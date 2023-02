Tätä mieltä tänään: "Muutetaan kaikki pois Vaasasta. Sitten ollaan niin hiilineutraalia. Jää kalliit pyörä- ja kävelykadut."

Työnantaja tarvitsee työntekijöitä, ja työntekijät tarvitsevat työnantajia. Ay-liike edustaa työntekijöitä, minkä ansiosta työnantajien ei tarvitse neuvotella erikseen jokaisen työntekijän kanssa. Aito yhteistyö työnantajien (heilläkin on oma edustajataho) ja ay-liikkeen kesken on avain vakaisiin työmarkkinoihin. Tyytyminen kohtuullisuuteen helpottaa neuvotteluita. Ja työnantaja voi aina suostua työlaissa määriteltyjä työehtoja parempiin ehtoihin, eli paikallinen sopiminen on mahdollista sitä haluaville työnantajille. Ay-liike ei ole työnantajan vastustaja, vaan yhteistyökumppani.

En ymmärrä miksei mäkihyppääjien hyppypukuihin saada kunnon sääntöjä! Aivan lapsellista näpertelyä! Asiaan saataisiin aivan yksinkertainen ratkaisu, eli täysin vartalomyötäinen hyppyasu kaikille, kuten hiihtäjilläkin! En ole vielä kenenkään kuullut ehdottavan sellaista, kysynkin, miksi? Ei ilmeisesti halutakaan puuttua asiaan!? Kukahan mahtaa olla keksinyt tuollaisen löysän ja tönkköisen asun, jolla ei ole muuta tarkoitustakaan, kuin saada liitoa enemmän, asu näyttää aivan ”Pellehermannin” haalarilta, jossa haarovälikin ulottuu polviin saakka. Aivan naurettavaa pelleilyä koko touhu!

Kaskislaiset, herätkää jo, valtuutetut tyhjentää kaupungin kukkaron nopealla vauhdilla, lisää virkoja ja sateenvarjosopimuksia jatkuvalla syöttöllä. Eihän kukkarossa ole rahaa mistä ottaa.

Dieselin hinta ollut taas reilusti yli 2 euroa, viimeksi tankkasin 2,250 e/l, siitä verottaja ottaa jatkuvasti alvina 24 %ja päälle autoista dieselveron ”käyttövoimamaksu”. Kyykkyyn ajetut suomalaiset vaan kiltisti maksaa, nyt uhkana lisäkorotukset, kun venäläinen diiseli pannaan oikeutetusti boikottiin. Mitä tekee Suomen hallitus, no ei tietty mitään, vaan ottaa onnesta hykerrellen lisäalvia joka tankatusta litrasta luokkaa 0,2–0,4 e, törkeetä sanon minä, missä suomalaisten autoilijoiden edunvalvojat luuraavat??!!

Aivan päätoimittaja. Jälkiviisaus on sitä suurinta viisautta. Ja äänestämällä voit vaikuttaa! ”kuin silloin ennen”...

Lopettakaa nyt se turha kanta-asiakkuuden kysely kauppojen kassoilla. Asiakkaalle ei ole siitä mitään hyötyä. Asiakas kyllä tietää itse, jos tuote on alennuksessa vain kanta-asiakkaille. Antakaa vaikka muutaman prosentin alennus kanta-asiakkaille.

Vähintään erikoista, että kauppias joutuu perimään ja tilittämään ay-maksut työntekijöiltään ammattiliitolle (esim. PAM), joka sitten käyttää rahat lakkoiluun tämän kauppiaan päänmenoksi ja sulkee kauppiaan toimipaikan, aatteleppa ite, onko mitään järkeä?

Suomenlahti, Pohjanlahti ja Onkilahti ovat Itämeren lahtia.

Lämmin kiitos Risto Kuivaniemi kirjoituksesta sivulla 12 ti 7.2. Olen samaa mieltä. Päätoimittaja on oman historiansa tulkki.

Muutetaan kaikki pois Vaasasta. Sitten ollaan niin hiilineutraalia. Jää kalliit pyörä- ja kävelykadut.