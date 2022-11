Tätä mieltä tänään: "Niin se kieli vain muuttuu. Maisemakuvatkin ovat nykyään sääkuvia."

It-taitoiset lukevat omakannasta terveystietonsa ja hoito-ohjeensa. It-taidottomat mummot joutuvat samat tiedot saadakseen tehtailemaan anomukset ylilääkäreille, joka sitten armollisesti suostuu tietojen luovuttamiseen tai ei. Voisiko asiaa järkevöittää? Mummo voisi odottaessaan saada printit tk:n luukulta. Vai loppuisiko arvon ylilääkäriltä työt?

Jos maailman talousfoorumin tavoitteena on totuttaa ihmiset elämään nuukasti, että maailma pelastuisi, niin kannatan kaikesta sydämestäni. Tätä tavoittelee liian harva nykyään.

Miksi noutoruokaa pitää tilata ruokapaikasta netin kautta, miksi ei puhelimella käy? Ei pitäisi olla vaikiaa?

Ompa luajanlykky, jotta pääkaupunkilaaset käryyttää hiilellä lämpyä ja sähkyä ittellensä. Ilamaston muutos pysyy mukavasti ynnän pualella. Viheriöötäkään ei tunnu köhittävän. Tonnin eläkkeellä sähkölaskut pysyy kuris.

Jukka Mäkyseltä hieno kirjoitus abortista 1.11.

Kiitos vaan työeläkkeiden korotuksesta ensi vuoden alusta, se meneekin sitten kiinteistöveron korotukseen. Mites sitä sanotaankaan... ottaja, antaja katinp....n kantaja. Se siitä korotuksesta, joten kurjuus jatkuu!

Hienoa kotiseuturakkautta havaittavissa E-P:n kiekkoseurojen parissa. Että oikein suuren ja mahtavan Tapparan suuntaan suu vaahdossa menossa. Meillä on täällä pohjalainen jääkiekkojoukkue olemassa ja mitä tekee Takala & kump.? Noh, housut kintuissa Pirkanmaalle tietysti. Huh huh, kylmää hikiä pukkaa.

Kiitos Jukka Mäkynen asiallisesta kannanotosta syntymättömän ihmisen puolesta. Suomessa edelleen tehdään vuosittain yli 7 000 raskaudenkeskeytystä, vaikka käytössä on runsas kirjo ehkäisymenetelmiä. Hedelmöityshoitoja aloitettiin viime vuonna 14 600. Tässä on ristiriita, josta pitäisi voida puhua. Jokainen (syntymätönkin) lapsi on arvokas!

Nyt varmaan Omasp peruu palvelumaksujen noston moninkertaisiksi. Nyt kun on tullut huipputulosta jälleen.

Yritä ihminen tutkailla toimintaasi villieläimen näkökulmasta. Jotkut kutsuvat itseään eläinten ystäviksi, mutta silti heidän koiransa esim. rikkoo lintujen pesistä munat ja tappaa päiväunilla olevia jäniksenpoikia.

Eikö kenelläkään tv-katsojalla tule mieleen mihin lupamaksut menee, niin tyhjänpäiväistä ohjelmatarjontaa toistoja vuodesta toiseen, uutiset sotaa täynnä ja niitten analysointia päivästä toiseen. Toisena ilmastonmuutos niin kuin just olis maailma palamas loppuun, ei ihme että mielenterveysjonot pitenee lapsilla ja nuorilla ja osalla katoaa motiivi tehdä mitään, kun elämismahdollisuudet nyt loppuu.

Onko työvoimapula vaikka maahantulijoita on 70 tuhatta, ne vaan töihin ja palkka kuin työstä kuuluu, niin homma hoituu.

Se, että muita pareja on vähemmän kuin heteropareja, ei tarkoita, että heillä olisi rakkautta vähemmän. Lähetetään suvaitsevia, rakastavia ajatuksia myös heille, joilla ei riitä rakkautta vähemmistöjä kohtaan.

Niin sanottua translakia ollaan muuttamassa siten, että sana sukupuoli viittaa jatkossa johonkin epäkonkreettiseen. Ehtoja ei kuuluisi olla, minkä väitetään olevan harmitonta. Motiiveista ei ole tietoa, kehollisuus ohitetaan ja muut pakotetaan sukupuolittamaan pelkän merkinnän perusteella. Pelkkä identiteetti voi pohjata mihin vain ja kehollakin on merkitystä. Ihmisiä ei pidä pakottaa valehteluun.

