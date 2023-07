Tätä mieltä tänään: "Miksi ihmeessä ihmiset matkaavat kesällä etelään kärventymään?"

Kiitos asiantuntijamielipidekirjoituksesta Rasismista rehtorin silmin. Asiantuntijoita me tarvitsemme tänne, ei kansaa kiihottavia karjujia. Asioista pitää puhua, mutta asiallisesti.

Joku haikaili Vaasaan Seinäjoen Areenan kaltaista monitoimitaloa. Tehkää vain, se on ihan toimiva ratkaisu, vaikkei akustiikkaa voikaan kehua. Mutta jos se tulee keskikaupungille, niin hommatkaa nyt edes joku arkkitehti piirtämään sen ulkoasu, ettei siitä tule tuollaista hikiliiteriä, kuin Areena. Toinen häpeäpilkku Seinäjoen kaupunkikuvassa on Lidlin lato. Kukahan sillekin on antanut rakennusluvan?

Voi hyvää päivää. Ei oppositio ym. muut yritä kaataa hallitusta vaan kansa, joka on ahdistunu ja pelkää toimeentulon ym. puolesta. Kun kokoomus ottaa kaikkein huonoimmilta. Opiskelijoilta ym. Herätkää.

Juha Takamaa vetoaa taas kerran kustannuksiin, joita tulisi Ruukitien turvallisuuden parantamisesta. Kysynkin nyt, paljonko maksaa, jos joku perhe menettää pienen lapsensa yliajon seurauksena? Onko sekin mitattavissa rahalla? Vetoat myös raskaan liikenteen aiheuttamiin ääniin. Suurin osa raskaasta liikenteestä on poissa Ruukintieltä, joten selitys ei kelpaa. Kaupungilta tämä on ylimielistä toimintaa. Rahaa palaa kyllä turhempiinkin. Toivottavasti tähän löytyy ratkaisu ennen kuin tapahtuu heikompien yliajoja.

Miksi Jari Tervo on koko ajan TV:ssä?

Kiitos Itäkeskuksen peruskoulun rehtorille hyvästä kirjoituksesta Rasismista rehtorin silmin ti 25.7.

Mä kans orotan akkutehtaan aukaasua kun kuuta nousevaa, sinne mäkin melako varmhan pääsin auseeraamhan, kun siälä on kärsitty hirvittävästä tyävoimapulasta kymmenkunta vuatta. Koulutus patterien tekhon on aivan riittämätööntä.

Miksi koivulahtelaisten lasten, noin 9–11 vuotiaat, vanhemmat eivät valvo lapsiaan, jotka kiipeilevät ja hyppivät koulun katolla tasolta toiselle? Olisko syytä vanhempien ottaa enemmän vastuuta jälkikasvustaan ennenkuin tapahtuu jotakin vakavampaa!!

Joilla on rahaa matkustaa, eivät taida välittää mistään päästöistä?

Elokuvan lumovoima mittarissa otsikolla pääkirjoitus pohtii Hollywoodin tulevaisuutta 23.7. Mielestäni koko Hollywood joutaisi jo romukoppaan. Se on maailman suurin manipulointilaitos, joka on vääristellyt kohta vuosisadan maailman tapahtumia. Tosiasiat eivät ole painaneet mitään tämän ”fiktiolaitoksen” tuotannossa. Se on puristanut viimeisetkin taalat niin intiaaneista, vietnamilaisista kuin irakilaisistakin.

Menevätkö Välimeren vuosittaiset ”tuhopoltot” ilmastonmuutoksen piikkiin? Rutikuivaa on aina kesäisin ollut. Päivisin tukalan kuumaa. Öisin viileämpää.

Ruukintie on suunniteltu silloin kun autot oli Fiat 600:sia. Muutettava niin, että keskustaan päin tulee kaksi kaistaa ja poispäin yksi kaista. Molempiin suuntiin kameratolpat. Suojateille keskikorokkeet. Kustannukset minimaaliset kolmen nuoren kuolemaan.

Miksi ihmeessä ihmiset matkaavat kesällä etelään kärventymään?

Älkää ny surko, ei niitä lupiinia enää tammikuus tartte kattella.

Miksi Biden ei voi pitää neuvotteluja etänä niinkuin muutkin ihmiset? Sellaisetkin ihmiset, jotka eivät pelkää politiikan takia palkkatappajia, pitävät etäneuvotteluja.

Välimeren ”roihut”on pääosin tuhopolttoja, jotka pannaan meillä kepeästi ilmastonmuutoksen piikkiin. Vain 4% on luonnon sytyttämiä. Näin siellä arvioidaan. Karu totuus on syytä kertoa!

Joku täällä vieläkin moitti Sipilän hallitusta, joka kuitenkin lienee ollut ainoa Suomea sen taloudessa oikeaan suuntaan vienyt hallitus aikoihin, nykyhallituksesta ei vielä tiedä kukaan, kun ei ole edes aloittanutkaan työtään vielä, mutta vihervasemmisto tuntuu olevan todella huono häviäjä ja suurisuinen moittija, kun eivät päässeetkään jatkamaan Suomen edelleen lisää velkaantumista.

