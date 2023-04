Tätä mieltä tänään: "Niinpä, E-P haluaa mieluummin olla Tampereen ja Pirkanmaan takapiha kuin muodostaa yhteisen, vahvan Pohjanmaan."

Useiden 7-päiväisten sanomalehtien paperiversioiden painatuksen rajoittaminen, muun muassa sunnuntai-numeron poisjättämisellä, on valitettavan ikävä tulevaisuuden visio. Digitalisaation puskeva eteneminen on tähän merkittävin syy. Sunnuntaisin useimmat nauttivat paperilehteen uppoutumisesta ja kokevat sen elämän positiivisena laatuasiana. Mitä siis tilalle? Nettiin tuijottaminen lukemista korvaavasti ei edusta vastaavaa elämänlaadun kokemusta.

Kannattaisikohan vihreiden Teerikankaan päivittää oma tietämyksensä kulttuurista (30.3.2023), jos näkemys suomalaisen musiikin menestyksestä ulkomailla on Darude, tuo yhden hitin ihme.

Orpolle ja Purralle tiedoksi, että tuilla eläminen on niukkaa kituuttamista, joilla juuri pysyy elossa. Jos pieni palkka matkakuluineen on lähellä tuilla elämistä, niin kyllä silloin moni jää mieluummin kotiin. Mataliin palkkoihin korotukset ja täydet työtunnit ovat sellaisia toimia, jotka motivoivat mennä töihin on paras ja ainut työllistäjä.

Eikö metsästäjillä ole enää kunnioitusta luonnon ja eläinten hyvinvointia kohtaan? Teoriassa ihan hyväksyn metsästyksen mutta sen ympärillä olevat lieveilmiöt ovat vastenmielisiä, esimerkiksi trofeemetsästys ja siihen kytkeytyvä matkailu Afrikassa. Pohjoisessa Suomessa käydään jonkin verran metsästämässä ihan vain tappamisen ilosta ja jätetään koko saalis maatumaan luontoon ilman, että siitä otetaan lihaa ravinnoksi ja muita osia hyötykäyttöön. Huvin vuoksi lahtaajat tulevat yleensä etelästä. Ja viimeisenä niittinä julkisuuteen vuotanut todella vastenmielinen video luolakoirien kokeesta. Asianosaisilla eivät olleet järjestelyt olleenkaan hanskassa ja kommentointi videolla oli ylimielistä sekä koiran ja ketun voinnista piittaamatonta. Aikovatko metsästäjät itse tehdä mitään koe- ja pyyntikulttuurinsa parantamiseksi vai kuitataanko asiat ylimielisesti vaikenemalla ja hyväksymällä lieveilmiöt? Parhaimmillaan metsästys voi olla eettisesti kestävää, ekologista pyyntiä melkein takapihalta omaan tarpeeseen tai myyntiin.

Niinpä, E-P haluaa mieluummin olla Tampereen ja Pirkanmaan takapiha kuin muodostaa yhteisen, vahvan Pohjanmaan.

Paavo Lipponen unohti vuodatuksessaan, kuka se sanoikaan eduskunnassa toiselle edustajalle ”nahkurin orsilla tavataan” (Lipponen) tai kuka haukkuu vanhoja äänestäjiä buumereiksi (Marin).

Totuus on, että kun näkökyky on niin huono, ettei näe lukea isoakaan tektiä, tarvitsee apua monessa asiassa, kun ei näe mitä kirjeitä tai laskuja tulee postista, tarvitsee apua niiden lukemiseen. Hän tarvitsee apua lääkkeiden otossa, puhelimen käytössä, pankkiautomaatilla, lomakkeiden täytössä, asioidessaan virastoissa, apteekissa, jopa ruokakaupassa... ynnäm... Kyllä näissä asioissa apua tarvitaan! Onneksi minä näen vielä hyvin, mutta kyllä sinä pahoitit näkövammaisen ystäväni mielen kirjoituksellasi ja varmaan monen muunkin. Olisiko anteeksipyynnön paikka?

Viisas mies valtiovarainministeriöstä leikkaisi eläkkeiden indeksikorotuksia. Eikö mitään muuta voi kuin käydä jo työssä ollessaan verot maksaneiden ja vielä pienestä eläkkeestä verot maksavien lompakolla? No, laittakaa sitten alle 2000 e eläkkeet verottomiksi, tasapuolisuutta...