Tiistain lehdessä oli uutinen, jonka mukaan liukas keli oli aiheuttanut auton ulosajon. Autoilija oli menettänyt liukkaalla kelillä auton hallinnan lähtiessään ohittamaan. Luulin, että tällaisesta uutisoinnista olisi jo päästy pois. Nyt sitten haastamaan liukas keli oikeuteen liikenteen vaarantamisesta! Tosin en ole koskaan kuullut liukkaan kelin tulleen tuomituksi sakkoihin.

Vaasan Vaskiluodon leirintäalue jätettävä rauhaan. Alue on kaunis ja viihtyisä ja turistien suosima. Eikö päättäjät ymmärrä, että alueella on suuri merkitys Vaasan matkailulle ja turistien tuomalle rahavirralle koko Vaasan alueella.

On se sitten kummallista, kun seurakuntavaaliehdokkaiden vaalikoneessa ei mediaa kiinnosta mikään muu kuin samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen. Radio Pohjanmaassakin sitä oikein urakalla pohti 2 naistoimittajaa. Eikö tällä hetkellä ole tärkeämpiäkin asioita Suomen seurakunnissa?

Vasemmistohallitus poisti Suomalaisuuden Liitolta valtionavun. Suomi-Venäjä-seura sen sijaan sai tälle vuodelle 825 900 euroa. Eikö Suomen hallinnon pitäisi tukea suomalaisuutta? Ainakin ministerinvalassa niin annetaan ymmärtää.

Koululaisille aamupala koululla, jos nälkä, niin kelpaa.

Onko mitään järjettömämpää keksitty Suomen osalle EU:ssa. Lähdetään metsien ennallistamisessa liikkeelle 1950-luvun alussa. Silloin Suomessa oli sota päättynyt ja isot sotakorvaukset maksettavana. Mistä se muusta olisi otettu kuin metsäteollisuudesta. Suomi on metsätalousmaa. Uutta puuta istutetaan, kun entistä kaadetaan. Suomea ei sodan aikaan autettu. Miten sellaiset, jotka eivät mitään metsästä tiedä, voivat tällaisesta olla päättämässä. Kysyn vaan.

No niin, Vaasan Sähkö teki mitä epäilin. Nosti sähkön hinnan niin korkeaksi kuin kehtasi ja odotti reaktioita. Jos niitä ei olisi tullut, hinta olisi jäänyt ylikorkeaksi. Nyt sitten ilmeisesti alennetaan siihen alkuperäiseen aikomukseen ja saadaan maine hyväksi, kun ”uskoivat” asiakkaita ja ”antoivat periksi”. Vekkulia toimintaa.

Kirkkoonhan on aina lapset olleet tervetulleita, mutta sinne menee jotkut myös sanankuuloon ja hiljentymään. Äänentoisto pitäisi toimia niin, että se ylittää takaa tulevan metelin.

Ehdotan, että kaikki Suomen lehtipuhaltimet (polttomoottorikäyttöiset) lahjoitetaan Venäjälle, jotta eivät saisi nukuttua ja sotimisesta ei tulisi mitään. Tai sitten vihreät voisivat tässä asiassa vaatia akkukäyttöisiä vempaimia, jotta ihmiset täällä saisivat nukkua aikaisin aamulla, tai ennen klo 10 ei puhaltelua. Mitens olisi lehti-imuri (vink vink)?

Olin illalla autolla matkassa.. pimeää oli.. missä on kulkijoiden heijastimet. Monissa polkupyörissä ei valoja.. Vaarallista.

Ihme valittamista Vaasan Sähkön hinnasta. Kuka pakottaa ostamaan sieltä. Vaihtakaa pörssisähköön. Pörssisähkön 28 vrk keskihinta 12,14 snt/kwh.

Upan alueen suunnittelijat, jättäkää alueelle ruokakaupan paikka. Alueella on paljon eläkeläisiä.

