Tätä mieltä tänään: "Mun mielestä ruoka on ihan halpaa. Esim. peruna ja makaroni ei maksa mitään. Siihen jotain lisuketta vaan."

Sedun tontti Seinäjoen keskustassa kaavoitetaan uudelleen. Eiköhän rakenneta siihen kulttuurikeskus isolla musiikkisalilla. Kunnon sali puuttuu Seinäjoelta. Sedun tilat sopisivat parempien liikenneyhteyksien varteen.

50k€:n taideteokset poistoon? Eikö näitä voitu hyödyntää sotetaloon, jonne taiderahaa upposi vaikka varastot pullistelevat taidetta? Näin Vaasassa.

Sellainen suomalainen, joka ei matkustele suihkarilla ulkomailla eikä käy autolautalla joka kuukausi eikä ajele autolla huviajeluja kymmeniätuhansia kilometrejä vuodessa eikä tilaile netistä tuhansilla ulkolaista krääsää. Hän saa syödä kaikenväristä lihaa niin paljon kuin maha vetää, lämmittää tupansa puilla niin lämpimäksi kuin haluaa, käydä puulämmitteisessä saunassa joka päivä ja silti hän on erittäin ympäristöystävällinen, aamen!

Annetaan ”aaltokeskustontin” kasvaa maakuntakukkaa. Opiskelijat tyytyväisiä Joupin vanhaan sittariin. Annetaan heille opiskelurauha. Asiattomat tapelkoon ”oikeassa olemisestaan” muualla. Passaako?

Inkluusiokiimassa lienee opetusministeriltä ja edeltäjiltänsä unohtunut, että ”Lika barn leka bäst.” Unohtunut siis, että samassa ryhmässä opetettavilla on jopa vuoden ikäero, minkä johdosta käytännössä sekä fyysinen suorituskyky että kiinnostuksen kohteet ovat erilaiset. Yläluokilla erot usein vain kasvavat, joten opettajan keinot ”yhteisen sävelen” löytämiseksi oppimistilanteissa käy lähes mahdottomaksi. Ryhmittelyn uudistaminen tavoitetasokurssien avulla ja valinnaisuutta lisäämällä lienee inkluusiota parempi ratkaisu koulujen nykyisessä opettajapulassa sekä taloudellisessa ahdingossa. Ammatillisissa opinnoissa opittu itseohjautuvuus ilmenee erilaistenlainvastaisten sivubisneksien lisääntyessä. Lähiopetuksen puutteeseen on toki jotakin ajankulua keksittävä.

Savupiipusta tuleva savu on palamatonta energiaa.

Itse laittaisin myös katolleni aurinkopaneeleita, jos saisin 40 % investointitukea.

Amnestyn mielestä mielenosoituksia pitää saada järjestää missä tahansa vapaassa maassa. Onko ajateltu, että jos esim. kadulla järjestetty, siihen on pakotettu osallistumaan myös henkilöt, jotka eivät sitä halua, kun kaduilla ja ajoteillä istutaan. Ei pääse kulkemaan. Joten kyllä paikalla pitää olla väliä.

Parveketupakointi kieltoon. Meitä on paljon, jotka altistutaan tupakanhajulle. Parveke on meidän piha ja kaikilla on oikeus puhtaaseen ilmaan. Tupakointi ei ole pakollista eikä kuulu kerrostaloon, tupakan haju on hajuhaitta sivullisille ja terveyshaitta.

Mun mielestä ruoka on ihan halpaa. Esim. peruna ja makaroni ei maksa mitään. Siihen jotain lisuketta vaan.

Hieman oli painovirhe tullut tekstiin. Yksityisen hoivapalvelun tuntihinta nousi 10,80 euroa ei 10,80 euroon. Nykyinen tuntihinta on yli 70 euroa tunti.

Mitä nämä merkkaamattomat autot sekä työasut, jotka ilmestyneet Vaasaan liikenteen keskelle? Harmaata työvoimaa ilmeisesti?

Hienoa Mårten Movacolta ja muut Pohjanmaan yritykset! Täällä on aina puhallettu yhteen hiileen kriisien kohdatessa ja näin sen pitääkin olla. Iltapäivälehtien toimittajat revittelee klikkiotsikoitaan ja sillä välin Pohjanmaan yrittäjät käärii hihat ja laittaa luun kurkkuun näille hiirille. Kotka liitää vielä.

Perusasioista on huolehdittava. Suomen kouluihin pitäisi asettaa mm. kännykkäkielto, jos kaikki aika menee snäptsätissä, netflixussä, somessa, päivittäessä jatkuvasti omaa nassuaan johonkin palveluun – niin ei ihme kun lausetta ei enää aloiteta isolla alkukirjaimella, lauseita ei saada kuin muutama aikaiseksi, tekstejä ei jakseta tai pystytä lukemaan, matematiikan laskuja ei kyetä pohtimaan. Niin, perusasiat kuntoon. Aikuiset voi näyttää mallia ja lukea Aku Ankkaa ensin, sitten lapsen ja nuoren kanssa.

