Tätä mieltä tänään: "Miksi Vaasassa on aina Suomen kalleinta bensaa vaikka on rannikkokaupunki öljysatamineen?

Kaikissa rannalla olevissa kaupungeissa on hyvä veli -ravintoloita. Vaasassa on saanut katsella kolme vuosikymmentä kaisloittuvia vastarantoja ja päinvastoin. Jalkapallokatsomon ympärillä on purkumetalliaidat samoin kuin kohta kaatuvilla tiilikasaraunioilla. Keitä nämä kiinnostavat? Yliopiston ranta vie rahakkaiden ”mahdollisten” tulijoiden asunpinta-alaa kuten myös vankila ja vieressä oleva toinen tiilikasa. Mutta tämä valtava kateus ja politiikka.

Uskoni kristallipalloon, hallitukseen ja Kremliin on samalla tasolla. Se mainostettu ”maalaisjärki” puuttuu talouden ja muidenkin asioiden hoidosta täysin.

Ei pidä paikkaansa huonomuistinen. PS ei todellakaan pitänyt ääntä oppositiossa ollessaan, vaan kummallisen vähän. Muistele ja seuraa paremmin. Toista on nyt.

Ilmajoen ”Perhospuiston” niittäjät voisivat joka toinen kerta, kun puistossa niittävät, käydä niittämässä kunnan vuokra-asuntojen sekä muiden kunnan kiinteistöjen nurmikkoja. Ovat kyllä niin epäsiistejä.

Vuonna 1947 Nopankylä sai sähköt, Huissi vuotta myöhemmin. Huissin friiaripoijat sai ala-arvoisia huuteluja ja pilkkaa Nopan poijilta. Olisiko nyt vuosikymmenten takaa huissilaisilla oikeus nostaa kanne ”rasismista ja syrjinnästä”? Nimimerkillä Suvakki.

Ei ole fiksua pilkata, mikä on ihmiselle tärkeintä elämässä olipa sitten kysymyksessä Jeesus, Koraani tai vaikka sinun äitisi.

Katsokaapa nyt hyvät ihmiset tahdotteko tätä samaa mitä Ruotsissa tapahtuu? Ihmiset eivät uskalla mennä elokuviin. metroon. jalkapallopeleihin, ostoskeskuksiin, koska pelkäävät. Koittakaa nyt hyvät ihmiset ymmärtää perussuomalaisten tiukkaa politiikkaa mutta ei liian tiukkaa.

Ilmasto maapallolla muuttuu. Se on tosi, mutta niinhän se on tehnyt maailman sivun. On ollut jääkausiakin. Mikä saa nykyiset, lukeneet ihmiset uskomaan, että ilmasto voidaan pitää tällä tasolla niin kauan, kun maailmaa riittää. Jos puhutaan ennallistamisesta, miksi joku ajankohta 50-luvulla olisi sopiva taso. Ollaanko valmiita pudottamaan elintasokin sille tasolle?

Luonto on monimuotoinen. Monimuotoisuus on siis luonnollista. Bi- ja homoseksuaalisuutta on eläinkunnassa, ainakin lintujen ja apinoiden parissa. Jo Aristoteles kuvaili aikoinaan kahden koiraskyyhkysen parittelua. Miksi ihmislaji olisi kovinkaan poikkeava verrattuna muihin eläinlajeihin?

Kyllä mä niin kauhiasti ihmettelen. Naistuttujani. Arvostelivat minua, kun uskalsin laittaa elämäni uusiksi! Ja olen onnellinen! En jäänyt muhimaan samalle paikkakunnalle, missä kävin kouluni ala-asteesta lähtien. Kyllä kuulkaa asuminen eri puolella Suomea ja maailmaa avartaa. Näin se vaan on. En jämähtänyt siihen parisuhteeseen, missä just täysi-ikäisenä elin. Eihän siinä mitään, mutta kun nämä jämähtäneet ovat niin katkeria tilanteensa. PS. Otos on nyt vaan alle kymmenen henkilöä.

Kuinka on tänä päivänä mahdollista Pietarsaaren seudulla, että suomalaiset eivät saisi omistaa edes kesämökkiä ilman jatkuvaa kieli-ilkeilyä. Kysyn vaan RKP:n oikeusoppineelta.

Siis se musiikki siellä pesäpallo-ottelussa soi liian kovalla volyymilla. Ja kyllästyyhän musiikkiinkin, jos samoja kappaleita soitetaan jatkuvasti. Mutta volyymia pienemmälle, ni jo helpottaa!

Ainakaan Laihian keskustassa ei yksikään mopo kulje laillista nopeutta. Ei pysy käynnissäkään niin hiljaisella vauhdilla. Lisää valvontaa kotona ja poliisilta.

Yle ei näköjään ymmärrä, että me haluamme katsoa myös Tanskalaista maajussia TV 2:lta. Mutta aina vaan tuota hehkutin jalkapalloa.

K-kaupan aluejohtajan mielestä pienet kaupat ”säilyisivät” jos viinit ja käsikauppalääkkeet tulisivat kauppoihin. Kyllä viinit ja lääkkeet saadaan hyvin niitten omista kaupoista. Tuon keskikaljan kans on jo riittävästi ongelmia. Kyllä kaupparyhmät tekevät jo olevilla tuotevalikoimilla riittävää tulosta! Lopettakaa jo ahneus.