Lehdessä on kovasti moitittu Vaasan Sähkön hintoja. Muilla valtakunnallisilla yhtiöillä on kuitenkin samansuuruiset tai korkeammatkin hinnat. Vaasan Sähkön hinta vaikuttaa jopa kilpailukykyisellä. Toki hinnat ovat kohtuuttomia ja maksuista selviytymiseen tulisi etsiä sekä valtakunnallisia että paikallisia ratkaisuja. Kokkolan ratkaisu irtisanoa kaupungin ulkopuolisten asiakkaiden sopimukset oli kuitenkin anteeksiantamatonta. Kyllä kaikkia asiakkaita tulee kohdella samanarvoisesti.

Palveluammatti ja purukumi. Ei ole kovin fiksua asiakaspalvelussa toimivalta henkilöltä jauhaa purukumia työaikana. Aatteleppa ite.

Kokoomuksen meppi ei tiedä että metsän kaadetun puun tilalle pitää kasvattaa uusi puun taimen eikä mitään pajun/risun pensaita!!!

Kieltämättä työnvälittäjän osa ei ole helppo. Työnantajat kelpuuttavat vain työkykyisiä ilman palkkaa, ja tarjolla on vain työkyvyttömiä täydellä palkalla... Ehkä joku osatyökyvyttömyyseläkejärjestelmä tai työnantajalle myönnettävä palkkatuki taikka niiden yhteensovitettu ja yksilöity arkikäytäntö auttaisi kohtaanto-ongelmaan. Pääsisivät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset oikeisiin töihin, ja työllistämispalveluissa työnantajien tarpeita ja työnhakijoiden valmiuksia toinen toisilleen kaupittelisivat tradenomit.

Halloween-pippalot on sitä paholaispalvontaa jossa jo lapsiakin narrataan väärälle tielle!!!

Minkä takia Venäjän sallitaan määrätä, saavatko laivat kuljettaa maailmalle Ukrainan tuottamaa viljaa omista satamistaan? Saako Putin hallita koko Mustanmeren laivaliikennettä? Nyt on viimeinen hetki saada ainakin oma Itämeremme Naton hallintaan, jotta ei käy samoin.

Voi teitä HH:n työntekijät! Ette kai te tuollaiseen suostu, että talvilomaviikot olisivat 1–10 ja syyskuu poistuisi kesälomakuukausista! Nyt mielenilmaukset peliin!

Kristil. seurakunnat ja eril. kristil. yhteisöt voisivat enem. laulattaa kaikenl, eri ikäisiä ihmisiä matalin kynnyksin. Virsissä, siioninlauluissa, ym. hengel. lauluissa hyviä sanoituksia ja säveliä, jotka ihmisten toiveista, yhdessä laulaen lohduttavat, voimaannuttavat lapsista vaareihin, kaiken elämän vaiheissa. Tangomarkkinoillakin voisi olla virsien, siioninlaulujen, hengel. laulujen yhteislaulutilaisuuksia, jotka sopivat kaikenikäisille, lapsista vaareihin. Yleisön toiveista myös virsiä ja lauluja.

Kiitos kiitos Jukka Mäkynen kirjoituksestasi uudesta aborttilaista! Just näin. Uusi ehkäisykeino, mihin katosi katumuspilleri.

Kela-korvaukset suuremmiksi yksityislääkäreiden vast.ottokäynneistä. Sillä, aina ei yleinen puoli vedä. Silloin yksityisellä puolella kaikille mahd. mennä vast.otolle.

Jos Afrikkaan laitetaan miljardi e ilmastonmuutoksen tueksi ja samalla Ukrainan sotaan saman verran. Suomessa satoja tuhansia lapsia kärsii puutteesta ja jopa nälästä. Näinkö sen pitää mennä? Kysyn vaan.

Näyttää siltä, että maailma, sen ihmiset tarvitsevat enemmän rauhanhierojia, päihteettömyyden, hyvien tapojen, luonnon, maa- ja metsätalouden, ilman, vesien, saasteiden, ihmisoikeuksien- ja velvollisuuksien, vastuiden, energian, talouden, tiedon, työn, terv.-, sair.hoidon, asioiden hyvään kuntoon saattajia, laittajia -tekijöitä.

Silloin kun tuota uutta sotemallia runnottiin läpi eduskunnassa, niin poliitikot hoki suu vaahdossa kuinka siinä syntyy säästöä satoja miljoonia ja palvelu paranee! Nyt kun sitä ollaan ottamassa käyttöön, niin arvuutellaan montako sataa miljoonaa täytyy laittaa rahaa lisää, että päästäisiin edes ennen sotea olleelle tasolle? Että semmoista säästöä ja nyt ei saa kohta enää minkäänlaista hoitoa kuin vuoden jonotuksella!

