Tätä mieltä tänään: "Mitä tarkoittaa kun ammattinimikkeenä on vastaava johtaja? Tarkoittaako se sitä, että ottaa täyden vastuun tekemistään vahingoista, vai tarkoittaako nimike, että joka vuosi bonus palkan lisäksi nousee?"

Vaasa saa Wasalandian haltuunsa heti kun vaan päättää niin. Sopimuksia tehdään ja puretaan rahalla. Jos sopimus olisi purettu jo vuosia sitten, ei se olisi ollut edes kallista kun tontti olisi saatu tuottamaan.

Marin yökylässä, Marin TTK:ssa, Marin muotokuvassa, Marin sitä ja Marin tätä. Vaaleissa sitten nähdänä, kuinka kampanja on purrut ja kuinka vedätettävissä suomalaiset äänestäjät ovat.

Olisi ollut toivottavaa, että media ja lehdet olisivat olleet huolissaan seurakuntavaalien vähäisestä äänestysinnosta ennen vaaleja, eikä vasta sen jälkeen.

Olisiko meidän kaikkien syytä päivittää tietokantaamme myös hyvinvointialueiden kohdalla? Koko alue aloittaa vasta ensi vuonna v. 2023. Myös sairaanhoitopiireissä on aikoinaan valittu päälliköitä. Sairaanhoitopiirit loppuvat 2022! Totta kai uudet päälliköt valitaan nyt. Onko asia vielä jolle kulle epäselvä? Asia on normaali toimenpide uuden organisaation aloittaessa.

Aloimme hiukkaspäästäjiksi tuulensuunnasta välittämättä, takkaa lämmitämme lähes päivittäin ja puukiaskin on kuumana useita kertoja viikossa, täydet pesät sytytämme alta ja puuta kaadamme armotta omasta metsästä eli hiilinielusta.

Miksi kävelykatua pitää juhlia? Verorahoja mennyt liikenteelliseen huonontamiseen 0,5 M€ yli budjetin ja vielä halutaan juhlia. Eikös hotellikin aloita remontin ja ilmeisesti vievät hotellin edustat vuosiksi tukkoon.

Vihreä siirtymä ja nykyhallitus tuhoavat maamme. Työllisiä oli lokakuussa 65 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan työttömyys on laskussa. Miksei kukaan valita.

Mitä tarkoittaa kun ammattinimikkeenä on vastaava johtaja? Tarkoittaako se sitä, että ottaa täyden vastuun tekemistään vahingoista, vai tarkoittaako nimike, että joka vuosi bonus palkan lisäksi nousee?

Lopettavien maatilojen määrää en tiedä mutta eläintilojen kohdalla, joiden kustannukset ovat nousseet 2–3-kertaisiksi, ei viljelijä saa 2–3-kertaista hintaa. Teollisuudelta tilanne on kestämätön. Eläintila kun lopettaa, se on aamen ja tattis eikä sitä kukaan jatka. Viljapuolella maata viljellään mutta eläinperäistä ruokaa ei tuoteta.

Koulukiusaaminen muuttunut kouluväkivallaksi. Siis vääriä asioita tehty kiusaamisen hoidossa. Tuntuvien sanktioiden puute opettaa kiusaajille sen, että enemmänkin saa tehdä. Tässä kannetaan vapaan kasvatuksen hedelmiä. Ihmeellistä, että aikuiset voi olla näin saamattomia asiassa.

Mustasaaren uimahalli olisi ehdottomasti pitänyt tehdä Botnia-hallin viereen. Miten voi olla mahdollista uimahallia tehdään hotellin pitäjän tueksi. Kenelle uimahalli on oikein tarkoitettu, mustasaarelaiselle veronmaksajalle vai hotellissa yöpyville reppureille?

Pelastaako työperäinen maahanmuutto alhaisen syntyvyyden ja työikäisen väestön supistumisen haitat Suomen taloudessa? Jos järkeä ei käytetä, vastaus on: ei! Paljon riippuu toki siitä, millaista osaamistasoa ja integroitumistahtoa työhön tulevat omaavat. Jos ei aseteta mitään vaadittavia kriteerejä tulijoille, siirtynee osa heistä vain oleskelemaan sosiaaliturvalla. Suomi on ollut liiankin lepsu liberaalissa vastaanotossa. Nyt asennemuutos!

