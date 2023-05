Tätä mieltä tänään: "Miten inflaatio voi olla 6,4 %, kun huhtikuussa ruuan hinta kohosi 16,8 %, korot huitelee 4 %, bensan hinta jälleen kohoaa huippuunsa, pitkästi yli 2 euroa ja sähkön hinta noin 0,15 c."

Daniel Paro kirjoitti 30.4. otsikolla Orpo lietsoo kriisitunnelmaa, että Sipilän käsitys kriisitunnelman tarpeesta johti siihen, että Suomi jäi kolmeksi vuodeksi paikalleen, kun muut maat elivät korkeasuhdanteessa. Tämä ei pidä paikkaansa. Etla julkaisi 12.11.2018 raportin (ETLA Raportti 87). Sen mukaan ”kilpailukykysopimus ja työn tarjontaa lisänneet uudistukset ovat tukeneet kasvua merkittävästi ja tuoneet Etlan arvion mukaan noin puolet hallituskaudella toteutuneesta runsaan sadantuhannen työpaikan lisäyksestä. Suomella on edellytykset päästä noin kahden prosentin kasvuun seuraavallakin vaalikaudella.” Sipilän hallitus loi pohjan nykyiselle kasvulle. Orpon täytyy pitää huolta, että kehitys jatkuu.

Suomessa niin tärkeät mielenterveyspalvelut ja mielenterveyshoidot ovat aivan törkeän huonosti! Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään jo hyvin nuorena! Apua, uusi hallitus, hoida kuntoon asia, niin saadaan työikäiset työelämään hyvällä kuntoutushoidoilla! Rahaa palaa työkyvyttömyyseläkkeisiin! On hätä!

Lapsemme varttui aikuiseksi ilman akateemisia vanhempia ja päiväkodin akateemista varhaiskasvatusta. Kotona oli tarjolla rakkautta, rajoja, aikaa ja kasvu-/leikkirauhaa. Koulua käytiin vanhempien tukemana. Aikuisena työelämässä, useita tutkintoja suorittaneena ja mielenterveyskin kunnossa – ihmekö?

Tv2 ja maanantai, Pohjanmaan sankarit oli taas niin hienoa mainosta Vaasan kaksikielisyydestä, ei suomen sanaa eli sama virsi jatkuu, että Vaasa on täysin ruotsinkielinen kaupunki. Tehkää tälle asialle jotain.

Olin Kuortaneen kirkossa sunnuntaina ja siellä oli Etelä-Pohjanmaan kuulon kirkkopyhä. Olin todella positiivisesti yllättynyt siellä olevasta kirjoitustulkkauksesta. Oli helppo keskittyä jumalanpalvelukseen, kun voi kaiken sanomisen lukea edessä olevasta tekstistä. Kiitos järjestäjälle sekä kirjoittajille. Menen uudelleen kun tiedän missä kuulolla on kirkkopyhä.

Marinilla on jäänyt vaalilevy päälle ja neula tarttunu kiinni.

Sosiaali- ja terveysministeriö tutkii kantelua ja selvittää onko, ministeriön alainen, Aluehallintovirasto, toiminut asianmukaisesti ja hoitanut valvontavelvollisuutensa lain edellyttämällä tavalla koskien Alajärven toimintakeskuksessa todettua terveyshaittaa/ sisäilmaongelmaa ja kosteusvauriokorjausprosessia. Tätä valvontatehtävän lainmukaista suorittamista koskevan kantelun tutkiminen kuuluu ministeriön tehtäviin.

Päästäkää halukkaat liiga-lisenssin ostajat myymästä alennettua tuotetta. Taso, tasaisuus, helppo tie pudotuspeleihin ja samat paidat ovat vääriä arvoja.

Tuhannet kiitokset Elämäni viisu -illan järjestäjille. Hieno tapahtuma ja vapaa pääsy.

Vaasan pesäpallokentän voi siirtää vaikka Korkeamäen tai Huutoniemen pelloille tai vaikka Ristinummelle. Siellä on tilaa! Miksi ihmeessä kentän pitäisi olla sairaalan vieressä tai meren päällä, mihin sitä ensin ajateltiin? Nyt järkeä Vaasan päättäjät! Lisäksi sairaalan alue tarvitsee pikaisesti kunnolliset asfaltoidut parkkipaikat. Nykyiset kuraiset ja kuoppaiset ovat luokattomassa kunnossa!

Seinäjoen veroviraston odotustila on päivästä toiseen täynnä, vaikka varsinainen veronmaksu sujuu sähköisesti. Verottajan tulkinnat kaipaavat kuitenkin keskustelua naamatusten. Tosin se on niin kuin ”tuulehen huutaas” Nikkarin ilmaisua käyttääkseni. Ainakin metsäverotuksen osaamisessa verottaja on täysin pihalla. Ei ole siis kumma, että odotustilat täyttyvät veroa maksavista asiakkaista päiväkausiksi.

Eikö kukaan ihmettele ”reformipöytien” rakenteellista sisältöä...?

Hallitusneuvotteluissa ihmisiä käsitellään välineellisinä kuluerinä, tuloina ja menoina, investointeina ja poistoina, yli- ja alijäämänä, hyötynä ja haittana. Olisiko aika vaihtaa poliitikot? Tai edes osastopäälliköt.

