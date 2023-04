Tätä mieltä tänään: "Nyt kannattaisi mennä Saksaan ja kysyä, mitä maksaisivat jos puramme pari voimalaitosta ja rakentaisimme niistä yhden Hanhikivelle."

RKP mieluilee vihervasemmiston kanssa hallitukseen. Kuinka tämä näin menee. Onko tottumus sitten ”toinen luonto”? Luultiin, että RKP on ”oikeistopuolue”. Jotkut nimittelevät näin toimivaa joukkoa ”takiaispuolueeksi”.

Kouluavustaja otti pois kännykän niskuroivalta koulukkaalta. Tämä kävi kouluavustajan kimppuun lyöden ja kuristaen. Vanhemmat: kouluavustaja on väärässä. Ei voi olla totta!

Näyttää siltä, että vapaassa kasvatuksessa lasten, nuorten elämän ohjaus, kasvatus on paljolti luovutettu päihde- ja huumekauppiaiden, rikollisuuden käsiin. Samoin näyttää olevan mielenterveysongelmien suhteen, joiden hoidon kuuluisi olla asiantuntijoilla niitä tarvitseville.

Kateus on huono ominaisuus. Varallisuus on tavallinen kateuden kohde. Kadehtia voidaan älykkyyttäkin. Historian esimerkkinä ovat noitavainot. Vaasan vaalipiirin keskustapuolueen ehdokasasettelua ohjasi kateus. Kateuden takia kannatuksesta hävisi noin 6 000 ääntä. Voihan tyhmyyttä.

Elinkeinoelämä vaatii yhteiskunnan rahoja ”vihreeseen siirtelyyn”! Mikäli elinkeinoelämä on terveellä pohjalla, se pärjää ilma näitä ”anekaupan” rahojakin. Keitä sitten nämä äänekkäät ”almujen anojat”? Tästä ei meille kerrota. Kiinnostus kyllä kasvaa! Menisivätkö rahat epämääräisten teoreettisten haaveiden toteutukseen? Siltä vaikuttaa.

No nyt sekin selvisi, kun RKP:tä raaputtaa, niin sosialistihan se sieltä paljastuu.

Kauhavalla, ainakin Nahkalan tienoilla lemmikkikissoja katoaa kuin tuhka tuuleen omilta kotikulmiltaan. Asianmukaisesti leikattuja rokotettuja ja sirutettuja. Kaksijalkaisia kettuja on nähty.

Käytiin 17.4. klo 7.30 Minimanissa, siellä joku urakoitsija lakaisi pihaa ilman kastelua. Kyllä pöläji, ostoskärryt, pankkiautomaatti paksussa pölyssä. Meinasi ihan tukehtua ennenkun kerkes kauppaan.

Sixten Korkman on oikeassa, ”rakenteellisilla uudistuksilla on suurempi kiire”. Suomen virkakoneisto pysyisi hoitamaan 25 miljoonan kansakunnan. Siis tehkää jotain uusi hallitus, mutta rohkeus ei taida riittää.

Olen kerran elämässäni nähnyt porsaita. Olen vieläkin aivan hurmaantunut, vaikka vuosia on vierähtänyt. Elämäniloiset pikku hurmurit viilettivät ympäriinsä saparo tanassa. Kärsä osui suoraan sydämeen ja sinne jäi. Kyllä rakkautta on, vaikka välillä vaikuttaisi, että ei ole.

On päivänselvää, ettei auton rattiin pitäisi mennä heikolla näöllä. Ei tarvitse yhtään liioitella, ei kukaan halua, että näkövammaisilta vietäisiin avustajat, mutta olisi syytä tarkistaa avustustuntien määrä. Koska sellaiset, jotka pystyvät tekemään itse samat asiat kuin mitä avustaja tekee, niin silloin avustustunteja on liikaa. Nv:lle on asiat järjestetty hyvin, he saavat ilmaista apua, saavat nuoresta lähtien takuueläkkeen ja hoitotuen. Toiset tekevät töitä montakymmentä vuotta ja elää kituuttavat pienemmällä eläkkeellä ja se ei kyllä ole oikein.

Kiitos Henna Helmi Heinoselle (mielipideosio) ja Pasi Kivisaarelle (haastattelu) viisaista sanoista. Valitettavasti juuri käytyjä vaaleja profiloi muut asiat kuin tieto, taito tai viisaus. Se kuka huutaa koviten, ja haukkuu muita, saa ääniä. Riippumatta siitä mitä sieltä suusta putoilee. Se ei ole Suomen etu.

Puola ja Unkari kieltäneet halvan Ukrainan viljan ja maataloustuotteiden tuonnin, koska viljelijöiden tulot romahtaa niiden vuoksi. Suomessa sellaista kieltoa ei edes harkittaisi, pääasia on vaan tuottajahintojen halpuuttaminen.

On hyvä jos keskusta on hallituksessa; sen syyksi voidaan aina panna epäsuositut päätökset.

Nyt kannattaisi mennä Saksaan ja kysyä, mitä maksaisivat jos puramme pari voimalaitosta ja rakentaisimme niistä yhden Hanhikivelle.

Kaikki tietämäni uskonnot ja jumalat ovat ihmisten keksimiä.

