Tätä mieltä tänään: "Miljoona roskapussia -talkoisiin nyt kaikki kansalaiset. Aloitetaan omasta asuinympäristöstä."

Suunnattomaksi paisutettua ”vihreää kuplaa” useimmat puolueet ovat sitoutuneet ihastelemaan. Eiköhän kuitenkin ole niin, että kyse on nykyaikaistetusta globaalista sadusta ”Keisarin uudet vaatteet ”. Eli ei mitään uutta auringon alla. Heh heh.

Jos nainen puristaisi minua takapuolesta (olikos se 10 sekuntia?) niin en minä häntä siitä käräjille vedä, saatikka korkeimpaan oikeuteen. Ja taas säästyi veronmaksajien rahoja.

Kannatan sokeriveron käyttöön ottamista niin, että se koskisi ainakin sokeripommisia virvoitusjuomia ja makeisia. Pienessä 50 gramman karkkipussissa on 15 sokeripalaa ja puolen litran appelsiinilimussa 17 palaa. Sokeri aiheuttaa elimistössä matala-asteista tulehdusta ja ylimääräinen sokeri muuttuu rasvaksi. Rasvamaksaa on todettavissa jo nuorilla aikuisilla ja lapsillakin ylipainosta puhumattakaan.

Ranskassa ja Ruotsissa ja Tanskassakin osataan ”Ameriikka ensin” -taktiikka. Jokohan Suomenkin olisi aika opetella sitä? Alkaa nimittäin kyllästyttää tämä jatkuva maksajana oleminen. Suomiko rikas maa? Ei, vaan Suomella voivat muut rikastua.

Keskusta jakaa puoli miljoonaa Venäjä-seuralle veronmaksajan euroja. Hups, tuliko ohilyönti?

Joku muisteli Yrjö VI:n kruunajaisia ja Mannerheimin osallistumista niihin Suomen edustajana. Valkohattuinen kenraali jostain Pohjoismaasta, jonka nimeä hän ei tiennyt. Muistelija kysyy: ”Entä Suomen edustaja nyt, löytyisikö vastaavaa?” Voin vakuuttaa, että kyllä löytyy. Nytkään ei uusi kuningas tule muistamaan maamme edustajan nimeä. Ellei sitten panna sijaiseksi Sannaa.

Yksi uskon häviämismuoto on, kun lapsesta saakka kylvetään mittätömyyden siementä. Sanotaan, ettei susta oo mihinkään, etkä sä osaa mitään. Se siemen kasvaa ihmisessä niin, että se uskoo valheen ja mitätöi itseään koko ajan. Se tekee haittaa kaikissa asioissa. Raamatussakin mainitaan tästä asiasta. Tämän asian saa korjattua ristillä.

Juu. Kyllä Mikko Rasinmäki oli oikeassa (11.4.) Eteläpohjalaiset äänestivät taas väärin. Äänestäjillä on peiliin katsomisen paikka.

Kuuluuko kiusanteko työnkuvaan yleensä?

Kiinnostava juttu kuolinpesien tyhjääjästä IP:ssä. Olisiko kuitenkin mielekkäämpää, kun aiheet olisivat omista maakunnista, niin voisi hyödyntää myös heidän palvelujaan. Sama artikkeli oli Lapin Kansassa jo viikko aikaisemmin.

Tais Vaasan Sähkö mennä omaan halpaan, kun ihmiset rupesivat säästämään sähkönkulutusta. Ei varmaan palaudu entisilleen, ei ainakaan mun kohdalla. Sitä saa mitä tilaa, eikä taida auttaa hinnan korotus Vaasan taloutta. Markkinoilta löytyy muitakin toimijoita.

Suomessa alkaa olla asukkaina jo lähes puoli miljoonaa vieraskielistä (muu kuin suomi, ruotsi, saame) maahanmuuttajaa eli lähes 10 prosenttia väestöstä. Tilastotoimen ja median on syytä pitää huoli siitä, että kantaväestö on riittävän hyvin informoitu heidän osuudestaan ”yhteiseen hiileen puhaltamisessa” talouselämässä. Erityisesti tieto eri kieliryhmien työllisyysasteesta prosentteina ilmaistuna kertoo parhaiten. Reaalinen tieto tyrmää huhupuheet.

