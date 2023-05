Tätä mieltä tänään: "Näinhän se menee. Ensin herra minäminä hankkii ison mustan katumaasturin. Sitten jättää sen tyhjäkäynnille kaupan pihaan ostosten ajaksi – koska ilmastointi."

Ilkka-Pohjalaisella on outo tarve nostaa Ristinummesta otsikoihin aina negatiivinen asia joka vain jonkun yksittäisen mielipide. Yllättäkää itsenne ja nostakaa otsikoihin se positiivinen mitä ristinummelaiset ovat tuoneet esille lehdessänne ja pitävät arvossa ja edistäkää te myös osaltanne asuinalueen jo hyvin alkanutta positiivista kehitystä! Medialla on vaikutusta ihmisten mielipiteeseen joten käyttäkää sitä vastuullisesti!

Vai pitää urheiluseurojen laittaa itse kenttänsä kuntoon? Tuolla logiikallahan myös teattereiden, museoiden jne. tulee pärjätä itsenäisesti ilman veronmaksajien rahoja. Kyllä urheiluseurat tekevät hyvää työtä, liikuttavat lapsia ja nuoria ja antavat ihmisille elämyksiä. Kyllä urheilun kuuluu saada yhteiskunnan tukea siinä missä kulttuurinkin.

Tuskin Vaasan Mailattaret pystyisivät pelaamaan Superpesistä Vähässäkyrössä, ei sinne riittäisi tarpeeksi katsojia. Miten esim. meikäläiset autottomat katsojat kulkisivat Vähäkyröön katsomaan pelejä? Vaikka Vaasan näkisi kuinka kokonaisuutena, pitää Superpesiksen pelipaikka olla kantakaupungissa eikä missään kaukaisessa lähiössä!

Kissatalo? Olisiko asuttava talo ukrainalaisille. Asiat tärkeysjärjestykseen. Metelistä päätellen teitä on niin paljon, että kun otatte 2 kattia kotiinne, niin siinä on jo 10000 katille pesä.

Nyt se on viimein todettu ja nimenomaan hallitusneuvotteluissa, että tämä hallintohimmeli eli sote-uudistus, edellisen hallituksen luomana, onkin tulossa kovin kalliiksi. Useiden miljardien eurojen yllättävät lisäkustannukset tulivat nyt julkisuuteen tiedoksi. Voi, voi, miksi kunnallisen itsehallinnon hallinnoimana sosiaali- ja terveyspalvelut eivät saaneet jatkua! Mm. kuntaliitoksilla olisi edistetty toimintojen parempaa toteutusta.

Orpolle sotemenot yllätys? Niinhän se yksi entinen kok. poliitikko kertoi, että se kysyy aina muilta mitä hän nyt sanoo, ei taida kaveria lähellä joka paikassa, joten niitä yllätyksiä sitten tuppaa tulemaan.

Näinhän se menee. Ensin herra minäminä hankkii ison mustan katumaasturin. Sitten jättää sen tyhjäkäynnille kaupan pihaan ostosten ajaksi – koska ilmastointi. Huoh. Eikä nyt vielä ole edes hellekuumaa.

Tärkein asia hallitusneuvotteluissa on mielestäni polttoaineiden hinta. Vetoan varsinkin perussuomalaisiin, että vaatikaa verojen ja sekoitusvelvoitteen kohtuullistamista. Onhan järketöntä, että polttoaineet ovat Suomessa Euroopan kalleimpia. EU:n harvaanasutuimmassa maassa asianhan pitäisi olla päin vastoin!

Pesäpallo on hieno kansallispeli ja ansaitsee arvoisensa puitteet. Ja Superpesis on naisten suosituin palloilusarjat. Pesäpallokenttä on juuri oikeassa paikassa, ei väki todellakaan matkusta Vähäkyröön katsomaan peliä. Sitä paitsi kentän on tarkoitus toimia talvisin tekojääratana, jota on toivottu Vaasaan vuosikaudet. Nykyiset luonnonolosuhteet eivät juuri mahdollista luistelun harrastamista luonnonjäillä. Luistelukenttää tulevat käyttämään mm. Vaasan koulut ja sen tulee siksikin sijaita keskeisellä paikalla.

Seinäjoen kaupunkikeskustan kehityksen into riittää yrittäjä-Jussin pukemiseen Käärijä-asuun. Missä viipyy tyylikkäiden kojujen toteutus miljoona euroa maksaneen paviljongin oheen?

”Maailmanparannus”toimien sijasta RKP:n olisi syytä keskittyä kotimaan ”sotekompostin” pöyhimiseen. Siinä on urakkaa kerrakseen. Luottamus lisääntyy vain, jos toimitaan karun totuuden vaatimalla tavalla!

Vinkki. Älä kerro mitään henkilökohtaisia asioita työnantajan edustajalle. Kun ne on kiertänyt ympäri ”konsernin yhteistyötajojen”, niihin on tullut huonon kuulon lisä, kateuslisä ja mielikuvituslisä.

Lauant 13.5. I-P:n 2. sivun alalaidassa kerrotaan Marinin ja Räikkösen häiden olleen ”mediasirkus”. Onko totta? Oliko media häissä? Kerrottiinko se ennakkoon? Jos, niin missä ja miten? Vai uutisointi vasta häiden jälkeen?

