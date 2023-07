Tätä mieltä tänään: "Mitä ihmettä tarkoittaa puoluepoliittinen ikihokema 'pulinat pois'...?"

Useasti on todettu, että ihmisen poliittinen muisti on lyhyt. Edellä olevaa mukaellen nyt mietin, että kuinka Sipilän hallituskaudella lainkaan pärjättiin ilman RKP:ta. Kuluvan vuoden huhtikuusta lähtien puolue on näyttänyt olevan kaiken mediahuomion keskipisteessä. Hyviä neuvoja sateloo niinku rakehia – vanha eteläpohojalaanen paukahros.

Mihin on suomalaisten järki kadonnut, vai onko sitä edes ollut pitkään aikaan. En ole perussuomalaisten kannattaja, mutta se on tapahtunut 15 v. sitten. Mikä ihmisiä vaivaa? Pitäisin rikoksena infrastruktuurin eli Fortumin sähkönsiirron myyntiä Carunalle. Kaikki tuohon osallistuneet laittaisin vastuuseen teostaan. Purra ei ollut ministeri, eikä tehnyt sitä ministeriaikanaan. Antakaa jo työrauha ja lopettakaa ajojahti.

Riikka Purra on erittäin vakuuttava, sujuva, sanavalmis ja tyylikkään näköinen perussuomalainen, mutta valitut sanat ja mielipiteet = vaarallinen yhdistelmä!

Mediaa ei ole vaaleilla valittu, joten sen painoarvo on vain median julkaiseman asiallisen tiedonvälityksen varassa. Nyt näyttää siltä, että media pitää omien kavereidensa subjektiivista tietoa oikeana. Minne media olet menossa?

Miksi Suvilahden asuntomyynti-ilmoituksissa on harhaanjohtavasti alettu käyttää sijaintina Suvilahti-Korkeamäki? Korkeamäki on aivan oma asuinalue eikä siihen kuulu Suvilahti.

Vasemmistoliiton puoluehallituksen varajäsen Ville-Pekka Timosen viikonlopun rottapuheet, jotka kohdisui Suomen pääministeriin. Miksi vasemmistojohto ei ole ottanut kantaa? Ovatko samaa mieltä? Kuitenkin arvostelevat muita puolueita. Tämä puhe oli loukkaavaa ja vastenmielistä. Kohdistui pääministeriin, joten pitäisi puolueenkin tulla julkisesti ulos eikä vaieta, koskee koko puoluetta ja mainetta.

Mikä taho valvoo kylpylöitä? Tullaan uimaan jopa alusvaatteilla tai t-paidassa. Englannin- tai ukrainankielisiä opasteita ei ole. Mitä virkaa on valvojilla, elleivät ne valvo, että asiakkaat käy suihkussa ennen uintia? Jotkut pesevät hiuksensa uimapuku päällä. Siitä vaan shampoot altaaseen.

Täällä kaivataan puhtaita jauhoja pussiin ministereiltä. Kuinkas se muuten menee: Lindtman ystävineen, jauhojengi, puolueaktiivina Halonen huusi vappupuheessaan 30 vuotta sitten, että Suomi on liitettävä Neuvostoliittoon, että löytyy sitä akanoita muualtakin, noin niin kuin tasapuolisesti.

Mikä suomalaisia vaivaa? Kun Marin sai aikoinaan lokaa niskaansa milloin mistäkin syystä, ei ketään tuntunut kiinnostavan. Päiviteltiin vaan että onpas meillä surkea ja piittaamaton naispääministeri. Mutta nyt kun persuihin tai Orpon hallitukseen kohdistetaan syytöksiä, niin heti ollaan nousemassa barrikaadeille.

Miksi Yle kaivaa koko ajan ps:sta jutun aiheita? No, ihmiset hyvät ymmärtäkää, ps:t ovat arvostelleet runsasta julkisen rahan määrää Ylelle.

Kun ollaan juhlissa, ollaan avoimia iloisia juhlan sankarin iloksi.

Tulevien presidentinvaalien ennakkoasetelmissa on vielä monia kysymysmerkkejä. Ensinnäkin vahvalta vaikuttavaa ehdokasta ei ole vielä tullut esiin. Peruskysymys on kuitenkin seuraava: mitä osaamista ja kokemusta 2020-luvun loppupuoliskon ajanjaksona presidentin tehtävässä on valitulta odotettava? Ainakin kansainvälisen politiikan vahva tuntemus nousee nyt avainasemaan. Suomi onkin yhä kansainvälisempi valtio, jota presidentti edustaa.