Entisenä Kemiran trukkikuskina sanon, että yhtiötä kohtaan esitetyt vaatimukset ovat kohtuuttomat. Saasteet ovat peräisin ajalta, jolloin ei ollut sääntöjä ja armeijallakin oli oma osuutensa. 90-luvun alusta yhdessäkään suomalaisessa kodissa ei oltu yhtä tarkkoja kuin Kemirassa jätteiden suhteen.

Mitäpä sitten, jos joku onkin salakuvannut koirien luolakokeessa? Eikö toiminnan pitäisi olla sellaista, että sitä voisi kuvata ihan milloin tahansa ja videon voisi julkaista eikä siitä tulisi tutkintaa eikä Kennelliitto joutuisi kieltämään kokeita? Miksi koirien luolakokeet pitäisi salata?

Persut ovat vieläkin oppositiossa. Joka päivä itkevät, miten kepu sitä kepu tätä. Milloin turveyrittäjät pääsevät nevoilleen turpeen nostoon? Kesä tulee kovaa kyytiä eikä persujen ilmoitusta kuulu. Tik Tok kello käy.

Miljoona roskapussia -talkoisiin nyt kaikki kansalaiset. Aloitetaan omasta asuinympäristöstä.

Nyt kokkarit oikealla asialla. Tiesuolalle ankara haittavero, ja käyttövoimavero pois.

Marinin kohtelu ei ole ollut ”raakaa” vaan päinvastoin. Häntä on kohdeltu silkkihansikkain. Yksikään miespuolinen pääministeri ei olisi selvinnyt ilman eroa näistä Marinin kohdalla, julkisuudessakin olleista kapakkareissuista ja vastaavista tapahtumista. Muistamme miten esim. Ilkka Kanerva joutui eroamaan muutaman tekstiviestin takia.

Kyllä oli niin kauniita hyvin hoidettuja kissoja, kuva lehdessä. Kiitos teille, jotka pidätte hyvää huolta näistä kissoista.

Pitäisiköhän Kokkolan öyhöttäjän varmuuden vuoksi mennä huumetestiin? On kuulemma sen verran outoa käytöstä ollut kebab-ravintolan pihassa.

Jos lähitulevaisuudessa EU-komissiolta tulee ehdotus ns. suvereenirahaston luomisesta, kuinka tulevat hallituspuolueet tulevat siihen suhtautumaan? Komission pj. von der Leyen on sitä jo puolustanut. Maaseudun Tulevaisuudessa Tapio Nurminen kirjoitti, miten poliittisesti yhteisvelkaan perustuva rahasto olisi Suomelle katkera myrkky. Me olisimme vääjäämättä taas kerran rahaston nettomaksaja

Kokoomuksen Orpo on kysyvinään tiukasti mutta todellisuudessa aika kapeasti ja sanoisin jopa tarkoitushakuisesti. Sitten joku perussuomalaiset ovat vastaavinaan tarkasti ja harkiten näihin löperyyksiin. Aikamoiselta näytelmältä tämä porvarihallituksen teko näyttää.

Lisää nopeusvalvontaa Merikaartoon ja Vähäkyröön, takseilla omat nopeusrajoitukset.

Koulussa olisi hyvä olla tunteja, jolloin puhuttaisiin vain kirjakielellä. Olisi helpompaa murteita puhuvalle sitten kun joutuu sellaiseen tilanteeseen

SDP ei ole ansainnut paikkaansa hallituksessa, rahan lapioiminen neljään ilmansuuntaan riittää jo! Sekä turha miettiä äänestyskäyttäytymistä seuraavan neljän vuoden päähän, poukkoilevan politiikan ajat ovat toivottavasti ohi.

Sen verran korjaisin tekstaajaa, joka kirjoitti SDP:n sosialistien kaveeraamisesta Venäjän kanssa. Presidentti Halonen sai kissan Medvedeviltä eikä Putinilta ja sen nimi oli Meggi. Medvedevin viimeaikaisten puheiden mukaan Ukraina lakkaa olemasta.

Nastaurpoista kirjoittajalle, mutta mehän maksamme autoilustamme jo liiankin kanssa. Mutta ei ole meidän vika, että niitä rahoja ei käytetä teiden korjaukseen kuten pitäisi. Ja kumpikohan eniten kuluttaa nastat vai suola, jota ajetaan jo kun on pakkasta? Sehän sen tien pinnan pehmentää vai oletko eri mieltä?

