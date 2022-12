Tätä mieltä tänään: "Näiden pikkukylien väkilukuja realistisesti vertaillessa, pitää väkiluvut muuttaa vertailukelpoisiksi keskenään, esimerkiksi pinta-alan tai väestöntiheyden suhteen."

Näiden pikkukylien väkilukuja realistisesti vertaillessa, pitää väkiluvut muuttaa vertailukelpoisiksi keskenään, esimerkiksi pinta-alan tai väestöntiheyden suhteen. Otetaan Seinäjoen pinta-alalla. Tällöin rajauksesta riippuen saadaan Vaasan kooksi ~90.000 henkeä (sis. Mustasaari + 46% Laihiasta). Siitä voi sitten vaikka vähentää ne ulkomaalaiset jos haluaa. Merkittävän suuri vaikutus!

Onpa politikoille näköjään suuri tuntematon tämä sähkön hinnoittelu. Vaasalaiset VS:n hallituksen jäseninä toimivat kansanedustajatkaan eivät saa avata suutaan eduskunnassa sähkön hinnoista ja pörssisähkön osuuksista, kun toimari vaan saa puhua julkisuuteen yrityksen asioista. Monessa sähköä myyvässä yrityksessä vähintään 60–80% myytävästä sähköstä on noin 2,5 centin arvoista (ilman myyntivoittoa), ja pörssisähkön osuus kovina kulutushuippuina 20–40% korkeintaan myynnistä, ei siis ostettu energia ole kokonaan kallista pörssisähköä. Pohjolan Voima omistaa 58,5% Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimaloista. Pohjolan Voiman viime vuoden vuosikatsauksen mukaan kWh: n hinta oli vajaa 2,5 centtiä. Myyty 11,7 TW ja liikevaihto 470,55 M€. Luvuissa oli mukana 30% vesi- ja yhteistuotanto energiaa. Viimeksi vieraillessani Olkiluodossa, useampi vuosi sitten, he kertoivat, että he myyvät 2,3 centtiin kWh, hinnasta 30% oli luolaston rakennuskuluja.

Mä en kehtais vertailla asukaslukuja maahanmuuttajaprosenteilla, jos oma kylä on kasvanut samas ajas 30% kuntaliitoksilla.

Vai tupla lapsilisä joulukuussa myös niille, ketä ei sitä tarvitse. Entäs me köyhät, millä maksamme sähkölaskut? Hyvää joulua.

Tehkää Huutoniemen sairaalasta suurten ikäluokkien vanhainkoti, ettemme täyttäisi sairaaloiden päivystyksiä ja muita osastoja.

Mitä tämä Pohjoismaiden yhteistyöministeri ja tasa-arvo ministeri Blomqvist oikein tekee? Istua pönöttää sanattomana aitiossa kovalla palkalla!!! Turhanpäiväinen RKP:n keksimä ministerisalkku. Ei ole muilla Pohj.mailla vaan ulkoministeri hoitaa homman. Emme tarvi turhia ministereitä, nyt kaivataan säästöjä.

Kun nuo kuntien, kaupunkien ja valtion tienhoitobudjetit on mitä on, niin olisko mitään, jos alettais porukalla levittämään noita ajouria ajamalla lumella/jäällä eikä urassa. Säästyis asfaltti ja nastat. Tämä haaste ei koske niitä, joilla aurausviittojen välissä pysyminen on jo vaikeaa.

Kyllä näissä hyvinvointialueissa pitää kartoittaa mitä toimintaan sopivia tiloja on olemassa eikä heti aleta haluamaan uusia sotekeskuksia, Kuusiokuntien alueella on olemassa sopivia tiloja, kun vain halutaan hyödyntää niitä.

Suurkiitos kuluttaja-asiamiehelle, että puuttui Vattenfallin imelään viherpesumainokseen. Joku raja on oltava vastuuttomalla viherposeerauksellakin.

Asiallinen pääkirjoitus (I-P 17.12.2022) erikoissairaanhoidon ruuhkautumisen juurisyistä. Särkymävara on ”säästetty” vuosikymmenten saatossa eli lapsi on mennyt pesuveden mukana.

Jos kaupassa myyjä ystävällisesti kysyy, tarvitseeko asiakas apua tai kassa toivottaa hyvää päivän jatkoa, niin minulla ei mene jakeluun, että joku voi pahoittaa mielensä! Etkö tajua vastata myös ystävällisesti? Jos noin häiriinnyt, niin älä mene kauppaan, tilaa ruokasi kotiin. Ai niin, ruuan tuoja voi toivotella mukavaa päivää. Pienet on murheet!

Aivan turhaa lähettää mitään alppilajeja Ylen kanavilla.

Paljonko enemmän väkilukuun suhteutettuna ihmisuhreja tämä nykyinen jengiväkivalta on vaatinut kuin jengiväkivalta Etelä-Pohjanmaalla 1800-ĺùvun lopussa?

Kiitos Herralan koulun henkilökunnalle ja etenkin kaikille oppilaille aivan uskomattoman kauniista joulujuhlasta Ilmajoen kirkossa 17.12. Monet joulujuhlat on tullut nähtyä, mutta tämä taisi olla kaikista koskettavin. Isovanhemmat Seinäjoelta.

