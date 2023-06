Tätä mieltä tänään: "Miksi suuri hiljaisuus akkutehtaan ympärillä? Muut Suomen kaupungit porskuttavat eteenpäin ja asiat viedään loppuun asti."

Aika on pysähtynyt monella tapaa Vaasan torilla. Kaksi kelloa molemmin puolin rikki.

”Turistivirrat” keskustan Aaltokeskuksesta näyttää virtaavan kohti Ideaparkia ja sen mukana yrityksetkin.

Loosterissa kiinni ajavan, siis ajotaidottoman, on heti vaihdettava ajokortti korkeintaan mopoauto-korttiin. Toinen vaihtoehto on pysyä kotona.

Marinin hallituksen tekemän ympäristötavoitteen ansiosta, Plug Power on investoimassa Suomeen kuusi miljardia ja Purra on sanonut tavoitetta typeräksi. Älkää antako näin typerän hallituksen muodostua.

Ilman laatu, onko se niin hyvä kuin sen pitäisi olla parveketupakointia sallivassa taloyhtiössä, Tiedotusvälineiden mukaan ilmanlaatuun kiinnitettävä huomiota.

Voi jukeli, mun eläkkeheni on samaa kokoluokkaa urheeliaeläkkehen kans! Samat vaivakki varmahan krupis. Oon tyytyväänen ja tuun toimehen eläkkehelläni.

Haluaisin kovasti tietää, mitä pitää sisällään ”Kalastuspäivä lapsille ja nuorille Törnävällä”? Siihen on budjetoitu 8 000 euroa Seinäjoen asukasbudjetista. Onko kyseessä vain yksi päivä ja sisältääkö se jo istutetut lohetkin?

Kyllä perussuomalaisista saa totuuden kirjoittaa, mitäpä sitä muuttelemaan. Jos ei miellytä, silloin kannattaa käydä peilin edessä. Siihen riittää koulutukseksi hyvä ilmainen suomalainen peruskoulu.

Hallituksen ei pidä estellä työperäistä maahanmuuttoa, kirjoittaa HS pääkirjoituksessaan. Varmasti näin aiheesta. Mutta missä viipyvät isommat otsikot siitä, että Suomi pitää samanaikaisesti yllä sadantuhannen oleskeluyhteiskuntaa?

Kyllä meikäläisen naapuriksi saa kissatalo tulla vaikka viereiseen taloon koska tahansa.

Lehdessä, jos luomi huolestuttaa, käy näyttääs, mut missä?? Jos soitat tk:hin saat odottaa takaisinsoittoa, jos tuleekaan. Soitto ja käynti hyvä, kun ei sanota pääs vikaa, meet sit mistä tahansa. Kukaan ei viitsi turhaa hypätä, et vaiva on, jos soittaa.

Sille tilalliselle, joka käski duunarin ostaa tilan, ookko itse ostanu vai periny tilasi, maasi ja mettäsi?

Akkualue huutaa tyhjyyttään, Ravilaakso huutaa tyhjyyttään, Mansikkasaari huutaa tyhjyyttään, linja-autoasema huutaa tyhjyyttään, keskusta huutaa tyhjyyttään. Ei puutu kuin poliitikot, jotka näitä hoitelevat, mutta huutaa tyhjyyttään.

Ennen pelto elätti viljelijäperheen. Nyt saman pellon pitäisi elättää omistaja ja viljelijä (vuokraaja). Sitte ihmetellään, kun ei kannata. Jos ei huvita, myy maat oikeille viljelijöille.

Mitä Stormossen tekee toimitusjohtajalla? Yritys, joka nojaa veronmaksajiin?

On se niin sääli. Kun vaasalaiset eivät enää halua olla eteläpohjalaisia, niin he eivät voi enää pitää jussipaitaakaan, eteläpohojalaasuuren sympoolia.

Pohojanmaalla on kaikki sitten suurta, kilometritkin paljon pitempiä kuin muilla. Näin päättelin, kun seuraan paketin saapumista. Lähetys tuli Ruotsista Suomen puolelle neljässä päivässä vaikka viikonloppu oli välissä. Mutta sitten, Postnord ilmoitti paketin olevan Seinäjoella ja sieltä tänne Härmään paketin tulo kesti seitsemän päivää... Taidan jatkossa käyttää toista firmaa.

