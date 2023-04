Tätä mieltä tänään: "Nyt kun kaikki hiekka paljastuu kaduilla lumen sulettua, jää ihmettelemään, miksi ajoratoja ylipäätään hiekoitetaan. Siis vaikkapa pikkukatuja. Pahat risteysalueet ymmärrän."

Mistä johtuu, että nykyajan silmälaseja pitää jatkuvasti puhdistaa? Pitää ottaa vanhat lasit käyttöön. Onko muilla samanlaisia ongelmia? Siinäkin, niin kuin monessa muussakin, ovat materiaalit huonontuneet.

Joku kertoi täällä anteeksipyynnön tärkeydestä. Oma vävyni pyysi minulta viime kesänä anteeksi (erästä asiaa). Tuntui että pyyntö tuli sydämestä ja tuntui hyvältä antaa anteeksi.

Esimiehen merkitystä ei voi kyllä tarpeeksi korostaa. Jos luotto työntekijää pelaa, sujuvat työtkin kuin tanssi. Toisenlaisiakin pomoja on matkan varrelle osunut.

Yllätyin, kun meidän kahden hyvätuloisen eläkeläisen talous saa sähkötukea. Vaikka ok-talomme lämpiääkin sähköllä, ei kulutuksemme ole niin suurta ettemme siitä selviäisi. Tämäkin hallituksen jakama tuki menee väärään kohteeseen. Isojen sähkölämmitteisten ok-talojen ja mökkien omistajille.

Suomen puolueista RKP on kielivähemmistöpuolueena maamme hallituksiin pääsyssä kuin ”itsestäänselvyys”. Mutta onhan RKP myös poliittinen puolue muiden puolueiden tapaan. Hyvin se onkin edistänyt kielivähemmistöllistä omakulttuuriaan. Jotkin muut puolueet, mm. perussuomalaiset, oudoksuvat ja kritisoivat, kun RKP painokkaasti puolustaa monikulttuurisuuden rakentamista Suomeen, vaikka se heikentäisi yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Nyt kun kaikki hiekka paljastuu kaduilla lumen sulettua, jää ihmettelemään, miksi ajoratoja ylipäätään hiekoitetaan. Siis vaikkapa pikkukatuja. Pahat risteysalueet ymmärrän.

Miksi romani ei voisi käyttää romanihametta töissään? Tai muslimi hijabia? Jotkut kristityt käyttävät ristikorua kaulassaan työmaallaan eikä siitä kukaan mussuta. Romanihameesta tai hijabista mussuttaminen on vain työnantajan harjoittamaa rakenteellista syrjintää tiettyä porukkaa kohtaan. Ei kaikissa työpaikoissa tarvita leikkaussalitasoista hygieniaa ja työvaatteita. Toki pitäisi oikeasti miettiä, millä tavoilla kaikki työ olisi kaikille mahdollista eikä hyväksyä työnantajan kiukuttelua työasusta. Muutenkin työnantajien pitäisi suhtautua rennommin ulkonäköasioihin töissä ja keskittyä varsinaisen työn tekemiseen. Ehkä kysyä muslimeilta tai romaneilta itseltään ratkaisuehdotuksia vaatteiden työturvallisuus- tai hygieniaongelmiin. Muistaakseni ainakin pääkaupunkiseudulla osuuskauppa tarjoaa muun työvaatetuksen osana talon hijabia, jos sellaista käyttää.

Antti Roine kirjoitti 11.4, että EU:ssa ja Natossa pitää vähitellen siirtyä määräenemmistöpäätöksiin. Tällainen menettely riisuisi sen vähänkin vaikutusvallan, mitä em. Suomella vielä on. Missään nimessä tällaiseen vallansiirtoon ei pienten maiden saa suostua. Näin menetellen tekisimme neljästä isosta maasta blokin, joka sanelisi kaikki päätökset. Sama tilanne Natossa, sillä näin pienille jäsenmaille jäisi vain tottelijan rooli, joka voisi pakottaa toimimaan omia etuja vastaan.

Hyvät autoilijat, jos teillä on asiaa Alajärvelle, Lehtimäen kylälle, älkää ajako autollanne Kirkonkylä–Keskikylä-väliä. Tämä noin viiden kilometrin matka on niin huonossa kunnossa, että rikotte autonne ihan varmasti. Ajaminen voi onnistua, jos omaatte hyvän pujottelutaidon ja pystytte tämän taidon avulla kiertämään jumalattomat reiät tiessä.

Marina Kinnunen, olenko hyvinvointialueen vanki, kun en ole saanut hammashoitoni tammikuun laskua? En voi lähteä mihinkään laskua odottaessani.

Työvoimapula helpottuu hetkessä, kun kaikkien työllistämispalveluiden kaikki oma-, työ- ja uravalmentajat yms. siirretään oikeisiin töihin, ja heidän ”asiakkaansa” hakeutuvat sellaisiin sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, liikunta- ja koulutuspalveluihin, joista heille on todellista hyötyä. Hieman alkuvoimaista pihavireyttä toki voisi edellyttää myös työnantajilta, mutta se taitaa olla jo liikaa vaadittu.

Mitäköhän mahtaisi tapahtua, jos joka toinen päivä ottaisi lääkärin määräämät lääkkeet, söisi oikein terveellisesti ja suorittaisi liikuntaa ja lepoa riittävästi; ja joka toinen päivä vain ryyppäisi ja rälläisi?