Perussuomalaisen kaverin puolesta kyselijälle tiedoksi. Suomessa vaalit ovat sitä varten, että äänestäjät antavat valtakirjan asioiden hoitajille. Sen jälkeen yleensä pulinat pois. Keskusta on saanut vastauksen ja toimii äänestäjällä saamallaan vastauksella. Vain sillä. Ei perussuomalaisten hädällä ja kilpalaulannalla. PS:n paikka on nyt se ”Suomen asioiden kasvattamisesta”... Keskustan syytteleminen hallituksiin menosta ja pois jäämisestä on PS: n ongelma, ei keskustalaisen.

Joku kirjoitti tällä palstalla pahoittaneensa mielensä Törnävän kirkossa kiirastorstaina paikalla olleen nuorison pitäessä siellä kovaäänistä mölyä. No, tähänhän heitä jo lapsesta alkaen opetetaan kirkon toimesta. Ainakin Ilmajoen kirkossa on rakennettu lapsille leikkinurkkaus, missä voi kirkonmenojen aikana leikkiä. Ennen vanhaan me lapset osasimme jo alle kouluikäisinä istua hiljaa kirkon penkeissä sen lyhyehkön ajan, mitä toimitukset kestivät.

Nyt on keskustan aika ryhdistäytyä ja mennä mukaan porvarihallitukseen eikä jäädä vihervasemmiston kanssa oppositioon ja siten lopettaa Rkp:n pelaaminen!

Perjantain (14.4.) Tekstaten-palstalla joku moitti Il-Poa lankalauantain lehden perusteella perussuomalaisten äänenkannattajaksi ja joku toinen kokoomuksen äänenkannattajaksi. Olisko ny niin, että lukijat itse tahtovat ymmärtää asiat väärin ja ottavat herneen nenään ihan tyhjästä.

Suomessa on yleinen asevelvollisuus. Kun koripalloilija menee suorittamaan asevelvollisuutta, presidentti kutsuu hänet itsenäisyyspäivä juhlaan. Onko urheilijat jotenkin erikoisasemassa? Mitenkä presidentti huomioi muut asevelvolliset?

Perjantaina IP:ssä rkp-kansanedustaja Eva Biaudet mainittiin kunnostautuneen ihmisoikeusasioissa. Kuinka voi olla ihmisoikeusasialla, kun tuomitsee puolen miljoonan ihmisen (äänestäjän) mielipiteet ja arvomaailman? Muutenkin Suomen olisi syytä pitää pienempää meteliä ihmisoikeuksista, esimerkkinä Puola ja Unkari, joka jo huomautti Suomen kiittämättömyys käyttäytymisestä Nato-ratifioinnin jälkeen.

RKP:n Biaudetkin näköjään haluaa, että Suomesta lähetetään satoja ja taas satoja miljoonia rahaa ulkomaille erinäisiin järjettömiin hankkeisiin, kun eivät halua persujen kanssa samaan hallitukseen. Sehän on hyvä, etteivät halua.

Sukkahousupyöräilijöille pitäisi poliisin toimesta voida antaa sakot kun EI käytä ojan toisella puolella kulkevaa pyörätietä.

Sain eilen häirikköviestin: Hei Äiti! Minulta putosi puhelin vessanpyttyyn, se meni rikki. Ostin uuden puhelimen, tässä uusi numero...., soita. En soittanut.

Totuus eläkkeestä 1000-1300 euron väliin, miten ihmeessä 1800 euroa kuukaudessa? Kyllä olisi aika laittaa katto eläkkeisiin niin kuin Ruotsissa. Iso eläke nostaa vääristymän eläkkeeseen.

Kuinka taloyhtiössä sallitaan parveketupakointi ja vaarannetaan asukkaiden terveys? Ilmanlaatu huononee asunnossa. Jokaisella on oikeus puhtaaseen ilmaan, tupakointi ei kuulu taloyhtiöön. Terveydensuojelulaki pitäisi suojella asukkaita? Samoin taloyhtiön! Tupakoitsijoille oma tuhkakuppi mukaan ulos.

Samaa mieltä! Eli se maksakoon joka kuluttaa. Siis nastarenkailijoille kunnon vero, piste.

Kansa on sanansa sanonut. Nyt on Orpon vuoro. Kumman sana on painavampi?

RKP, onko teillä varaa muutamalla edustajalla esittää, etten leiki teidän kanssa hiekkalaatikolla. Menkää oppositioon suosiolla.

