Tätä mieltä tänään: "Minäkin kiitän mielelläni, kun autoilija pysähtyy suojatien eteen, jos ja kun tilanne sen vaatii. Ajan autoa itsekin."

Eläkeläiset jäävät aina varjoon, kun etuuksista puhutaan. Retket, kokoukset, ja muu virkistystoiminta on ihan ok, mutta ne eivät tuo latin latia tilille. On paljon eläkkeensaajia, joiden eläkkeet ovat 1000 ja 1500 euron välillä, eikä kukaan ajattele heidän etujen parantamista. Palkansaajien palkkataulukoita kyllä näytetään ja ollaan huolissaankin.

Kirkkokadun ja Vapaudentien kulmatonttia ympäröivän häkkyräaidan voisi poistaa, ja tyhjää täynnä olevalle paraatipaikalle kannattaisi kylvää edes sitä luonnonniittyä.

Minulla on myös oikeus mielipiteeseeni. Ilman EU:ta Suomen talous ei olisi kuralla, alusta alkaen epäonnistunut sote olisi kuopattu, eikä Ukrainan sota olisi koskaan alkanut. Eikä minun tarvitsisi katua, etten muuttanut lapsineni Norjaan vuonna 2001!

Miten on voitu vertailla eri kuntien omakotitalojen sähkökustannuksia, kun sopimukset ovat talo- eikä kuntakohtaisia? Jokaisessa kunnassa vaihtelua 5...40 centtiä kilowatilta.

Kun väitöskirjatutkija puhuu plokkaajaäideistä, ei hän tarkoita äitejä, jotka kynivät kanoja, vaan bloggaajaäitejä, jotka kirjoittavat sosiaaliseen mediaan.

Ää ja öö on nykyään joka sanan perässä, kun toimittajat ja muut ns. asiantuntijat keskustelevat. Onko fiksua?

Ovela konsti isolla sähköyhtiöllä saada maksuorjia kolmeksi vuodeksi. Tekivät elokuussa sopimuksen 33 sent/kWh vaihtotakuulla (hinta 4,90 euroa/kk) kahdeksi vuodeksi. Jos vuoden kuluttua saa muutaman sentin hintaa alenemaan, jatkuukin sopimus samoilla ehdoilla taas seuraavat 2 vuotta, luki pienellä präntillä seuraavilla sopimussivuilla, vaikka asiakas teki 2 vuoden sopimuksen. Puhelussa ei ollut kolmesta vuodesta mitään puhetta. Onko laillista huijausta?

Niin tyhmä en sentään ole, että äänestäisin miestä tai naista kiintiön mukaan. Äänestän aina kyvykkyyden mukaan, oli mies tai nainen.

Asuminen tässä maassa alkaa vähitellen käydä mahdottomaksi. Jatkuvasti asiat muuttuu pelkästään huonompaan suuntaan.

Annukka Latvala ehdottaa kolumnissaan, että poistettakoon osittainen varhennettu vanhuuseläke, jos kerran leikata pitää ja valtion kuluja pienentää. Annukalle tiedoksi, että OVE on kustannusneutraali.

Vaasaan saattaa joskus tulla akkumateriaaleja valmistava kemiantehdas. Nyt se on koplattu siihen, kun Vaasan ammattikoulu ei saanut lupaa englanninkieliseen sähköautomaatioasentajien koulutukseen. Automaatioasentajia vuosikymmeniä suomen kielellä kouluttaneena voin todeta, että noita kahta asiaa yhdistää ainakin yksi asia: utopistisuus.

Minäkin kiitän mielelläni, kun autoilija pysähtyy suojatien eteen, jos ja kun tilanne sen vaatii. Ajan autoa itsekin.

Kyllä on ostajan hämäystä, kun leikepaketin päällä komeilee avain, jossa Suomen lippu ja sen alla teksti tehty Suomessa. Kun tarkemmin katsoo tuoteselostetta, niin leikkeen liha kasvatettu ja teurastettu EU:ssa eli maissa, joissa käytetään antibiootteja ja hormooneja kasvatuksessa.

Ilpossa 15.3. osuva ehdotus Hytiltä Lapualta, et poliitikot ym. isotuloiset virkahenkilöt maksamaan valtion velkaa eikä aina pienituloiset. Päättäjät tekee turhia siirtoja meille, jotka tienaamme alle 2000 e kuussa ja nää meidän mepit tuolla EU:n pääpaikalla kans vastuuseen. Samoin nää soteporukat, jotka nostaa palkkiota monesta paikasta vaikka eivät ole läsnä. Eli kansa on aivottomia, ku tälläisiä äänestää virkoihin.

Kiitos Posti! Sain 24.2.-23 joululahjan, joka oli lähetetty Express-pakettina Helsingistä 7.12.-22.

Lasten liikkumattomuudesta on suuri murhe ja aiheesta. Annan esimerkin: naapurustostamme on kouluun matkaa 1 000 metriä ja pyörätie menee koulun portille saakka! Isät/äidit vievät aamulla lapset autolla kouluun ja hakevat iltapäivällä.

