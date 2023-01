Tätä mieltä tänään: "Mitenkä on mahdollista, että Virossa saa apteekista ilman reseptiä paljon lääkkeitä, joihin Suomessa vaaditaan resepti. Pitääkö meitä holhota enemmän kuin virolaisia?"

Jylhän Sähkön toimialueella asuvien ei tarvitse neuvotella sähkön hintaa alle 10 sentin, se on kaikille toimialueella asuville sama. Ei tarvitse kadehtia naapuria. Olisi syytä tarkistaa asiat ennen uutisen kirjoittamista.

Tammikuu osoittanut, että kannattaa ostaa vedenpitäviä vaatteita. Ilmaston lämmetessä sateet lisääntyvät ja pitkät pakkasjaksot lyhenevät. Pohjanlahdella muodostuu lumisateita jääpeitteen tullessa yhä myöhemmin. Tiedoksi lumitöillä lämmitteleville.

Oppimistulosten heikkeneminen ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. Siitä huolimatta keskusta ja kokoomus löivät kovalla kädellä opetusalaa viime hallituskaudella. Malliesimerkki väärin mitoitetuista leikkauksista ja pelisilmän puutteesta.

Helsingin ydinkeskustan liiketiloista tyhjillään 15 prosenttia. Vertailupohjaksi Vaasan ja Seinäjoen tilannetta voivotteleville.

Pohjanmaan hyvinvointialueen sairaalapalveluiden toimialajohtaja Christian Palmbergin mukaan ruumiskontteja tarvitaan, kun aika kuolemasta hautaamiseen on selkeästi pidentynyt omaisista johtuvista syistä! Meitä omaisia pidetään nyt ihan pilkkana! En ole vielä tavannut elämäni aikana yhtäkään ihmistä, joka haluaisi, että läheisen hautajaiset pidetään mahdollisimman pitkän ajan kuluttua! Päinvastoin, jokainen haluaa järjestää hautajaiset mahdollisimman nopeasti! Mitä ylikuolleisuuteen tulee, niin esim. Vähänkyrön alueella oli vuosi sitten vainajia jo tammi- ja helmikuun aikana sama määrä mitä normaalivuosina puolessa vuodessa. Kauanko meidän pitää vielä esittää tyhmää, ettemme tiedä, mistä yhtäkkinen ylikuolleisuus johtuu? Tilastokeskuksen ennusteissa on kyllä otettu ikääntyvien määrä huomioon ja niihinkin nähden vuosi sitten alkanut ylikuolleisuus on huimaa!

Ford sanoi aikoinaan, että jokainen saa haluamansa värisen auton, kunhan se on musta. Nykyään etenkin kristillisten mielipiteiden esittämistä asioista kuten avioliitto, abortti, eutanasia yms. pidetään ”vääränvärisenä” valintana ja siksi tuomittavana. Sananvapautta rajoitetaan rankasti vihapuhe- yms. väittämillä. On vain yksi oikea hyväksyttävä näkemys lähes mistä asiasta tahansa. Jos olet ”oikeaa” mieltä, sinut hyväksytään, jos et, niin joudut syrjinnän ja jopa uhkailun kohteeksi. Erilaisten mielipiteiden hyväksyntä ja esittäjien kunnioittaminen rikastuttaa yhteiskuntaa, vastakkainen köyhdyttää ja tuhoaa.

Hyvät talvikunnossapidon kuorma-autourakoitsijat! Olisiko mahdollista että plussakelin jälkeen siivoaisitte myös alempiarvoisten teiden pinnat nykyistä paremmin jäästä ja sohjosta. Se onnistuu alusterällä jos halua siihen on. Tuntuu tyhmältä hakkauttaa ns. turhaan auton alakertaa vain siksi ettei hommaa tehdä alunalkaen kerralla kunnolla. Tien sitten jäädyttyä yleinen tapa on naarmuttaa tien korkeinta harjannetta vähän alusterän avulla. Naarmutuksella ei ole mitään tekemistä ajo-olosuhteiden parantamisen kanssa. Mitäpä jos parantaisitte työjälkeä silloin kun olette liikkeellä. Esimerkiksi tien 6880 talvinen kunto on ollut yksi mielenkiintoinen seurattava vuosikymmenten ajan. Parannettavaa löytyy!

Turvaväli älykkyysosamäärän mitta myös liikenteessä.

On tämä suomalainen demokratia hullunkurista. Jostain translaista väännetään kuukasikaupalla mutta Suomen turvallisuuspolitiikan täyskäännöksestä eli Natoon liittymisestä riittää päättämään eduskunnan yksinkertainen enemmistö. Toinen yhtä mullistava muutos oli markasta luopuminen v. 2002. Taidettiin siitäkin päättää vain yksinkertaisella enemmistöllä. Paavo Lipponen tokaisi, ettei siitä mitään kansanäänestystä tarvitse järjestää, annetaan edustuksellisen demokratian toimia. Tämä päätös on tullut maallemme kalliiksi ja pudottanut meidät lopullisesti länsinaapurimme talouden kasvuvauhdista, valitettavasti.

