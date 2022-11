Tätä mieltä tänään: "Mitenkäs nuo 'paloturistit' saataisiin rekrytoitua mukaan vpk-toimintaan? Ei olisi pulaa keikalle lähtijöistä..."

Ruukintie olisi helppo laittaa kuntoon. Liikennemäärät eivät ole sellaisia, että tarvitaan neljä kaistaa. Ajoradan kavennus ja lisää tilaa kevyelle liikenteelle. Liittymiin kääntymiskaistat ja pysäköintitaskuja. Seinäjoki tarvitsisi koko keskusta-alueen katujen yleissuunnitelman, jota lähdettäisiin määrätietoisesti toteuttamaan. Tämä on tehtävä, jos halutaan oikeasti olla isojen kaupunkien joukossa.

Nykyään on uutinen, kun eteläpohjalainen aikoo ryhtyä kestävyysjuoksijaksi tai kilpahiihtäjäksi. Jymyuutinen on, kun ryhtyy eikä tyydy aikomiseen.

Luin lehdestä kuinka kannattavaa on ja kuinka paljon enemmän saa eläkettä, jos pysyy töissä 65- tai esim. 69-vuotiaaksi. Ihmettelin miksei lasketa kuinka paljon enemmän saa eläkettä jos pysyy töissä 90-vuotiaaksi.

Äitienpäivää sekä isäinpäivää vietämme kumpaakin monikkomuodoissa, kuten pitääkin.

Koska Wasa Stationia ei ilmeisesti rakennetakkaan, niin tontin omistajan olisi syytä pikaisesti siivota kaatopaikalta näyttävä alue ja tasoittaa se asialliseen kuntoon esim. parkkipaikaksi odottamaan parempia aikoja. Rappiotilassa vuosikausia oleva laaja alue Vaasan keskustassa ei näytä hyvältä. Toimikaa!

Markku Mantilalta hyvä kirjoitus sunnuntain lehdessä. Näin on hallitseminen nyky-Suomessa. Olisiko siis järkevää muodostaa seuraavaksi sini-punahallitus?

Eläkkeiden prosenttipohjaisesta nostosta on kirjoitettu monesti. Jos työeläkkeestä kyse, niin jokainen saa oman palkkansa ja maksaa siitä eläkemaksut ja verot – toiset tienaa enemmän kuin toiset ja maksaa enemmän eläkemaksuja – siitä ei voi olla kateellinen. Jos saa prosenttuaalisesti enemmän, niin on myös maksanutkin. Mielestäni aivan tasapuolista.

Kynttilöiden hinnat varmaan nousevat.

Korkeamäkeä ei enää pilata millään rumalla kerrostalokolhoosilla.

Eikö nämä festarit voi nyt lopettaa, ei kiinnosta eikä enää uusia esiintyjiä.

Ilmastonmuutos on kaunisteltu nimitys saastuttamiselle. Siitähän tämä kaikki johtuu. Elämän pitäisi olla vaivatonta ja kuluttaa yhä enemmän. Kun toimitaan raha edellä, ihmiset ja koko maailma voivat huonosti.

Wasa Station -hanke ei tule toteutumaan YIT:n kanssa. YIT jahkasi Seinäjoellakin Lakeuden Ankkuri -kauppakeskusprojektin kanssa monta vuotta, eikä mitään saatu aikaan.

Etelästä tänne Pohjanmaalle muuttaneena, luulin että pohjalaiset ovat niin isänmaallista kansaa, että liput liehuvat joka talossa. Pahasti erehdyin, etelässäkin liput liehuvat saloissa enemmän kuin täällä.

Mitä kuuluu Vaasan keskussairaalan parkkipaikka-asialle? On aivan älytön idea siirtää pesäpallokenttä meren päälle. Annetaan kentän olla vain paikoillaan. Kyllä siellä kentän takana on hyvää tilaa yllinkyllin, kunhan joku vihdoin ja viimein laittaisi alueen kuntoon. Kuoppainen kurakko pitäisi vain tasoittaa ja päällystää. Jokin käyttämätön pelikenttäkin siellä on. Mikä tässä oikein kestää?

Kesko vetää miljoonaliikevoitot, Neste vetää miljoonaliikevoitot, silti kuluttajien ruoka- ja bensalaskut hipovat taivaita. Osaavatko muutkin kuin sähköala?

Otsalamppu pyöräilijällä on liian korkealla, joka aiheuttaa illuusion, että pyöräilijä tulee paljon kauempana, kun todellisuudessa. Vaarallista, ei saisi käyttää, kun maastopyöräilyssä.

Onhan se aivan typerysten päätös nostaa eläkettä %:lla, kaikkihan sen tajuaa, ettei pieneläkkeen saajat hyödy siitä mitään.

Sitran Tynkkysen olisi syytä ponnistella maamme Euroopan mittavimpien soiden kirjaamista hiilinieluiksi. Näin ovat muut maat tehneet. Tilasto-”ongelmat” poistuisivat kertaheitolla!

