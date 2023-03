Tätä mieltä tänään: "Missä ihmeen opistossa noita niinkuttajia koulutetaan? Luokan primukset saavat samaan lauseeseen sopimaan jopa neljä niinkuta."

Maakunnat ja hv-alueet Pohjanmaalla yhteen!! Maakunta- ja hv-alue remontti pitäisi ulottaa koko maahan. Nyt kun uusi hallitus joutuu tekemään leikkauksia, niin näin toimien saataisiin rahat riittämään kansalaisten hoitoon ja hyvinvointiin nykyistä huomattavasti paremmin. Turha maksaa Pohjanmaallakaan kolmelle eri himmelille, niin maakunnissa kuin hv-alueilla. Vähemmän hallintoa, kokouksia, seurustelua, valmistelua ja sitä kehittämistä!! Keskityttäisiin kerrankin oikeisiin asioihin ja niiden ytimeen sekä käytettäisiin rahat oikein.

Mustasaaren Sepänkylässä käveleskelevänä eläkeläisenä ihmettelen kovasti yhtä asiaa. 50 vuotta sitten käytiin jo kuussa, mutta vieläkään täällä ei saada jalkakäytäviä aurattua niin, ettei tukita lumivallilla talojen porttikäytäviä! Pieni napinpainallus ennen porttia ja hydrauliikka hoitaa loput! Vai eikö siinä kunnan päättäjän siskon kummin pojan käyttämässä maataloustraktorissa ole tuota pientä läppää, joka lasketaan alas portin kohdalla. Hävytöntä tukkia yksinäisen vanhuksenkin kulku!

Perintövero pois alle 100 000 e perinnöistä. Varallisuusvero 200 000 e ylöspäin.

Kaupungin kunnossapito Peräseinäjoki! Minkä takia puistonpenkkien alustat lapioidaan ja harjataan joka hiutaleen jälkeen eikä niissä kukaan istu elokuun ja vapun välillä? Ja kirjaston piha on ”peilijääs” eikä hiekanmuruakaan.

On ihmisiä, jotka ei välitä terveydestään ja vielä vaarannetaan toistenkin terveys. Valittamisesta ei välitetä vähääkään!

Tärkeää, että Suomi on kärjessä myös nuorten huumekuolleisuudessa. En suomalaisena menisi liikaa arvostelemaan esim. Unkaria.

Jokin aika sitten tällä palstalla hämmästeltiin miksi Vaasa ei maksa hoitajille koronakorvauksia niin kuin Seinäjoki tekee. No, Eskoo on Seinäjoella ja hoitajat hoitivat myös koronaan sairastuneita, ilman koronakorvauksia!

Suomen metsiin perustettavien tuulivoimaloiden määrä tulee pitää kohtuudessa. Metsää joudutaan jo yhden voimalan johdosta tuhoamaan käsittämättömän paljon, myös sinne tehtävien kulkuyhteyksien johdosta. Sen sijaan meillä on pitkä Pohjanlahti, jonka rannikolle, etäälle avomerellekin, voidaan merituulivoimaloita rakentaa todella runsaasti, yli oman tarpeenkin vientisähköä ajatellen. Tässähän olisi järkevä menettely pelastaa metsiämme.

Mika Niemelä, valtiovarainministeriön budjettipäällikkö, laukoi ehdotuksen eläkkeiden indeksikorotusten leikkauksesta. Hän ei kuitenkaan huomannut ehdottaa eläkekattoa. Eläkekatto on lähes kaikissa Euroopan maissa. VAEL maksaa isoa valtioneläkettä tulevaisuudessa Niemelällekin. Hän ei tietenkään huomannut ehdottaa noin 4 000 euron kattoa kaikkiin eläkkeisiin. Tämä olisi oikeudenmukainen leikkausaloitus.

Vaasassa Kirkkopuistikon pyöräkaistat huonon aurauksen vuoksi käyttökelvottomia. Koko talvi lunta tasoitettu väylälle, ei aurattu.

Tietyt kulttuurin muodot ovat valitettavasti täysin humpuukia. Ei minulla ole varaa maksaa ammattiteattereiden esityksiin tai Savonlinnan oopperajuhlille. Kyläteattereiden esitykset kökköine näyttelijäsuorituksineen eivät vaan sykähdytä, vaikka varaa sellaisiin esityksiin olisikin. Ateneumiin olisi kiva mennä, mutta pääsylippu on minulle liian kallis. Naapurin rouvan ilmainen taulutaidenäyttely oli kuitenkin ihan kiva...

Nyt, kun Venäjä on paljastanut korttinsa, uskalletaan Euroopassakin puhua suoraan Venäjän uhasta. Ennen Venäjän erikoishyökkäysoperaatiota Ukrainaan oltiin puheissa häveliäämpiä.

Mikä pakko maaseudulla on asua, jos pitää vinkua, että maaseudulla eläminen on kallista ja maaseudulla asuvia sorretaan? Voi muuttaa kaupunkiin, jos kaupunkielämää kadehtii. Säästät pitkän sentin, kun et tarvitse välttämättä omaa autoa. Kulkeminen sujuu paikallisliikenteellä, polkupyörällä tai kävellen. Asuminen kerros- tai rivitalossa on edullista verrattuna suorasähkölämmitteiseen nurkistä lämpöä vuotavaan kartanoon. Lisäksi työ, kaverit, harrastukset ja palvelut ovat lähellä, joten säästyy aikaa ja rahaa.

