana ei ole nainen eikä Ukrainan sota, vaan maailman talousfoorumi, joka haluaa totuttaa ihmiset elämään nuukasti, jotta planeetta pelastuisi. Klaus Swabb: ”Se on hanke, jossa pistetään koko maailman talousjärjestelmä uusiksi.” Klubiinsa hän on koonnut nuoret globaalit johtajat, jotka kannattavat Suurta nollausta. Pulliaiset pistetään ruotuun ja teknologiajätit jää vallan huipulle ja valta siirtyy elimille, jotka ei ole kansan valitsemia.

Kalle Hällfors, kiitos asiaa sisältävästä mielipidekirjoituksesta, koskien Sportin strategiaa. Turhautumista löytyy laajalti tuohon leipääntyneisiin ja palkkaansa tyytyväisiin valmentajiin ja urheilupomoihin. Missä kipinä Sport? Puitteet ok, mutta samaa polkua menty 10 vuotta.

Oliskohan ne kadonneet jäkälät joulun alla myytävis kukkakoreis? Ennen tavallista touhua.

Nykyään ei tunneta käsitettä sairas. Isonkin leikkauksen jälkeen potkaistaan täysin oman onnensa nojaan kotiin. Vakuutusyhtiö päättää, milloin on mentävä töihin. Ainakin kipulääketeollisuus kukoistaa. Tätä ei sotekaan paranna! Voivatko kaikkinaisen hoidon puutteessa mökeissään viluissaan kärvistelevät mummot odottaa uudelta sotelta muuta kuin omaa robottihyljettä apuvälinelainaksi?

Voisko järjettömänpää rakennushanketta olla, jos aloitetaan kunnostamaan Lemonsoft-stadionin käyttökiellossa olevaa puukatsomoa, päinvastoin äkkiä purkutuomio. Koko rötiskö rumentamassa ensivaikutelmaa (graffitit seinässä), kun tullaan Vaasaan ja lisäksi Kauppapuistikolla vanha suojeltu sortumaisillaan oleva talo. Museovirasto on kallein virasto Suomen valtiolle.

Ketä huijataan? Aiemmin on sanottu että sähkön hinta muodostuu Euroopassa kalleimman tuotannon mukaan, kaasu on ollut puoli vuotta se kallein? Ollaan kaasun hinnassa jo melkein sotaa edeltävällä tasolla? Miksi edelleen Vaasan Sähkö nyhtää asiakkailtaan törkeätä ylihintaa? Nyt äkkiä ilmoitus että korotus pudotetaan vähintään 10 cent/kWh. Hemmetinmoista rahastusta ja ylihinnoittelua. Vetää sähköyhtiöt kyllä välistä, ja törkeästi. Luin että kaasua on nyt hamstrattu Eurooppaan niin paljon, että kaasulaivat ei pääse edes purkamaan kuormia, kun varastot ylitäynnä, laivoja seisotetaan satamien ulkopuolella?

Ei vain Suomi, ei pelkästään EU, vaan myös YK on ylivaltiollisen aseteollisuuden hampaissa. Hampaattomana. Poliittisesti ja sotilaallisesti ehdottomana väliintulona juurikin YK:n tulee lähettää riittävät kriisinhallinta- ja rauhanturvajoukot suoraan Ukrainan sotatoimialueelle. Hampaisiin asti aseistettuna! Sitä saa, mitä tilaa.

IlPo 28.10. Mielipide ”Pienten ja keskisuurten kuntien vuokrataloyhtiöiden toimitusjohtajilta”. Kiitos, että kerrotte totuuden. Suomen eduskunta/hallitus ei ole edistänyt Suomen kansan asioita enää 20 vuoteen. Tarvitaan kokonaan uudet puolueet ja uudet ihmiset niihin. Yksikään nykypuolueista ei huolehdi tavallisen kansan elämän edellytyksistä; Siitä että olisi työtä, jolla voisi elättää itsensä saati perheensä, siitä, että lapsiperheelle olisi kohtuuhintainen/ei homeinen vuokra-asunto, siitä, että voisi ostaa kaupasta terveellistä ruokaa (irtokarkut ja cocis on halvinta), siitä ettei sähköjä katkaista. Eduskunnan tulee toimia oman kansan parhaaksi. Unohdetaan hetkeksi muiden maiden sodat ja laitetaan omassa maassa asiat kuntoon. Olemme pieni ja rikas kansakunta. Kyse on siitä, mihin päättäjät pyrkii ja mitkä heidän tavoitteet on. Kansalaisten pitää saada tietää totuus siitä kuinka paljon oman edun tavoittelijat ovat äänessä ja kuinka paljon bisnes määrittää päätöksenteossa. Suomi ja suomalaiset eivät saa olla finanssimarkkinoiden bisneksen teon väline.

Näläkä tulis kansakuntaan jos ei sais kasvattaa lampaita, sikoja, lehmiä, tai metsästää hirviä jne. jonkun mielestä kun niillä on niin kauniit silmät.

Hei haloo Vaasan Sähkö. Korotitte julmetusti sähkön hintaa lokakuun puolivälissä. Yhtenäkään päivänä ei pörssisähkö ole maksanut sitä hintaa kilowattitunnilta. Voi miksi, miksi tämän teitte.

Vaasan Sähkö Oy, toimitus- ja talousjohtaja sekä hallitus, vaihtoon välittömästi! Uudet johtajat ja hallituksen jäsenet, tulee valita osaamisen nojalla. Kuntaomisteisen yhtiön on syytä päästä eroon suojatyöpaikkastatuksesta.

Miksi hallitus ei pysty vastaamaan suoraan, miksi diesel on jo kalliimpaa kuin bensiini. Lisäksi he joutuvat maksamaan vielä käyttöveroa. Eihän tässä ole mitään järkeä. Kyselytunnilla tätä kysyttiin monta kertaa, kukaan hallituksesta ei tähän vastannut. Ja tähän hallitukseen ollaan siis tyytyväisiä.