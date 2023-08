Tätä mieltä tänään: "Nykyajan ihmisille pitää tehdä ruoka muhennosmuotoon, koska se vedetään yhdellä kädellä"

Nyt kun Afrikan maat ovat valinneet puolensa ja yhteistyön Putinin kanssa Pietarin kokouksessa, on Suomen perusteltua lopettaa Afrikan avustaminen ja tukeminen jo Suomen omien periaatteiden ja sääntöjen mukaan.

Rkp kaivelemassa muiden moraalitonta kirjoittelua ym, mutta olisiko nyt syytä myös nostaa rkp-vetoisissa kunnissa suomenkielisten kokemuksia eriarvollistamisesta, kielirasismista ja palveluiden huonosta tasosta nimenomaan suomenkielisten osalta. Kuka ottaisi hoitaakseen näissä kunnissa kyselyn ja selvittäisi millä tolalla asiat ovat. Pietarsaari on ollut esillä kyseisestä asiasta, kun avi asiaa tutki.

Kyllä nyt on Suomi täynnä hurskaita ihmisiä. Mutta outoa, kuinka ilkeitä kirjoittajia on silti niin paljon eri palstoilla. Kirjoittavat ja arvostelevat käyttäen paljon rumempaa kieltä, kuin ne poliitikot, joita moittivat - samasta asiasta.

Vanhojen asioiden kaivelu tuntuu olevan suosiossa: Osallistuin Neuvostoaikana turistimatkalle Leningradiin. Bussi ajoi Terijoen läpi. Autossa kävi kohahdus, kun joku huomasi, että Terijoen ortodoksikirkko oli muutettu teurastamoksi. ”Ystävällismielisen” itänaapurin toimenpide sai yksimielisen kauhistuneen kritiikin. Voiko ihminen alemmaksi vaipua osoittaessaan valtaansa ja loukatakseen naapurimaata ja sen kansalaisia! Vierailusta itänaapuriin laadittiin matkakertomus, joka meni täyspeittojakeluna jokaiselle yhdistyksen jäsenelle. Paheksuvaa palautetta tuli paljon, mutta yhtäkään teurastamoa puoltavaa ei sisältynyt joukkoon.

Ministeriksi tähtäävien poliitikkojen tulee jatkossa ottaa etukäteen huomioon, että heidän nais- tai miesystävänsä taikka salarakkaansa, voivat kostaa päättyneen suhteen jälkeen myöhemmin, mikäli on säilyttänyt aikaisempia viestityksiä. Vallankin, jos ne sisältävät mm. rasismin kaltaisia sisältöjä. Parhaillaan onkin jo meneillään sellainen ennakkotapaus, että lehdistössä on ex-naisystävän paljastuksia painettu koko kansan luettavaksi.

Tässä lehdessä on aikaisemmin kirjoitettu maksullisten neuvosten arvonimien verotuksesta. Kun valtio, kunta tai seurakunta maksaa neuvoksen arvonimen, ei saaja maksa mitään. Verotuksen yhteismukaisuuden vuoksi pitää arvonimen hinta laskea saajan palkaksi ja periä vero ja maksaa siitä johtuvat kulut.

Timo Airaksisella oli tosi hyvä kirjoitus tietäjistä (1.8.). Minä kyllä yhdistäisin arvoasiantuntijat ja ennustajat yhdeksi ryhmäksi. He ovat pelotteluasiantuntijoita. Jo Raamatun fariseukset ja kirjanoppineet olivat sellaisia. Tyhmää kansaa peloteltiin Ilmestyskirjan pedolla ja taivaan putoamisella niskaan, ellei tehdä heti parannusta. Nyt pelotellaan ilmaston lämpenemisellä/kylmenemisellä, ääri-ilmiöillä, luontokadolla, rasismilla ja ties millä. Ja kaikkeen auttaa tuttu lääke: tunnustakaa syntinne ja tehkää heti parannus. Muuten…

Lapualla sain kokea ystävällistä toimintaa. Autoni simahti Kankureitten pihaan. Kaksi ystävällistä herrasmiestä tuli paikalle järjestysmiehen liivit päällään ja saivat auton käynnistymään toimillaan. Mukavasti köröttelin kaverin kanssa kotiin. Kiitos avusta!

Ei maasto syty palamaan itsestään, oli se sitten miten kuivaa tahansa. Siihen tarvitaan aina sytyttäjä, siis syyllinen. Rodoksen kuivissa puskikoissa jotkut hääräs tikkujen kanssa sytyttäen tahallaan ja ehkä puolivahingossakin valtavat vahingot. Senhän sanoi paikallinen palomestarikin. Suomessa oli minun nuoruudessani kuivina kuumina hellekesinä palovartijat palo- ja näkötornissa. Se oli 60-luvulla meille sen ajan nuorille suosittu vartiohomma.

Mikäli oikein muistan, niin Sanna Marinin hallituksen alku ei ollut samanmoista hässäkkää, kuin Orpon hallituksella. Sanna ilmeisesti osasi ohjeistaa puoluejohtajat valitsemaan kelvolliset ministerit, joilla oli terveet ajatukset.

Jo toinen perussuomalaisten asettama elinkeinoministeri kompuroi saman asian äärellä. Laatu siis ei vaihdolla muuttunut. Tuntuupa että Petteri Orpo on jo kaksi kertaa vedetty kölin alta ja näytetty vielä keskisormea päälle.