Orpo, kokoomus leikkaa pienituloisilta. Miksi et leikkaisi myös isotuloisilta. Sipilä, Rinne, Vanhanen, miksi he tarvitsevat sopeutusrahaa?

Laitan heti nimeni jos joku osaava laatii kansalaisaloitteen: kansanedustajien sopeutumisrahan poistaminen välittömästi! Eduskunnastahan nämä ”säästötalkoot pitää alkaa”.

Muistan koirankeksit 50-luvulta. Ostettiin kyläkaupasta 20 pennillä niitä.

Joku kirjoitti silmälaseista, sama kuulolaitteissa. Huonontuvat! Pitää pitää viisi vuotta vaikka ei kuule. Valittaminen ei auta!

”Vihervasemmisto” liitelee maailmanparannuksen ”usvassa”. Laskeutukaa jo sieltä alas. Ottakaa oppia vastuullisista maanläheisistä persuista!

Miksi ihmeessä Seinäjoen kaupunki on ulkoistanut pysäköinnin valvonnan Kanteleenkatu 3:n yksityisalueella Parkkipatelle, joka jakaa nyt sakkolappuja asukkaiden autoihin maksetuille parkkipaikoille.

Hallitus aikoo lakkauttaa aikuiskoulutustuet! Voiko typerämpää päätöstä olla. Miten tämä tukee työiän pidentämistä, työssä jaksamista, alan vaihtoa.

Terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien estämiseen kuuluu ravinnon lisäksi liikunta. Ihminen on luotu liikkumaan. Samalla estetään ylipainon vaarat ja siitä tulevat seuraukset. Ei turhaan sanota että liikunta on lääke.

Miksi Vaasassa on aina Suomen kalleinta bensaa vaikka on rannikkokaupunki öljysatamineen?

Samaa mieltä! Tämän pallon ylivoimaisesti suurin ongelma on tämä älytön ihmismassa. Mutta nyt kun on tämä ”ei saa sanoa” -kulttuuri, niin pitää olla hiljaa, muuten joku loukkaantuu.

Minkä takia Vaasan keskustassa halutaan tehdä samoja virheitä kuin muissakin kuolleen keskustan omaavissa kaupungeissa? Katsotaan Uumajan toimivaa keskustaa ja elämää pursuavaa kävelykatua. Sinne mahtuvat ihmiset, ihmisten ajamat autot ja kaupunki sykkii. Kyllä autolla mahtuu ajamaan ja jopa lyhytaikaisesti parkkeeraamaan ilman, että se olisi ylitsepääsemätön ongelma. Toriparkki täytyisi saada edullisemmaksi, vaan taas ovat nostamassa hintoja. Täytyisi saada rohkaistua aratkin autoilijat ajamaan alas. Olisiko paikallaan kuukauden kampanja, jossa olisi vaikka avustaja molemmissa sisäänkäynneissä ja hinta alhainen? En tiedä onko ideaa, mutta on paljon arkoja autoilijoita, jotka eivät uskalla ajaa halliin. Parempi tuotto, kun paikat ovat täynnä kuin, että on paljon tyhjää. Vaasan keskusta on hieno, ja se täytyy saada toimimaan niin kuin Ruotsin puolella, jolloin myös tyhjät liiketilat täyttyvät, kun on enemmän ihmisiä. Kannattaa koittaa tehdä jotakin merkittävää asian parantamiseksi, eikä vain häätää pois autoilevia ihmisiä eli kaikkia, jotka eivät asu keskustassa. Lähes poikkeuksetta he käyttävät autoa ja heitä on paljon.

Toimittaja Jenni Lepänrinne kirjoitti 2.8. I-P:ssä mm. puolueiden presidenttiehdokkaista. Hän mainitsee, että Rehnillä on takanaan keskusta ja Haavistolla vihreät, mutta tahallaan unohtaa perussuomalaisten Halla-ahon. Tämäkö on sitä oikeaa journalismia, johon median toimijat on nykyään koulutettu? Vääristellään ja unohdetaan. Ei tuossa iässä vielä pitäisi dementiakaan pahemmin vaivata.

Mistä kaupat saa kanaa kun teurastamot teurastavat vain broilereita myyntiin?

Tv on luonut ralli- ja formulakuskeista sankareita, joiden älytöntä kaahausta ihaillen uutisoidaan joka ilta. Ruukintien kaltaisia tapauksia tullaan näkemään jatkossakin, koska tv ei tunne vastuutaan asennekasvatuksessa.

Urpilainen (sd.), avaa paljonko hyväntekijäisyyttä on Afrikan maihin ja varsin Nigeriaan veronmaksajien euroja lähetetty. Tuloshan nähdään nyt menivätkö eurot sotilasjuntalle.

Niin se maailma muuttuu. Turvemaat(multa) joilta saadaan varmimmin sato kuivanakin kesänä, eivät enää ole kaiken pahan alku ilmaston kannalta. Mistähän tämä johtuu? Vielä kun saataisiin suot palautettua hiilinieluiksi niin kuin muissa sivistyneissä maissa on tilanne.