Suupohjan rata kannattaa ilman muuta parantaa sähköistämistäkin myöden. Rouvat Teuvalta, Kauhajoelta ja Kurikasta haluavat ottaa irti arjesta ja lähteä Seinäjoen ”kauppalan” hiljaisesta keskustasta parin kilometrin etäisyydellä olevaan jättikauppakeskukseen huvittelemaan ostosten ohessa, jos junalle pysäkkikin on sen lähelle sitten tulevaisuudessa järjestetty. Haitalliset ilmastopäästötkin ”merkittävästi” vähenevät. Tuumasta toimeen!

Me sähkönkäyttäjät maksamme siirtomaksua. Nyt on syytä tietää, maksavatko kansainväliset tuulivoimayritykset sitä. Fingrid vahvistaa runkolinjaa palvellakseen tuulivoimaa. 3,5 miljardia on arvio kuluista. Tarjoammeko tämän ”sijoittajille”?

Alvarianian ja valituksen tehneen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajille ja jäsenille ehdotus: ruvetkaapa kesäviikonloppuisin päivystämään Aalto-keskuksessa mahdollisia turisteja ja opastamaan tarpeen mukaan. Mihinkään Aalto-rakennukseenhan turistit eivät itsekseen kesäviikonloppuisin pääse, kun kaikki ovat kiinni ehkä kirkkoa lukuun ottamatta. Mitään Unescoa on muuten turha miettiä. Ja voi se olla turhaa muutenkin, jos kaiken vaivan jälkeen saadaan muutama innokas japanilainen Aalto-fani paikalle. Eipä niitä oikeasti ruuhkaksi asti nytkään ole. Jäitä hattuun ja paluu maanpinnalle.

Kävi juuri niin kuin arvelinkin eli muu Suomi (mm. Kokkola, Kristiinankaupunki) saavat miljardiluokan investoinnit vetyteollisuuteen ja Kotka usean miljardin akkuteollissuden investoinnit. Mitä jää GigaVaasalle ja jos jotain tänne saadaankin, mistä työntekijät? Onko sähköakkuteollisuus enää ajankohtaista? Taas on Vaasassa nysvätty ja nysvätty!

Viitaten kahteen kannanottoon Il-Pon tekstaten-palstoilla 21.5. ja 24.5. Sisäsataman alue ajateltiin alun perin kaupunkilaisten yhteiseksi ”olohuoneeksi”, Vaasan rantojen upeimmalla paikalla. Museon kylkeen suunniteltiin kahvilan yhteyteen pientä ulkoterassia, mutta toisin on käynyt. Rakennettiinkin massiivinen viihdeterassi, Sisäsataman terassi, joka aukiollessaan karkoittaa jumputuksellaan monet kaupunkilaiset ja turistit alueelta, mitä muut kaupungin rantaterassit eivät tee. Ainoat. jotka silloin viihtyvät, ovat terassin asiakkaat ja jotkut kaljoittelevat nuoret. Tämä kaikki parhaaseen kesäaikaan. Nyt vielä kelluvan ravintolan pitkittynyt rakentaminen työmaineen vie suuren osan alueesta. Koko kesän??? Onko menty bisnekset edellä, vauhtisokeina päin seiniä? Rakennus- ja kulttuurihistoria viihdebisneksen kanssa törmäyskurssilla. Viihdeterassilla jumputuksineen on oikeutuksensa, tässä tapauksessa paikka vain on sopimaton. Vaasan kaupungin hallinto, mitä on päässyt tapahtumaan??

Mikähän kuulkaa siinä oikein on, että kun nuolla kaupasta ostetuilla myrkyillä ruiskuttaa rikkaruohoja, niin ne kasvavat entistä innokkaammin? Varsinkin voikukat. Onkohan ruiskupulloihin tullut myrkyn sijasta kukkalantaa?

Asettelin muorille ruusuja kristallivaasiin. Ja voi, mitä näinkään! Herkän hento kaiverrus ”Kiitos yhteisistä vuosista -3E-”. Muisto puolen vuosisadan takaa. Mihin asemiin he kaikki ovatkaan päätyneet? Ovatko aviossa, onko lapsia? Muistelen siunaustoivotuksin.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen puhelinnumerot on vaihdettu salaisiksi!??