Tuntuu ihmeelliseltä, että hallitusneuvottelijat vääntää kättä työperäisestä maahanmuutosta, kun samaan aikaan on työttömiä yli kaksi ja puoli sataa tuhatta. Selvittäisikö joku tavalliselle tallaajalle, missä mennään, on jotenkin ristiriitaista. Ei pitäisi olla koulutuksesta kauan kiinni.

Olisko siellä Säätötalolla pitänytkin olla STM:n kansliapäällikkö esittelemässä madonlukuja oikeasta todellisuudesta.

No hei, ei oo keskustan vika, että se taas hallituksessa ollessaan hävisi vaalit. Oikeistolla vaan on paremmat mainostoimistot, enemmän rahaa ja suhteet kunnossa mediaan. Vasemmiston kansalaisjärjestöt ei oo mitään markkinapaikkoja! Kysykää vaikka Sipilältä.

Nykyään demokraatteja kutsutaan marssiviksi sosialisteiksi ja antidemokraatteja golfaaviksi porvareiksi. Kaunista.

Asiahan ei muille kuulu, mutta kun avioliitto kariutuu ja vanhemmuus jatkuu, eikö olisikin viisasta jättää lapsille sama vanha koti, jossa vanhemmat ”vaihtuvat” vuoroviikoin; ja sinkkuviikot he asuvat omissa ”poikamiesbokseissaan”.

RKP:lle: Jättäkää nyt haihattelut Merenkurkun silloista ja huolehtikaa tiet kuntoon. On häpeällistä, että teiden kunnostamiseen ei riitä rahaa! Teiden kunto on järkyttävä ja häpeäksi koko Suomelle! Mihin menee kalliin polttoaineen verot? Puoluetukiin ja ulkomaille? Järkeään voi käyttää.

Kunpa kiusaamaton koulu onnistuisi, niin sieltä saataisiin kiusaamatonta väkeä politiikkaan ja muuhun työelämään!

Tupakan haju, hajusteen haju. Kaksi aivan samaa voimakasta hajua, astmaatikolle. Ite kärsin molemmista!

Kun peruskoulun jälkeen suuri osa ei osaa lukea ja matematiikan taidot ovat heikot, ei ihme, että opiskelijat keskeyttävät opintonsa. Mutta lisää korkeakouluopintopaikkoja pitää poliitikkojen mukaan saada! Mistä saadaan luku- ja kirjoitustaitoiset opiskelijat?

Miten inflaatio voi olla 6,4 %, kun huhtikuussa ruuan hinta kohosi 16,8 %, korot huitelee 4 %, bensan hinta jälleen kohoaa huippuunsa, pitkästi yli 2 euroa ja sähkön hinta noin 0,15 c. Onko meillä vedätys menossa?

Vaikka Ilmajoen itäinen alue ei kelvannut kuin kaatopaikan pohjaksi, ei se tarkoita sitä, etteikö Etapin pidä hoitaa tienvarsien roskien siivousta. On todella törkeää, että muutenkin liian kapeaksi tehty tie rekkojen ja pyöräilijöiden käytettäväksi, on niin roskainen. Roskat putoilevat rekoista, jotka kaahaavaat Alaasentietä, välittämättä onko roskia kuormaluukun ulkopuolella. Jos tietä ei voi leventää, niin tehkää viereen edes kevyenliikenteen tie. Tien valkoisen reunaviivan jälkeen ei ole kuin kymmenen sentin pudotus. Suuria on suunniteltu kaatopaikkaa tehdessä, mutta varsinaiset tienkäyttäjät on unohdettu. Tarttis tehdä jotain. Suosittelen tutustumaan Alaasentien kuntoon ja tien ojien siivottomuuteen.

Ehdotan, että Vaasan kissoja varten remontoitu talo luovutetaan alkoholi- ja huumeriippuvaisten asuntolaksi.

Ihmettelijöitä on suuri joukko Alavuden Rantatöysässä myös, että miten saa olla kaavoitetulla tonteilla tunkio, kaatopaikka ja romuttamoja? Laittakaa siivoamaan!

Ai, että seinäjokiset hakevat ylioppilaslakkinsakin kirppikseltä!

Älkää nyt hyvät eläkeläiset viekö osatyöttömiltä töitä! Antakaa heidän, jotka tekevät tuntipalkalla töitä ns. tarvittaessa töihin kutsuttuina tehdä enemmän tunteja. Eläkeläiset saavat elää eläkkeellänsä ja työikäisten kuuluu saada tehdä töitä enemmän kuin muutamia tunteja silloin tällöin.

Sipilän hallituksen kikyttäminen oli aikanaan, jos ei käynnistämässä, niin ainakin kiihdyttämässä hoitajien joukkopakoa hoitotyöstä. Toivottavasti uusi hallitus ei leikkauksilla karkota loppujakin muille aloille. Viisautta ja ymmärrystä peräänkuulutetaan.

Pääkirjoituksen aihe eläkeiän ja työkyvyn ottamisesta hallituksen käsittelyyn, oli hyvin ajankohtainen ja välttämätön (I-P, 1.5.23). Eläkeiän nostoa jopa kohti 70 vuotta olisikin täysin perusteltua pohjustaa määrätietoisesti. Useilla keinoilla kehitystä tähän suuntaan on edistettävissä. Työvoiman tulisi pysyä kantasuomalaisissa käsissä, vaikka syntyvyys on ongelma.