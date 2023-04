Tätä mieltä tänään: "Miksi kummassa Yle on sijoittanut alueuutiset keskelle hupiohjelmaa?"

Hyvälle postille suuret kiitokset. Aina on posti tuonut kaikki kirjeet ym. postilaatikkoon. Jopa epäselvät osoitetiedot on joulukorteissa selvitetty, jos lähettäjällä puutteellinen osoite. Te todella välitätte!

Mä olen luullut, että kansanedustajan työ on kokopäiväistä. Yllätyin, ei olekaan, koska kansanedustaja ehtii hoitamaan monta virkaa ja hallituspaikkaa samanaikaisesti, kun ei tartte olla välttämättä paikalla jatkuvasti. Silti palkka juoksee.

Puoluetukia jaetaan ihan järjetön määrä, mutta esim. terveydenhoitoon ei riitä. Kumpiko meille on tärkeämpi, politiikka vai terveys? Jos te poliitikot ette muuten pärjää, olkaa ilman.

Äänestäjä ei koskaan äänestä väärin, kun oman arvionsa mukaan äänestää. Ei perussuomalaiset välttämättä ole tehneet mitään paremmin, mutta olisiko keskustapuolue tehnyt jotain väärin tai jättänyt jotain tekemättä? Kahdet vaalit hävinnyt – eikö se kerro ihmisten mielipiteen?

Sinulle, joka kirjoitit, että Sanna Marin on vaarallinen niin voisitko avata että miksi? Suomeen ei tule koskaan enää niin hyvää pääministeriä kuin hän oli. Nyt vaan saamme pelätä tulevaa hallitusta, joka kurittaa pienituloisia ja eläkeläisiä.

Luontaisedut kansanedustajilla, mm. taksikortti. Pitäisi kyllä jokaisella olla varaa maksaa matkansa itse. Tai ainakin sitten olla samanlainen korvaus, kun meillä muillakin auton käytöstä. Verovähennyksenä. Kyllä edustajat ovat kaikenlaisia etuja itselleen ottaneet. Todellinen palkkio paljon isompi kuin pelkkä korvaus, joka meille ilmoitetaan. Nämä nuoret aivan oikeassa, mutta pian opetetaan talon tavoille.

Juhani Lönnroth kirjoitti 6.4. mielipidepalstalla täyttä asiaa. Piirtäjät eivät tunne edes historiaa, vaikka lupaavat sitä kunnioittaa. Järkyttävää, että nämä aluetta tuntemattomat saavat ryöstää meiltä kylien asukkailta historian ja elinmahdollisuudet tiloilla. Tilajärjestelyt ovat ihan samaa soopaa kuin koko hanke. Tällä hetkellä maat ovat tilojen ympärillä, järjestelyjen jälkeen, mikäli sellaisia maita löytyy, tilojen maat ovat matkojen päässä eikä vastaavia maita edes löydy. Nyt olisi syytä kunnostaa jo olemassa olevia teitä koko alueella sekä Vaasassa että ympäröivän maakunnan alueella. Jokainen autoileva tietää teiden ja katujen rapakunnon. Juuri on kuultu, ettei Suomessa rahaa riitä kunnostukseen kuin murto-osalle teitä. Päätöntä ja järjetöntä. Seinäjoelta Vaasaan menee sähköistetty rautatie ja Vaasan asemalta Vaskiluotoon. Olisikohan ilmastoystävällisempää keskittää valtion rahoja rautatiehen? Toivottavasti tämä Suomen omavaraisuuden tuhoaminen loppuu ja löytyy vielä rohkeita nuoria ruuantuottajia kaikesta vainoamisesta huolimatta.

Leikkaukset sitten aloitettiin jo ennen kuin eduskunta aloitti istuntokautensa nostamalla kansanedustajien palkkoja 7,9 prosenttia, näin tehdään vain ja ainoastaan hölmöläisessä Suomessa.

Fortumin hallitus on ehdottanut yhtiön johdolle kannustinpalkkiota, joka takaisi toimitusjohtaja Markus Rauramolle 5,8 miljoonan bonuksen. Pahoja virheitä tehnyt yhtiö on upottanut Saksaan 6 miljardia ja Venäjälle paljon lisää. Suomen veronmaksajien lasku oli kolme miljardia. Tavallisia tallaajia vaaditaan säästötalkoisiin!

Ahvenanmaan kansanedustajan olisi syytä olla hallituksen Nato-ministeri, vaikka RKP jäisikin oppositioon.

Nasan arvion mukaan Suomi on jo ”hiilineutraali”. Ns. ”vihreät tieteilijät” jänkäävät vastaan ja pelokkaat poliitikot ovat vaiti. Todella kummallista!

Keskustan kurssi on täysin pielessä. Ei puolueen kannatus lähde nousuun sillä, että kostetaan äänestäjille. Kepu ajaa nyt vasemmiston etua jättäytymällä pois hallitusneuvotteluista.

Rikosoikeudellisesta näkökulmasta promillerajaa ei tule asettaa pyöräilylle, sanoo Oikeusministeriö. Pyöräliitto puolestaan vastustaa, koska se lisää moottoriajoneuvojen kuljettamista päihtyneenä. Jaa-a, kun on noin hienot perustelut, siihen on kai tyytyminen. Olkoonkin vaikka ”tankojuoppous” maksaa yhteiskunnalle n. 200 milj.€ vuosittain.