Tiedostiko sillan rahoittaja, että mikään silta ei ole ikuinen.

On sanottu, että Suomessa on oikeistolaisin hallitus vaikka on yksi äärivasemmistolainen populistipuolue RKP mukana.

Samaa mieltä alueuutisista. Joka tunti samat uutiset ja myös muita juttuja kerrataan monta kertaa päivässä.

Lienee turha odottaa bensan hintaan mitään alennuksia, kun persut taitaa kohta olla ulkona hallituksesta!

RKP haluaa kaataa hallituksen, että saataisiin vasemmisto takaisin kaatamaan Suomen talous.

Yle 1 uutisissa Vaasan Sähkö oli päässyt heti kakkoseksi Lahden sähkölaitoksen jälkeen yli 60%:n osinkojen tuloutuksen vähennyksellä kaupungille viime vuoteen verrattuna. Nyt ei viitsi enää räksyttää strategiasta, kun sitä ei näköjään ole olemassa. Hinnat on pilvissä ja takkiin tulee. Piti vaihtaa halvempaan sähkön toimittajaan. Saa VS maksaa oppirahat johdannaisilla keinottelusta.

Olen aina inhonnut kylpytynnyreitä, jossa huonosti pestyt paljut ovat bakteerien ja tautien pesiä. Yök. Pitäisi kieltää paljujen käyttö. Hullu muoti-ilmiö.

RKP näköjään yrittää istua hallituksessa kahdella tuolilla, oikeistohallituksessa ja vasemmistooppositiossa. Kuinka kauan tämä peli saa jatkua?

Sote tuli. Pohjanmaan hyv.vointialueella maksukaton seuranta asiakkaalla. Lisäksi jos Vaasassa ei saa tarvittavaa hoitoa vaan täytyy hakeutua esim. Seinäjoelle vaikka silmäsairauksista, niin siellä alkaa kertyä oma maksukatto. Epistä.

Kaipaako kukaan muu niitä aikoja, jolloin tapahtumissa kaikki oli samassa ”karsinassa”? Eikä niinkuin nyt, että on vippiä ja vipin vippiä...

Purra irtisanoutuu sanomisistaan, se ei tietenkään riitä, pitää irtisanoutua virastaan.

RKP on ainut hallituspuolue, jolla jotain terveitä mielipiteitä, tällainen on nykyhallituksemme.

Hallitus on täysin kykenemätön tekemään mitään, se tietenkin on Suomelle paras tilanne, tämän hallituksen aikana.

Onko helle sekoittanut ”huippupoliitikkojemme” päät? Meillä on voimassa rasismia koskeva lainsäädäntö. Sitä myös noudatetaan. Nyt on menossa ”myrsky vesilasissa”!

Onko suomalaisen yleisurheilun tulevaisuus valoisa? Tulevissa kisoissa ja tulevina vuosina se nähdään. Parhaisiin tuloksiin urheilussa päästään, kun me ”asiantuntijat” jätämme mitalien voittamisen ja ennätysten tekemisen urheilijoiden huoleksi, ja pidämme yltiöoptimistiset ennustuksemme omana tietonamme.

Kun päihteiden – alkoholi, huumeet, saatavuutta, käyttöä vähennetään huomattavasti, niin väkivalta, rikollisuus vähenevät. Ennen oli raittiusliike, jonka avulla alkoholinkäyttö, väkivalta pienenivät. Samalla koheni myös kaikkien ihmisarvo, luonnon viljely ja varjeltu, sen arvostus ja kristilliset arvot. Näillä kaikilla oli myönteinen, ryhdistävä vaikutus ihmiseen, yhteiskuntaan. Pystyykö nykyihminen samaan?

Hyvä Halla-aho, kun olit jämäkästi linjallasi, vaikka kovasti yritettiin kampittaa! Vaatii luonteenlujuutta puolustaa lakia ja periaatteitaan painostuksen alla. Eihän tässä muuta viritystä olekaan, kuin yrittää kaataa oikeistohallitus keinolla, millä hyvänsä. Pitäkää huoli siitä, että syksyllä saadaan aloittaa hommat, niin kuin oli suunniteltukin, isänmaamme puolesta.