Tiedoksi pääkirjoitukseen sekä Heinoselle 16.4. lehdessä. Ulkomailla opiskellut ja asunut korkeakoulutettu pariskunta muutti perheineen Seinäjoelle pitkälti sen takia, että täällä on lasten vielä hyvä kasvaa perinteisten arvojen keskellä. Kannattaa huomioida, että esim. konservatiiviset Baijeri ja Texas ovat maissaan muuttovoittoalueita.

Ei ole tarvetta elää yhtä päivää sokeana, sillä en ole kirjoittanut sokeista mitään, vai onko ymmärryksessäsi vikaa? Näkövammaiset, jotka minä tunnen, voivat katsoa kuvaviestejä ja viestittelevät itsekin. Lehtiä lukevat tekstien suurennuslaitteella, suurennuslasilla ja ilmankin. Kyllä luonnossa liikkuvat, esim. grillauspaikoilla ja lenkkipoluilla. Tietävät kyllä, koska talvi vaihtuu kesään. Elokuvissa ja teattereissa käyvät kuten muutkin. Käyvät jopa ratsastamassa ilman avustajaa sekä avannossa uimassa. Mistähän päin kirjoituksesi tuli, jos avustajaa on vaikea saada muutamaksi tunniksi viikossa? Täällä on avustustunteja yleensä 50 kuukaudessa.

Elettiin ruuhkavuosia. Meille tuli tuttu mies käyppääsemähän ja tuulikaappiin astuessaan virkkoi: ”Tähän vois perustaa vaikka perunapellon!” Nauruksi meni! Ei se oo vaarallista, vaikka kaikki ei olekkaan aivan tip top!

Miksi fiksut nuoret muuttavat pois Etelä-Pohjanmaalta? Komian tähären.

Päätoimittaja on turhaan huolissaan Etelä-Pohjanmaasta. Tulevina vuosina kasvukeskuksista lähtee kasvava määrä nuoria perheitä paluumuuttamaan maakuntiin, sinne missä juuret ovat. He haluavat turvallisen ja luonnonläheisen kasvuympäristön lapsilleen. Siinä vaakakupissa jäävät Pride ja sikanäyttelyt toiseksi. Turvallinen ympäristö perheelle on tärkeämpi arvo. Suurten kaupunkien kadut ovat kohta toisinto Ruotsista.

Kauhavalta vietiin lentokenttä, vietiin Yrittäjäopisto. Kukahan vei pääsiästrullit?

Pöyristyttävä uutinen opiskelijan koulusta erottamisesta! Ratkaisua etsitään jälleen rahoitusongelmiin tukeutuen. Hallitukselta toivotaan lisää rahaa ja päteviä opettajia, sekä erityisopettajia. Varmaan hyviä tavoitteita kyllä. Huomioni kiinnittyi kuitenkin siihen seikkaan, että mikä on vanhempien vastuu? Onko kasvatuksessa jotain korjattavaa ja ongelmatilanteiden ratkaisussa puutteita? Näytti siltä, että vanhempien suurin huoli oli, että saataisiin rangaistuspäätös mitätöityä ja kumottua. Miten tämä ajatusmalli auttaa häirikköoppilasta eteenpäin, elämässä tulevien haasteiden selvittämisessä?

Niin keskusta, viimeksi menittä hallitukseen vaikka ei olisi pitäny ja nyt ette meinaa mennä oikeistohallitukseen kun pitäisi! Vaan jäättä räksyttämään sossujen ja vihreitten kans oppositioon eli samaa laulua veisasitte edelliset neljä vuotta ja nyt oppositios sama virsi! Niin jos näin käy mun viiskytvuotinen liittoni keskustan kans on loppu! Ja meitä on paljon!!

Sinulle, joka kysyit nykyajan silmälaseista ja niiden jatkuvasta puhdistustarpeesta. Kyllä olen huomannut saman asian omien uusien lasieni kanssa. Edelliset lasini ovat ilman lisähintaisia pinnoitteita. Ne on helppo puhdistaa ja vaativat harvemmin puhdistusta. Otin uudet lasit lisähintaan myytävillä pinnoituksilla kuten heijastuksen esto. Ne jostain syystä ”likaantuvat” paljon herkemmin ja käytännössä pitäisi puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Lisäksi puhdistus vaatii joko puhdistusliinan tai vesipesun. Pinnoittamaton ei ole niin kronkeli millä puhdistaa.

Mitäpä sitten, kun Li Andersson käytti kirosanaverbiä kuvaamaan tunteitaan vaali-iltana, kun selvisi, että vasemmisto menetti eduskuntapaikkoja? Minua ei häirinnyt Lin pettymyksen purkautuminen. Toki en jaksa pikkusievistelyä.

Pyörätierahat Vaasan katujen kunnossapitoon ja paikkaukseen. Olisi paljon tärkeämpää!

Vaasassa oli vielä 1980-luvulla kodittomia kissoja ympäri kaupunkia. Seuraavalla vuosikymmenellä perustettiin Vaasan Kodittomien Kissojen Ystävät ry, joka aloitti ison työn pelastamalla näitä kissoja ja hankkimalla niille kodit. Ensin kissoja majoitettiin jäsenten koteihin ja myöhemmin kaupungilta vuokrattuun Kissataloon. Nyt toiminta uhkaa loppua, koska talosta on häätö eikä omaan uuteen taloon saa muuttaa. Ilmeisesti haikaillaan takaisin 80-luvulle. Ei voi kuin ihmetellä valituksen tekijöiden järjenpuutetta.