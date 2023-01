Tätä mieltä tänään: "Norjassa duunarikin pystyy elämään hyvää elämää ihan tekemällä töitä. Ei tarvitse kituuttaa niin kuin Suomessa."

On järkevää verrata teollisuuden palkkoja Saksan palkkoihin. Pitää huomioida myös meneillään oleva inflaatiojakso, joka heikentää palkansaajien ostovoimaa. Työnantajat haluavat tehdä Suomesta Euroopan Bangladeshin, halpatyövoimamaan, jossa et tule työtä tekemällä toimeen. Lakko on yksi keino saada aikaan palkankorotuksia ja säällisiä työoloja, jos työnantaja hangoittelee vastaan. Onko ikinä tullut pieneen mieleen, että ehkä muissa Pohjoismaissa palkat ovat hyvät suhteessa elämisen kustannuksiin ja ehkä siellä työnantajat ajattelevat, että myös palkansaajalle kuuluu kunnollinen siivu tehdystä työstä? Silloin ei tarvitse lakkoilla. Norjassa duunarikin pystyy elämään hyvää elämää ihan tekemällä töitä. Ei tarvitse kituuttaa niin kuin Suomessa.

Jussi Knuuttila antoi ymmärtää, että Suomessa on 9,3 miljoonaa ha turvetta hyödynnettävissä (I-P 22.1.). Oikeasti kaivamiseen soveltuvaa alaa on vain 0,26 miljoonaa ha jotenkin hyödynnettävissä (KTM). Siis riittävän esim. paksukerroksia ja riittävän suurikokoisia aloja. Nyt jo turve on taloudellisesti kannattamatonta kaivaa ja polttaa ilman verotukea, joka on noin 160 miljoonaa euroa vuodessa, veronmaksajien varoja.

Eipä nuo ruotsalaiset kyselleet Suomen kantaa kun aikoinaan liittyivät EU:hun. Jos tilanne olisi toisinpäin, eli Suomi takkuilisi Turkin kanssa, niin odottaisivatko meitä Nato-junaan.

Koska kokoomus on yrittäjäystävällinen puolue, niin aikooko se seuraavassa hallituksessa päästää maatalousyrittäjät kurimuksestaan?

Kilo sementtiä aiheuttaa kilon hiilidioksidipäästön. Kuinkahan monta sataa (tuhatta?) tonnia yhden suuren tuulivoimalan perustuksiin menee? Kuinka kauan myllyn täytyy tuottaa sähköä ennen kuin päästöt on kuitattu, jos otetaan vielä itse myllyn rakentamiseen kuluneet materiaalit huomioon. Teräkset muovit, hiilikuidut jne. Osaisiko joku laskea?

Onko Vaasan tiekarhut menny talviunille? Ei oo ainakaan nähty Vetokannaksella?

Antakaa pandarahat mieluummin vaikka Ukrainan aseisiin kuin tappiolliseen toimintaan.

Onhan se hyvä, että Seinäjoella Sedun nykyistä tilaa entisessä Citymarketissa on saatu asianmukaisin keinoin parannettua niin, että häiritsevä meluongelma on korjattu. Siten sedulaiset voivatkin opiskella pitempään suurin joukoin saman katon alla. Varmaan viihtyvyyttä voisi aina lisätä valoisin, iloisin värein ja ulkonakin kauneilla kasveilla. Voisi olla jokin viihtyisä, suojaisa ulkotila ja laajalla parkkiaukiolla nurmikkokumpare kauniine kukkivine puineen, pensaineen, valaistuksineen.

Koulujen todellinen tilanne on paljon pahempi kuin tiedetään. Eikö todellakaan haluta tehdä mitään? Lapset ovat koulussa kännyköillään ja pelaavat pelejä. Se onkin ainoa asia, minkä oppivat hyvin.

Onkohan Seinäjoen kaavoitusosastolla ylimielistä asennetta? Vaikuttaa vähän siltä, ettei kuntalaisia oikein haluttaisi kuulla asioiden valmistelussa. Tehdään päätökset mielummin viranhaltijan näkemyksen mukaisesti. Tavan takaa asioita ruoditaan sitten jälkikäteen lehtien palstoilla.

Pohjanmaan hyvinvointialueella infotaan työntekijöitä miten sattuu ja sitten perutaankin luvatut asiat. Ei pahoitella eikä mitään muutakaan, moni hoitaja ja muu vuorotyöläinen oli odottanut palkkaansa saapuvaksi luvattuna päivänä ja pettymys suuri, kun peruttiinkin kaikki. Palkanmaksu hyvinvointialueella on ja on ollut todella iso pettymys, ei toimi homma, ei!

Hesari kertoi kauhavalaisen Antti Kurvisen (kesk.) olleen vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sijalla yhdeksän, kun mittarina oli vaalikampanjan kalleus. Antti käytti kampanjaan rahaa 91 603 euroa, ja koko summa kertyi ulkopuolisesta tuesta. Se mistä rahat ovat peräisin, jää salaisuudeksi. Vertailussa sijalla 17 oli toinen kauhavalainen, Janne Sankelo (kok.). Hänen kampanjansa maksoi 71 300 euroa. Itse hän maksoi summasta peräti 12 000 euroa.