Opettajat! Jos teidän, veronmaksajien maksamia, pitkiä lomia ja lyhyitä työpäiviä ei saa moittia, niin älkää tekään vinkuko, miten kauhean raskasta, vaativaa ja ”huonostipalkattua” teidän työnne on ja miten te niiin aina ajattelette vain lasten (= omaa) parasta joka käänteessä. Elämä on tosiaan valintoja, myös ammatinvalintoja.

Jos kepulaiset lähtevät Orpon hallitukseen, niin eivät ainakaan persujen kanssa. Sinivihreä punamulta!

Arvatkaas, mitä! Näin tänään osuuskaupan invapaikalla auton, jonka ikkunassa oli invaparkkimerkki.

Seinäjoki säätila 1.6.23 klo 11.40–11.50 lumisadetta, suli heti pois. Ennuste 2.6. yöllä lumisadetta, pakkasta E-P:n itäosissa. Kesä saapunut, ilmasto lämpenee.

Demokratia on hieno asia, kun se toteutuu. Suomessa ei näin ole. Hallitusneuvotteluissa häärää pääosassa puolue, jonka kannatus ei sitä edellytä. Meillä pitäisi olla kahden tason demokratia. Puolueet, joiden kannatus on alle viisi prosenttia, voisivat päättää vain aurausviittojen paikkojen ja yleisövessojen tapaisista asioista. Suuremman kannatuksen puolueet päättäisivät isommista asioista.

Kiitos jääkäriliike -kolumnista Raimo Hautaselle. Kortesjärvellä on jääkärimuseo, erittäin mielenkiintoinen näyttely siellä. Jääkäriliikkeen historia on kiehtova ja jääkäreiksi lähteneet miehet kaikkine lähdön hetkiin kuuluvine monine vaiheineen ovat olleet tärkeässä roolissa historian kulussa.

Missä päin Onkilahden rannalla on asvalttia? Eikös se oo pääosin karkeaa sepeliä? Muuallakin? Vanhaan hyvään aikaan ne oli sileitä, ei asvalttia. Huonoon suuntaan on menty? Nauti siinä sitten pyörällä ajosta. Asvalttia pintaan.

Christer Häggqvistille: Puoluetta on syytä ylläpitää ainakin niin kauan kuin kannatusta riittää vähintään yhteen kansanedustajaan.

Hyvät yleisönosastokirjoitukset (Pöntinen/Huhta) IP:ssa koskien hv-alueita ja niiden toimivuutta asiakaslähtöisesti. Totta molemmat!! Nyt ollaan tilanteessa, että kun kunnallispäättäjät istuvat monella jakkaralla (kunnanvaltuusto, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, hv-aluevaltuusto) jne... niin näin käy. Ei tiedetä kelle pyllistää. Ei näytä hyvältä ulospäin tällainen päätöksentekotapa, ei tämä pitäisi olla edes mahdollista. No, joka tapauksessa ydinasia, hv/sote-”uudistus” on suuri susi jo syntyessään. Toivottavasti uusi tuleva hallitus romuttaa sen ja määrää Suomen viiteen (5) hv/sote-alueeseen, erva-alueiden mukaan!

Hoitajat eivät pärjää 2000 euron kk-palkalla Suomessa, mutta osa-aikaiset maahanmuuttajat pärjäävät hyvin 1300 eurolla pääkaupunkiseudulla. Vai onko tarkoitus, että jälkimmäiset elätetään veronmaksajien piikkiin?

Kristilliset on Suomen joo joo -puolue, sille kelpaa kaikki asiat, kunhan hallitukseen pääsee! Turha täytepuolue.

Minä tällainen tavallinen metsänomistaja ihmettelen suuresti tätä nykyajan päätäntävaltaa? Tämä, että metsänomistajalle ruvetaan sanelemaan lakia kuinka metsää saa käyttää tai olla käyttämättä, ja toisaalta tuulimyllyjä pystytetään koko ajan lisää ja kaadetaan metsää täysin surutta. Puhumattakaan sähkölinjoista, joista myös raivataan metsää puhumattakaan taloista ja jopa tuotantorakennuksista maataloudessa. Eikö päättäjillä/akateemisilla ole ollenkaan järkeä? Metsänomistajan/maanomistajien leipää syödään joka nurkasta! Kuinka tällä menolla maailma pelastuu, ei millään. Metsänomistaja kyllä tietää mitä metsässä kulloinkin pitää tehdä, toki Helsingin päässä olevat ei edes tiedä missä heidän metsäplanttu on?

