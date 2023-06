Tätä mieltä tänään: "Niin se kieli vain muuttuu. Kulkukoiratkin ovat nykyään rescuekoiria."

Miten on mahdollista, että jotkin yritykset Mustasaaren Lintuvuoressa ovat saaneet tontilleen suoran yhteyden entiselle valtatie 8:lle? Eikö kaiken liikenteen pitäisi kulkea Varastotien kautta? Tämähän on muita Lintuvuoren yrityksiä syrjivää. Tätä omien tonttiliittymien syntyä olisi syytä selvittää.

Nyton piru merras. Ilamastohumppaajien tiaron mukhan, mannerjäätiköt sulaa sellaasta faarttia, jotta joka taholla pitääs vesi nousta tolokuttomasti. Kyröönjojes vesi on ainakin niin matalalla, jotta kummisaaphat hätinä hörppää yli kahalates.

Olipa tyhmä päätös E-P:n aluehallitukselta lopettaa yksityisiltä lääkäriasemilta laboratoriopalvelujen käyttö. Kaikilla ei ole varaa mennä isojen toimijoiden labroihin. Ette tainneet ajatella potilaita. Hoidot viivästyy ja jonot kasvaa tk:ssa.

Olipa taas ylimielinen vaasalaismielipide Satamatiestä. Vaasalaisilla tuntuu olevan kova hinku päästä määräilemään, mihin mustasaarelaisten maita käytetään. Tiukka ei kuntaliitokselle noin ikävän kumppanin kanssa.

Tangomarkkinat voi lopettaa. Nytkin kilpailijoiden valinta niin huono. Ei heistä ole tangokuningattariksi ja -kuningaiksi. Sinne häipyvät unholaan. Parhaita pudotettiin pois. Tangoa, valssia ei mitään uusia hömpötyksiä. Pieleen menee totaalisesti.

On ollut esillä pesäpallokentän siirto merelle päin sekä alueen parkkipaikkojen vähyys. Mielestäni kenttää tulisi siirtää sivusuunnassa itään päin kovalle maalle, jolloin myös parkkipaikat lisääntyvät. Mikäli esteenä on kaavoitus, niin sitä voi muuttaa.

Ay-liikkeet mitäs meinaatte tehdä? Otetaanko Ranskan malli keltaiset liivit päälle ja toreille pitämään oikeuksista kiinni.

Hyvä kirjoitus taas Gräsbäckiltä Wasa Stationista! Miksi ei haluta ymmärtää, että kun rahoituksessa on ongelmaa, sille on syynsä. Liiketaloudessa joudutaan laskemaan kannattavuus ja tuotto rahoille, ei voida jakaa veronmaksajien rahoja holtittomasti. Kun asiat eivät menneetkään putkeen, niin nostetaan veroprosenttia. Käsittämätöntä jääräpäisyyttä kaupungin valtuutetuilta. Muistakaa, että olette vastuussa päätöksistä, jotka vaikuttavat koko alueen hyvinvointiin. Jos Wasa Station olisi hyvä sijoitus, liikemaailma kilpailisi siinä mukanaolosta. Ajatte päätöstä väkisin kuin käärmettä pulloon. On myös taito joskus osata perääntyä! Gräsbäckin ajatus vanhasta Wärtsilän alueesta on aivan loistava. Paikka on veden äärellä, miljöö on persoonallinen. Siitä saadaan viihtyisä ja mielenkiintoinen ja sitä voidaan jalostaa aina, kun rahallinen tilanne antaa myöden. Alue mahdollistaa myös ulkotapahtumien järjestämisen ja kaiken kukkuraksi kävelymatkan päässä keskustasta ja vielä jopa parkkipaikkojakin on.

KD on oikealla asialla. Alkolla pitää olla monopooliasema alkoholissa. Suomalaiselle viini ruokakaupassa on liian helppoa. Alkoholismi lisääntyy huimasti ja sivulliset kärsivät.

Eikös Museovirasto voisi siirtää kaikki haluamansa kohteet johonkin yhtenäiselle alueelle, jossa he pääsisivät niitä ihailemaan. Aloittaisivat Hietalahden jalkapallokatsomosta, että saataisiin lisää katsomopaikkoja kentän ympärille. Jos kohde on liian mätä, ettei sitä voi siirtää, niin eikös se muutenkin pitäisi jo hävittää.

Satuin kuulemaan sivusta, miten isä puhui alakouluikäiselle pojalleen töykeästi ja tylysti. Ei kannattaisi. Kun lapsi kasvaa, sieltä voi tulla täysi lasti takaisin ja korkojen kanssa. Lasta kannattaa kohdella oikeudenmukaisesti ja reilusti kautta linjan.

Tulevaa presidentinvaalia odotellessa ja sen ehdokkaita etsittäessä varsinainen huoli keskittyy vahvassa ennakkoasemassa olevan Haaviston valitsemisen torjumiseen. Eli miten löytää sellainen ehdokas, joka murtaisi nyt jo lähes varmana arvioidun Haavisto-valinnan. Tässä paniikissa saattaa nousta esiin nyt virasta poistuvan presidentin vaimon, rouva Haukion otto ehdokkaaksi. Äänestäjä kun voisi luottaa Sauli-puolison tukeen vaimon viranhoidossa.

