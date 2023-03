Tätä mieltä tänään: "Mukava seurata, kun Vaasa ja Seinäjoki kapittelee kumpi on paree. Ilmajoki on kuitenki paras ja sielä Koskenkorva, jota Kurikkakin haluaas!"

Kiitos Ilkka-Pohjalaiselle nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riitta-Kerttu Kaltialan haastattelusta 8.3. Tässä toinen viisas, asioihin perehtynyt nainen lähtöisin Etelä-Pohjanmaalta. Toimii erittäin vaativissa tehtävissä nuorten kanssa. Järjen ääni! Ja se toinen viisas nainen on psykologian emerita professori Liisa Keltikangas-Järvinen, lähtöisin Lapualta.

Nyt oli mielenkiintoinen Tekstaripalstan viesti 8.3.! Sähkön maltillinen hinta on tärkeimpiä syitä asua juuri Seinäjoella... Mitä se kertoo kaupungin vetovoimasta... mutta on varmaan totta.

Taas EU pyrkii kyykyttämään meitä ”kilttejä” suomalaisia. Maailman ilmaston ”pelastamiseksi”meidän pitäisi ryhtyä remontoimaan talojamme. Tarpeetonta tekemistä, johon vaaditaan käytettävän ”tähtitieteellisiä” summia. Huh huh!

Älkää hyvät ihmiset olko niin sinisilmäisiä, että uskotte näitä vaalilupauksia, mitään ei oikeestaan tarvi leikata asiat hoituu kuin huomaamatta itsestään. Kyllä on järjen köyhyyttä jos ei ymmärrä että tämän maan talous tarvii järeämpiä keinoja ettemme ole Keikka kakkonen. Kansainvälisestikkin ollaan huolissaan Suomen tilanteesta ja velkaantumisesta ja näillä korkokuluilla emme pääse lyhentämään velkaa vaan ainoastaan maksamaan korkoja. Rahaa ei voi jakaa se täytyy ansaita ja nyt on laskun maksamisen aika. On tärkeää olla rehellinen ja katsoa totuutta silmiin, työnteko ja yrittäminen kaikilla sektoreilla on ensiarvoisen tärkeää sekä Suomen säilyttäminen houkuttelevana investointikohteena.

Minäkin kannatan työhön suhtautumisen muutosta. Tarvitsemme työtä, se mahdollistaa elämän ja on järjenvastaista aivopestä ihmisiä vihaamaan sitä orjuuttavana ja pakollisena rangaistuksena, sehän vain luo lisää pahoinvointia. Elämästä voi pitkälti tehdä sellaista mikä on antoisaa ja mistä voi iloitakkin eikä lietsoa riistoa ja katkeruutta. Eiköhän jokainen halua olla omalla tasollaan tyytyväinen ja iloinen, että työtä on, asiat on pitkälti omasta ajatusmailmailmasta kiinni. Menen mielummin hyvällä mielellä töihin, kun minulla on siihen mahdollisuus, itse päätän!

Tietyt ihmiset ja puolueet vaativat nyt henkeen ja vereen viinejä ruokakauppoihin! Pelkään, että jos näin kävisi, että viinit saataisiin ruokakauppoihin, niin juuri nämä, jotka sitä eniten olivat vaatimassa, eivät palvelua kuitenkaan käyttäisikään! Syy, miksi näin olisi, on se, koska useiden ruokakauppojen valikoima tulisi kuitenkin olemaan paljon suppeampi mitä Alkon liikkeissä olisi. Näin moni sitten kuitenkin hakisi mieleisensä viinin Alkosta! Tässä käy nyt niin kuin on käynyt kaikissa pienissä ruokakaupoissakin, että ajetaan ohi isompiin kauppoihin! Näin sitten kauppiaiden ei kannata pitää suuria valikoimia, kun kysyntä on heikkoa! Kaikki tosi viinien ystävät ajaa kuitenkin Alkoon, josta löytyy kaikki valikoimat viimeisimmistä uutuuksista lähtien ja on asiantunteva palvelu, jota ei ruokakaupoista löydy! Joten pitäkäämme viinit Alkoissa!

Taksiuudistuksessa toteutettu menettely, mikä mahdollisti perinteisen taksamittarin käytön poistamisen, on johtanut ainakin eteläisen Suomen kaupungeissa taksikuskin ja asiakkaan välisiin ongelmiin matkan hinnasta. Usea pohjalainen lienee jo kokenut matkoillaan mm. sen, että on joutunut ongelmiin taksikuskin kanssa matkan hinnoittelussa. Hinta on saattanut tuntua kohtuuttoman suurelta, mutta suostumalla on päässyt helpommalla.

Yhteytetty hiili pysyy paperissa ja puuaineessa. Kasvatus, käyttö ja istutus voivat osoittautua ratkaisuksi. 5 miljardin sakkomme olisi loistava tähän.

Kyllä ärsyttää, kun soitat esim. lääkäri/hammaslääkäri/sairaala tai johonkin missä jaetaan aikoja asiakkaille. Luurissa joku tympääntynyt asiakaspalveli. Vois edes teeskennellä ystävällistä.

Kuka tykkää, kun jäteauto ajaa ikkunoitten alle, kun olet syömässä?

Sama neuvo herralle ja narrile. Lopeta viinan läträäminen, niin ei tarvitse selitellä.