Olisipa edellisellä hallituskaudellakin muistettu, että pääministeri on ihminen ja tekee työtä paineen alla. Vai onko niin, että se on puolueesta kiinni, milloin pääministerille on ihmisarvo ja hän tarvitsee työrauhan myös median suunnalta?

Tuulivoimalat on hämäystä. Niissä käytetään kaikki sähköntuotannon ylikapasiteetti pyörittämällä niitä kauniilla tyynellä ilmalla, jotta saadaan puhua sähköpulasta ja nostaa hintoja. Vai ettekö ole huomannut, kun kokoajan tuulee 5-7 metriä sekunnissa ja aina tuloo puuskia, kun myllyjä käynnistetään. Kun on huoltokatkoja ja myllyt seis, niin eipä tuule. Voisi edes kääntää ne itään päin (ilmatorjunta).

Kiitos Kalle Lanamäki I-P 4.4. Järki käteen Vaasan kissanvihaajat. Vielä voisi kaupunki muuttaa tehdyn päätöksen.

Suomeen valittiin uusi eduskunta. Demokratia toimi hienosti kuten tiedämme. Nyt on alkanut vääntö uudesta hallituksesta. Luulisi, että kolme suurinta puoluetta ottaisivat vetovastuun. Ei toki. Tässä vaiheessa enää vähät välitetään äänestäjien mielipiteestä. Nyt paikalle saapuu sirpale kielipuolue RKP. Sen ainoa agenda on ruotsin kielen asema. Tällä pyöritetään hallitusneuvotteluita. Kyllä hävettää tällaista seurata. Kuinkahan monta uutta ministerin virkaa nyt keksitään, että saadaan ruotsin kielen asema turvattua.

Ihmettelen suuresti, että Suomi–Venäjä-seura on edelleen toiminnassa. Myös avustuksia jaetaan edelleen. Toiminta lopetettava heti ja avustukset takaisin ja sassiin.

Omaishoitajat tulisi huomioida paremmin taloudellisesti ja vapaapäivillä. He säästävät paljon yhteiskunnan varoja ja käsiä. Valtakunnassa tarvitaan hyvin toimivia vanhus- ja nuorisoneuvoloita. Neuvoloiden avulla, yksilöllisellä valistuksella ja seurannalla voitaisiin ehkäistä pahojakin sairauksia ajoissa ja vähentää sairauskuluja. Näin kansalaisista välittäen suomalaisten hyvinvointi, onnellisuus lisääntyisi.

Näkyi olevan norppaa katsastamassa kymmenkunta henkilöä tumput suorina, kirjaajat, kuvaajat, äänittäjät, kuskit lisäksi. Samaan aikaan toisaalla vanhusten hoivasta vähennetään tarpeellisia, asiantunteviakin henkilöitä ja palveluhintoja nostetaan pieneläkeläisille. Ovatkohan osaavat, tekevät kädet tarpeellisiin, välttämättömiin töihin oikein ja hyvin valtakunnassa mitoitettu?

Ajatelkaa, että jotkut aikuiset ihmiset vaivautuu perustamaan yhdistyksen, jonka päämääränä on vain aiheuttaa taloudellista haittaa ja vaivaa omalle kotikaupungilleen. Mistä voi kummuta tuommoinen katkeruus?

Sokerin, suolan, kovien rasvojen käyttöä voisi vähentää, varsinkin virvoitusjuomissa, makeisissa sekä eineksissä, elintarvikkeissa, lääkkeissä, ruuanlaitossa. Hintojen nousu ei siten vaikuttaisi kuluttajan kukkaroon. Keinotekoisten lisäaineiden käyttöä ei silti tulisi lisätä, koska kaikkia haittoja ei tunneta pitkäaikaisessa käytössä. Yleisesti tiedetään, että esim. keinotekoiset makeutusaineet ovat erittäin makeita ja laksatiivisia, tuskin aivan välttämättömiä käyttää. Sokeria, suolaa, kovia rasvoja voisi antaa kehitysapuna sinne, missä niistä suuri puute.

Ilmastonmuutoksesta on paljon puhetta, mutta että Suomeen ryhdytään varastoimaan vaarallista ydinjätettä. Miksi asiasta ei ole puhuttu julkisesti? Mihin sitä aletaan varastoida, mitkä ovat haitat ympäristölle, vesistöihin ja koko Suomelle nyt ja tulevaisuudessa? Voisiko joku selventää asiaa, vaikka joku vihiriä.

Pääministerin valinta oli, todella täysin väärä. Valittiin nuori ja kokematon pyrkyri. Tulos oli tällainen. Samoin valtiovarainministeri oli pettymys.

Miksi suomalaista kurkkua saa Virossa halvemmalla kuin kotimaassa?

Kyllä uusi sokurivero hyvä on. Ei niin, ettäkö sillä olisi ihmisten syömäkäyttaytymiseen vaikutusta, kuten ei ollut alkoholi- ja tupakkaverollakaan, mutta koskapa veroja on nostettava taas joka tapauksessa, niin nyt sille on tarjottavissa kauniita syitä. Ja kansa taputtaa. Verolla on lähinnä kaksi vaikutusta: makeiden ja suolaisten kustannus ostajalle nousee ja valtion rahakirstu kilisee iloisemmin.

Stora lopettaa Anjalan toisen paperikoneen, tuottaen toista sataa työtöntä Suomeen. Ei sitten Ruotsin puolelta löytynyt lakkautettavia?