Mitä ihmettä tarkoittaa puoluepoliittinen ikihokema ”pulinat pois”...?

Nyt riittää koirien räksytys Seinäjoella Soukanjoen asuntoalueen vanhemmalla puolella! Naapurusto joutuu kuuntelemaan aamusta illansuuhun jatkuvaa haukuntaa, kun isäntäväki lähtee aamulla töihin ja koirat jätetään ulos häkkiin/koppiin naapureiden ”iloksi”!

I-P 19.7. Antti Roine Ulvilasta. Kirjoituksesi oli niin nappiin tästä Suomen tilasta. Oppositio tykittää minkä ehtii tönkimään iankaikkisen vanhoja kirjoituksia ja mustamaalaamaan niillä hallituksessa nyt aloittavat. Ei olla asioita päästy millään tasolla aloittamaan, mitä tämä maa nyt kipeästi tarvitsee kohentuakseen. Isänmaamme menee alamäkeä hurjaa vauhtia, jos kenenkään ei anneta tehdä korjausremonttia.

Tässä lehdessä keskiviikkona 19.7 moitittiin ”muutamia ravintoloita, jotka on nimetty vain ruotsinkielellä” siitä, että ne olisivat suunnattu tietylle kieliryhmälle. Vaasasta ei taida löytyä juuri yhtään ravintolan nimeä suomen kielellä. Tämä on valitettavaa. Kielemme tältäkin osin ulkomaalaistuu koko ajan, lähinnä englanniksi. Sen sijaan kirjoittajan varmaankin tarkoittamat ovat sentään nimiltään toisella kotimaisella eli ruotsilla. Kaikenkieliset ovat niihinkin varmasti tervetulleita.

Miten Stalin tuhosi demokratian Itä-Euroopassa? Esim. Unkarissa pientalonpoikien puolue voitti vaalit 1945. Hallituksen muodostamisen jälkeen puolue kuitenkin tuhottiin erottamalla henkilö toisensa jälkeen hallituksesta syytettynä ’fasistisista’ yhteyksistä. Kuulostaako tutulta?

Uskokaa jo, on vain ajan kysymys milloin erikoiskuljetus kaatuu taas ja silloin se tapahtuu todennäköisemmin Sundomin keskustan alueella joka on täynnä kävelijöitä, pyöräihmisiä, pikkulapsia sekä koiranulkoiluttajia. Kuljetukset on ajoitettava yöaikaan, kun ihmisiä ei ole vaarassa, niin ja kauan kunnes se satamatie saadaan aikaiseksi RKP:n sitä vastustaessa Vaasassa ja Mustasaaressa. Samat äänestäjät haraavat aina vastaan ja aina siitä samasta puolueesta.

SJK ei ole millään muotoa sjokelainen joukkue. Se on vain joukkue joka pelaa Sjoella.

Joko ruvetaan keräämään kannatuskortteja Mikko Hautalalle?

Antti Roine, mielipidekirjoituksesi 19.7. on järkevän ihmisen kirjoitus. Kiitos!

Juho Kössi kirjoitti asiaa.

Milloin tämä 20% väestönosa (persut) ymmärtää, että loput 80% on heidän kanssaan eri mieltä. T. Demokratia.

Kansanedustajille samat vuosilomat kuin muillekin kansalaisille. Esimerkillä johdettava varsinkin näin leikkausten aikana ja tuntumaa todellisuuteen.

Persu-uhriutujat ja puolestaloukkaantujat voisivat ensin tarkistaa sanakirjasta (tai vaikka googlata), maalittamis-sanan määritelmän, ennen kuin roiskivat sitä ympäriinsä tälläkin palstalla. Henkilön yksittäisen toimen ja toiminnan asiallinen ja aiheellinen arvostelu ei ole maalittamista, vaan ihan normaalia kritiikkiä. Maalittaminen on epäasiallista, uhkailevaa, henkilökohtaisuuksiin menevää ja ennen kaikkea siinä yllytetään muita hyökkäämään yhden ihmisen kimppuun vihaviestein esim. somessa tai jopa oikeasti. Tavoitteena on hiljentää ihminen ja lopulta rapauttaa yhteiskuntajärjestelmää. Joten miten on, onko esim. Mäenpäätä ja Purraa nyt tosiaan maalitettu vai olisiko ihan vain kritisoitu? Maalittaminen on tietysti muodikkaampi sana, mutta puuroja ja vellejä ei tarvitse silti sekoittaa.

