Tätä mieltä tänään: "Miksi ihmeessä persujen ja kokoomuksen haukkuma ja rökäletappion vaaleissa kärsinyt kepu lähtisi hallitukseen?

Tulipa mieleen se yksi poistuminen tilaisuudesta, kun ei muka huomioitu. Olikohan kyseessä tämä pressaehdokas Rehn.

Kyllä on YLE:n toiminta läpinäkyvää. Viime aikoina on somessa ja lehdissäkin kirjoitettu RKP:n ja sen edeltäjän rasistisista opeista. Perustajajäsen Axel Olof Freudenthal piti rantaruotsalaisia rodullisesti ylivertaisina muihin suomalaisiin nähden. Mitä tekee YLE? Jutun siitä kuinka suomenruotsalaiset ovat joutuneet kohtaamaan rasismia!

Toivottavasti edes persut pitää kiinni, että Suupohjan rata saa korjausrahaa, mutta kun suurin osa ministereistä on kotoisin Helsingin ja Turun seudulta, niin muu Suomi jää mopen osille.

Ikuisuusaihe parisuhteessa. Kotitöiden jako! Olen ollut pari vuotta nykyisessä parisuhteessa. Olen tehnyt ruoan, käynyt kaupassa, pessyt pyykit, silittänyt ja siivonnut. Aluksi tein nämä kotityöt mielelläni. Etenkin, kun mieheni ex ei kuulemma mitään kotitöitä tehnyt. Hänen äitinsä tuli tekemään. Mutta alkaa motivaatio tehdä vähetä, kun nykyinen mieheni ei arvosta tekemisiäni. Toki jos esimerkiksi pyykki on pesemättä, siitä huomauttaa. Ja hän kun tekee jotain, niin mitali pitää antaa, jos sellainen olisi. Miten teillä muilla pareilla? Itse harkitsen vakavasti eroa.

Mikä vaasalaisia vaivaa? Ei terassia Sisäsatamaan eikä kissataloa Suvilahteen. Pitäisikö vilkaista peiliin?

Ovatko nämä hallituksen hajottamista ja uusia vaaleja huutavat oppositiopoliitikot miettineet sitä, että sehän olisi persuille täydellinen unelmatilanne, sillä he tulisivat saamaan uusinta vaaleissa todellisen jättivoiton. Mitenkäs oppositiossa sitten suu laitetaan?

Jaahas. Mistäs löydettäisiin persuille kahdeksan nuhteetonta henkilöä ministereiksi ja puhemieheksi?

Nyt kun meidänkin pieneen rivariin tuli pakolliset muovi- ja kartonkiastiat, olisi mielenkiintoista tietää, luonnonsuojelun kannalta, kuinka paljon enemmän puhdasta vettä kuluu pestessä muovi- ja kartonkirasioita ja kuinka saastuttavaa on lisääntyvä kuorma-autolla ajelu astioita hakiessa? Ja koska taloyhtiö rupeaa saamaan rahaa toimittamastaan raaka-aineesta?

Maamme presidentti on ollut hyvä. Olisiko sinusta hyvä, jos valittaisiin ”ruiskaunokista” ”neliapilaan”?

Perussuomalaiset hinkuvat kovasti keskustaa hallitukseen. Miksi ihmeessä persujen ja kokoomuksen haukkuma ja rökäletappion vaaleissa kärsinyt kepu lähtisi hallitukseen?

Wille Rydman on syyttänyt voimakkaasti mediaa, mutta ei ole millään tavalla perustellut viestejään saatikka irtisanoutunut niistä. Ei ministeriainesta!

Tiitisen listaa ei julkaista. Kreml... eikun Pentagon kielsi? Ei. Supo kadotti? No, melkein, mutta ei. Ja kyllä, bingo! Mitään listaa ei koskaan ole ollutkaan!

Miksi tosiaan Ähtärin veronmaksajien pitää pönkittää pandoilla Kiinaa, joka uhkaa Taiwania ja kurittaa uiguureja?

Joku kyseli talouskasvun ihanuudesta. Talouskasvu on talouselämän peruspiirre. Kun on tavaroille ja palveluille kysyntää, on töitä ja kun on töitä, on ostovoimaa. Kun kysyntä kasvaa, tarvitaan tuotantoon lisää investointeja ja työvoimaa, jolloin kokonaisostovoima kasvaa ja kysyntä kasvaa lisää. Kun kysyntä kasvaa isommaksi, kuin tarjonta, nousevat hinnat, eli siirrytään inflaatioon. Se on kuitenkin pienempi paha, kuin deflaatio, jossa kysyntä hiipuu, jolloin tuotantoa vähennetään joka tarkoittaa myös työttömyyden lisääntymistä, mikä vähentää ostovoimaa, mikä heikentää kysyntää, mikä vähentää tuotantoa, mikä lisää työttömyyttä ja niin edelleen. Onko tämä kasvun ja taantuman ikiliikkuja loputon? Kaikissa luonnonvaroissa pätee ns. niukkuuden käsite. Esimerkiksi öljy loppuu aikanaan, jos sen käyttöä jatketaan. Kun päästöjen vähentämiseksi siirrytään sähköautoihin, loppuvat akkuihin tarvittavat maametallitkin aikanaan (ehkä ennen öljyäkin). Seuraavaksi asetetaan toivo vetyyn. Nämä kaikki vaiheet edellyttävät uusinvestointeja ja uusia työpaikkoja, mitkä lisäävät talouskasvua. Se edellyttää ihmistyövoiman käyttöä. Jos ”kaikki” ovat työttöminä, seuraavat deflaatio ja yhteiskunnallinen epävakaus.