Hyvä tuo Tuurin miehen juttu sähköradasta, tai paremminkin kuva junasta... Kyllä hiilijalanjälki tykkää!!??

Kummola kyselee, onko mikään mennyt pieleen. No esim. varhaiskasvatus, päivystys, sote, liikennemerkkien muutostyö (miljoona eur), Forttumi, maahanmuutto. Lähes kaikki, missä hallituksella on sormet pelissä. Ja vielä Rinteen vappusatanen.

Marinin hallituksen tekemästä sote-uudistuksesta ei tullutkaan sote-uudistus vaan kepun unelmoiva hallinnon uudistus. Vasemmistolaiseen tapaan palkattiin hallintoon kaksinkertainen määrä, mutta tekevät kädet unohdettiin. Vuoden alussa voidaan laulaa ”kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun”.

Maalaisjärjellä ajatellen, eikö Suomen 200 000:sta työttömästä löydy yhtään työkykyistä avoimiin työpaikkoihin. Tässä asiassa työministeri on todella tehoton.

Kunnat, hallitus ja Rytkönen, kaikki yhtä syyllisiä tämän hetkiseen terveydenhuoltoon. Rytköseltä puuttuu neuvottelutaito. Hallitus syyllinen siihen, kun kunnille avokätisesti jaettiin koronarahaa, miksi siitä ei korvamerkitty osaa terveydenhoitoon. Kunnat tietysti syyllisiä, kun eivät itse pystyneet järkevästi rahaa jakamaan. Hyvinvointivaltiosta tullut pahoinvointivaltio.

Vaasalaisliikkeissä ovet levällään kadulle talvella. Vihersiirtymää tämäkin!

EU:n ”lauluja laulava” komissaari Jutta vaatii meitä suomalaisia ”maailmanparannukseen” entistä enemmän. Kotimaan asioissa on nyt täysi työ. Niihin pitää keskittyä tomerasti viivyttelemättä!

Seurasin Pohjanmaan aluevaltuuston kokousta netistä. Käytiin mielenkiintoinen keskustelu mm. vanhustenhoidosta ja lastensuojelusta. Äänestettiinkin, joten ei oltu ihan yksimielisiä, kuten I-P:n lehtikirjoitus antoi ymmärtää.

Vaasan Sähkö: Miksi ette enää kannusta sähkön säästöön? Tässä konkurssissa ei yösähkön pikku alennus enää auta. Päiväsähkö 21,23 sent ja yösähkö 18,15 sent. Yösähkön oikea hinta olisi 11–13 sent/kWh. Ei kaikki ihmiset ole tyhmiä. Nyt moni naapurini on kääntänyt suoralle sähkölle ja tätä mainostivat sähkömiehetkin korjauksen yhteydessä. Miten ohjaatte sähkön käyttäjiä?!

Missä viipyy hiekoitus, Vaasa ja Mustasaari? Raskaalla ajoneuvolla saa pysähtyä joka valoissa, iltapäivään mennessä ympyrät ja risteykset ovat ihan jäässä.

Voi voi. Taas nähty villieläimen jälki. Isoo uutinen eläimestä, joka kartaa ihmistä.

Lämmin joulutervehdys Maire Tammiselle. Kuinka avoimesti kerroit yksinäisyydestä, kertomus tuo lohtua monelle muulle.

Voisivatko hotellit ja muut majoituspalvelut palkata lääkkeitä jakavan sairaanhoitajan ja perustaa sairaalasta kotiutuvien palvelun? Kaikki kotiutuvat eivät tarvitsisi muuta. Ruokaa ja tarvittaessa pikkuapua lisäksi. Moni voisi maksaa itse mielellään.

Kuinka jästipäitä pohjalaiset ovat? Tiedelehti Nature kertoo, että FFP2/FFP3-hengityssuojaimet suojaavat aerosoleilta ja ilmavälitteisiltä taudeilta. Jos siis haluat välttyä joutumasta joulun pyhinä päivystykseen, kannattaa ottaa suojain käyttöön!

Seinäjoen asennoituminen, alueellaan toimivien yritysten johtajien mukaan, oli heidän arvostuksessaan jo 4. kerran peräkkäin korkeinta tasoa, joten se jälleen toi Seinäjoelle voiton 36 kaupungin vastaavassa vertailussa (I-P, 15.12.). Tampere sijoittui vertailussa kolmanneksi. Kun Tamperetta tehdyissä selvityksissä on pidetty erityisen vetovoimaisena, jopa Suomen ykkösenä tänä päivänä, on Seinäjoen hyvä ottaa mallia tästä ”etelänaapuristaan”.

Facessa toimii viranomaisten uutisia julkaiseva sivusto. Yli 60 000 seuraajaa. Olen jo pidempään seurannut ko. sivuston omia kommentointeja, myös muualla kuin omilla sivuillaan. Heillä on tarve yrittää saada viranomainen, eli poliisi silmätikuksi. Kyseenalaistaen viranomaisen toimia. Mistään ei löydy tahoa joka sivustoa ylläpitää tietoja. Moni kuvittelee hyvinkin varmoiksi tiedoiksi. Kun kritisoit, tai kyseenalaistat, viestit poistetaan, sinut heitetään ulos estäen. Onko laillista mediaa, ei ainakaan puolueetonta.