20% osoitti, etteivät he ymmärrä koskaan sitä, että 80% kansasta on asioista eri mieltä. Voit etsiä vihreitä arvoja siitä 93 prosentista ja toisaalta avointa rasismia, ihmisten seksuaalisia suuntauksia halventavia ja vaikkapa äärimmäisiä EU-vastaisia mielipiteitä siitä 80 prosentista. Kumpaako löydät? T. Luulotauti on pahin tauti.

Liikennesäännöt, -merkit ja nopeusrajoitukset, on kaikki tehty turvallisuuden takaamiseksi, ennakoiden ja tie ympäristöineen huomioiden. Ajokulttuuri teillä on kaiken kaikkiaan muuttunut. Pitäisikö 80-lätkä ottaa takaisin käyttöön? Miten kevarikeulijat saisi liikenteessä oikeaan ajoasentoon? Kaikki ’hyvä tai toimiva keksintö’ ei ole aina edessäpäin, vaan joskus askeleen taaksepäin ottaminen voi olla viisautta.

Sanoit ps:n saaneen 20% äänistä. Paljonko sai vihreät ja RKP? Muistele sitä.

IP 25.7. kirjoitti seinäjokinen, ettei ole kokenut ruotsinkielisten kielirasismia liikeasioissa. Tämä pitää paikkansa, kyllä suomen kielellä palvellaan, kun on rahasta kysymys. Kielirasismi tulee esille poliittisissa päätöksissä, joissa kielellä on ensisijainen osa. Tätähän ei RKP puolueena kiistä.

Nykyisen hallituksen huonouden tietää, jo vähänkin politiikkaa seuraamalla.

Odotin innoissani Vimpeli–Sotkamo pesäpallopeliin pääsyä. Tunnelma oli katossa, kunnes Sotkamon sisäpelivuoro koitti. Herjaavia huutoja, buuausta, mölinää ja häirintää Vedon eräiden kannattajien toimesta. Ei onneksi kaikkien, mutta se oli äänekästä, toistuvaa ja äärimmäisen epäpenkkiurheilijamaista käytöstä. Sellaisenko kuvan kannustuksesta todella haluatte kasvaville sukupolville antaa? Seinäjoella ei ole peleissä niin suurta hurmosta ja kannustusta, mutta siellä ei ketään myöskään buuata tai lynkata. Vimpeliin lisää peleihin musiikkia ja eritoten vastustajan lyöntivuorolla, että jää katsomomölisijät kakkoseksi.

Toisaalta ymmärrän Saarikon ajatuksen keskustan jäämisestä oppositioon, kun kannatus on ollut heikkoa. Mutta onko se vastuun kantamista ja lisäksi onko parempi olla vihreiden ja vasemmiston kanssa oppositiossa? Ajatusta voisi miettiä myös, että kannatusta oli kuitenkin enemmän kuin RKP:llä, vaikka onkin marginaalipuolue. Ehkä vaikuttaa tulisi positiivisesti eikä jättäytyä sivuun, koska tulevat ajat ovat vaikeat ihan maailmanlaajuisesti. Hyvinvointivastuuta voi ajatella myös niin kuin sanonta kuuluu, ’jonain päivänä kuolen, mutta kaikkina muina päivinä elän’.

I-P 26.7. Mirja Niemi. Otsikko, sisältö ja kirjoitus ei vastannut esittämääsi asiaan. Kirjoituksesta voi tulla siihen päätelmään, että tukia pitää saada, jotta ihmiset voivat elellä mukavasti. Yhteen väittämään haluan tuoda selvyyden. Suomessa ei kukaan hyvätuloinen voi välttää tuloveroja. 50 000 eurosta alkaen veroprosentti on 40. Puhumattakoon suuremmista tuloista. He maksavat oleilijoiden makoilun. Jos kaikki vastaisivat omista kuluistaan, veroprosenttukin olisi kaikilla pienempi.

Keskustan kevytväylien järjettömyydet sen kun jatkuvat. Hietasaarenkatu jyrätään puoleksi vuodeksi auki, Kirkkopuistikon pohjanoteerauksesta ei otettu opiksi, mikä ei sinänså yllätä. Huippu koittaa, kun kävelykatua jatketaan Rantakadulle. Hyvää yötä päättäjät!

Samat kirjoittelijat, jotka neljä vuotta maalittivat Sanna Marinia, pyytävät nyt jättämään Riikan rauhaan. Miksi?

On itsestäänselvyys, että pyöräilyonnettomuuksien määrä lisääntyy liikenneopetusta vaille jääneiden pyöräilijöiden lisääntyessä.

Teoria mallioppimisesta, mitä isot edellä, sitä pienet perässä, ei sovellu kaikkeen oppimiseen. Nykyajan käytöstavat ja ilkivalta ovat jotain sellaista, mitä ei ennen ollut, eli mitä isot eivät tehneet.

Ruukintien onnettomuus puhuttaa Seinäjoella. Vuoritien kiitoratako seuraava onnettomuuspaikka? Nopeudet huimaavia, mutta kaupunki ei tee mitään ja poliisi ei piittaa!

Jalasjärven terveyskeskukses on miellyttävä asioora!

Suomen historian paras oppitunti: Täällä Pohjan tähden alla elokuva.