Valtiovarainministeriön talousnerot ovat taas harrastaneet vähän sosiaalipolitiikkaa. Orpon hallituksen ”mielestä” turvapaikanhakijat tulevat toimeen puolella siitä, millä kantasuomalaiset eivät pärjää.

Kuun vaihteessa Kyyjärvi-Viitasaari-välillä tietä oli ylittämässä neljän minkin poikue. Pari päivää myöhemmin mökkirannassa Vesannolla vilisti viiden minkin lauma. Ko. järven lähialueelta hävisivät kaikki vesilintujen poikueet, myös osa joutsenen poikueesta. Mikä neuvoksi?

Tokmannin tarjouslehti tulee keskiviikkoiltana ja tarjoukset alkavat maanantaina. Jotain on pielessä.

Hallituksen kannatus on laskenut lehden mukaan rasististen kirjoitusten takia. Oisko syynä kuitenkin köyhää kyykyttävä politiikka?

Kauanko kestää Kelan muutto Tammipihaan? Hakulomakkeita ei vieläkään ole saatu telineisiin. Kaappi lukossa ja avain kateissa. Hävettää jo teidän puolesta.

Kiitos, Kati Komulainen, erinomaisesta kolumnistasi aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta.

Tommi Mäki, miksi metallifanit on unohdettu Vaasa Festivaaleilla? Siellä on vain jokavuotinen Apulanta, jota ei jaksa edes kuunnella. Miksei sellaiset nimet kuin Stratovarius, Beast in Black tai Vaasan oma One Desire esiinny? Onneksi Porissa osataan. Sinne menevät minun ja monen muun rahat.

Edellisen hallituksen haukkuja: olisiko ollut parempi, jos koronarokotukset olisi annettu vain maksua vastaan, yritysten olisi annettu mennä konkurssiin eikä Ukrainaa olisi tuettu sotatoimissa? Silloin ei olisi näin paljon velkaa, mutta mitkä olisivat tunnelmat maassa ja maailmalla. Suomi ei ole todellakaan ainut velkaantunut maa, joten eikö olisi jo vaihtaa aihetta!

Suupohjan radalle ei kannata enää uhrata euroakaan. Nyt kannattaa odottaa, kuinka näiden mahdollisien tehdasinvestointien käy ja laittaa niilläkin miljoonilla teitä kuntoon. Jos rata todella joskus tarvitaan, kannattaisiko miettiä vaikka rantarataa Pori-Vaasa-välille, joka helpottaisi pääradan ruuhkia tai oikorata vaikka Kauhajoki-Haukineva, koska junat oletettavasti lähtevät Tampereen suuntaan. Nykyisinkin osa tavarajunista joutuu kiertämään Tampereen kautta Jyväskylään Haapamäen radan huonosta kunnosta johtuen.

No nyt pääsi Rydmanin ex-tyttöystävä päämääräänsä. Kohuotsikot ja kuva vielä lehteen. Vai ei hankaluuksia halunnut.

Olipa Ram Orenilta loistava mielipidekirjoitus IP:ssä 3.8.

Vai pitäisi ukrainalaiset viedä sankarihautoja ihailemaan! Eikö heillä ole jo nyt uhreja ja hautoja omastakin takaa. Vai olisiko tarkoituksena vihjata, ettei maahamme ole sopivaa tulla?

Jos oikein muistan, Sanna Marin ei kasannut hallitusta, vaan Antti Rinne joka joutui eroamaan jonkun rikkeen takia. Sanna vaan pääsi valmiiseen pöytään oppimaan.

Maalivahdit: laukooko rankkarin vetäjä sinne suuntaan, jonne harhauttaa? Voin paljastaa suuren salaisuuden: ei lauo vaan tasan muualle. Erityisesti jalkapallomaalivahdeille: vastapuolen hyökkääjä on läpiajossa maalillesi puolustaja kyljessä. Miksi pelaat itsesi ulos ryntäämällä vastaan samaan sektoriin? Kun sen sijaan voisit peittää puolustajalta vapaaksi jäävää aluetta. Hyökkääjä laukoo puolustajasta kauempana olevalla jalalla ja poispäin pakin ulottuvilta.

Tiedoksi epätietoiselle miksi Marinin hallituksella ei ollut samanlaista hässäkkää kuin nykyisellä. No siitä syystä, että oppositio oli silloin fiksumpaa ja antoi hallituksen aloittaa rauhassa, eikä räksyttänyt kaikesta ja kaivellut vuosia vanhoja asioita.

Hyvin sanottu: ”Ei ole äänestetty väärin, on äänestetty tietämättömyyttään.” Minäkin äänestäisin nyt aivan toisin. Tämä hallitus kirjaimellisesti tuhoaa heikoimmassa osassa olevat leikkaamalla vähästäkin, mutta rikkaat saavat verovähennyksiä sun muita etuja. Valheita vain annettiin! Häpeä uusi hirmuvaltahallitus! Kyllä se Orpon tekohymykin vielä vääntyy alaspäin, kuten Purralla on jo kääntynyt.