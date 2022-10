Tätä mieltä tänään: "Mitä eroa on paikkakuntalaisella ja lähialueella asuvalla? Paikkakuntalaiset tietää totuuden, mutta lähialueella kiertää vain hurjia huhuja."

Halla-aho oli taannoin oikeassa, että Suomessa lisääntyy jengiväkivalta, vaikka vihreät väittivät Jussiin puhuvan potaskaa. Jussi varoitti myös Venäjän käyttävän Nord Stream -kaasuputkea poliittiseen tms. tarkoitukseen, Heinäluoma haukkui Jussin mielipiteen kovin sanoin, kuinkas kävikään Eero?

24.10. oli lehdessä juttu kansanedustajien avustajista. Olikohan siitä unohtunut perussuomalaisten, kuten Mäenpään tai J. Mäkysen avustajat. En usko, että he ilman niitä pärjäävät. Ei varmaan kolumnitkaan ole ihan ”omasta päästä”.

Polttoainejalostamoiden kuten Nesteen ja ST1:n liikevoitto on kolminkertaistunut. Öljyn hinta on aiemminkin ollut 100 dollarissa, mutta pumppuhinta ei ole koskaan aiemmin ollut lähellekään 2 euroa. Sama tullaan näkemään energiayhtiöiden osalta ensi vuonna, kun tämän vuoden tulokset julkaistaan. Nimimerkillä Vaasan Sähkön yöenergian hinta 27 senttiä, pörssisähkö yöllä alle 5 senttiä.

Kiitokset Seinäjoen uimahallille. Raikas ilma hallissa ja ihanan viileä ja virkistävä uimavesi. Nyt palaa rasva kun ui. Diagnostiikkapuntarin tekstikin vaihtui overfatista healthyksi. Tunnelmavalaistus. Vielä kun saisi kuunnella uidessa musiikkiopiston oppilaiden kamarimusiikkia tai espanjalaista akustista kitarointia. Mitä sinisiin huuliin tulee, niin kenenkään lapsellahan ei kesällä uimarannalla ole ollut kyseistä efektiä.

Autosepon elämä pilalla. Autot ei kohta enää pörise eikä mopot pärise. Ei tuoksu farkun pulttu 2-tahtiöljyltä. Ratkaisu on hevonen, se hirnuu ja pöräyttää välillä ja takuuvarma haju vaatteis.

Vaasa haluaa pitää sähkön hinnan korkealla, jotta saa osinkotuloja. Näin Vaasa piilotasaverottaa sähkönkuluttajia ja samalla tukee suurituloisia.

Ihmetyttää tuo kohu Gerbyn metsän kaatamisesta. Aivan kuin oltaisiin kaatamassa viimeinen metsä alueelta, vaikka todellisuudessa häviää vain murto-osa metsästä. Mm. pururata säästyy kokonaan ja sitä ympäröivät metsät. Rakennuspaikkana alue on hyvä, kun on kaukolämmöt ym. valmiina. Ei kaikkia metsiä voi säästää kaupunkialueella.

IlPo 25.10. Markku Hankasen mielipide. Näin on, kuten kirjoitat. Sijoittajien voittojen maksimointi on poliitikkojen ja lain suojelussa, ja se on tuhoisaa. Mutta itse kunnioitan vanhaa lakia, perintökaarta. Oma äitini on syyttänyt minua viimeiset 20 vuotta siitä, että ajattelen vain tulevaa perintöä. Itsekin olen jo vanha ja tämä hänen aiheeton pelkonsa on aiheuttanut välillemme ikävän jännitteen, josta lapsenikin kärsivät. Muistutan, että aikuinen lapsikin kaipaa vanhempiensa hyväksyntää ja haluaa olla heille tärkeä. Ihan vain sen vuoksi, koska hänellä on vain yksi äiti ja isä.

Kohtaanto-ongelma ratkeaa sillä, että todellisessa työvoiman tarpeessa oleva työnantaja ja todellisia ammattilaisia valmiuksia omaava työnhakija allekirjoittavat työsopimuksen. Suurin este tällä hetkellä on ns. työllistämispalvelu, joka työllistämisen sijaan ei vain puoskaroi ”sosiaaliterapeuttina” vaan myös estää ”ei-toivottujen” työsopimusten eli sen kohtaannon syntymisen.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ei todellakaan pitäisi perustua feminismille, militarismille, kapitalismille eikä varsinkaan ylivaltiollisen aseteollisuuden pohjattomalle taloudellisen voiton maksimoinnille vaan realismille (I-P 25.10.2022).

Omituista huutokauppaa telkkarissa. Aki heiluu nuija kädessä ja Heli-vaimo huutelee hänelle tarjouksia. Usein tavarat myydään näiden ennakkotarjousten perusteella. Televisioinnin ansiosta paikalle tulee muitakin kuin Eturivin-Erkki.

Ei autoilijat voi osata ajaa kun on liukasta, koska eivät osaa laittaa takavalojakaan päälle.

Vaaleanpunainen naisten polkupyörä, lukossa, ollut provinssista asti Patruunantie 6:n pyörätelineessä, hakekaa pois.