Sinä, joka kirjoitit I-P:ssa 19.7. ja kerroit käynnistä yksityisellä lääkärillä kortisonipiikillä. Limapussi lonkassa tulehtuu, kun reisilihakset ovat kireällä.

Pitääkö ihmisen koko elämän kärsiä lausumistaan, jotka on aikoinaan sanonut? Kyllä pitää, jos on uhannut jotakin. Kyllä pitää, jos aikoo kansanedustajaksi ja ministeriksi, edustamaan Suomea. Hänellä ei ole oikeutta istua sellaisella paikalla. Anteeksipyyntö ei paikkaile kauheuksia. Mistä tiedämme, mitä hänen ajatusmaailma on nyt? Some pursuaa ps-sanomaa, jossa lausuntataiteilija on oikeassa ja täältä pesee. Totta, sinne hän kuuluu johtamaan. Ei Suomen hallitukseen. Kokoomus ja KD, kuva on peilikuva. Onko?

Antti Roineelta erinomainen kirjoitus (19.7.) Tärkein pointti mielestäni on, että ellemme olisi veljeilleet natsi-Saksan kanssa, olisimme tänä päivänä venäläisiä. Tätä faktaa ei ilmeisesti saa mitenkään ääneen sanoa, muuten meidät leimataan natseiksi.

”Vaasassa ravintoloita jotka nimetty vain ruotsin kielellä”. On myös ravintoloita aika monta jotka nimetty vain englanniksi pari nimetty vain japaniksi jne. Kuinka meidän käy?

RKP, ihmettelen suuresti, että Henrikssonin koko toimintakyky menee perussuomalaisten mollaamiseen ja Purran vanhojen sanomisien ruotimiseen. Purra on pyytänyt asiaa anteeksi ja nyt on aika siirtyä eteenpäin ja alkaa töihin. Mielestäni hallitus on valittu laittamaan Suomen asiat kuntoon eikä RKP:n puolesta häiritsemään hallitustyötä ja jauhamaan samoja asioita uudelleen ja uudelleen pakkomielteisesti. Kyllä ministeritasolla olevalla henkilöllä täytyisi olla sen verran toimintakykyä ja ymmärrystä, miksi ollaan hallituksessa ja antaa työrauha Suomen edun nimissä!

Mihin on kadonnut suomalainen sisu, kun 25-v. ei pärjää vaan pitää paapoa ja ohjata loppu elämä. Nyt nuoret niskasta itseänne kiinni ja toimeen omilla jaloilla seisomisen puolesta.

Harri Y-H kirjoitti täyttä asiaa Ylen uutisoinnista.

Kiitos, kerrankin jotain järkevää. Mielipidekirjoitus Antti Roineellta 19.7. Juuri näin asia on! Suoraa totuutta, ei asioiden vääntelyä/muuntamista omien asioiden ajamiseksi.

Joku Tampereelle tähyävä muuttokuormaa rakentava haukkui idean voimakkaammasta alueesta vaikuttaa kansalliseen päätöksentekoon. Puurot ja vellit menivät sekaisin kaupunkien ja maakuntien osalta. Kova halu oli nähdä rannikko kuihtuvana seutuna. Jos otetaan huomioon vain aineelliset ja henkiset resurssit niin Pohjanmaalle on suunnitteilla yli 10 miljardin investoinnit, Vaasassa opiskelee 13000 korkeakouluopiskelijaa ja työtä tarjoaa pelkästään energiateknologiassa 160 yritystä. Hiipuva Etelä-Pohjanmaa on häntäpaikoilla maakuntien kehityksessä ja vuotaa muualle kohtalokkaasti.

Ennen ruukattii sanoa notta, sitä tikulla silimää, joka vanhoja muisteloo.

RKP lähti hallitukseen ’sillan rakentajana’, mutta on enimmäkseen vain polttanut siltoja. Millä tuon saisi järkiinsä?

Armottomaksi nyky-yhteiskunta on mennyt. Anteeksipynnöt menneistä kirjoituksista eivät enää riitä. Ilmeisesti pitäisi pyytää polvillaan armoa, jos sekään edes riittäisi.