Porvarit kadehtii ansiosidonnaisen päivärahan saajia niin paljon, että ovat koko ajan lyhentämässä sitä. Itse yritin toipua entisen työpaikkani aiheuttamasta henkisestä ja fyysisestä kuormittumisesta sen 500 päivää, jonka jälkeen lääkäri haki minulle sairaseläkkeen. Nykyään jokaisessa työpaikassa poltetaan työntekijät niin loppuun, että he eivät mitenkään pysty, eivätkä jaksa hakea uutta työpaikkaa. Lisäksi uuden työn löytäminen on lähes mahdotonta, kun joka paikassa yritetään pärjätä mahdollisimman vähällä työvoimalla, ja näin myös työntekijät palavat loppuun. Kun lukee työpaikka-ilmoituksia, niin ainoastaan yliluonnolliset supersankarit saavat työpaikan, ja muille hakijoille ei edes vastata.

Keskusta / Seppo Kääriäinen. Nyt kiireellä puolueen kansanedustajat 10–13 puoliksi, ja mukaan Orpon hallituksen muodostamisen joukkoon, RKP pois neuvotteluista. Onhan niin että nyt olisi aika siivota puolue keskusta, kuten Seppo Kääriäinenkin kirjoitti. Tärkeintä on Suomen tulevaisuus, ei seuraavien eduskuntavaalien äänimäärät. Keskustassa on useita, esim. Mauri Pekkarinenkin on kirjoittanut, että puolueen johto uusiksi, mutta nopeampi toimi olisi tehdä ”siniset”, persujen teko kahtia, kuten Soini joukkueineen teki. Jos keskusta jää oppositioon, se on kolmas virhe, kaksi edellistä virhettä oli mennä vihervasemmistohallitukseen mukaan, ja nyt on virhe olla menemättä.

Toivottavasti Marinin purjeet kestää kaikki arvostelut ja hyökkäykset. Niin vei tyylikkäästi ja inhimillisesti maatamme eteenpäin ja aina maailman kovimmille näyttämöille asti.

Työvoimapula. Suomeksi ikärasismi.

Vaikeneeko IlPon urheilutoimitus maakuntamme kestävyysjuoksu- ja maastohiihtotapahtumista sekä juoksijoiden ja hiihtäjien saavutuksist ? Ei vaikene. Tyhjästä vaan on paha nyhjästä selostuksia ja ylisanoja.

Tekstaten-palstalla valitetaan jatkuvasti Ylen ruotsinkielisestä ohjelmasta. Onko kukaan huomannut, kuinka paljon tv:stä tulee ”amerikan”kielistä (englanninkielistä) ohjelmaa. Ruotsi on sentään virallinen kielemme. Pitäisiköhän tuo ”amerikan”kielikin virallistaa? Vaihda kanavaa aina kun kuulet muita kieliä kuin suomea. Onnistuukohan?

Vaasan hovioikeus: ”Se mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei ole lakikaan”. Missä te olette oppinne saaneet? Paljousalennuksia jaetaan rankkojen rikoksien uusijille. Ehdollinen ei ole myöskään mikään rangaistus raiskaajille ja muille väkivallan tekijöille. Jatkavat samaan tahtiin, vain varoen kiinnijäämistä. Hävetkää pelkurituomarit! Ette palvele oikeusvaltiota kunnioittaen ettekä valanne mukaan.

En minä niin siitä Käärijän huutamisesta ja huitomisesta piittaa, mutta annan kuitenkin pisteet hänelle, koska hän on avannepotilaana jaksanut yrittää eikä ole antanut sen häiritä minäkuvaansa. Hän on hyvässä seurassa. Väinö Tanner ja Jere Pöyhönen, Suomen tunnetuimmat avannepotilaat.

Miten ihmeessä joku jaksaa jatkuvasti rutista ruotsin kielestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ryhdyttiin valmistelemaan vuonna 2005. Sen jälkeen Suomessa toiminut kahdeksan hallitusta, joista viidessä kokoomus ollut mukana. Orpon ei siis pidä puhua edellisen hallituksen jälkeensä jättämistä ongelmista vaan edellisten hallitusten ratkaisukyvyttömyydestä. Niin tekisi tosimies.

Minä taas tykkään kovasti sarjasta Pohjanmaan sankarit, jossa sujuvasti siirrytään kielestä toiseen. Näin se kuuluu ollakin. Hyvä esimerkki kielestä toiseen siirtymisestä on myös J. Strand eduskunnan kyselytunnilla.

Asuntovelkainen, oman asunnon korkoja et saa vähentää verotuksessa, mut omistat sijoitusasunnon, korot saat vähentää. Tuntuu vähän kierolta touhulta, jälleen kuristetaan duunarii.

Maakuntia ja niiden hallintoa on Pohjanmaalla liikaa, nyt pitäisi palata takaisin entiseen Vaasan lääni -kokoiseen hallintoon ja säästettäisiin rahaa. Toki silloin monet menettäsivät työpaikan mutta se tehtäisiin eläköitymisellä.

Mitä ihmettä. Pilvilammella sahat käy kuumana ja metsää kaatuu. Lintujen pesimäaika nyt parhaillaan. Miten tämä on mahdollista?