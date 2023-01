Tätä mieltä tänään: "Niin se kieli vain muuttuu. Vai maailmako lie? Nykyään eläimistä käytetään persoonapronomia hän, ihmisistä se."

Kiitokset 19.1. jutusta Uunin lämmössä! Juttua lukiessa ja kuvia katsellessa tuli into kokeilla puuliettä ja takan ritilää enemmän ruuanlaitossa ja leivonnassa. Lisää tällaisia positiivisia juttuja!

Alvar Aallon ollessa jenkeissä yliopistossa opettamassa arkkitehtuuria, häneltä oppilaat kysyvät niin vaikean kysymyksen, ettei Aalto osannut siihen vastata. Seurauksena oli, että Aallon arkkitehtuurinen opetus jenkeissä loppui siihen. Myös rakennusvirheiden suunnittelussa Aalto kunnostautui mm. tiiliseinien peittomaalaus. Lakeuden ristin tornin lohkeileva seinä vuosikymmenien aikana on malliesimerkki suunnittelu- ja toteutusvirheistä meidän lakeuksilla. Tällaista luennoi eräällä rakennuskurssilla arkkitehti, joka on ollut Seinäjoen kaupungin palveluksessa.

Norjaan ja Ruotsiin kelpaavat suomenkieliset lääkäreiksi ja sairaanhoitajiksi, mutta eivät Pohjanmaalle, vaikka meitä suomenkielisiä on kuitenkin enemmän (40% ) kuin em. maissa.

Palvelutalon asukkaalle tuloista jää 167 euroa, mistä on maksettava lääkkeet, vaipat yms., kynsien leikkaus, tukan leikkaus, vaatteet, peti ja pito jne.

Niin se kieli vain muuttuu. Vai maailmako lie? Nykyään eläimistä käytetään persoonapronomia hän, ihmisistä se.

Joku ihmetteli täällä, miksi sukupuolta saa vaihtaa kerran vuodessa, että eikö kerta riittäisi. Voi voi. Johan M. A. Numminenkin lauloi jo aikoja sitten, että nainen on häilyvä.

Hallitus harjoittelee loppuun asti!! Suomessa on hoitojonot, ruokajonot, sosiaalitoimen jonot, työttömien jonot... Rahaa huutaa moni asia, valtiolla ei ole kuin velkaa!! Mutta mitä tekee meidän hallitus? Yksi alueemme ministeri esittää 5 milj. euroa pandoihin rahaa ja ei vaiskaan, raha vedetään pois. Sitten tuo ministeri perustaa panda-työryhmän pohtimaan, mitäs nyt? Ei voi käsittää. Äänestäjät, olkaa nyt silmät auki ja korvat höröllä. Nuo pandat laitettava rekkaan ja vietävä heti Kiinaan!! Sen jälkeen tuo esitetty 5 milj. euroa ohjattava hoito- tai ruokajonojen purkuun, ilman minkäänlaisia työryhmiä, yksinkertaista!!

Sukupuoli määräytyy sen mukaan, mitä löytyy jalkovälistä eikä korvien välistä.

Minulla on lokkivalaisin pihavarastossa. Sopii hyvin.

Sitä vaan pohdin, että armaassa maassamme, jonka eläimistöön pandat ei edes kuulu, niin tuntuu että ne on paljon tärkeämpiä kuin vanhukset sairaat ja vammaiset. Miljoonia on palanut kahden elukan hyysämiseen ja samaan aikaan pavelusetelit kallistuu, kelakorvaukset poistuu (saadaan muutama tärkeä hyvinvointialueen listoille) No nyt muka viiden miljoonan pandaavustus poistuu budjetista. Vaalit tulossa. Ei ymmärrä. T: tavis.

Mielenkiintoinen asia, miksi turve ei ole Suomessa uusiutuvaa, kun muissa Euroopan maissa se on, varsinkin Ruotsissa. Kiitos tiedosta.

Joku tekstasi Saarikankaan suuresta veroprosentista. Paljonpa hänelle jää kulutettavaa vielä verojen jälkeen. Hän itse sanoi haastattelussa maksavansa mielellään, joten ei häntä tarvitse sääliä.

Olen samaa mieltä kirjoittajan Museoporukan päiväuni 29.1. kanssa. Ei Aalto-keskus mihinkään häviä, vaikka opiskelijoille rakennetaan asiaankuuluvat tilat tyhjälle tontille, jolla on ollut edeltävä oppilaitos. Elämää ja nuorten ääniä keskustaan.

IP:n juttu palvelusetelien hinnannoususta oli odotettavaa. Miettikää, kuinka kokoomus Orpon ja Risikon suulla näitä aina hehkuttaa. Totuus on, että terveys ja sosiaalipalvelut eivät voi olla yksityisen tuottamaa. Hinnat nousee aina, voittoa on tultava. Eihän kukaan halua pyörittää yritystä ilman voittoa.

Itse maksan eläkkeestä 27% veroa, eikä todellakaan ole mikään ökyeläke. Kyllä 53 on ihan paikallaan ylisuurista eläkkeistä, eikä Marin ole puhunut mistään korotuksista vaan nykytasosta, jota Orpo yrittää pienentää näiltä suureläkeläisiltä. Onko tätä niin vaikea ymmärtää, että pitää oikein lehteen kirjoittaa.