Aina vaan kouhkataan Marinin lausunnosta vuorineuvoksista. Eikö nyt ymmärretä, että hän tarkoitti yleisesti rikkaiden verotusta eikä heidän kohdallaan kannattanut veroalea.

Etelä-Pohjanmaan liitto on saanut valmiiksi maakuntakaavaehdotuksensa. Siinä esitetään mm. pistoraiteen rakentamista Rengonharjun lentokentälle. Perusteena on raideliikenteen ja lentoliikenteen yhdistäminen. Siksi täytyy varata riittävä alue yleiskaavassa ja asemakaavassa, esityksessä todetaan. Hetkinen! Kun lentoliikenne lentokoneilla ei ole tähänkään mennessä onnistunut, uusin idea on liikenteen hoitaminen robottikoneilla eli doneilla joskus tulevaisuudessa. Ettei kysymyksessa vain olisi vastaveto sille, että myös Vaasan lentoasemalle on suunniteltu pistoraide. Erona on kuitenkin se, että Vaasan kentän kautta kulkee satojen matkustajien lisäksi tonnettain rahtitavaraa joka päivä.

Ei ole ihme, että niin sanotuilla hyvinvointialueilla hinnat nousevat tuollaisilla johtajien määrillä. Oli kirjoitus kotihoidon älyttömistä hinnan nousuista ja niin nousee kaikki muutkin, myös johtajien palkat. Kyllä nimi pitää muuttaa huonovointialueeksi. Hölmölässäkö me ollaan?

Ukrainan sotilaat(kin) tarvitsevat apua! Kauppiaat, laittakaa ovensuuhun keräys, johon asiakkaat voivat ostaa ja jättää kuivaelintarvikkeita Ukrainaan toimitettavaksi! Myös paikalliset rautakauppiaat yms.: Nyt apua Ukrainaan!

Kun olin Seinäjoen terveyskeskuksen vuodeosastolla, lupasin lääkärille, että nostan esille psyk.sairaanhoitajan tarpeellisuuden osastotyössä. Meillä asiakkailla on monenlaisia huolia ja murheita, joihin ei pillerit, laastarit, tiputukset, Herran siunaus ja näkemiin auta, niillä on oma tehtävänsä. On monenlaista kuormaa, mennyttä ja olevaa. Yli 65-vuotiaat saavat vain kolme terapiakäyntiä ilmaiseksi terveyskeskuksen puolella ja juuri ketkä, niin me tarvitsemme kotona jaksamisen tueksi henkistä tukea. Monta pilleriä jäisi tarpeettomaksi, kun saisimme purkaa mielen kuormaa. Me olemme se sukupolvi, joka on lapsuudesta asti uurastastanut elantonsa eteen, häpeä juurrutettuna mieleen pienestä pitäen. Me menetämme rakkaita viereltämme, koulutetut lapsemme asuvat kaukana, huoli meistä sydämessä. Niin kuin pilleripurkin reseptin kirjoittaminen on rutiinia, pitäisi meidän henkisen jaksamisen hoito olla rutiinia.

Jätetäänkö lapset lastensuojelussa heitteille vain sen takia, ettei löydy kaksikielisiä sosiaalityöntekijöitä? Tällainen järjettömyys on mahdollista vain Vaasassa. Suomenkielisille työntekijöille täytyy osoittaa suomenkieliset asiakkaat ja ruotsinkielisille ruotsinkieliset, tämä ei todellakaan ole mitään korkeampaa matematiikkaa. Sama pätee kaikkiin muihinkin sote-palveluihin, kyseessä on liian tärkeät asiat mongerrettavaksi huonolla kielitaidolla. Ja kyllä, muualta Suomesta ei muuteta Vaasaan ruotsin kielen vaatimusten takia, tämä tulee aina esiin heidän kanssaan keskustellessa. Kaksikielisyys ei todellakaan ole enää Vaasassa rikkaus, vaan koko alueen kehitystä jarruttava riippakivi.

Oli se niin ikävää kun kauppakeskuksen väistötiloihin ei voinut tuoda ilmakiekkopelejä. Mikä menetys opiskeluille ja opiskelijalle? Mutta hyvä, että pingiksen peluu sujuu nyt musiikin tahtiin ja ruokailla voi rauhassa kun on akustiikkalevyt.

Miksi Kaskisten rata pitäisi sähköistää? Ei kai puut tiedä vetääkö niitä dieselveturi vai sähköveturi, kun ihmisetkään ei tiedä? Turhaa rahanhukkaa.

Minunkin (ja monen tuttavani) mielestä tuo tv-ohjelmien ’möly’ (muka musiikki) terrori on hirveää, aiheuttanee myös tinnitusta ja hermostuneisuutta katsojissa. Lopettakaa ihmeessä se välittömästi.

Pandat lähetetään Kiinaan. Minnehän köyhät eläkeläiset, näköjään samassa ”talossa” tässä asutaan. Tulikin valitettua ja pyydettyä lisää rahaa valtiolta. Tuli liikaa kritiikkiä sieltä täältä.

Mielestäni parempaa mattoa olohuoneen lattialle ei ole kuin oman tilan lehmännahka! Kestävä, pölyämätön, tuuletus pakkasessa riittää.

Posti on vienyt plus-merkillä varustetut kirjeet&kortit päivässä tai kahdessa perille joka kerta. Kiitokset!