Työuupumusta pidetään liikaa yksilön ongelmana. Ongelma on työyhteisöllinen, työnantajasta johtuva ja yhteiskunnallinen. Työyhteisötasolla sekava ja muiluttava johtaminen kaataa tekijöitä pitkille sairaslomille ja työkyvyttömyyseläkkeille. Yhteiskunnallisessa mittakaavassa pitäisi työaikaan ja lepoon liittyviä lakeja ja työehtosopimuksien kohtia kiristää ja paikallinen sopiminen, joka käytännössä aina tarkoittaa heikennyksiä palkansaajalle, unohtaa kokonaan. Myös vuokratyö nollatuntisopimuksella pitäisi kokonaan kieltää, koska ihmiset joutuvat sellaisen solmimaan yleensä vastoin omaa tahtoaan. Itse en ymmärrä, miksi esimerkiksi kauppojen aukioloja piti laajentaa ja sitä kautta myyjien työaikoja pidentää ja sekavoittaa. Arkisin klo 8–18 ehtii ostoksensa ihan hyvin tehdä. On toki on aloja, esimerkiksi terveydenhuolto, sähkön/lämmöntuotanto tai pelastuspuoli, joissa toimintavalmius on 24/7 mutta sielläkin työajan ja lepoajan säätelyä voisi kiristää. Muilla aloilla ei tarvitse töitä tehdä 24/7. Vähempikin riittää.

Hallitus ilmoitti, että vaalikausi loppuu pian ja pitää saada hoidetuksi tärkeimmät asiat. Niinpä oikeusministeri Henriksson ilmoitti 14.1.2023 sen tärkeimmän, ettei RKP mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

EU määrää meille paljon asioita sillä perusteella, että ne pitää olla yhdenmukaisia koko alueella. Mitenkä on mahdollìsta, että Virossa saa apteekista ilman reseptiä paljon lääkkeitä, joihin Suomessa vaaditaan resepti. Pitääkö meitä holhota enemmän kuin virolaisia?

Sanna Marin vouhkaa kuinka kokoomus katsoo vuorineuvosten verovähennyksistä, joita se haluaa alentaa. Ei varmaan tiedä, että Suomen itsenäisyyden aikana on myönnetty 295 vuorineuvos-titteliä. Siinä pikkusen faktaa, vaikuttaako paljolta näiden saama verohyöty?

Marin. Maksoithan vuorineuvoksien lapsille tuplalapsilisän, olisihan he muuten joutuneet taloudelliseen ahdinkoon. Tämän lisäksi maksoit vuorineuvoksien sähköautojen latausmaksut sekä sähköalennukset.

Aloin katsoa Areenasta Verta, hikeä ja t-paitoja. Piti lopettaa heti alkuun, kun musiiki paasas takana, ettei kuullu mitää puheesta. Eikö tuolle musiikkiterrorille puheohjelmissa voi mitään? Mistä maksan?

Autourheilijat ovat moittineet vuoden urheilija -valintoja. Näin eri urheilulajien seuraajana totean, että on nähtävä koko laaja urheilukenttä eikä vain se mikä itseä kiinnostaa.

Tv:ssä käytyä Sanna Marinin ja Petteri Orpon keskinäistä väittelyä lehti kommentoi laajasti (I-P, 14.1.). Esiin nostettiin väittelijöiden ”ronski” mielipiteenvaihto. Mutta esiin ei kirjoituksessa noussut keskustelutyylin ääri-ilmiö: päällekkäinpuhuminen. Toinen heistä syyllistyi tähän suorastaan hämmästyttävän aktiivisesti. Oliko se ylimielisyyttä ja uskoa paremmuuteensa toista kohtaan? Joka tapauksessa kohtuutonta. Stoppi tälle jatkossa!

Se että olemme velkaantuneet hirmuisesti, niin se ei kerro kaikkea. Yhtä paljon ahdisti ja huoletti hallituksen riitely. Ei voida saavuttaa hyviä neuvottelun lopputuloksia loputtomalla riitelyllä. Nyt esim pääministeri huutaa kurkku suorana, ettemme lähde hallitukseen perussuomalaisten kanssa ja se on hyvä se. Loppuu tuo raivostuttava riitely...

Voi hytti nro se ja se. Seurustelin aikoinaan erään elokuvatieteen maisterin ja alansa ammattilaisen kanssa. Minä olin niissä piireissä tavis, muulla yliopistotutkinnolla ja -ammatilla. Enkä ymmärtänyt yhtään niistä arvostetuista taidepläjäyksistä. Suhde loppui siihen, kun eräänkin arvostetun kulttuurileffan (ei ollut katsojamenestys) jälkeen ilmaisin siitä eriävän mielipiteeni, sain kuulla olevani moukka. Kyllä, nauran sopivassa mielentilassa vieläkin Poliisiopisto 1:sen jo ulkoa opituille vuorosanoille.

Kun STM:n sote-virkamies tarvitsee kansalaisille 700 M€, VM:n talousnerovirkamies hankkii kansalaisille ne 700 M€. Helppoa kuin heinänteko.

IP 16.1.23 lehdessä kerrotaan, että EP:n sote-alueen 30 hyväpalkkaiselle johtajalle on maksettu tammikuulta täysi palkka, vaikka organisaatossa ei ole ollut osoittaa heille mitään tehtäviä. Nämä henkilöt eivät ilmeisesti osallistu palvelutoimintaan. Tämäkö on sitä suomalaista korruptiota eli hyväveli toimintaa. Onko laillista maksaa palkkaa ilman työvelvoitetta?

Kukas se nyt olikaan Suomen arkkipiispa, Mari Leppänen vai joku muu?

Lakeuden oikeustieteellinen korkeakoulu, Seinäjoki. Joko pian?