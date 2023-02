Tätä mieltä tänään: Mitähän hyötyä on ostaa julkisiin vessoihin ohutta vessapaperia, kun sitä pitää kuitenkin ottaa rullasta kaksin-, kolminkertainen määrä?

Nuoretko haluaa äänestää persuja? Puoluetta, joka kiistää ilmastonmuutoksen, vastustaa sekä työperäistä että avun tarpeessa olevien ihmisten maahanmuuttoa. Haluaa eroon EU:sta!?

Sinä, joka ilmaisit mielipiteesi Lehtisen ja Sedun tonttien kuopista. Olen samaa mieltä kanssasi samaa mieltä, Niistä voisi tehdä viheralueita. Kuopat rumentavat kaupungin yleiskuvaa. Tehdään maauimala tai viheralueiksi.

Kulmuni lupaa juustohöylää Sipilän tapaan, siis myös koulutuksesta, joka Sipilän aikana tuhottiin, ja höpisee joistain Suomen suorittamista avaruuslennoista tulevaisuudessa. Haloo!

Miksi ”vihertieteilijät” ja sen aatteen intoilijat ovat ottaneet asiakseen moittia Suomen luontoa? Suomen luonto voi hyvin! Tolkkua ja kohtuutta ei näytä löytyvän. Metsälaki on Suomen toimivin luonnonsuojelulaki. Kiittäisivät metsistään huolta pitäneitä kansalaisia. Laki sanoo näin: ”Metsiä älköön hävitettäkö.” Tätä ohjetta on tuloksekkaasti noudatettu.

Työnantajien, jotka hoitavat palkat ja muut työehdot, kuten pitääkin, ei tarvitse pelätä ay-liikkeitä, ja välittävät jäsenmaksut eteenpäin, mukisematta.

Joku ihmetteli tällä palstalla, ettei pääse Vaasan keskussairalaan puhelinbarrikadin läpi. Puhelinbarrikadin tarkoituksena on vähentää sairaalan tilastoitavia potilasmääriä ja sitä kautta lyhentää potilasjonoja. Jos ei ole tilastoitavia potilaita, ei ole jonojakaan. Jos on todellinen avuntarve, mene suoraan päivystykseen. Siellä on henkilökuntaa lääkäreistä alkaen. Kun päivystyksen, ruottiksi dejour, ovella on parin korttelin pituinen jono, sairaalan puhelimetkin alkavat taas piristä. Sairaala on potilasta varten, eivätkä potilaat ole sairaalahyvinvointialue-erityispalkkiovirkajärjestelmää varten.

Sähköautojen teholatauksissa paljon suuremmat erot kuin polttoaineissa: ABC-lataus 0,31€/kWh, K-lataus 0,32€/kWh ja Fortum 0,61€/kWh. Siitä vaan valitsemaan.

Ala vaan hävittää kurtturuusut. Kannattaa käydä tutkailemassa alueita, jossa saanut vallan oikeilta kasveilta. Se on haittakasvi ja lain mukaan hävitettävä.

Toivottavasti uusi hallitus poistaa nuo puoluetuet sote-alueen edustajilta. Miksi näitä edes pitää siellä olla? Eikö heidän työnantajansa ole eduskunta? Ei ihme että avustajia tarvitaan, kun varsinainen työ ei kiinnostakaan. Myös korvaukset pois niiltä päiviltä, kun ei olla koko aikaa läsnä. Huom. puoluetuet n. 36 milj. Onko ihme että valtion kirstu menossa tyhjäksi. Ahneet edustajat. Jos ette ilman tukea pärjää, niin pois vain.

I-P mielipidepalsta 7.2., on kyllä ihme että suomettuneisuutta vieläkin ilmenee kaiken tapahtuneen jälkeen.

Esa Nieminen tekee hienoa työtä totuuden puolestapuhujana. Hyvinvointialueen valtuuston ja hallituksen jäsenet voi puolittaa. Poissaolojen perusteella puoletkin henkilömäärästä riittää asioiden läpikäymiseen.

Vanhanen voisi myös ehdottaa avustajamäärää yhdeksi edustajalle, täytyyhän edustajan päässä liikkua muutakin kuin tyhjyyttä.

Kaupan alan ihmiset lakkoili pari päivää, tuli sopimus, palkankorotukset ja kertabonukset. Hoitajille ei millään suotu palkankorotuksia, huolimatta lakkoilusta ja joukkopaosta alalta. Sorvattiin pakkotyöpykälää ennen sopua. Eli kuka/ketkä oikeasti orjia? Pistää miettimään, mieti sinäkin!