Miksi syytää rahaa Afrikan maihin kun köyhyyden syynä on sanomaton laiskuus. Siellä on ilmasto ihanteellinen maanviljelyyn - kolme tai neljä satoa vuodessa jne. Lähetetään muutama suomalainen maanviljelijä sinne perustamaan maatiloja. Takaan että muutaman vuoden sisällä siellä tuskaillaan ylituotannon takia.

Aatu Kuokkasen hyvään kirjoitukseen lisäten. Miettikääpä sitä, jollei enää olisi tuomareita, ei yhtäkään peliä saataisi pelattua. Tuomarit ovat ihan yhtä tärkeitä peleissä kuin pelaajat. Annetaan heillekin työrauha, varsinkin nuorille tuomareille.

USA:ssa pelaava 25-vuotias koripallotähti, Lauri Markkanen, on päättänyt suorittaa 165 vuorokauden kestoisen varusmiespalveluksen. Ei olisi ollut mikään yllätys, jos hän olisi pyrkinyt välttämään sen, ettei se haittaisi hänen uraansa, joka viime pelikaudella tuotti hänelle 15,1 milj. euron palkkion. Hän kuitenkin haluaa täyttää maanpuolustusvelvollisuutensa pitäen sitä tärkeänä. Esimerkillisen kunnioitettavaa asennoitumista häneltä.

Olipa lehdessä Vaasa 12.4. aivan absurdia juttua Vaskiluodon ruuhkaliikenteestä, vai että liikenneympyrä? Kokenut toimittaja ja yhtä kokenut virkamies, missä keskustelu aiheesta satamatie? Missä menee tuiki tärkeä Vaasan satamatie?

EP-hyvinvointialue Seinäjoella on päättänyt lakkauttaa kuntoutusohjaajien kotikäynnit osalta mielenterveyskuntoutujia. Syynä säästötoimet! Todella tärkeää, ennaltaehkäisevää toimintaa. Tärkeä kontakti ja tuki asiakkaalle. Osalle ainut henkilö, jonka asuntoon päästää. Erittäin valitettavaa. Seuraukset saattavat olla arvaamattomia. Väärässä paikassa nyt säästetään. Taas pieneltä ihmiseltä viedään.

Voisivatko jotkut Himaset tai muut asiaa tuntevat selittää meille lukijoille, miksi Venäjä ihan ehdoin tahdoin yrittää saada aikaan sotaa Yhdysvaltain ja siis koko Naton kanssa? Mistä tällainen itsetuhoinen ajatus Kremlissä oikein sikiää? ”Minun jälkeeni vedenpaisumus”, niinkö?

Rantaväylällä, joka ylittää Vaasanpuistikon viimeisten liikennevalojen kohdalla ennen Vaskiluodon siltaa, liikkuu runsaasti kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Kohdalla on suojatie. Liikennevalot ovat viime aikoina olleet toisinaan poissa käytöstä. Tällöin autoilijoiden pitää väistää niitä, jotka ovat astumassa suojatielle tai aivan suojatien läheisyydessä olevia, jotka aikovat ylittää suojatien. Paikka on kuitenkin kevyen liikenteen ”giljotiini”. Autot kiihdyttävät alamäkeen ja harva kuljettajista tuntee suojatiesäännöt valojen ollessa pois toiminnasta. Lain mukaan pitää hiljentää kun lähestytään suojatietä ja varoa. Varsinkaan raskaalla liikenteellä ei ole mitään mahdollisuutta pysähtyä väistämään tälle suojatielle astunutta. Itse seisoin em. tilanteessa suojatien reunassa toissapäivänä. Kaikki Koulukadun suunnasta tulleet autoilijat ajoivat ohitseni pysähtymättä.

Mikko Härö pohti kaupunkisuunnitelua Sedun tyhjän tontin rakentamisessa. Sen perään on ruvettu kysymään Aalto-keskuksen läheisyyden takia, ja onkin saatu aikaan pattitilanne. Suunnittelua ei ole juuri ollut. Kaupunki on rakentunut kasvun ajatuksen pyhittämänä ja suunnittelu on silloin tapahtunut rakennusfirmoissa, ei kaupungintalolla.Ei yhden nurkan suhteen kasvanut harkinta paljoa pelasta, mutta hiukan. Miksi kaupunginhallituksen suunnittelujaostoa ei vieläkään ole palautettu? Virkamiehet vastustavat.

Eräälle malttamattomalle tiedoksi. Persut eivät ole vielä hallituksessa.