Kaupunkia terrorisoi nuoriso, jopa alaikäiset tehden pahaa joka puolella. Hyllykallio tuntuu olevan kasvatuslaitosta vailla olevien keskenkasvuisten temmellyskenttä! Eikö oikeasti vanhemmat välitä, missä ne alaikäiset viettävät aikaansa! Kysy ja kysy siltä omalta kullannupultasi! Käy seuraamassa ja keskeytä lapsesi touhut ennen kuin koko loppuelämänsä on pilattu rikosrekisterillä. Sinulla vanhempi on vastuu ja se velvoittaa ottamaan lapsesi tekemiset haltuusi.

Artikkeli ”Huono pomo on suurin syy lähtöön” oli merkitty Vaasaan. Yhtälailla paikkakuntana olisi voinut olla Seinäjoki. En tiedä onko pahin kiusaaja lähin esihenkilö vai hänen esihenkilönsä, jolla on suuret puheet, mutta ei munaa puuttua kiusaamiseen.

Aijaa. Elämääkö Seinäjoen keskustaan halutaan? Minoon luullu jotta, ”maksavia asiakkaita”. Nimimerkki: ”raha ratkaisee.....”

Julkinen ala älkää viitsikö. Lauantaita ei lasketa teillä lomapäiväksi. Turha on selitellä. Kyllä tämä asia kävisi yksityiselle alallekin ja totta saa puhua.

Pienpanimot kitisivät aikansa, etteivät saa myydä tuotteita suoramyyntinä. Nyt kun saavat, niin panimomyymälät eivät ole juuri koskaan auki. Turhaan saa kulkea ovilla. Nopiampaa saa kun teköö itte.

Täys kaaos liikenteessä Pitkänkadun ja Vaasanpuistikon kulmalla. Varokaa!

Niin se kieli vain muuttuu. Kulkukoiratkin ovat nykyään rescuekoiria.

Sisäsataman terassin byrokratia on tarpeen nimenomaan sen vuoksi, että se hidastaa Vaasan kehittymistä, koska ”kehityksen” suunta on väärä!

Haluan ainakin itse presidentiksi, koska olen vallanhimoinen ja haluan pitää kättelyjuhlat kerran vuodessa, jolloin saan nauttia veronmaksajien kustantamasta ruuasta. Nautin myös matkustelusta ja muiden arvovaltaisten ihmisten seurasta.

On se kumma, kun kukaan ei nosta kissaa pöydälle, mistä johtuu nykylasten ja nuorten käyttäytyminen. Onko se liian arka aihe? Sehän on aivan selvä elikkä vapaa kasvatus, ei saa pitää kuria kotona eikä koulussa. Jos joku on eri mieltä, haluan vastauksen ja perustelut. Kuri takaisin.

Todella mielenkiintoista! Maaseutuelinkeinojen kehittäminen mm. lisäämällä biokaasun tankkauspisteitä ei olisikaan keskustan etu. Eipä kepun rökäletappiota tarvitse kenenkään tämän jälkeen pitää outona.

Telakkahalli, on taas Vaasan päättäjien mielipide vallan toiselta planeetalta. Pahimmassa tapauksessa halli puretaan mutta oikea ratkaisu on purkaa se ilman suurempia kyyneleitä ja pian ja tilalle niin kalliita asuntoja, että vain akkutehtaan koviten palkatut pystyvät sieltä asunnon hankkimaan. Saavat purret omaan rantaan, laitetaan uimaranta ja pelit. Nyt olis tilaisuus saada rahahenkilöitä ja veroeuroja. Olisi se, kun pääsis sanoo, että Vaasassa on rikkaiden saari Palosaarella.

Kiitos Arto Saari hyvästä kirjoituksesta 15.6. Ilpossa. Juuri niin, tekemättömyyttä kukaan ei oikeasti odota.

Ilmastonmuutos on länsimaisen kulutushysterian tulos! Suomen pitää kyllä maksaa oma osuutensa hiilidioksidikakusta, kun kerran kulutamme enemmän kuin sata intialaista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat eniten juurikin köyhiin maihin. Merenpinnan kohoaminen, tulvat ja yhä pahentuvat myrskyt tappavat ja ajavat maanpakoon nimenomaan köyhiä.

”Sähköpyörällä kuntoilevat” kuntoilevat omasta mielestään tehokkaasti (jopa 500 km kesäs). Mä kävelytän vain koiraa. Olisko ”sähkökoiraa saatavilla? Sais vain istua ja kunto nousis! (Tänä vuonna 1500 km kävelty, koira ja mä.).

Parvetupakointi aiheuttaa savuttomille kohtuutonta haittaa. Ei ole oikein, että tupakoitsija estää tuulettamisen, emmekä voi oleilla omalla parvekkeellamme ilman haitallista savua. Passiivitupakointiin pakottaminen on näillä helteillä erityisen tuskallista, kalliilla vuokralla tulisi taata kaikille asukkaille edes raitis ilma! ’Tupakointikielto kerrostaloihin’ -kansalaisaloite tiivistää osuvasti: ”Oikeus terveelliseen sisäilmaan kotona on tärkeämpi kuin oikeus tupakoida.”

Porrasmatka maakuntaan; lisäys, myös Kaskisissa on kuntoportaat.