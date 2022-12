Tätä mieltä tänään: "Miksi juhlia joulua ja nauttia sen mukanaan tuomista vapaista ja eduista, jos joulun sanoma ei kosketa millään tavalla?"

Ristiriitaista tämä vouhotus, että jotkut lapset ei saa mennä esim. joulukirkkoon tai joululauluissa ei saa mitään uskonnollista olla, mutta kyllä näiden lasten vanhemmille meidän joulu- ja pääsiäisen arkipyhävapaat kelpaa. Ihan kelpo kansalaisia on tullut vaikka kirkossa joskus aikoinaan koulusta käyty ja näiden vanhojen liikennemerkkien kohdalla ei oo traumoja tullu.

Aamulla tuli itku, kun näin lumiauran käynnin jäljet. Meidän liittymän jälkeen vielä 2 metriä lumivallia, isoja raskaita lumikokkareita. Miten ihmeessä lumiauramies ei auraa tiestä kuin sen puolen, jossa ei ole liittymiä. Isojen kinosten mies, jättämäsi jälki on järkyttävää. Ensi kerralla tulen videoimaan aurauksesi meidän kohdalla.

Luin nimitysuutisen. Se sai ajattelemaan, että kohta sotessa on joka puolueen joka paikallisosastollakin ikioma pomo keskusjohdossa. Kohta niille rakennetaan toimistotorni!

Eikö jo pitäisi saada poikkeuslaki voimaan ja sähköyhtiöt ja elintarvikekauppa hallintaan sodan ajaksi.

Minusta on pöyristyttävää, että I-P:ssä julkaistaan mitä ihmeellisimpiä ruokaohjeita. Kaikilla ei ole varaa edes kinkkuun, saati sen paistamiseen. Puhumattakaan etanoista tai simpukoista!

Taitaa Suomi joutua puolustamaan Natoa eikä päinvastoin. On se Nato nykyisellään niin saamaton.

Kauhavalle rakennettu hieno ja kallis hyvinvointikeskus. Mihin jäi opasteet, ei missään pääteillä yhtään opastetta?

Jäin liki auton yliajamaksi ’kävelykadun’ jatkeella. Tuntuu olevan oikaisureitti esim. takseille.

Kuka on palkannut Vaasan kaupungille pyöräilyn projekti-insinöörin? 100 000€ menoerä veronmaksajien niskaan! Nyt poliitikot tolkkua tähän touhuun, tuntuu ettei sitä enää ole.

I-P:ssä 20.12. joku kirjoitti että, kyllä pienelläkin lumimäärällä saa tonttiliittymän tukittua, kun asialla on edullisimman tarjouksen tehnyt ja osaava lumitraktorin kuljettaja. Kokemusta on ainakin Kämppä- ja Ajomiehentieltä. Lumivallit lykätään liittymien ja postilaatikoiden puolelle, kun toisella puolella on oja ja vain kaksi liittymää, jotka nekin voitaisiin ohittaa hydrauliauralla.

Suomen hallitus. Jokainen saisi mennä kouluun matikan tunnille takaisin vai maksetaanko teille liikaa palkkaa, kun ette ymmärrä kuinka huonosti Suomen veronmaksajat voivat.

V. 2021 Vaasan Sähkön lasku 167e, nyt 2022 379e, siis 212e enemmän. Kulutus hiukan pienempi. On huima prosenttinousu. Mitä teen? Ostanko ruokaa vai maksanko laskun? Eipä paljon hymyilytä.

21.12.22 klo 9.30 aiheutit suuren vaaratilanteen Huhtatorin risteyksessä sekä ne kolme muuta, jotka tulitte päin punaisia. Joukossa tyhmyys tiivistyy. Kiitos neljännelle autolle, joka pidätti punaisille, että sain rauhas kääntyä vihreillä vasemmalle. Opettele liikennevalot.

Enemmistö suomalaisista näyttäisi elävän kädestä suuhun -köyhyysrajalla nykyisessä ”sotataloudessa”; paitsi rikkaat, jotka rikastuvat, ja köyhät, jotka eivät enempiä enää köyhdy... ja onhan sekin jotain. Enemmistö voisi tosin päättää, että rikastuvat rikkaat rahoittaisivat edes köyhien elämää. Ökyilyyn jää kyllä enemmän kuin tarpeeksi!

Suomesta ulkomaille laivatusta mäntykuitupuusta maksettu 98 euroa kuutiolta ja koivukuidusta 68 euroa Suomen metsäfirmojen maksamat kantohinnat ovat mäntykuidusta 21,33 ja koivukuidusta 21,80 euroa kuutiolta. Näin toimii ”markkinatalous” Suomen metsäteollisuudessa aivan kuin Neuvostoliitossa aikoinaan ja metsänomistajia viedään kuin pässiä narussa. Olisiko aika jo herätä!

HS kirjoittaa 22.12.22: Nämä 34 teosta tuhotaan Moskovan kirjastoista. Kirjailija Heinrich Heine kirjoitti vuonna 1821: ”Missä poltetaan kirjoja, poltetaan lopulta myös ihmisiä.”

Sektio tai alatiesynnytys pitäisi olla ihan jokaisen naisen oma valinta ilman ”keskusteluja”. Eikö me jo olla sivistysvaltio missä voi omasta kehostaan päättää ihan itse.