Nykyajan ihmisille pitää tehdä ruoka muhennosmuotoon, koska se vedetään yhdellä kädellä. Puhelintahan ei voi laskea kädestä.

”Nirppanokkailevan” Rkp:n olisi syytä vetäytyä liian raskaaksi käyvästä hallitusvastuusta. Järkiintyvä Kepu astuu lopulta kansakunnan asioita edistämään. Tämä kuvio on mahdollista toteuttaa lopultakin.

Raippaluodon kirkossa oli aivan virtuoosimainen juhlakonsertti. Toimittajalla huono päivä.

Ei ole äänestetty väärin, on äänestetty tietämättömyyttään.

Miksi kansanedustajien lomat on 2 kk pitkiä, kun tavallinen duunari saa 24 pv ja talviloman 6 pv jos on ollut täys kesäloma. Turha sanoa et pitkiä päiviä, niin tekee tavallinen työläinenkin ammatista riippuen huonolla 10.50–11.50 tuntipalkalla, kansanedustajat saavat muutaman tonnin enemmän.

Toivottavasti kaikki vanhemmat estävät alaikäisiltä lapsiltaan pääsyn älykännyköillä porno- ja väkivaltasivuille.

Professori Tapani Raunion puheehin eruskunnan istuntuntotaukojen pituuthen on helappo samaastua, kun miälhen pamahtaa vihervassarihallitus. Solis ollu vähintääkin 30 miliaarttia vähempi velakavankeutta jos nolis ollua taukuamata neliä vuatta istuntotauolla.

Ilkka-Pohjalaisessa 29.7. oli hyvä ja informatiivinen juttu tapahtumille annettavasta julkisesta tuesta. Vaasa Festivalin osalta ei tosin ilmennyt tutkimustuloksia talousvaikutuksista, jotka positiiviselta puolelta lienevät kuta kuinkin olemattomat, sillä muualta tulevien kävijöiden määrä on ilmeisen vähäinen. Samoin markkinoinnista saavutettava näkyvyys taitaa jäädä Vaasan talousalueen sisäpuolelle. Lisäksi tämä muutenkin etuoikeutetuille järjestetty tapahtumalippujen jako julkisella rahalla on kyseenalaista. Samat henkilöt hyötyvät vuodesta toiseen? Piiri pieni pyörii...se on juuri sitä miltä näyttää...

Työssäkäyvät entiset kansanedustajat nostavat härskisti sopeutusrahaa, kun taas osa-sairauspäivärahalla elävä, työelämään yrittävältä leikataan jokaisesta tukijaisesta, mikäli kuntouttaa itseään takaisin työelämään. Jossain on mätää!

Joku tiesi ettei Yhdysvaltojen presidentillä ole väliä koska on ns. viides artikla. Yhdysvaltojen presidentti nimenomaan on maan asevoimien ylipäällikkö ja on vaikea kuvitella että muutkaan Nato-maat ryhtyisivät sotatoimiin ilman hänen suostumustaan.

Suomeen on tullut noin 50000 ukrainalaista sotapakolaista. Onko heitä viety, ja näytetty, tutustumaan sankarihaudoille esimerkkinä isänmaan ja kotiseudun puolesta?

Miksi Vaasassa vastustetaan pyöräteitä? Vaasahan voisi olla ihanteellinen pyöräilykaupunki, koska täällä on kaikki lähellä ja helposti pyörällä saavutettavissa. Pyöräily ei kuitenkaan kehity ilman hyviä pyöräteitä ja -reittejä. Vaasassa ei todellakaan ole liikaa pyöräteitä kun pyöräilijät ajelevat nyt pitkin jalkakäytäviä.

VPS is back! Vepsun viimeaikainen menestys tuo mieleen viime kesän maali-iloittelun. Kun SJK saapuu Vaasaan paikallisotteluun, tehdään yhdessä Lemonsoft-stadionin yleisöennätys.

Kun journalismi alkaa vastustaa vaalitulosta, ollaan todella kaukana länsimaisista arvoista ja demokratiasta. Trumpin kannattajat tunkeutuivat väkivalloin kongressiin USA:ssa, Suomessa kaappausta näyttää yrittävän media.

Järjetön ajatus laittaa rahaa Suupohjan rataan kun mahdollisesti tulevat investoijatkin ovat sanoneet että rata ei ole tarpeellinen. Joku kirjoitti tässä lehdessä joskus että yksi juna vie 28 rekan kuorman niin eihän se ole kuin vähän yli yksi rekka tunnissa mikä ei kyllä aiheuta millään tiellä mitään ruuhkaa. Nämä ratoihin käytettävät sadat miljoonat eurot pitää käyttää teihin niin niistä on jotain hyötyä. Kaskisiin mahdollisesti tulevan tehtaan kuljetukset Seinäjoen puutavaraterminaalista ja Keski-Suomesta kulkevat Tokerotietä Kauhajoelle ja siitä Kaskisiin. Mieluummin nämä tiet kuntoon.

Kiitos Kalle Kiilille hyvästä kirjoituksesta 1.8. IP:ssa. Paula Risikon kirjoitukset sen sijaan voi jättää omaan arvoonsa.

Ei tästä mitään tuu, kaikki olis vaan ansiosidonnaisella ja pelaisi padelia. Menkää töihin, jokka työnantajille kelpaa!