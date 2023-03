Tätä mieltä tänään: "Miksi keittiön kaapissa täytyy säilyttää papukaijapihtejä? Tietenkin siksi, että saa kierrekorkit avattua."

Kysyttiin, että puhunko ihmisistä (!) heidän selkänsä takana. No, tietysti puhun – ja paljon puhunkin. Puhun hyvää, erittäin hyvää tai aivan sikaällöhyvää! Tärkeintä on, että puheissa on edes pienenpieni totuuden siemen.

Koskahan löytyy rahaa valtatien korjaamiseen välille (Seinäjoki) Nurmo–Atria? Muut hankkeet tuntuu menevän ohi, vaikka tällä tieosuudella alkaisi jo olla kiire, ettei tule lisää ruumiita. Toivottavasti uudet päättäjät ottavat asian tosissaan...

Usein omaishoitajilta kysellään, että kuinkas se hoidettava jaksaa? Kiva kun kysyvät, mutta miksi kukaan ei kysy meiltä hoitajilta, että hei, kuinka sinä jaksat, voinko auttaa tms. Moni hoitaja jaksaa huomommin kuin hoidettava!

Hornetin nopeudella tummien autojen letka kiiti Vaasan moottoritiellä kaupunkia kohti. Oliko kiire Rewelliin? Talvinopeudet vielä voimassa.

Miksi keittiön kaapissa täytyy säilyttää papukaijapihtejä? Tietenkin siksi, että saa kierrekorkit avattua.

Kannattaisi pikkasen ajatella tuota sähköautovouhotusta. Mistä kuvitellahan saatavan se sähkömäärä ja akkumateriaalit, jos kaikki autot toimii sähköllä. Kuitenkaan ei saisi rakentaa uusia voimaloitakaan.

Kiitos Simo Ketelinmäki kirjoituksestasi. Metsää kaadetaan tuulivoimaloiden tieltä tolkuttomasti. No pianhan tuo maksatetaan metsänomistajilla, kun laki avohakkuiden kiellosta tuulivoiman kaava-alueille säädetään.

IP:n pääkirjoituksessa 14.3. ja HS:ssä taas tehtiin naisasianaisista uhreja ja opastettiin ja vaadittiin äänestäjiä äänestämään naisia. Jutussa kerrottiin kuinka keskivertomiehet vievät kyvykkäiden naisten paikat ja äänet, ja tämä on kuulemma suuri virhe. Minä puolestani vetoan äänestäjiin, että he äänestäisivät kyvykkäitä henkilöitä eivätkä katsoisi mitä heidän jalkojensa välissä on. Siitä edes feministitkään eivät ole valittaneet, kun hallituksen ydinjoukko ”viisikko” käyttää valtaa ja he kaikki ovat naisia, joten se siitä tasa-arvosta. Demokratiaan kuuluu se, että kukin voi äänestää oman harkintansa mukaan siten kun itse parhaaksi näkee.

Katso MOT sähkölaskun salaisuus 13.3. niin näet ja kuulet kuinka ylimielisesti TEM:n energiaosaston ylijohtaja suhtautuu sähkön hintaan. Ei minkäänlaista myötätuntoa tai edes elettä siihen suuntaan, miten voitaisiin järkiperäistää hinnoittelua. Ministerinkin mielestä hintakatto voisi olla 1–2 e/kwh! 5 000 miljoonaa energiateollisuus netonnut puolessa vuodessa! Keskiverto kansalainen omasta talosta ajetaan yhteiskunnan elätiksi. Lääkkeistä ja ruuasta säästetään, että pystyy maksamaan sähköt! Mitä ovat eduskunnassa istuneet ja sinne nyt takaisin hinkuvat tehneet asialle? Tule ulos sähkökaapistasi ja kerro.

Elinkustannusten tasan jakaminen parisuhteessa onnistuu hyvin, kun molemmat laittaa saman prosentin tuloistaan yhteiselle tilille, jolta sitten maksetaan ruoka-, asumis- ym. yhteiset menot. Yli kaksikymmentä vuotta meillä on näin toimittu eikä tarvitse raha-asioista kinastella.

I-P:n 14.3. pääkirjoitukseen kommentti. Jospa me täällä Vaasan vaalipiirissä ja Pirkanmaalla ollaankin niin tasa-arvoisia, että voimme vapaasti äänestää eduskuntaan osaavia miehiä.

Mikä ero on Mannerheimillä ja Lipposella? Mannerheim tarjosi syntymäpäivänään leikattua konjakkia, Lipponen taas tarjosi eläkeläisille leikattua indeksiä. Leikatusta konjakista ei tullut jatkuvaa tapaa, leikatusta indeksistä sen sijaan tuli ja nyt suunnitellaan maan johdossa lisäleikkausta eläkeläisten indeksiin!

Vaalimainosten levittäjät, pitäkää huoli, että mainokset poistetaan vaalien jälkeisenä maanantaina.

Pian on vaalit ja uusi eduskunta taas ensitöikseen nostaa omaa palkkaansa. Mikään ei muutu.

Kannatin EU:ta mutta nyt on mieli muuttunut! Päivä päivältä sieltä tulee mitä idioottimaisempia ehdotuksia, jotka vievät meiltä päätösvaltaa sekä maksavat järjettömästi ja hyödyt meille on aina vain olemattomampia!