Tulipa vihdoin postia verohallinnosta. Ja kappas vaan, kovasti on hehkutettu julkisuudessa eläkeläisten onnea nyt verojen kanssa. Kuinkas sattuikaan, yli puoli miljoonaa eläkeläistä sai väärän tiedon ennakonpidätysprosentistaan. Oi hups, näppäilyvirhe! Mitä väliä, kyllä eläkeläisillä on aikaa odottaa oikeita tietoja, nonchaleeraa verohallinto. Törkeää!!! Tämän luokan instituutti ei saa tehdä näin valtavia virheitä! Eikö millään ole enää mitään väliä tässä muutenkin hulluksi tulleessa maailmassa?

Onko Vaasan Sähköllä huono omatunto, kun koko toimitalo tänä jouluna on täysin pimeänä eli aiempina vuosina joulumieltä ja lämpöä asiakkaille antaneet kauniit kynttelikkörivit ikkunoilta puuttuvat kokonaan. Sähkön säästökään ei kai voi olla syynä kynttelikköjen poistoon?

Luke teki laskelmat hiilinieluista, joiden perusteella Suomen metsät ovat muuttuneet hiilinieluista hiilen päästäjiksi? Missä ovat vertaislaskelmat, millä varmistetaan, että laskelmat ovat oikein? Ei ole ensimmäinen kerta, kun laskelmat osoittautuu vääriksi tai tarkoitushakuisiksi! Nyt vaatimaan tarkistuslaskelmia joltakin muulta taholta!

Kiitos Laihian Kylänpään koulun opettajille ja oppilaille ihanasta koulun joulujuhlasta, joka pidettiin 20.12. kirkossa. Tunnelma oli sanoinkuvaamattoman lämmin ja jouluntuoksuinen. Aivan isoäiti herkistyi joulun sanoman äärellä.

Kiitos kun säästin runsaat 400 euroa, koska ei kelpaa ainut turvallinen maksutapa, eli luottokortti, ensi kesän Gyllene Tider -konserttiin. Panee mietityttään.

Nouseeko Suomen hiilinielut maksamalla 7 miljardia euroa EU:lle?

Naapuri maksaa 8c, minä 43c samasta Fortumin sähköstä. Se siitä tasa-arvosta.

Sinulle, joka valitit Vaasan pääpostin parkkipaikkojen puuttumisesta. Tiedoksesi, että toriparkissa on noin 850 autopaikkaa. Vai pääovelleko pitäisi päästä?

Uusi pyörätiepäällikkö meinaa, et Vaasa on Oulua jäljessä pyöräteiden määräs. Mikä mittari joku Oulu on? Vaasas oikea määrä, Oulus liikaa. Mielipiteeseen tuo päällikön sanomakin kuuluu.

Miksi juhlia joulua ja nauttia sen mukanaan tuomista vapaista ja eduista, jos joulun sanoma ei kosketa millään tavalla?

Asun sähkölämmitteisessä talossa ja pienen eläkkeen vuoksi olen säästänyt kallista sähköä terveydenkin uhalla. Nyt ne, jotka ovat nauttineet lämmöstä ja kuumasta vedestä, saavat sähkölaskunsa anteeksi, kuulostaa reilulta.

Koitanny Toloppanen käsittää säkin, jotakin tuan sähkön hinnasta. Vuanna 2021 joulukuus energiamaksu päivä 6,03 snt/kWh, energiamaksu yö 5,17snt/kWh. Kyllä kaulusköyhäliston kaavaalema 20 snt/kWh on aivan... sanonko mistä, säkin tunnut tuata myätäälevän.

Laihian Ampujantielle saatiin nopeusnäyttö. Hyvä! Missä viipyy Laihiantien vastaava ja hidasteet? Rekat ja linja-autot, taksit ja tavalliset kuskit paahtaa ylinopeutta ihan kaikki!

Lemmikkieläimet eivät ole perheenjäseniä, vaan lemmikkejä. Perheenjäsenillä on sukulaisyhteys joko liiton tai geenien kautta. Lemmikkiä ei tarvitse jättää ruokkimatta, jos ei ole varaa. Voi myydä tai antaa pois. Hankittaessa jo pitäisi vastuullisesti miettiä käytännön asioita kuten, onko varaa ylläpitoon.

M. Tolppasella hyvä kirjoitus 22.12. sähkön hintakatosta.

Miksi muka Seinäjoki tulisi näkyä sääkartalla? Mielummin Lapua tai Kauhava. Näissä kaupungeissa tehtiin jo Suomen historiaa, kun seinäjokiset vasta laskeutuivat puusta alas...

Ei metsiä pidä tarkastella muutaman vuoden tarkkuudella niin kuin ”vihreä tiedeyhteisö” sen tarkoitushakuisesti tekee. Metsäsektorin toiminta on järkevää ja tuloksekasta! Vanha sanonta, ”kirves on metsän lääke”, pätee yhä. Suomi on itse aiheuttanut omilla ”suuruudenhulluilla” päätöksillään tukalan tilanteen. Kepun ympäristöministeri Tiilikainen on aikanaan tämän ”pölhöyden” virittänyt. Viisainta olisi edetä muun Euroopan tahtiin!