Niin se kieli vain muuttuu. Kulkukoiratkin ovat nykyään rescuekoiria.

Tuleeko Rauhanliitosta myyrä Natoon? Rauhanliiton tavoitteena on murtaa Nato sisältä päin, tekemällä siitä ydinaseeton liittokunta. Suomelle ei kylläkään liene eduksi, että Venäjällä, Kiinalla ja Intialla on ydinase, mutta Natolla ei. Tämän takia Suomen olisi kiireesti hankittava oma ydinase tai sellaisen sijoitus maaperälleen ja hallintaansa.

Tiedoksi, että ei tule verovelkaa eikä ulosottoja, kun maksaa laskut ja verot ajallaan ja oikean suuruisina. Kokemusta on, sillä olen toiminut toistakymmentä vuotta yrittäjänä eikä kertaakaan ole tarvinnut verottajan kanssa mistään asiasta koskaan tapella!

Ranskalaiset osaavat näyttää tunteensa, oli kysymys bensan hinnasta tai eläkeuudistuksesta. Suomalaiset sanovat vain okei, näin tehdään ja isompi määrää.

Kuinka Suomi voi kuvitella pystyvänsä olemaan jokin esimerkkimaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Eihän Suomea noteerata missään muussakaan asiassa.

Keski-Pohjanmaan ja Mini-Pohjanmaan liittäminen Etelä-Pohjanmaahan on varteenotettava ajatus. Mutta sen nimeksi ei missään tapauksessa voisi tulla Pohjanmaa, kuten joku tekstarissa ehdotti. Se ei poistaisi nykyistä epäjohdonmukaisuutta, jolle nauravat jo naurismaan aidatkin. ”Menenpä tästä Pohjanmaalle Pohjanmaalle” tai ”Käväisenpä Pohjanmaan Pohjanmaalla”. Pohjanmaa on vanha suurmaakunnan nimi, joka yhdistää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan. Etelä-Pohjanmaahan sisältyy tässä alkuperäisjaottelussa myös sen ruotsinkielinen rannikkoalue eli Mini-Pohjanmaa. Asia sinänsä on hyvä ja yhdistymisestä saataisiin etuja, mutta nimiasia pitää pohtia rauhassa ja järkevästi. Jos ei muuta keksitä, niin olkoon sitten vaikka Härmälandia.

Energiatehokkuusdirektiivi. Kävikö tässä jälleen niin, ettei Suomella ollut kantaa tähän asiaan, kun äänestyksessä noin sekoiltiin? Ei meillä ole resursseja aijottuun pakkoremontointiin. Nyt jo pieniinkään korjauksiin ei tahdo saada esimerkiksi sähkö- tai putkimiestä, saa odottaa kukausia. Eli kuka nämä remonttitarpeet kartoittaa, suunnittelee, tekee, valvoo ja kuka tän lystin maksaa? Kalliiksi tulee. Nyt jäitä hattun ja järki käteen, jos vielä ehtii.

Pikitiet teräviä kuoppia täynnä.

Hiihdetään perinteisellä tai vapaalla tyylillä, OK. Mutta mitä on: pertsa ja tasuri?

Missä ihmeen opistossa noita niinkuttajia koulutetaan? Luokan primukset saavat samaan lauseeseen sopimaan jopa neljä niinkuta. Ärsyttää ja on kauniin Suomen kielemme pilkkaamista.

Päiväkodissa ei saanut piirtää seiniin ja niin syntyi sitten myöhemmin tämä Tarharyhmä.

Miten ihmeessä tänne on pystytty luomaan hyväpalkkainen sote-hallinto. Ja poliitikot pystyneet ujuttamaan mukaan myös puoluetuen. Jos ei sinne ilman puoluetukea pääse, niin pysyköön poissa. Miten niille hallinnon porukalle pystytään maksamaan hyvät palkkiot, kun hoitajille jotka työt tekevät, ei sitä riitä oikein millään.

Joku ihmetteli, pitääkö EU:lta kysyä lupaa sähkölaskun hyvityksen maksamiseen ja toinen vähätteli EU-direktiivin olevan vain ohjeellinen. Eikö suomalaiset vieläkään tajua, että EU:n lainsäädäntö on aina omia lakejamme ylempänä ristiriitatilanteessa. EU-komissio voi siis puuttua Suomen hallituksen päätöksiin niin halutessaan. Sen oikeuden Suomen valtiovalta on sille luovuttanut.

Nyt ei paikallisen median hehkutuksen mukaan Vaasaan matkusta enää kukaan, kun Töhrylandia puretaan ja palataan rakennusten seiniä sotkemaan.

Ajatella, jonkun hiihtäjän koira kuoli ja siitä revittiin valtakunnan tärkein uutinen, lähes maansuru, vain liputus puuttui.

Arvalla ei voi päättää turpeen kohtaloa, seuraavan hallituksen on saatava turve uusiutuvaksi luonnontuotteeksi, alalle syntyisi vähintään 10 tuhatta uusia työpaikkoja.