Kuinkahan kehittynyt Vaasan kaupunki olisi ilman näitä iänikuisia valittajia? Nyt Vaasan Rakennusperintöyhdistys on keksinyt torpata Vaasan yhtenäiskoulun entisten, kyseenalaisten saavutustensa lisäksi. Toiminta vaikuttaa suorastaan kiusanteolta.

Olen aivan samaa mielta. On turhaa maksaa matkakorvauksia ja päivärahoja asiantuntijoille urheilukilpailuissa pitkillä ulkomaanmatkoilla. Kaikki on poissa ihmisten verorahoista. Pipoleikkeja voi tehdä Suomessakin.

Oli hyvä kirjoitus tuulimyllyistä to 30.3. Samaa mieltä kaikesta mitä aiheuttavat, kaikki ihmisten ahneuden tähden. Toinen luonnon eläimien katoa aiheuttanut asia on, kun pienviljelystilat katosivat. Tehomaatalous tuli tilalle. Kottaraisia ei enää ole vuosikausiin näkynyt maaseudulla. Muuttolintujen lajit harvenevat. Pörriäiset ja muut hyönteiset myös. Aika entinen ei koskaan enää palaa... surullista!

Maamme maantiet on saatava kuntoon! Sen sijaan nämä suuret ratahankkeet ovat Suomelle hyötyynsä nähden aivan liian kalliit. Ja mikä kiire muka ihmisillä on Helsinkiin? On loppujen lopuksi aivan sama, viettääkö muutaman minuutin enemmän aikaa junassa tai Hesassa.

Ei tarvitse ihmetellä, miksi duunari köyhtyy edelleen. 2024–2027 ilmaston pelastamiseen rahaa 8 miljardia. Hallitus sopinut tämän, missä media menee?

Siinä se tuli. Purra sen sanoi keskiviikon vaalitentissä, mikä oli käynyt yhdellä jos toisellakin varmaan mielessä. Tuntikin työtä ja ihminen lasketaan mukaan Marinin hallituksen mahtavaan työllisyysprosentin nousuun. Harmi, että kukaan paikalla oleskelija ei siihen tarttunut. Marin tai Orpo siihen ei ainakaan vastannut.

Nämä undulaatit ovat pienestä koostaan huolimatta älykkäitä lintuja. Yksilökohtaisia eroja tosin on, ne ovat persoonia. Toinen linnuistani on huomattavan älykäs. Voin ottaa sen sormelle ja sanoa; ”Anna puupi”. Jos olen suosiossa, lintu painaa nokan huulia vasten ja antaa puupin eli pusun. Jos en ole suosiossa, puupia ei tipu, vaikka miten kerjäisin. Undulaatti voi halutessaan olla aikamoinen tiukkanokka :-).

Jos jääkärit ei olisi lähteneet sotimaan Venäjää vastaan, nyt meidän nuoret miehet taistelisi Venäjään joukoissa Ukrainaa vastaan.

Kevät on täällä! Täynnä valoa ja maanpilkahduksia, jotka ilahduttavasti lisääntyvät!

Nyt kun Nato-jäsenyys varmistuu, niin meidän eteläpohjalaisten pitää alkaa vaatia ja varmistaa, että saamme Nato-tukikohdan tyhjälle jääneeseen Kauhavan entiseen lennoston tiloihin. Tiloille löytyisi järkevää ja hyödyllistä käyttöä.

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Pitää paikkansa. Sen heikko puoli vain on siinä, että se on sosiaaliturvaa vain heille, joilla on töitä. Kaikilla työikäisillä ei ole töitä, joten he jäävät tässä mallissa ilman sosiaaliturvaa.

Jos perussuomalaiset haluavat ja pääsevät hallitusvastuuseen saattaa puolueen peruskannattajille tulla jälleen täytenä yllätyksenä, että monimutkaisiin ongelmiin ei ole mustavalkoisia ratkaisuja vaan että asiat ovat vähän toisaalta ja toisaalta elleivät sitten ihan sekä että. Tämähän on jo kertaalleen koettu.

Ei ihme, että oikeustapaukset ruuhkautuneet kun takapuolen puristamisestakin mennään korkeimpaan oikeuteen. Ja kansa maksaa tämän hölmöläisten homman.

Onko tosiaan järkevää laittaa kaikki liikenne sähkön varaan? Nyt taas nähtiin mitä aiheutui 31.3. Parkanossa radan sähkövikojen takia, ihmiset paniikissa ja tilanne täysin ohjaamaton VR:n toimesta. Ennen junaliikenteeseen voi luottaa, nykyään ei voi kiirellisellä aikataululla lähteä mihinkään.

