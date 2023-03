Tätä mieltä tänään: "Moni yksinäinen odottaa omaisiaan käymään edes joskus. Sitten kun hänen nimensä on lehdessä ristillä, silloin löytyy ”kaipaavia” läheisiä pitkä lista."

Kaikki alle 30-v. kotoa pelikonsoleiden edestä työhön ja kaikki sossun etuudet pois. Miksi kotona asuvalle 22-v. maksetaan euroja kotiin. Täysin turhaa.

Mitä ihmettä, vaaleja ei ole edes vielä käyty ja jo nyt pelkoa hallituksen kokoonpanosta: Kenen kanssa en ainakaan leiki. Minä olen näin maalaisjärjellä luullut, että hallituksessa on tarkoitus yhdessä ajaa Suomen etuja, yhdessä tehdä vaikeitakin päätöksiä, omista kannoista joustoa, kunnioittaen toistenkin näkemyksiä. Hyvinvointi ei ole ottaa lisää velkaa, vaan Suomen etu on saada kaikki tekemään työtä ja sillä työllä kustantamaan elämisensä, ei sosiaaliturvien varassa. Mielenterveydellä tärkein asia on olla mukana työelämässä, ei kotona neljän seinän sisällä.

Kiina haluaa tukea Venäjää kaikin tavoin. Tv-haastattelussa kiinalaiset ostivat venäläisiä tuotteita tukeakseen Venäjää sodan käynnissä. Kuinka paljon me suomalaiset ostamme Kiinassa valmistettuja tuotteita?

Kiina rakentaa hiilivoimaloita lisää ja hiili palaa. Piutpaut piittaa ilmaston muutoksesta. Kysymys onkin, kannattaako pienen Suomen olla etulinjassa, koska hyöty on 0%.

Eräässä eteläsuomalaisessa iltapäivätabloidissa oli otsikko ”Kun pakkanen paukkuu, vältä näitä ---”. Ja iso kuva ruuanlaitosta. Niinpä niin. Näe nälkää ja säästä saksalaisille sähköä!

Ilmainen vinkki turhanpäiväisille iltapäivälehdille: tutkikaa seuraavaksi ylipainoisten (=möhömahaisten) mieskansanedustajien elintapoja ja miten liikalihavuus vaikuttaa heidän työkykyynsä.

Suomessa yleistyvä ilmiantokulttuuri osoittaa, että olemme henkisesti vieläkin lähempänä Neuvostoliittoa kuin Eurooppaa.

En ymmärrä Sami Itanin väitettä, että urheilu luo luottamusta (Il-Po 7.3). Kautta historian on huijattu voiton eteen. Ihmisen sisäänrakennettu ominaisuus on se, että maine, kunnia ja rahat otetaan keinolla millä hyvänsä, jos niitä ei muuten saa.

IP 6.3.2023. Ettäkö tv näyttää liian vähän urheilua? Miten sinä reppana sait aikasi kulumaan siihen aikaan, kun tv näytti urheilua vain pari tuntia viikossa?

Viime vuosien hallitusten aikaansaamaan valtion velkaantumiseen pohditaan jo korjauskeinoja. Yhtenä keinona on nostettu esiin työeläkkeiden indeksien heikentämistä lisää, vaikka eläkeläiset ovat jo useita vuosia kokeneet pudotusta eläkkeidensä ostovoimassa. Eläkkeiden verotus on myös samansuuruiseen palkkaan nähden kohtuuttoman paljon kireämpää. Nykyeläkeläiset nostivat Suomen maailman maista kärkeen, onnellisimmaksi. Tästäkö nyt ”kiitetään”?

Joko tulevilla pääministeriehdokkailla on selitykset valmiina miksi säästäminen ja menoleikkauset siirretään taas seuraavalle hallitukselle? 15 v. näin on tehty.

Valtiovarainministeriöllä on erinomainen keino kansamme elvyttämiseksi. Ja se on niinkin yksinkertainen, kuin arvonlisäveron nosto. Suomalaisilla on nurkissaan aivan liikaa turhaa roinaa, joten veron nostosta seuraavan hintojen kallistumisen takia onkin hyvä pitää jonkin aikaa ostolakkoa. Ilmastokin tykkää, kun tavarat makaavat varastoissa. Ja kunhan ruuan alv kaksin-, tai kolminkertaistetaan, on sillä suuri kansantaloudellinen merkitys. Suomalaiset kun ovat aivan liian läskejä, joka esteettisen vajeen lisäksi lisää kakkostyypin diabetesta ja tulee terveydenhuollolle kalliiksi. Kun on varaa ostaa vain kaurahiutaleita, makaroonia ja hernerokkaa, niin suomalaisnaisista tulee kuin ranskattaria ja miehistä kuin Espanjan hidalgoja. Pyhänä voisi kumminkin törsätä sikanautajauhelihaan, etteivät tuottajat aivan mene konkurssiin.