Mahtavaa teatteria tulee Qatarista, monta miestä makaa kerrallaan kentän pinnassa, kierii ja huutaa. Ei saisi näyttää ennen yhdeksää, koska juniorit ottavat mallia.

Bensan hinta Suomessa noin 25% kalliimpaa kuin muissa maissa. Miten voi olla näin? Väitetään Ukrainan sodan vaikuttavan litrahintaan. Kuinka tyhmänä meitä pidetään.

Laihialla ainakin Perälän koululla palaa iltaisin isot valot kaukalolla. Onkohan siellä jo jää? Luistelijoita ei kyllä näy.

Hävytöntä estää pienen lapsen liikkuminen sitomalla tuoliin. Kysynkin, kuinka moni vanhempi hyväksyy oman pienen lapsensa sitomisen syöttötuoliin. Minä en hyväksy tätä asiaa, se on vastoin lakia.

Palosaarelaiset opetelkaa liikennemerkit uudelleen, kun jatkuvasti härskisti ajatte eteen Alskatintieltä tulevien eteen joka päivä.

Autossani on myös päivävaloasento eli Auto. En käytä sitä, vaan ajovaloasennossa aina. Aamun tai illan pienessä hämärässä, sumussa tai vesisateessa päivävaloasento ei sytytä takavaloja. Useimmiten takavalot pimeänä ajavat autot ovat vielä tummia väriltään. Valot päällä lisää turvallisuutta.

Miten on mahdollista? Muissa Pohjoismaissa dieselin ja bensan hinta alle 2 euroa mutta Suomessa 2,25. Onko Suomen hallitus todella näin huonosti hoitanut suomalaisen asioita? Norjasta Suomeen pääsee todella helposti Lapin kautta. Keräävätkö ylimääräisiä euroja vain huvikseen?

”Uusi päiväkoti metsän siimekseen”. Yritetäänkö tällä rauhoittaa niitä Teeriniemen vanhempia, jotka aikoinaan yrittivät säilyttää ”Taikametsän’ koululaisten leikki- ja temmellyspaikkana! Ei kyllä nähdä tässä tapauksessa metsää eikä puita. Totuuden voi aina sanoa.

Päätöksiä nopeammin hyvinvointialueen arvoisa hallitus!!! Ihmetellä täytyy uuden organisaation hallituksen pitkät kokoukset. Nyt jo toistamiseen hallitus ei saanut tehtyä päätöksiä yhden päivän ja useamman tunnin kestäneiden kokousten pykäläkohdista. Vaan kokouksia jatketaan seuraavana päivänä ja niitäkin tuntikausia. Hallituksessa on pitäjien konkaripolitiikkoja, joilla kyllä hommat pitäisi olla hyvin hallussaan. He kyllä osaavat tehdä päätöksiä, jos haluavat. Kysyn onko virkavalmistelu tehty kunnolla? Kun hallituksen tyyli on jotenkin aikaavievä. Se on ehkä valmistelua muistuttavaa virkavalmistelun kaltaista. Nopeampaa asioiden eteenpäin vientiä tulisi jatkossa toteuttaa. Pitkät kokouksetkin tulevat kalliiksi hyvinvointialueelle, kun budjettiennuste on kovin paljon alijäämäinen.

On se suuri vääryys, kun asiakas soittaa operaattorille, jolle maksaa kuukausittain puhelupaketista, niin pitää maksaa heille erikseen soitosta, kun on nämä 0102-alkuiset numerot. Ei ole ahneudella mitään rajaa.

Sähkön säästäminen on kovin suhteellista. Ajelin yöllä, totesin välin Laihia–Seinäjoki hyvin valaistuksi. Itikanmäellä alkoi järkevä pimeys. No se tekojäärata meillä nyt pitää olla syksystä lähtien. Onkohan näissä eri sähkö?

Eikö hyvinvointi-alueen hallitus esittele asiat valtuustolle, joka sitten päättää mm. palkkoihin liittyvistä asioista eli pitäisiköhän sote-ihmiset ”heittää pihalle” koko hyvinvointialueen luottamustoimista.

Olisi hienoa, jos kouluissa lapset suorittaisivat juhlapäivinä lipunnoston yhdessä vanhempiensa kanssa. Vuoro olisi kiertävä ja esteen sattuessa vuoron voisi vaihtaa. Nämä lapset voisivat pitää lyhyen esitelmän liputuksen kohteesta vaikka edellisenä koulupäivänä. Uskoisin, että lipunnosto olisi koululaisille mieleenpainuva kokemus.