Tiedoksi, että Lokki-valaisin kuuluu keittiöön ja lehmännahka on mukava ja lämmin jaloille mattona, meillä on molemmat.

Älkää antako Leopardeja Suomesta pois. Pandat on eri juttu. Vain ensimmäisistä on hyötyä maamme puolustamisessa.

Nykyään ihmetellään syrjäytymistä ja syntyvyyttä. Siihen löydän pari syytä: 90-luvun laman hoito oli syvältä, perhepol. aiheutti paljon tuskaa, josta kärsimme edelleen. Lastensuojelu varsinkin erotapauksissa oli anteeksiantamonta. Huumeriippuvainen, työtä vieroksuva äiti sai lapsen huoltajuuden kunnon isältä. Sos.työn tekij. koulutuks. jotain pielessä.

Eiköhän tämä Ähtärin pandojen tarina ollut tässä.

Venäjä tukee Turkkia (=Nato-maata). Mikä yhtälössä on väärin??

Palautakaa Y-talolle omalääkärisysteemi, nykyinen aivan p:stä. Sain vihdoin ajan lääkärille, hän tutki vain historiaa mutta ei kuunnellut eres vaivojani, hän vain sanoi, aika on loppu, pitää priorisoida. Olin sisällä 10 min. Turha reissu! Jouduin meneen kiirevastaanottoon. Tämä on kaukana ”hyvinvointialueesta. ” Minulle ainakin tuli huono olo.

Kävin katsomassa mielenkiintoista rivitaloasuntoa. Asunto oli kiva, mutta viereisen asunnon pihalla oli autonrenkaat, vanha pesukone ym. roinaa. Eikö taloyhtiö vaadi, että pihat on siistit. Kaupat jää kyllä tekemättä.

Mitä Putin ja Lukashenko lupaavat tehdä sen asian hyväksi, että heidän maidensa urheilijat voisivat osallistua taas kansainvälisiin kisoihin?

Tuli taas monelta tv-kanavalta tuota tuota -ohjelmaa, ei auttanu kanavan vaihto.

Kun ajaa nykyisen Sedun eli entisen CM:n ohi, parkkipaikka on täynnä autoja. Ennen kuin aletaan rakentamaan uutta oppilaitosta, on suunniteltava, kuinka siihen yhteyteen saadaan sopimaan parkkipaikka tuollaiselle automäärälle. Epäilen, että se ei tule onnistumaan keskelle kaupunkia?

Pandat autoon ja samantien Kiinan matkalle!! Ei, virkatyöryhmä alkaa miettiä niiden jatkoa. Eikö täällä Suomessa enää osata ja uskalleta päättää mitään. Jonnin joutavaa puuhastelua, rahaa palaa ihan turhuuteen. Eli kyllä valtiolla rahaa on.

Tasa-arvo, huudetaan nykyään kurkku suorana, kuten kommunismissa entisaikaan. Minä ja naapurini, kaks joutilasta eläkeläistä. Minä saan tonnin kuussa, naapurini 2. Siis samaa lenkkiä kierretään. Minä kierrän kahdesti hän yhdesti.

Pohjanmaan maakunnat yhteen. Hölmöä kuunneltavaa, kun on kolme eri aluetta näin pienellä alueella ja väkipohjalla. Samoin pikkukunnat yhteen ja lopetettavien listalle. Säästöjä tulisi paljon! Vähemmän maakuntahallituksia ja -valtuustoja, hv-alueethan nyt vie tätä hommaa jo muutenkin. Lisäksi noissa hallituksissa ja valtuustoissa istuu samoja naamoja tosi paljon, ei anna hyvää kuvaa ulospäin, jotenka löysät pois!!

Seinäjoki on kiistatta tunnettu Aalto-keskuksesta. Virastotalon eleettömyys tasapainoittaa muiden rakennusten muotokieltä ja tätä vahvistaa myös uusi upea kirjasto. Sedun tontille voisi rakentaa vanhuksille asuntoja, puiston, näyttelytiloja yms. aktiviteetteja. Lähellä ovat jo kirjasto, teatteri, uimahalli, liikuntasalit, konsertit, kirkko. Näitä palveluja käyttää vanhempi väki runsaasti. Missä opiskelijat liikkuvat, on sotkuisuutta, loma-aikoina kuollutta autiutta. Niin se vain on ollut.

Miksi vuosikausia halvalla pörssisähköllä keinotelleita pitää tukea veronmaksajien rahoilla, nyt kun tietoisesti otettu riski toteutui?

Jännä tyyppi tuo Alvar Aalto, kun se meitä seinäjokisia niin puhuttaa. Moni muistaa varmaan vielä Aalto-lasikokoelman aiheuttaneen tunnemyrskyn. Ihan kansalaiskeräys järjestettiin, että saatiin ne hankittua. Nyt ovat ilmeisesti kirjastossa näytillä.

Seinäjoen kannattaa järjestää neuvoa antava kuntalaisäänestys Sedun suunnitellusta rakennuksesta. Samalla saadaan selvyys, mitenkä kaupunlaiset haluavat kaupunkia kehittää tai suojella.

Kiitos I-P:lle hyvästä jutusta transnuoresta ja hänen äidistään.