Kiitos Jouni Vallinille Jurvasta 17.2. kirjoituksesta ”Lääkkeet kuuluvat apteekkeihin”. 100 % samaa mieltä! Tässä joku päivä suu loksahti auki, kun näin S-ryhmän mainoksen kauppa-apteekkikioskista, mitä? Esimerkiksi kipulääkkeet itsehoidossa voivat olla todella haitallisia, jos niitä ei käytetä ohjeiden ja apteekista saatavien neuvojen mukaisesti. Farmaseuteilla on monen vuoden koulutus eikä apteekissa todellakaan vain ”esitellä” lääkkeitä.

Niin se kielikin vain muuttuu. Aivopesukin on nykyään uudelleenkouluttamista.

Totta, kyllä lääkkeet kuuluvat apteekkiin. Mutta apteekkien perustamis- ja omistusjärjestelyt pitää saada samanlaisiksi kuin muillakin yrityksillä. Kilpailu laskee hintoja.

Uskontoon liittyvä Halal-teurastus halutaan sallia, silloinhan myös uskontoon kuuluva poikien ympärileikkaus sekä tyttöjen silpominen tulee sallia. Turkistarhaus tulee ehdottomasti ensikädessä kieltää.

Vaasan Sportillaja Vaasan Sähköllä on yhteisen Areenan lisäksi epäurheilullinen/epäasiakasystävällinen tapa kohdella pitkäaikaisia kannattajiaan/asiakkaitaan.

Ensin hamutaan kaikkea kaksin käsin, koska naapurillakin on. Ja sitten, kun huomataan, ettei palkat oikein riitäkään siihen, niin mennään lakkoon. En tajua tätä maailman menoa enää enkä tätä epäisänmaallisuutta. Mulle kaikki heti. Aikoinani työelämässä olisin unelmoinut 4 000 euron kk-palkasta, jos olisin ymmärtänyt, että joku voi edes sellaista saada. Älkää puhuko solidaarisuudesta, ne on ihan liian suuria sanoja teidän suuhun. Koittakaa elää vuosi edes, suu säkkiä myöten. Meitä on monia, jotka on tehneet niin koko elämänsä ajan. En tunne myötätuntoa näitä eliittilakkoilijoita kohtaan, hävetkää! Jos osaatte.

Sportin tj Tomas Kurten totesi: ”Voisimme tietenkin pelata hieman paremmin, palvella paremmin ja kenties laskea hieman hintoja.” Voiko sen paremmin sanoa.

Puhutaan tupakoinnin ikärajan nostamisesta kahteenkymmeneen vuoteen. Entäs pilven pössyttely, kun sen laillistamistakin ehdotellaan.

No jopa nyt! Alueuutisissa sutari kehui suosivansa takkapuiden sytyttämistä päältä, mutta ei sitten päältä itse sytyttänytkään. Hän sytytti keskeltä, siis puiden alta.

Olkiluoto 3 ei näköjään tule toimimaan koskaan, olisiko aika laittaa maan tasalle ja uutta tilalle.

Elinkeinoelämän Keskusliiton kuntarankingissa Seinäjoen seutu oli siis jo 6. kerran peräkkäin ykkönen (I-P, 16.2.). 25 kaupunkiseudun vertailussa tapahtui myös mielenkiintoisia muutoksia. Esimerkiksi Tampereen seutu nousi 4. sijalle edellisestä sijoituksestaan, joka oli 8. Tampere ohitti nyt Helsingin ja Turun vetovoimaisuudessaan. Ilmeisesti Tampereesta ja Seinäjoesta on kehittymässä eräänlainen ”parivaljakko” vetovoimaisuuden tavoittelussa.

EN on jo vuosia moittinut Suomea sosiaalitukien liian alhaisesta tasosta suhteessa mediaanituloon. Ääneni saa se ehdokas, joka tämän korjaamiseen tarttuu.

Minkä tautisen takia verorariokin lähettää mainoksia ja ihan typeryyteen asti? Meillä on ja maikkari ja tusina muita kanavia, joilta mainoksia tulee aivan vaivaksi asti. Vai eikö Ylen ohjelmille piisaa katsojia, kun pitää lähettää tuntikaupalla niitten mainoksia? Esimerkiksi seiskanpuolikastakin pitää tuputtaa kesken uutislähetysten. Niittenkin sijaan saataisiin asiaohjelmaa, taikka sitten ohjelmien lähetysaikojen muutoksia, ellei toimitus löydä asiaa luppohetkien täyttämiseksi. Alueuutistenkin keskellä mainostetaan päivästä toiseen jotain hikistä apsia. Ehkä se sitten on tarkoitettu hesalaisille, en tiedä, mutta ainakin tässä maakunnassa ymmärrettäisiin kyllä vähemmästäkin. Ihan niinkuin kapteeniluutnanttia syöttäisi tuttipullosta, nämä Ylen mainokset.

Miksi Olkiluoto kolmosesta ja sen kompuroinnista uutisoidaan koko ajan? Eihän se ole enää mikään uutinen. Se olisi uutinen, että laitos toimii. Oikein etusivun juttu.

Kristiinankaupungin Geritrim on todella hyvä kuntoutuslaitos! Koko tiimi hoitaa potilaita jokaisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Hyvä mieli jäi.

Yle-vero selvästi laiskisttuttaa toimittajia. Kissanristiäisistä/urheilusta aivan liian pitkää selvitystä.