Missä viipyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lääkäripäivystyksen tiedot ja puhelinnumerot Ilmajoki / Kurikka -alueelta, Pohjanmaan hyvinvointialueen tiedot ovat kaikki hienosti lehdessä, kaikilla ei ole nettiä käytössä. Kiitos, laittakaa tiedot, niitä kaivataan.

Auraukset petti jälleen, ei päässy ostamaan pyöräillen Guzzin laukkua keskiviikkona.

Ilmaston lämpeneminen, ei vaikutusta enemmistöön kansasta, ilmaston muutos ei vaikutusta... Muutetaampa syyllistämisaihetta: metsäkato, luontokato ja viimeksi metsien väärä hakkuu, jota toki on osoittaa prosentin sadasosia hakkuista. Onneksi kansa tajuaa tämän vedätyksen ja aika loppuu. Olisiko vihdoin aika keskustella millä tämä köyhä Suomi selviää tulevasta?

Mukava seurata, kun Vaasa ja Seinäjoki kapittelee kumpi on paree. Ilmajoki on kuitenki paras ja sielä Koskenkorva, jota Kurikkakin haluaas!

”Olosuhde” oli kaikissa lajeissa suomalaisia vastaan Planican MM-kisoissa, ”asiantuntijalaumat” sen heti totesivat tv:n lähetyksissä.

Yritysten tulisi pidentää laskujen eräpäivät viiteen viikkoon, että Posti Oyj ehtii tuoda ne ennen eräpäivää. Kaksi kertaa tänä vuonna perintätoimiston lasku erääntyi, ennen kuin Posti Oyj toi alkuperäisen laskun. Onko Posti Oyj:llä perintätoimiston kanssa jokin diili?

Yle Pohjanmaa. On se kumma, kun iltapäivisin Yle Pohjamaan jutut on kaikki Kokkolasta. Yle sjk.

Haluaako suomalaisten enemmistö, että sairaat hoidetaan vai haluaako se, että heidät jätetään hoitamatta...?

Jos henkilö haluaa lääkäriin oudon ja sekavan olon vuoksi (ei humalassa), silloin hänen kuuluisi päästä tutkittavaksi. Eikö hoitohenkilökunta tiedä, että aivoinfarkti aiheuttaa sekavaa oloa. Käskettiin vaan kotiin selviämään. Kyllä on koulutuksessa jotain pielessä.

S-ryhmään kuuluvalle KPO-konsernille Vaasa on suurin ja tärkein liiketoimintapaikkakunta ja investointikohde. Tästä huolimatta yritys päätti luopua Vaasalle kuuluvasta hallituspaikasta. Tilalle valittiin Kokkolan edustaja. Sieltä hallituksessa on nyt kolme henkilöä.

Kansanedustajat pitäisi arpoa ”oikeustoimikelpoisten” kansalaisten joukosta. Tehtävästä ei voisi kieltäytyä. Virkakunta jeesaisi.

Kummallista kun ei valiteta siitä, että tuulivomalat estää tuulta tuulemasta.

Olkiluoto 3:n omistaa yksityinen TVO eli Teollisuuden Voima oy, jonka taas omistaa pääosin Metsäyhtiö UPM.

Muikun tuottajahinta on 1 euro/kg. Se ei riitä edes tuotantokustannuksiin. Kalastajat ovat kuitenkin päättäneet jatkaa muikunpyyntiä niin kauan kun rahat riittävät.

I-P 9.3. Hyvä kello …, oletkohan kuullut, että tikulla silmään joka vanhoja muistelee. Itse mieluummin kuulisin miten Suomi pääsee pois tästä alhos a ja viivan alle jäisi myös jotakin. Nythän Suomi elää velkarahalla.

Kiinteistöverolasku tuli Seinäjoen kaupungilta. Viime vuoteen korotusta oli härskisti 11,4%. En muista saaneeni minkäänlaista ilmoitusta siitä, että vero nousee noin rajusti. Täytyy olla joku virhe laskussa tai sitten Seinäjoen talous on pahasti kuralla vai onko tarkoitus kaivaa lisää monttuja kaupungin keskustaan. On ilmeisesti palattava eläkepäiviksi takaisin syntymäkuntaan, joka pitää huolta muistakin kuin vai yrittäjistä.

Avoin kysymys postille! Lähetän Kauhajoelta kortin naapurille. Se viedään ensin Helsinkiin leimattavaksi, sitten takaisin naapurille. Aikaa kuluu yli vk. Ennen 1–2 pv. Vähentääkö tämä kuljettaminen kuluja (käsittely kuljetus ym.) ja jos, niin miten?

Työn tekeminen on nykyään aliarvostettua. Valitetaan työajasta, palkasta jne. ja työnantajaa syytetään kaikesta. Nyt halutaan vastikkeetonta palkkaa, neljän päivän työviikkoa, viiden päivän palkalla. Sosiaaliturva on Suomessa huippua, siitä voisi jopa leikata, mm. tyttömyysturva on saatava vastikkeelliseksi. Suomeen ryhtiliike päättäjille ja kansalle.

Vai että 4-päiväinen työviikko. Miettikää nyt vähän itsekin. Maanantaina ei jaksa tehdä mitään ja torstaina valmistauduttaisiin pitkään viikonloppuun. Jäisi vain 2 työpäivää nykyisen 3:n sijasta.