Suomi todella tarvitsee niin hoitajia kuin muunkin alan osaajia ulkomailta. Leena Kaasiseen (IP 20.11.) viitaten, mikä siinä on niin vaikeaa, ettei valtio/kunta tai työnantaja pysty kielikoulutusta toteuttamaan?! Sehän on ensimmäinen edellytys työnsä hyvin tekevälle!

Eikö tuohon sähköyhtiöiden törkeään hinnoitteluun saada mitään rotia. Muutama viikko sitten perusteltiin korkeita sähköpörssin hintoja alhaisilla vesivarastoilla Norjassa. Nyt on vesivarannot täynnä ja nyt perustellaan korkeita hintoja heikoilla kaapeliyhteyksillä Ruotsiin, jossa hinnat moninkertaisesti alle Suomen. Eiköhän ne ole samat kaapelit kuin vuosi sitten. Mikä on Energiaviraston rooli ja vastuu? Heidän kommenttinsa ovat kuin suoraan sähköyhtiöiden trolleilta.

Julkisen talouden ”sopeutus” (I-P 21.11.2022) yritys- ja yksityis/kotitalouden kanssa tasapainoiseen kansantaloudelliseen vuorovaikutukseen on helppoa kuin heinänteko! Määritellään oikeasti tarvittavat yksilöidyt kansalaispalvelut, karsitaan laillistettu (rakenteellinen) korruptio ja ökyverotetaan ökyrikkaita. Enemmän. Vielä. Kyllä se siitä. Sama uudestaan.

Valitettavan vähän Etelä-Pohjanmaalla ollaan tietoisia maakunnan koripallotasosta, koska kyseinen laji on yleisesti vähän seurattu. Lapuan ja Kauhajoen joukkueet ovat valtakunnallisen sarjan kärjessä. Koska kyseessä on painokkaasti amerikkalainen bisneslaji, valtavine pelaajapalkkioineen, on suorastaan ihme, että omaan maakuntaamme tämä laji on asettunut. On annettava kaikki kunnia Lapualle ja Kauhajoelle. Muu Suomi laahaa tältä osin jäljessä.

Vilkaisu maapallon karttaan näyttää kuinka mitätön läntti Suomi on pallollamme, ilmastovouhottajienkin kannattaisi vilkaista karttaa ja nähdä totuus.

Ennallistetaan vaan vuoteen 1952 niin saadaan olympialaiset Helsinkiin, Armi Kuusela missiksi, viimeinen sotakorvausjuna ja minä synnyn uusiksi!

Mitenkäs nuo ”paloturistit” saataisiin rekrytoitua mukaan vpk-toimintaan? Ei olisi pulaa keikalle lähtijöistä...

Tankkasin 16.11.2022 autooni dieseliä. Huomasin, että 95 okt bensiini maksoi 25 snt ja 98 okt 8 snt litralta vähemmän kuin diesel. Maksan tämän lisäksi satoja euroja käyttövoimaveroa enemmän kuin vastaavasta bensiiniautosta maksetaan ajoneuvoveroa. Aikookohan hallitus tehdä asiaan korjausliikettä? Tarttis ainakin tehrä jotain.

Onkilahden rantaan tehty loistava ulkokuntorata. Erinomaista suunnittelutyötä! Muutenkin rannan alue hyvin suunniteltu ja toteutettu!

Vaasan Kirkkopuistikon turhaksi osoittautunut kallis pyöräkaista aiheutti myös sen, että apteekkien päivystys loppui Vaasassa. Kirkkoapteekin asiakkaiden pysäköinti vaikeutui ja koko apteekki joutui muuttamaan muualle. Pyöräkaistalla saattaa siis tässä tapauksessa olla jopa kielteinen vaikutus ihmisten terveyteen.

Kysymys Seinäjoen kaupungille: Miksi Ruukintielle Kivistön koulujen kohdalle ei tehdä hidasteita? Kuitenkin juuri korjatulla lyhyellä Ylisentien pätkällä on neljä hidastetta peräkkäin!!! Onko sen alueen asukkaat tehneet aloitteet hidasteista? Liikennettä on murto-osa Ruukintiehen verrattuna. Voiko Takamaa vastata?

Sähkön hinta Suomessa kymmenkertainen verrattuna Ruotsiin. Molemmat Nordpoolissa, jossa kuulemma hinta määräytyy. Kuinka ihmeessä tämä on nyt mahdollista, mutta ei koskaan aiemmin Nordpoolin olemassaolon aikana. Energiaviraston selitykset naiiveja ja suorastaan loukkaavia.

Eläkekorotus pitää olla euroissa kaikille sama eikä mikään %-korotus.

Niin ikävää kuin sähkön hinnankorotukset ovatkin, olen tosi onnellinen, kun ei ole tarvinnut omassa maanosassa lähteä talsimaan satoja kilometrejä tietämättä, saako katon päänsä päälle.

”Kyllä rikoo on riskillä ruma” eli legginsit!

Voi sote-sössijät. Pitääkö sotepalvelussa olla johtajia niin paljon ja niin korkeilla palkoilla, että rahat alkaa jo loppua. Ei ne korkeimmat johtajat ole Jumalasta seuraavia vaikka niin kuvittelevat.