Helsingin Energian tulos parantunut huimasti tänä vuonna, kova korotus myyntihintoihin ja vähemmän noussut pörssihinta. Epäilen samaa, Vaasan ja Seinäjoen energiayhtiöt.

Jo lapsesta alkaen voisi enemmän palkita fiksusti, viisaista ja hyvistä taidoista, teoista, töistä sekä kotona että yhteiskunnassa. Näin voisi auttaa nuoria enemmän suuntautumaan hyvään, vastuulliseen suuntaan elämässään, joihin heillä taipumuksia. Vanhempien olisi hyvä saada enemmän opetusta vastuulliseen, viisaaseen vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen.

Takuueläke nousee 67 e kuukaudessa. Maksaa valtiolle 300 miljoonaa vuodessa.

En jaksa ymmärtää, miksi Yle Pohjanmaa uutisoi melkein kokonaan vain Kokkolan uutisia. Eikö muualla Pohjanmaalla tapahdu mitään mielenkiintoista? Maksamme muuallakin Yle-maksun. Olen ylipäänsä lopen kyllästynyt myös Ylen ohjelmapolitiikkaan.

Vaasan valittajien mukaan mitään ei saisi rakentaa, mihinkään ei saisi koskea ja metsästä ei saisi katkaista oksaakaan. Näiden valittajien ihanneympäristöä edustaakin mm. Mansikkasaari, Rahkolan-Saippuatehtaan alue sekä kaikenlaiset ryteiköt.

Nyt varmaan tämä palsta pullistelee tekstareita, joissa vaaditaan Vaasan Sähkön johtoa ja hallitusta epäpätevinä vaihtoon, kun yhtäkkiä pystyvätkin yllättäen alentamaan sähkön hintaa.

En ymmärrä näitä, jotka vastustavat kävelykatua. Jokaisessa oikeassa, nykyaikaisessa kaupungissa on kävelykatuja. Vaasan asemalta aina Hovioikeuden rantaan ulottuva, avara ja puistomainen kävelykatu tulee olemaan Suomen hienoimpia.

Olen laskenut Vaasan Sähkön veloitukset minulta ajalla 15.–31.10. Veloitus on 0,413–0,453 e per kWh. Kovat on ns. lisäkulut. Kaukana 0,299 e.

Vaasa ei elinvoimaisin kunta listalla 30 joukossa! Lisää pyöräteitä ja torille sirkus.

Marraskuun ajaksi bussikuskeille saisi antaa oikeuden jättää pysäkille kaikki koululaiset, opiskelijat ym. matkustajat, joilla ei ole heijastinta!

Destia voi rakentaa itärajan aidan. Ei tarvita aurauskalustoa.

Kohta syttyvät maassamme jouluvalot vaan eivät syty riisikuppien takavalot maanteillä.

Mitäpä liikkuu nykyään niiden suomalaisten päässä jotka 80-luvulla marssivat rauhanmarsseja USA:n sotaisia ohjuksia vastaan rauhanomaisen Neuvostoliiton ohjuksien ja systeemin puolesta, mahtaa nyt nolottaa.

Niin se kieli vain muuttuu. Maisemakuvatkin ovat nykyään sääkuvia.

Vaasan tori ei kaipaa mitään ylimääräisiä puita ja altaita. Ainoastaan torikauppiaita sitä elävöittämään!

Työperäisen maahanmuuton lisäystä on mediassa pidetty ainoana keinona pelastamaan työvoiman tarpeen täyttäminen tulevaisuuden Suomessa. Valitettavasti humanitaarinen maahanmuutto on vain pahentanut kansantaloutemme kokonaistilannetta. Eikö nyt olisi viimein korkea aika luoda lainsäädäntöä myöten sellainen tilanne, että pakolaisia otetaan määrällisesti kohtuudella ja työperäisessä maahanmuutossa tulijat vastaanotetaan osaamistason perusteella.

Vaasan Sähkö! Asiakkaanne eivät kaipaa ”uusia tuotteita” vaan edullista sähköä, luotettavuutta.