Ilpo Pernaalla tuntuu olevan luetun/kuullun ymmärtämisessä vaikeuksia. Kokoomus on nimenomaan leikkaamassa asuntotukiautomaatista satoja miljoonia euroja eikä lisäämässä. Kepu on leikkaamassa kaikesta jopa koulutuksestakin niitä rahoja mitä he ovat tällä hallituskaudella avoimesti jakaneet. Ymmärrän Pernaan hätähuudon, mutta ei kannata lausua väärää todistusta lähimmäisestä.

Omaishoitajilta vaaditaan pitkää pinnaa, jaksamista. Kotona käydään kurkistamassa kuinka jaksetaan, hoidettavalla sattuu olemaan virkeä hetki ja kaikki näyttää hyvältä. Siinä on monta pitkää tuntia. Hoidettava ei lähde vuorohoitoon, hoitajan pitää vaan venyä piittamatta omasta jaksamisesta.

Ihanko tosissaan joku kuvittelee, että 24 tunnissa vaaleista joka ikinen vaalipiirin vaalimainos saadaan kerättyä pois? Tervetuloa keräämään.

Puheet ei parempia pienpuolueilla Ylen tentis kuin isommilla = pääpuolueet, mutta isot saisi ottaa mallia, kuinka keskustellaan = ei huurella väliin ja räksytetä kuin Suomen pystykorva!

Kansanedustajien määrän puolittamista Suomessa 100:aan tulevaisuudessa voisi pitää perustellusti aivan järkevänä ja tavoiteltavana. Kun seuraamme EU:n päätösvaltaan yhä useampien asioiden ajautumista, niin kansalliset asiamme voitaisiin hoitaa vähemmälläkin päättäjien määrällä. Valittavat 100 kansanedustajaa olisivat nykyisiin verrattuna keskimäärin osaavampia, asioihin paneutuvampia ja julkisuudessa arvostetumpia. Säästötoimenpidekin.

Ei huumeiden käyttötiloja – se orjuuttaa, kiinnittää henkilön turmiolliseen seuraan, huumemaailmaan. Hoitoa myös etsien, sitä tarvitseville. Enemmän huumeiden tiivistä, voimakasta ennaltaehkäisyä monin keinoin. Valistusta, ohjausta, kaikkien ongelmien ehkäisyä leveällä, tiiviillä sektorilla jo lapsista, perheistä, kouluista alkaen. Ohjausta voimakkaammin kaikilla tahoilla, yhteistyöllä, pienestä pitäen – hyviin harrastuksiin, hyvään seuraan, opiskeluihin, rehteihin töihin. Ne kantavat fiksuine idoleineen, tukijaryhmineen, aikuisineen, vahempineen, osaamishaasteineen parempaan, hyvään elämään, vahvempaan itsetuntoon. Myös liikunta, luonto, lemmikit, kirjallisuus, hyvä musiikki, taiteet... voivat auttaa elämän poluilla, myös päihteettömyyteen pyrkiessä.

Minkä takia näkövammaisilla on kaikki etuudet mutta liikuntavammaisilla ja rajoitteisilla osalla ei yhtään mitään. He pystyvät itse tekemään kaikki samat asiat kuin näkevätkin, silti ympärillä paapoo monta avustajaa, on seurana kaikissa paikoissa ja etuuksia riittää. Liikuntarajoitteisilla on laina rollaattori, ei muuta, eikä auttajia parveile ympärillä. Täytyy muistaa eräs tärkeä asia, ja se on että, he eivät ole sokeita, vaan omaavat suhteellisen hyvän näkökyvyn.

Täällä olisi yksi varma ääni jaossa vammaisten ihmisten asioita ajavalle kansanedustajaehdokkaalle, puolueellakaan ei olisi väliä. Äänestäjä.

Näin taloyhtiöiden yhtiökokousten aikaan, tarkkailkaa tilinpäätöksen kohtaa:”isännöinti” ja siinä kohtaa ”muut hallintokulut”. Jos on, niin kuin meillä, n. 5000€ yksilöimättömiä kuluja, vaatikaa tarkka selvitys näistä kuluista, koska niissä on usein runsaasti ”ilmaa”.

Oppimistehtävä: Miten proaktiivinen omavalmentaja toiminnallistaa palvelumuotoillun työsopimuksen allekirjoituksen...? Räätälöity täsmätyö!

Onkohan sinne Haagiin haussa luotettavia lautamiehiä, jotka ymmärtävät jotakin lapsiperheiden asioista.

Eipä ole aihetta tutustua näihin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka käsittelee kansallispuistojamme ja muita luonnonsuojelualueita. Riittää kun menen loppukesästä tälläiseen metsään, niin ei sinne ainakaan marjanpoimintavehkeitä kannata ottaa mukaan.

Älkää puhuko Suomesta ja Norjasta samana päivänä!

Mitähän varten jotkin kinkkuviipalepakkaukset tuoksahtavat avatessa navetalta? Eikös sianlihan kuuluisi haiskahtaa sikalalta?

Suuri vääryys opettaa Oravaisissa pakolaisille Ruotsia. Sillä kun ei pärjää vain kapealla rannikkokaistaleella Suomessa.