Elvi Taipalus tuskaili 14.4. monen muun kaltaisesti ulkomaankielisten ja turhien sivistyssanojen käytöstä uutisoinnissa. Tässä tulee lyhyt, epätieteellinen neuvokki suomenkielisille lehdenlukijoille: Brändi = tuotemerkki, omaksuttu tyyli. Hintava, melkein kuin brändi, eli konjakki. Diskurssi = höpötys, joskus perusteltu ajatuksenkulku. Diskuteeraus = jaarittelu. Enenevissä määrin = yhä enemmän. Epäreilu = vajaa. Eskaloitua = laajentua, voimistua. Legitiimi = lakiin perustuva, oikea, hyväksyttävä. Noin parikymmentä = 10–30. Priorisoida = ensisijaistaa, asettaa jonkin edelle. Proaktiivisesti = etukäteen. Reilu = runsas. Saada aikaiseksi = aikaistaa. Sinä = joku yleensä. Staadi = Hesa. Taholta = jotain sinne päin. Toimesta = esim. liikuntatoimesta.

Suomen ongelma on siinä, että kyllä työntekijöitä riittää, mutta ei palkanmaksajia. Minkälaisia työnantajia ne ovat, jotka eivät arvosta työntekijöitään sen vertaa, että maksaisivat reilun korvauksen heidän työstään? Kansanedustajatkaan eivät ole valmiita luopumaan vähästäkään osuudesta palkastaan, mutta ovat kyllä valmiita ottamaan köyhän kukkarosta sen viimeisenkin lantin.

Saako korona- ja HPV-rokotteita jo kritisoida vai vieläkö niiden haittavaikutuksista pitää olla hiirenhiljaa?

Joku tekstasi, että kaikki hyvinvointialueen lääkärit ovat nyt saman katon alla. Eivät ole. Monet heistä ehtivät olla töissä myös saman alan yksityisissä yrityksissä.

En tykkää katsoa keskipohjalaisia alueuutisia. Pitäkää omanne, niitähän on niin paljonkin.

Kyllä on taas hyvä lähteä kyykyttämään tavallista kansaa, kun omia palkkioita korotettiin 7% vai mitä Orpo.

Onko keskustapuolue niin mielistynyt vasemmistoon, että pitää olla oppositiossakin samanhenkisten kanssa?

Mistä johtuu ”osaava työvoimapula”? Mitä ihmeessä nämä meidän kullannuput ovat tehneet sen suhteen, että heidät voitaisiin työllistää. Minkälaisia lorvijia isät ja äidit ovat kasvattaneet? Minkälainen koti, sellainen tulevaisuus on meillä edessä. Miksi näitä penskoja paapotaan ja syötetään kotona? Miksi heille ei opeteta jo kotona työnteon tärkeyttä? Tällaiset vanhemmat, jotka eivät tavallaan kasvata lapsiaan vastuuseen, pitäisi laittaa edes jonkinlaiseen syyniin. Tässä maassa on aina pärjätty työnteolla, ja lorvijoita on hyljeksitty, mutta nyt on jostain syystä eräälle sukupolvellä jäänytyt epäselväksi se, että lasta tulisi kasvattaa yhteiskuntakelpoiseksi. Onko Sinun, alle 20-vuotias lapsesi, kelvollinen kantamaan oman yhteiskuntavastuuden? Jos ei, niin katso peiliin.

Vaasa-lehti 12.4.2023: Päättäjiä ja Kelaa arvosteltiin, kun puolison, joka asuu muualla, tulot vaikuttavat negatiivisesti tukiin, ”jotka meille kuuluvat”. Mitä ovat sellaiset tuet, ”jotka meille kuuluvat”? Itse en tällaisista ole kuullut enkä sellaisia myöskään saa. Olisi kiva tietää!

Näyttää siltä, että ilmeisesti olisi tarvetta Seinäjoella monipuolisen asukkaiden, maakunnan ja laajemmankin alueen kulttuuritoiminnan harrastajien, niiden esittäjien, yms. tiloille. Kulttuuri voi tervehdyttää, kehittää, voimistaa, yhdistää eri-ikäisiä, erilaisia ihmisiä luovalla tavalla. Sedun tyhjä tontti voisi olla oiva paikka sellaiselle rakennukselle, jossa moderneja, valoisia viitteitä muodoissa lasisesta latomerestä, riihestä. Kun laulaa, musisoi, tanssii, maalaa, sorvaa, solmii, veistää, korjaa, ruuvaa, kutoo, ompelee, lausuu, kynäilee... Silloin ei huonoille kotkotuksille jää niin aikaa, vaan tapahtuukin henkistä, tuottoisaakin kehitystä.

Opetusministeri ei ole ”kommunisti” (I-P 16.4.2023). Vasemmistoliitto on liberaalisosialistinen kansanliike, ja hallitusohjelman mukaisesti lähinnä maltillisesti liberaali sosialidemokraattinen puolue. Vaaleissa toki enemmän aatteellinen! Puheenjohtajan tv-tokaisuja jokainen voi kokea sitten vaikka ”hetkellisen kommunismin hurmiossa”... mutta se onkin sitten jo lähinnä ns. uskon asia.

Voisiko Huutoniementien puhdistaa hiekasta? Puoli Vaasaa ajaa siitä ja kun kakkatan koiraani tienvarressa, niin pelkään koirani saavan pölykeuhkon ja on siinä pari päiväkotiakin...

Miksi kummassa Yle on sijoittanut alueuutiset keskelle hupiohjelmaa?