Simo Ketelimäki uskaltaa sanoa (I-P 13.3.), että luonnonsuojelualueilta ei löydy enempää lajeja kuin muiltakaan metsäalueilta. Aiheesta on tehty lukuisia tieteellisiä tutkimuksia väitöskirjoista alkaen. Ehkä kannattaisi tutustua niihin, ennen kuin laukoo ”totuuksia”.

Eduskuntavaalit ei ole sukupuoli- eikä tasa-arvokysymys. Se on luottamus- ja pätevyyskysymys. Jos Vaasan vaalipiirin naiset eivät halua asettua ehdolle tai katsovat parhaaksi äänestää miesehdokasta, ei heitä siitä saa syyllistää. Äänestys ja ehdolle asettuminen on vapaaehtoista ja oman ehdokkaansa saa valita vapaasti. Mutta jos valittavana on tyhmä mies ja viisas nainen, niin silloin varmaankin valitaan se nainen. Ei hameen takia, vaan viisauden.

Eläkeuudistus tulossa. Kovemmat maksut ja pienemmät eläkkeet. Kuka vetää välistä?

Jos joudutte sairaalaan, muistakaa tilata oma päivälehti. Hyvinvoitialue ei tilaa enää lehteä.

Miltsi, jonka kaupunki saa -kirjoittaja mainitsi, että Hietasaarenkatu pilataan, sillä rahalla pilataan myös Raastuvankatu. Herätkää nyt meidän päättäjät jo pikaisesti vai kokouspalkkiotko vain kiinnostaa?

Ruokahävikki. Meillä Pohjanmaalla syödään paljon perunoita, porkkanoita ja hedelmiä, mistä tulee kuorijätettä. Nyt meidän pitäis opetella syömään perunat kuori päällä keitoissakin. Helsingissä hienossa hotellissa tarjoiltiin kalakeittoa, jossa oli perunat kuorimatta paloiteltu. Oli siinä nieleskeltävää tottumattomalta. Kuitua oli koko rahalla. Terveellistä se oli mutta jäi syömättä suurin osa.

Kiittämisestä suojatiellä. Tulen erityisen hyvälle mielelle kyseisestä huomiosta. Sydämellinen kiitos joka kerta, kun käteni nostan, opetan myös suvun pienille rakkaille kyseisen kiitoksen. Useimmin käytös autolta on kaasun lisääminen.

No johan oli vuodatus, suorastaan saarna, I-P:n pääkirjoitus aiheesta: Vaasan vaalipiirin naisehdokkaiden vähyys. Eiköhän se malka löydy naisten omista silmistä, vai mitä sanotte eduskuntapuolueiden puheenjohtajien jakaumasta 6/2 naisten hyväksi!? Ei ole vuodatuksia tuosta näkynyt, vaikka kaikkien hallituspuolueidenkin pj:t ovat naisia.

Fysioterapiaopiskelijat voisivat tehdä käytännön työharjoittelua julkisella puolella, terveyskeskus, vuodeosastot, sairaaloiden kirurgia, neurologia, lapset, geriatriaosastot. Siellä on aikaa oppia ja seurata vierestä. Ensin laaja-alainen näkemys koko fysioterapiasta, vasta sitten miettimään erikoistumista. Yksityinen puoli ei voi myydä puolittaista osaamista, jota ohjaava työnsä osaava fysioterapeutti seuraa vierestä. Käytännön ja käsien taitoa pitää osata opettaa koulussa. Vai eikö opettajien taito enää riitä?

Avio- tai avoliitto ovat kuin kahden ihmisen yritys, ei voi olla sun rahat ja mun rahat, eläkää yhteistä arkea. Sieltä tililtä otetaan, missä saldoa on ja yhteinen säästötili, johon säästetään. Onnistuu varmasti ja rakkauskin on lämpöisempää

Voi hitsi, ilmajokiset! Ihme pöyristymistä pride-kulkueesta. Eihän siihen ole pakko osallistua. Antaa kaikkien kukkien kukkia.

Ei naisten määrä ehdokaslistoilla ole mikään tasa-arvon mittari. Se kertoo ainoastaan sen, ettei poliittinen päätöksenteko kiinnosta naisia siinä määrin kuin miehiä. Sama pätee yhtiöiden hallituspaikkoja. Taloyhtiöissä vielä vaikeampaa saada ketään hallitukseen.

Suutari pysyköön lestissään ja pääministeri pestissään. Hornet-keskustelun avaus käydään kotimaassa, ei sotivassa maassa. Puolusministeri, ulkoministeri ja presidentti ensi sijaisesti käsittelevät ko. asiaa, eivätkä hekään voi luvata, vaan luvan täytyy saada Hornettien ostomaasta, eli Yhdysvalloista.

Katsottuani MOT:n täytyy kauheasti ihmetellä, miksi poliitikot, ministerit eivät puutu sähkömarkkinoiden kansalaisten ryöstöön.

Samaa mieltä, että niitä suojatyöpaikkoja on tosi paljon, sihteeriä ja avustajia. Niistä kun vähän karsii, tulisi aika lailla säästöä.

Kyllä Ilmajoellakin taitaa olla aika siirtyä tälle vuosisadalle. Keltä se on pois, jos teillä on pride-kulkue?