Mihin katosi Ilmajoen kunnan maine yrittäjäystävällisenä kuntana, kun ajoi toimillaan merkittävän ja perinteikkään yrityksen Kurikkaan.

Kyllä täytyy ihmetellä Postin toimintaa Ilmajoen keskustan aluella. Päivän posti tulee illalla klo 18–19 aikoihin, pahimpina päivinä ei posti ollut tullut vielä klo 21 mennessä. Keskusta-alueen ulkopuolelle posti tulee jo aamupäivällä. Haluan Postin selvityksen mistä tämä eriarvoisuus johtuu.

Joku kirjoitti virheellisesti, että ”ilmastonmuutos on kaunisteltu nimitys saastuttamiselle”. Oikeasti ilmansaasteet hidastavat ilmastonmuutosta. Saastuttaminen on lähes unohdettu ja nyt kaikki suuret toimenpiteet kohdistuvat hiilidioksidin, tuon kasvien ruuan, vähentämiseen ilmakehässä.

Miksi sitä sairaalan parkkipaikka ei voida tehdä siihen venevalkaman päälle? Ja jos kaavamuutos on tehtävä muutaman metrin vuoksi, niin miten ne liito-oravan reitit siihen taas ilmestyivät?

Ruukintien kirjoittelu, ajan lähes päivittäin, noudatan rajoitusta. Kukaan ei juurikaan aja ohi, siksi ihmettelen näitä kirjoituksia. Monella muullakin kadulla ollut auton töytäisyjä ym. Ne on väärin mut Ruukintie ei ole sen vaarallisempi. Tuleeko Seinäjoesta töyssykaupunki ja mitä se auttaa, ne töyssyt, ei mitään.

Kylläpä hyväosainen eläkeläinen pisti parastaan palstalla. Tosiasia on, että naisten kehnot heikommat palkat työstä vrt. miehet, kostautuvat pieninä eläkkeinä, jotka indekseillä korjattuina katoavat horisonttiin! Matalapalkkakorotuksia tehdään palkoissakin, nyt on aika lopettaa pieneläkeläisen köyhdyttäminen ja kunnon tasokorotus pieniin työeläkkeisiin. Me kärsimme oikeasti ja olemme yhtä arvokkaita vanhuksia kuin hyviä eläkkeitä nauttivatkin!

Käsittämätöntä miten Vaasan vesilaitoksella haaskataan taas vesihuoltovaroja (IP 23.11.). Yhdysvesiputkesta on puhuttu vuosia ja sitä on tutkittu jo n. 10 v. Rahaa Kurikassa on palanut n. 0,5–1 milj. e/v. selvityksiin ja koeporauksiin tms. Ko. aikana on mennyt yht. yli 5 milj. e. Kuitenkin Kurikka–Vaasa-väliltä puuttuu vielä (n. 85 km matkalta) tärkeimmät investoinnit, mm. putket, pumppausasemat yms. tekniset laitteet. Ne maksavat n. 23–27 milj. e. Tämä riskialtis, kriisitilanteissakin helposti haavoittuva ja vaikeasti huollettava yhdysvesiputkitus maksaa siis vaasalaisille vähintään yli 30 milj. e. Puhumattakaan sitten yli 0,5 milj. e vuosittaisista käyttö, huolto- ja pumppauskustannuksista. Tuolla 30 milj. eurolla saneeraisi kuntoon paljon huonokuntoisia vesijohtoverkostoja vaasalaisille. Nyt lähes joka vuosi 10–15% nousseet vesimaksut nousevat siis jatkossakin reilusti, vuosittain jopa 25–35%. Meille niin välttämättömästä vedestä tulee todella kallista. Samaan aikaan virtaa Kyrönjoessa edelleen paljon halpaa vettä kuten on jo tehnyt vuosikymmeniä. Ihmettelen vaan miksi johtajilta järjen käyttö on kielletty? Vai sieltäkö se järki puuttuukin?

Palatkaa alkuperäiseen tiesuunnitelman, eli äkkiä Vapaudentie jatkeen toteutukseen, niin loppuu ruuhkat ja liikenne sujuvoituu Pajuluoman–Törnävän alueella.