Onko epäluotettavampaa pankkia kuin OP? Jatkuvia maksuliikennehäiriöitä ja useimmiten juuri kuukauden vaihtuessa, kun ihmiset odottavat eläkkeitään ja muita etuusmaksuja.

Maailman kunnianhimoisimman ilmastotavoitteen tavoittamisesta tuli yhteiskunnalle ”itseaiheutettua pahoinvointia”. Koko ajan ilmenee tavallista elämää ja toimeentuloa vaikeuttavia asioita. Kuinka ihmeessä poliitikot tällaisen kämmin tekivät? Tämä on kyvytöntä asianhoitoa!

Kalevan Navetan patsas: olisiko verta valuva sianpääpatsas parempi taideväelle? Sitähän on nähty taidenäyttelyssä.

Vaasan Sähkö vaan jatkaa ylisuurta hinnoittelua, vaikka sähkön hinta on ihan alamaissa. Tuo uusi ilmoitus sähkönhinnan ”alenemisesta” on naurettava.

Toivottavasti Suomi jää aina viimeiseksi kaikissa peleissä. Voiko turhempaa olla kuin sankari, joka on tehnyt elämässään yhden maalin?

Miksi suuri hiljaisuus akkutehtaan ympärillä? Muut Suomen kaupungit porskuttavat eteenpäin ja asiat viedään loppuun asti. Ruotsissa Skellefteåssa akkutehdas pyörii jo jonka suunnittelu lähti käyntiin samoihin aikoihin meidän projektin kanssa ja parhaillaan rekrytoivat noin 6 000 työntekijää ja haku päällä myös Suomessa. Meillä täällä Häyry kertoo ”aiesopimuksista”, jotka ei johda muuhun kuin veronmaksajien rahojen käyttöön, täällä tehdään infraa pitkin maita ja mantuja kuten esim. hevoskeskus. Olisiko aika laittaa vaihtoon miehet ja naiset, jotka eivät osaa viedä sopimuksia maaliin, muissakin työpaikoissa vaaditaan tulosta eikä vain edustamista, osaavat henkilöt Vaasan rattiin, joilla on neuvottelutaitoa ja todellista kokemusta ja näkemystä teollisuuden liikemailmasta. Kyllästynyt selityksiin ja saamattomuuteen, enkä varmasti ole ainut!

Että Onkilahden rannassa on oikein asfaltoitu kevyenliikenteenväylä. Vaasa–Vähäkyrö-välille ei saada edes kyseistä väylää vaikka jo luvattiin ja kaiken piti olla valmiina. Taidettiin tuki- ym. rahat laittaa johonkin kaupungin herroille tärkeämpään paikkaan. Keskustaan kyllä tehdään turhia kevyenliikenteenväyliä ym. turhaa.

Kolme typerintä mainosta tällä hetkellä: ” Todella HK -lallatus, Kiukkuinen akka ja ”Jula”, sekä pahin kaikista, ”dippaa haukkaa”.

Mitä pidemmälle hallitusneuvottelut etenevät, sitä enemmän arvostan A-M Henrikssonia. Niin, ja sitä vähemmän arvostan R Purraa.

Äidin toive, laittakaa aikamiespoikani ja kaltaisensa töihin. Sossun tuilla eläminen ja velttoilu ei ole oikein.

Mika Lintilä lähettelee median suosiollisella avustuksella uhkauksia hallitusneuvotteluihin. Hänen ”suuria suunnitelmiaan” ei saa vaarantaa. Melkoista kepuilua! Olisi mennyt puolueineen reilusti neuvotteluihin ja kenties uuteen hallitukseen kantamaan vastuuta.

Vaihtaisin mielelläni kaikki naapuritaloni kissataloiksi ja naapurit räksyttävine koirineen kissoiksi.

Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puh.johtaja M. Gädda palkkaa tarkastuspäällikön 9 000 e kk:ssa valvomaan, jotta hyvä veljet ei käytä varojamme väärin. Kyllä ois kirveellä töitä näiden politiikkojen ja virkamiesten tekemisten suhteen.

Saako asuntoautoja maattaa poikittain pysäköintiruuduissa?