Jokaisen pitää kunnioittaa työnantajansa työasumääräyksiä tai ei sovellu työyhteisöön. Omia vaatteita ei sallita, jos on työuniformu.

Onhan se hyvä moikata autoilijaa, kun ylittää kadun näillä vaihtelevilla keleillä. Tuo turvallisuutta, kun kumpikin on huomioinut toisensa.

Romanihamepäätöksellä on todellakin suuri merkitys romaniväestölle ja varottava esimerkki etenkin työnantajille työsopimusta laadittaessa.

Te, jotka ehdottelette eläkekattoa tällä palstalla, ette ilmeisesti ymmärrä asiakokonaisuutta. Ainakin minun palkasta on pidätetty ja pidätetään eläkemaksu, josta työnantaja maksaa osan ja minä osan. Näistä maksuista esim. 40 vuoden ajalta kertyy laskennallinen summa, joka maksetaan minulle eläkkeenä takaisin oletetun eläkeiän ajan. Joissakin maissa eläkekertymän saa kerralla käyttöönsä eläkkeelle jäädessä niin halutessaan. Tuskin tekään eläkekatosta haaveilevat hyväksyisitte, että valtio velvottaisi teidät maksamaan esim. 100 000 euroa omista säästöistänne. Niissä Euroopan maissa missä on eläkekatto, ihmiset säästävät meidän eläkemaksujen verran omiin yksityisiin eläkesijoituksiinsa.

Kiitos Anneli Kanto, kun kerroit junakatastrofista jälleen kerran Parkanon mettillä. Itse mummona jouduin vastaavaan tilanteeseen n. 3 vuotta sitten kahden alle 3- ja 5-vuotiaiden lasten kanssa, joita olin viemässä Seinäjoelta vanhemmilleen Tampereelle. Ulkona oli säkkipimeää ja 25 astetta pakkasta. Oli jokin laiterikko radalla, niin kerrottiin. Oli siinä työ viihdyttää lapsia noin 4 tuntia, junan kahvilasta loppuivat myytävät ja satujen kuulemiseenkin väsyy. Henkilökuntaa ei näkynyt, kerran tunnissa jokin kuulutus, jolla vain pitkitettiin aikaa. En muista, liikkuiko juna vähän jossain vaiheessa, mutta oltiin sitten Parkanon asema-alueella, bussi tuli hakemaan lennoille meneviä. Asemarakennus oli suljettu. Oman onnensa nojassa oltiin. Lasten vanhemmat lähtivät hakemaan lapsiaan Treelta kesken remppahommiensa ja ajoivat sitten yötä myöten lasten kanssa Hesaan kotiinsa. Mummo jäi ulos Parkanon asemmalle iltamyöhällä odottamaan paluujunaa Hesasta jossain alikulkutunnelin suojassa pahimmalta viimalta. Oli aika yksinäinen olo. Korvausta sai 6 euroa.

Se ero Yhdysvalloilla ja Venäjällä ainakin on, että edellisessä kidnappauksesta heilahtaa häkki, jälkimmäisessä sitä kehutaan psykologiseksi avunannoksi.

Kun valtiovarainministeriön korkeat herrat ehdottelevat eläkkeiden indeksikorotusten poistoa, asumistukien puolittamista ja muita tehokkaita säästökeinoja, on muistettava, että he ovat laskutikkumiehiä, eivät poliitikoita. Vanhat äijätkin osaavat jo kansakoulupohjalta ynnätä ja miinustaa, että kun lopetetaan kaikki sosiaaliavustukset ja terveydenhuoltokin yksityistetään ilman valtion tukiaisia, syntyy niin suuret säästöt, että verokanta voidaan vähintään puolittaa. Vain sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden menot kasvaisivat. Siitä olisi sekin hyöty, että tällaisen politiikan seurauksena menetettäisiin suuret joukot sairaita ja vanhuksia, jolloin myös sosiaali- ja terveydenhuolto olisivat tarpeettomia. Sveitsissä on hyviä sairaaloita, joita voisi käyttää tarvittaessa. Tuloksena olisi todellinen hyvinvointiyhteiskunta, jossa asuisi vain terveitä ja varakkaita ja Suomi saisi pitää maailman onnellisimman maan tittelinsä. Ihana yövartiovaltio.

