Tätä mieltä tänään: "No nyt on Sjoen Energiakin joutunut ottamaan lusikan käteen ja korottanut hintaa kahteen otteeseen."

Nyt on viimeinen hetki pelastaa särkijöiden kohteena oleva historiallisesti arvokas Alavuden asema. Vaikka asema on nyt yksityisen omistama, sen lunastaminen jollekin vastuulliselle yhteisöomistajalle lienee mahdollista. Kunnostettuna asema olisi Alavuden käyntikortti. Tarvitaan vain joku arvovaltainen henkilö asiaa puoltamaan. Ja sitten osaava porukka remonttia toteuttamaan Museoviraston kanssa yhteistoimin. Toivottavasti myös Tuurin junapysäkki laitettaisiin kuntoon: nyt se näyttää surkealta komean liike- ja hotellirakennuksen lähellä.

Mikä pakko Suomen ja Ruotsin on päästä yhtä aikaa Natoon. Eikö Ruotsinkin turvallisuus paranisi jo sillä, jos Suomi olisi Nato-jäsen Ruotsin ja Venäjän välissä. Tällöin Ruotsi olisi Nato-maiden ympäröimänä turvassa.

Vähintä mitä Vaasan Sähkö voisi tehdä, olisi julkaista selkokielisen ja kansantajuisen vastineen Brita Kristina Gyllenbögelin kirjoitukseen ilman ylimielistä jargonia. Jokin tässä korotussotkussa ei kestä päivänvaloa.

Nuorison riehuminen ja pahanteko koulujen, päiväkotien pihoilla ja ihmisten kotirauhaa häiritsemässä. Kiusanteko yöaikaan saatava kuriin. Elleivät vanhemmat ole kykeneviä kasvattamaan murkkujaan, on yhteiskunnan puututtava asioihin. Tämä häiriintynyt sakki terrorisoi koko Seinäjoen kaupungin alueella. Tällä menolla he omaavat aikuistuessaan jo rikosrekisterin.

Suomi on hukkumassa velkoihin ja terveydenhuollon resurssipulaan – ja kansanedustajat ovat luomassa lakia, joka mahdollistaa verovarojen käytön biologisen sukupuolen muutosyritykseen!

Tuo ilkivalta koulujen pihoilla. Suurin syyllinen on kyllä vanhemmat, jotka eivät opeta sen vertaa lapsilleen, että tietäisivät mikä on oikein ja mikä väärin. Laittakaa kamerat koulun pihalle ja jokainen, joka ilkivaltaa tekee joutuu myös itse korjaamaan jälkensä. Tehokkaampi tapa kuin sakot. Itse tai vanhemmat tietysti myös maksavat. Pojat on poikia sanonta ei enää nykyaikana päde. Tyhmyys tiivistyy tietysti joukossa.

Olen samaa mieltä Jorma M-J:n kanssa Antti Kurvisen olosta ministerinä! Siinä mies joka paneutuu tehtäväänsä! Torstaina 13.10. peukutin kotikatsomossa Kurvisen vastauksia kyselytunnilla. Vieressä istuva sai luun kurkkuun kun vastaukset tulivat ponnekkaasti Kurviselta esille. Pääministerikin tutki vain kynsiään.

Miksi Vaasassa Sportin pelissä sallitaan lapsilauman juosta edes takaisin ja kokoontua kotijoukkueen vaihtoaition taakse ja estää aition takana istuvien näkyvyyttä. Luulisi että istumapaikkansa lunastaneille olisi esteetön näkö kaukaloon.

ILPO 15.10. Suomen Yrittäjien Anne Niemi, sanot näin: ”On saatava suomalaiset töihin, sekä työperäistä maahanmuuttoa esim. perunoita pakkaamaan ja puutarhalle töihin.” Kiitos tarjouksesta Niemi, jos palkka olisi tuplasti enemmän kuin 7 e/tunti ja työajat joustavat, niin suomalaiset nuoret tulisivat. Omat 54-vuotiaan nivelrikkoiset jalat ja kädet eivät fyysistä työtä kestä vaikka työtön olenkin. Kiitos vain tarjouksesta.

Kävin kirkossa, missä oli leikkinurkkaus lapsille. Ennen vanhaan meidät lapset istutettiin kirkonpenkkiin ja osasimme hyvin istua hiljaa sen hetken mitä kirkonmenot kestivät. Ei tarvitse ihmetellä, kun lasten levottomuus lisääntyy, nuoret ovat huolissaan työelämässä jaksamisestaan jne. kun kirkkokin jo osaltaan luo pohjaa rapautuvaan keskittymiskykyyn.

SJL, IIHF tai Alinaa parjaava yhteisö kutsukoon ensin koko NHL:n EU:hunkin helmi/syyskuissa. Parhaat kisatkoot puolueettomasti; ei CAN-cupia tai faselismia.

Joku kirjoitti koiran jätöksistä, ettei ne vähene koiraverolla. Kyllä vähenee, kun koiria on joillakin kolme ja neljä. Sitä enemmän veroa, kun on koiriakin. Ryhtiä päättäjät.

On se kumma, ettei kukaan nosta kissaa pöydälle, että mistä johtuu nykylasten koulukiusaaminen ja koulujen ympäristöjien ilta- ja yöhäiriöt. Se on vapaa kasvatus eli kurin puute.

Kukahan vastaa yksiasuvien ikäihmisten turvallisuuden sähköjen katkaisuissa pimeän talven aikana. Sähkönhinnan kalleudessa ei puhuta mitään Fortumista, joka ollut ja tulee olemaan kalleimmasta päästä. Ei tulla enää pärjäämään.

Vaasan Sähkön hallitus ja kaupungin konsernijaosto. Hyvät poliitikot ja kaupungin virkamiehet. Sähkömarkkinalain 67. pykälä velvoittaa vähittäismyyjää, jolla on huomattava markkinavoima, toimittamaan vastuualueellaan sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille. Uusi hinta on kohtuuton. Korjatkaa sähkön hinta kohtuulliseksi peruuttamalla viimeisin korotus.

No nyt on Sjoen Energiakin joutunut ottamaan lusikan käteen ja korottanut hintaa kahteen otteeseen. Nurinhan siinä firma menee, jos ei kapitalismia noudata. Tai sitten omistaja joutuu maksamaan, eli veronmaksaja eli kuluttaja.