Energiapolitiikassamme riittää virheitä, joista kokemuksella voimme sanoa: jo riittää. Huoltovarmuuttamme on pahoin heikentänyt ”ikioman”, uusiutuvankin energialähteemme, turpeen, hyljeksintä. Energiariippuvuutemme turvallisuus sai satikutia, kun sota Ukrainassa alkoi. Sään mukaan vaihtelevaan tuulivoimaan satsattiin liikaa ja valitettavasti ydinvoiman kustannuksella, mihin virheeseen sorruttiin ydinvoiman ideologisella hyljeksinnällä.

Poistin kokeeksi postilaatikosta ei mainoksia -tarran. Esim. ke 23.11. tuli 20 mainosta ja ilmaisjakelua. Tuli mieleen, kuka tämän maksaa ja kuka jaksaa lukea tällaisen määrän mainospostia.

Hankimme maalämpöpumpun vuonna 2004. Pumppu toimii edelleen moitteettomasti. Ylivoimainen lämmitysmuoto korkeammasta hankintahinnasta huolimatta. Taloa myytäessä maalämpö nostaa myyntihintaa ja lyhentää myyntiaikaa. Kiinteistövälittäjiä asia närästää, koska maalämmön omaavia omakotitaloja tulee vielä niin harvoin myyntiin. Heitä lohduttanee se, että kymmenen vuoden sisällä tilanne muuttuu.

Ja sitten traktori­t koululaisten käytössä. Pitempimatkalaisilla on ilmaiset kuljetukset kouluun, mutta joillekki lapsille annetaan huvin vuoksi käyttöön koulumatkoille. Sillä sitten rallitellaan tunti ennen ja toinen kouluajan lisäksi ja 2–3 kaveria kyytis. 2–3 konetta jonossa n. 3 m välein mopon perässä. Sama ralli lisäksi viikonloppuilloin työvalot aina päällä (häikäisee edessä ja takaa ajavat). Omistajat, vaivautukaa edes kerran katsomaan tätä menoa!

Joku täällä kirjoitti että suomalaisia on vain 0,69 promillea maailman koko väestöstä. Entä sitten? Talomme asukkaat ovat vain 0,42 promillea Seinäjoen koko väestöstä.

Nyt kun se kompostikyttä/tunkiopoliisin-virka tulee, niin seuraavaksi varmaan savumiliisi/hiukkashaistajan virka perustetaan, voisivat kulkea kimppakyydillä kylillä tietysti sähköautolla.

Sanna Marinin taidot ja mielipiteet viittaavat vahvasti tuonne teatteri- ja viihdetaiteen puolelle. Kuten kyllä Mäkysenkin. Jättäisivät poliittiset elkeet ne osaaville.

Minkähän takia SDP ja vihreät ovat nyt hiljaa ja etenkin Ohisalo, joka pauhasi taannoin Halla-aholle, että ei pidä paikkaansa, kun Jussi varoitti katujengiytymisestä. Jussi oli oikeassa.

Miksi pakon sanelemana omalla autolla töissä käyvä ei saa vähentää verotuksessa samalla tavoin polttoainekuluja, auton ostosta ja käytöstä aiheutuvia kuluja, kuten maajussit ja yrittäjät saavat vähentää, kysyy pienyrittäjä?

Vaasan vesi nostaa hintoja vuoden alussa ja ensi vuonna pitää aloittaa myös muovin kierrätys. Me kaksi vanhusta syömme paljon valmisruokia, ne on muovirasioissa, samoin liha, kana, kala, jugurtit, rahkat, salaatit, listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Me saamme pienen eläkkeen, joten emme tule pesemään/huuhtomaan muoviroskia.

Kyllä se Sinikukka Saari muutakin sanoi A-studiossa 17.11. Et nähtävästi vain ole ymmärtänyt kuulemaasi.

Pelkään, että metsänsä eteen töitä tehneet metsänomistajat ehtivät hakata metsänsä paljaiksi niin kauan, kun ne vielä ovat meidän eikä EU:n. Istuksia, raivausta, ympäristönhoidolla ja muita kasvua lisääviä toimenpiteitä ei olla tehty EU:lle vaan itselleen, perheelleen ja omalle maalleen. Vielä ne ovat meidän, mutta kuinka kauan?

Kun Huutoniemen sairaalan tilat ja puistoalue nyt on jäämässä tyhjäksi, olisi varmaan kaikkien kannalta hyvä löytää järkevä käyttöratkaisu. Västervikiin suunniteltu lastensuojeluyksikön voisi hyvin sijoittaa näihin tiloihin.

Hyveellinen hihanauhakeskustelu vie huomion itse asiasta. FIFA on pilannut pelin maineen.