Minä alan selostamaan hiihtoa. Osaan jo. Nyt tulee Hakola. Vetelee vuorotahtia ja sitten mogrenia, kunnes alkaa wassuttaa. Pienen nousun puoliväliin lykkii tasuria ja siitä ylös asti kuokalla. Pääsee laskuun ja saa heti paketin kasaan.

Nimim. Ateneumiin olis kiva mennä... Hanki hyvä ystävä Museokortti; kaikkiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa 65 e:n vuosimaksulla. Ja kulttuuri kiittää.

Vaalien alla on hoettu sanaa ”työ” niin että korvissa soi, määrittelemättä mitä on työ, niin on olemassa sellainenkin työpaikka kuin Eduskuntatutkimuksen keskus. Montako ihmistä se työllistää, mitä ne päivät pitkät tutkivat, paljonko se maksaa vuodessa ja paljonko tuottaa vuodessa? Voisiko sen menoista leikata ilman että kansalaisten palvelut kärsivät?

Suomalaiset mepit pitää uudelleen kouluttaa EU-asiohin. Jostain on syntynyt sellainen käsitys että meidän mepit voi oman harkintansa mukaan äänestellä miten sattuu. Eduskunnassa on tiukka linja sooloilulle ja sama tulee olla myös mepeille. Kun on hyvin syöty ja juotu jonkin etujärjestön herkkuja, niin tahtoo äänestysnappulat hukkua painotilanteessa. Puoluejohtajat tehkää työnne ja pitäkää meppejä silmällä. He ovat siellä meitä varten. Jos asia pääsee unohtumaan, voi aina muistuttaa kotiinkutsulla.

Meidät vanheneva väestö kannattaisi asuttaa Espanjan aurinkorannikolle tai muuten lämpimään ja halpaan maahan. Hoitohenkilökuntaa voisi löytyä paremmin ja hiilijalanjälkikin olisi pienempi.

Miksi ihmeessä hoitajille pitäisi/on maksettu jotain koronakorvauksia? Töistä ovat jo palkan saaneet! Tämä hetimullekaikkinyt-asenne ei Suomea pitkälle kanna.

Maassamme toimii vanhusasiavaltuutettu, joka on aloittanut virassaan 15.1.2022, hallinnollisesti toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Ja tiedot netissä, missäpä muualla. Paljon olisi sinnepäin asiaa.

Kun Suomi liittyi viime vuosisadan loppuvaiheessa Euroopan unioniin, sitä korostettiin maassamme painokkaasti myös turvallisuuspoliittisesti merkittävänä toimenpiteenä. Kun nyt Natoon liittyminen on nimenomaan turvallisuuspoliittinen ratkaisu, niin Suomella on nyt paremmat edellytykset keskittyä kansallista etuansa puolustavaan politiikkaan EU:n eri toimintasektoreilla. Voimme painostaa EU:ta paremmin ymmärtämään maamme erityisolosuhteita.

Vai että laatukäytävä Hietasaarenkadulle. Saanko nauraa!!?

Mikä ihmeen ”Mini-Pohjanmaa”? Sehän on Rannikko-Pohjanmaa, mutta Pohjanmaa ei ole vain ”vanha suurmaakunnan nimi, joka yhdistää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan”. Pohjanmaahan on yksi Suomen yhdeksästä historiallisesta maakunnasta, jonka alueella ovat em. nykymaakuntien lisäksi Rannikko-Pohjanmaa ja Kainuu sekä Lapin eteläosa, Peräpohjola. Kolmen eteläisimmän pohjalaismaakunnan yhteisnimeksi puolestaan sopii Lounais-Pohjanmaa.

Tutkijoiden mielestä Suomessa liian hyvä asumistuki ja indeksit, jotka nostavat eläkkeitä, toisaalta Euroopan neuvosto moittii Suomea liian heikosta sosiaaliturvasta muihin Euroopan maihihin verrattuna.

Lopettakaa: Kukaan ei karehdi Seinäjokea, ei ois ees syytä. Mollataan kun kärsitään huonosta hoidosta. Olemme Nurmon aikana tottuneet parempaan hoitoon. Puistot, kadut ym., lista pitkääää. Rakennetaan kyllä, se ei kuulu hoitoon. Lääkäri ois aivan ehdoton tänne. Kaupungin päättäjät täs on arvostelun kohteena, ei asukkaat.