Suomessa ei ole enää rahaa muuhun kuin vastaanottokeskuksiiin. Suomessa on 270 000 tyhjää asuntoa, pystytään saamaan asunto 42 000 ukrainalaiselle puolessa vuodessa mutta ei pystytä saamaan asuntoa 4 000 omille kodittomille henkilöille.

Korotettujen Seinäjoen Energian taksojen maksajana on kohtuullista saada tietää julkisesti, miten paljon paloi Pyhäjoella yhtiön rahaa? Korotuksen vuoksi on kohtuullista saada tuo tieto, Koivisto ja Hätilä.

Vaasan Sähkön 15.10.22 hinnan nosto toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin on ahneutta. Pörssisähkön keskihinta on puolet. Hävetkää sähkön hallituksen jäsenet! Toivottavasti kansa muistaa vaaleissa ketkä käy vaasalaisten lompakolla. Turha on tulla torille seisoskelemaan ja jakamaan makkaraa!

Into Seinäjoki, harkitkaa nyt tarkkaan se, millaiseksi keskustori olisi hyvä ”sisustaa”. Miljoona euroa maksanut paviljonki vaatii ympärilleen tyylikkään stailauksen – ei rättitelttoja eikä kioskivaunuja. Niin kaupunkilaiset kuin vieraspaikkakuntalaisetkin totesivat torista viime kesänä kuin yhdestä suusta: kyllon ruokotoon...

Eiköhän tilata uusi ydinvoimala Ranskasta...

Joku kertoi tällä palstalla, että omistamassaan ranskalaisessa autossa oli pelkkiä ongelmia, samoin kuin Olkiluodon voimalassa. Juttuhan on niin, että ranskalaisia ostetaan vain grilliltä.

Ei ne Gerbyn metsät niin arvokkaita ole päättäjien mielestä. Raha ratkaisi silloinkin kun Pukinjärven maasto rakennettiin mökkejä täyteen. Siinä meni monen perheen marja- ja sienimaastot.

Asunnottomille tai turvapaikanhakijoille ei riitä telttamajoitus. Asunto on ihan jokaisen ihmisen perusoikeus. Jokaisella ihmisellä pitää olla kunnollinen tukikohta, jonka oven saa lukkoon, jossa saa levätä ja jossa saa itse päättää, kenet haluaa päästää tukikohtaansa. Kodin saamisen ja sen pitämisen tukeminen ei ole hyysäämistä vaan ihan jokaisen ihmisen elämän kivijalka.

Maanantai 24.10. A-studio. Kyllä kun katsoo tätä, kuinka saadaan venäläisten asuntokaupat loppumaan ja venäläisten tiedustelijoiden majoittuminen Suomessa, näyttää kyllä ihan toivottoman saamattomalta. Istutaan palavereissa, juodaan kaffetta ja sovitaan uusi palaveri. Kuitenkaan kukaan ei uskalla päättää mitään. Toivon hallituksen ja suuren osan kansanedustajan vaihtuvan.

Jätetään yksi pyörätie rakentamatta ja laajennetaan kauppiksen liikuntahallia leveyssuunnassa 5 m nurmikon puolelle. Liigaa sentään pelataan.

Saammeko siirrettyä maamme kauemmaksi länteen nykyistä paikkaa. Saavat nämä rajahullut sotia keskenään.

Maamme päälehden pääkirjoituksessa ilmaistiin Suomen tarvitsevan ”uutta väkeä ja paljon”. Jopa puolen miljoonan tarve tuotiin esiin (HS, 24.10.). Pakolaisina tulleiden työllisyysaste todettiin pettymykseksi. Tarvittaisiin siis erityisen runsasta työperäistä maahanmuuttoa. Kanadalaista pisteytysjärjestelmää valikoimiseksi ei pidetty kirjoituksessa hyvänä. Ilkka-Pohjalaisen levikkialueella saatettaisiin tältä osin olla toistakin mieltä.

Oppositiopuolue ja monet sen tänne kirjoittavat trollit ovat vuosia huutaneet, kuinka vihreä siirtymä vie meidät perikatoon, kun suurtyöttömyys uhkaa teollisuuden siirtyessä ulkomaille. Nyt meillä onkin työvoimapula. Esim. Suupohjaan on tulossa vetytehdas, joka tarvitsee työntekijöitä ja paikallista tuulivoimaa. Missä nämä trollaajat nyt häpeävät, kun ovat niin hiljaa?

Mitä eroa on paikkakuntalaisella ja lähialueella asuvalla? Paikkakuntalaiset tietää totuuden, mutta lähialueella kiertää vain hurjia huhuja. Että näin.

Kaikki hyvin Suomessa. 3 500 koiraa kuskataan lastenvaunurattaissaan ja parkatakeissaan esiteltäväksi Seinäjoella ja samaan aikaan taloyhtiön saunasta loppuu patterit kun pitää säästää energiaa. 5 ohjusta ja keitellään nuotiolla koko maa. Onneksi on kämppä lännen puolella ja betonia mun ja auringon nousun välillä.

Rahaa piisaa joillakin turhuuteen...

Mistä tähän höppänään kuntaan saadaan lisää käsillä tekijöitä? Ketään ei enää kiinnosta.

Kolmen kuukauden sähkölasku 36,00 euroa. Kyllä on kallista.