Seinäjoella tyrkytetään yrittäjyyskasvatusta kouluissa. Pakkoyrittäjyysopinnot tulevat eteen ammatillisissa opinnossa ja ammattikorkeakoulussa. Yrittäjyysopintojen pitäisi olla vapaaehtoisia. Voisiko pakollisten yrittäjyysopintojen vaihtoehtona tarjota palkansaajaopinnot, joissa opetettaisiin palkansaajan oikeuksista ja velvollisuuksista, työehtosopimuksista, ammattiliitoista, työsuojelusta, työhyvinvoinnista, erilaisuuden kohtaamisesta ja työturvallisuudesta? Seinäjoki on listattu peräkkäisinä vuosina EK:n yrittäjämyönteisyyslistauksessa kärkeen. Jos ammattiliittojen keskusjärjestöt tekisivät vastaavan rankkauksen palkansaajanäkökulmasta, olisiko Seinäjoki silloin edes top kympissä? Alueella vingutaan työvoimapulaa mutta palkoista ollaan hipihiljaa. Maksetaanko muualla parempaa palkkaa kuin Etelä-Pohjanmaalla ja siksi ihmiset muuttavat pois ja jäävät sille tielleen?

Kyllä buumeri ei unohda miten vähän nuoret poliitikot meistä välittää tai mielipiteistä paitsi rahoista ja pian vielä vähemmän kun meistä tulee vielä vanhempia, mutta silloin ei ole enää rahaakaan mikä heitä kiinnostaa. Emme unohda!

Varokaakin korottamasta veroja vaalien jälkeen. Eläkkeiden ja työn verotusta tulee laskea. Pummit pois palkkapussilta ja jokainen vapaamatkustaja töihin. Työstä tulee saada sellainen vastine, että sillä elää. Siinäkin tilanteessa verotulot riittävät, kun joutavat virkailijat irtisanotaan valtion ja kuntien viroista oikeisiin töihin.

Olen kyllä sitä mieltä, et kaikki myrkyt ja tekolannoitteet, mitä pelloille laitetaan, hävittää esim. linnut ja hyönteiset ym. eliöt. Ihan harmittaa, ku ei ole enää lintujakaan niinkuin ennen.

Kelaa huijataan yleisesti tunnetulla tavalla. Mies ilmoittautuu työttömäksi ja nostaa työttömyyskorvauksen, asumistuen, ym. muita etuja. Tekee päivittäin autokauppaa ja tienaa tonneittain rahaa kuukausittain. Kaikki mahdollista kun kaikki rahaliikenne toimii saksalaisen pankin kautta.

Kyllä Suomen hiihtäjät olisivat Planicasta tuoneet 12 kultaa mutta kun suksi ei toiminut, ladut liika pehmeitä/ jäisiä, mutkat liika jyrkkiä, ei pysytty pystyssä, mono ei ollut syönnillä ja iskunpaikka myöhästyi eikä muut jääneet.

Suomi, miesten viesti, MM-hopeaa. Onnea! Nuori Niko Anttola lähestymässä loppusuoraa. Missä kamera, kuvaa Ranskan ja Saksan hiihtäjiä? Uskomatonta. Sitten näytettiin viimeiset, 6–7 metriä hopeamitalin ankkuria, Anttolaa. Meni kyllä tunteisiin.

Korvalaisten kannattaa kysyä jalasjärvisiltä mielipidettä Kurikan touhuista. Kurikalla on Kauhajoki- ja Seinäjoki-pelkonsa johdosta tapana lupailla ja uhota suuria vailla aikomustakaan toteuttaa mitään. Kanta-Kurikkaan rakennetaan ilman valtionapua mutta Jalasjärven hankkeille vaaditaan valtion mukaan tuloa ja kun sitä tulee, niin sitten alkaa valituskierre, hyvänä esimerkkinä uusi uimahalli 60-luvulla rakennetun Jalasjärven vanhan uimahallin tilalle. Ei ilmeisesti edes porkkanarahoja tullut, ne meni suteen magneettiin, minkä olisi kannattanut antaa valtion tehdä omaan tahtiinsa, niin siitä olisi voinut jopa tulla toimiva. Jik oli ainut syy mitä varten Jalasjärvellä tehtiin väärä liitospäätös, koska Jikin toiminta on ollut Jalasjärvellä hyvää ja kiiteltyä.

Lehden artikkeli koskien Haukinevan uutta toimijaa, kun Vapo poistuu kyseisen nevan kymmenien vuosien ajan hyödyntämisestä. Tänä aikana on syntynyt valtava määrä jätettä, joka makaa johtuen Vapon puutteellisesta toimista jätevesien puhdistamisessa naapurijärven pohjassa. Kysymys kuuluukin, kumpi toimijoista vastaa Valkianevan ja Valkiajärven ns. entistämisestä, VAPO vai NEOVA? Valkiajärven kalastus ja virkistyskäytön palauttaminen entisenajan tasolle on oikeus ja kohtuus.

Kirja Katarina Blumin menetetystä maineesta (1976) on erittäin ajankohtainen. Se kertoo ihmisiin kohdistuvista ajojahdeista, joita tänäänkin joudutaan seuraamaan.

Miksi Ilkka-Pohjalaisen ulkoasu on muuttunut niin tummaksi? Etusivulla iso tumma kuva ja muutkin lehden kuvat kovin tummia. Mihin värit ovat kadonneet?

Niin meidänkin kotipaikan valintaan vaikutti edullinen energian hinta, kuin muidenkin. Seinäjoen energia huhun mukaan laskee taksan samalle edulliselle tasolle eli 10 centtiin/kWh.

Moni yksinäinen odottaa omaisiaan käymään edes joskus. Sitten kun hänen nimensä on lehdessä ristillä, silloin löytyy ”kaipaavia” läheisiä pitkä lista.

Kiitos Jarmo Lintalalle kauniista ’Nypän’ muistorkirjoituksesta 8.3.