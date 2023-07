Tätä mieltä tänään: "Nyt kun pankit tekevät kovaa tulosta, niin koska talletuksille aletaan maksaa korkoa?"

Koko Suomen puolesta rukoilen, että tohtori Jenni Haukio lähtee puolisonsa presidenttiehdokkaaksi! Hänellä on tieto ja viisaus, sekä hyvä neuvonantaja omassa puolisossa ensin aluksi. Kaikki äänestämme Jenniä!

Rannikolla ei todellakaan valitettavasti pärjää suomen kielellä. Vaasan keskussairaalassa ei aina saa tietoa terveydentilastaan suomeksi. Mikä on ihmiselle tärkeämpää kuin terveys? Annoin asiasta palautetta, ei reagointia.

Menkää hyvät ihmiset katsomaan SJK.n pelejä. Ei ole musiikin rytkettä, saa nauttia hyvästä pelistä niin kuin jalkapallo muutenkin on.

RKP 4%:n kannatus, mitähän on tulevaisuudessa. Kannattaako olla ensimmäisenä tuomitsemassa ps:sia? Kannattaisi ehkä hiukan katsoa omaa pesää.

Minkä takia hautausmaille kylvetään heinänsiementä noille haudoille, jotka ovat viime vuosisadalla haudattuja eikä niissä ole kukille tarkoitettua laatikkoa. Koko kesän sitten nypit kädet verillä niitä heiniä pois ja yrität saada kukat kukoistamaan. Kaiken huipuksi hautausmailla on enää iso lapio, jolla kaatuu kivikin nurin. Olisko liikaa vaadittu, jos vesipaikan viereen tuotaisiin pienet työvälineet. Se ei olisi suuri hankinta. Jos ne katoaa, niin uudet tilalle. Kiitos.

Eihän Ruukintiellä tarvita mitään hidasteita, kun siellä on liikennemerkit, jotka näyttävät kuinka kovaa enintään saa ajaa.

Vaasassa uusi hieno laiva laitureineen. Laivalta äidit lastenvaunuineen kulkee pitkin ajorataa terminaalista keskustaa kohti, koska jalkakäytävää ei ole. Samaan aikaan rakennetaan Hietasaarenkadun pyöräilybaanaa.

Tämän tekstaten-palstan nimen vois vaihtaa räksytyspalstaksi. Kaikki varmaan ymmärtää miksi.

Kissatalon vapaaehtoiset tekevät muka ilmaista työtä Vaasan kaupungille... miten muka. Ei kuulu kulkukissojen keräily kaupunkien tai kuntien työn/tehtävänkuvaan. Itseaiheutettu ongelma.

Kuka muistaa vielä sitä hölmöläisten hommaa, kun isot marketit sai olla auki ja muut yrittäjät suljettiin bisneksen ulkopuolelle, sitten rahaa jaettiin aivan holtittomasti.

Ruukintien liikenteestä ja sen ongelmakohdista on paljon puhuttu ja ehdotettu toimenpiteitä. Kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjienkin yhteinen tahtotila on, että turvallisuutta pitää parantaa ja nopeuksia saada vähenemään. On mainittu tällä hetkellä oleva Ruukintien epämääräinen ”nelikaistaisuus”, jota nelikaistaisuutta ei siis ole. Mitä jos tehtäisiin Ruukintiestä hieno bulevardi, eli selkeästi kaksikaistainen tie ja keskellä olisi puu/pensaskasvustoa. Olisi vain yksi selkeä kaista suuntaansa ja kaunistus kaupungille. Tätä odotellessa ja turvallista ja vastuullista liikennekulttuuria toivoen.

Rasismin vastustajat hei, jyrkkä ei tulee varmaan myös ikärasismille? Sen kohteeksi joutuneita löytyy Suomesta eniten!

Eipä ole ihme, että jätettä kertyy, kun juustonsiivutkin pakataan kelmuun yksitellen.

Voisiko joku hirveän viisas ihminen kertoa meille tyhmille: Miksi talouden ja kaupankäynnin pitää aina kasvaa? Sen hiipumisesta ollaan hirveän huolissaan. Samalla ollaan huolissaan kun kulutus kasvaa ja päästöt kasvavat. Joku tässä asiassa ei mahdu minun tajuntaan.

Ihmisen ahneus ja laiskuus tuhoavat lopulta koko luomakunnan.

Vihapuhe muutamalla sanalla tiivistettynä. ”Sanomatta paras. Sanomattakin on selvää, että on sanottu sanomattoman paljon sanoja, jotka ovat loukanneet ja tulevat loukkaamaan sanomattoman monia sanomattoman pahasti.”

”Kokoaan isompi kunta” mutta pintaansa matalampi (Evi)järvi valittajien ansiosta.

Uskomatonta laintulkintaa. Autiotalojen omistajat ovat vastuussa tihutyöntekijöiden turvallisuudesta. Ei voi olla totta!

Lentolippujen hinnat nostettava vähintään kaksinkertaiseksi. On väärin, että maailmaa tuhotaan turhaan lentelemällä puoli-ilmaiseksi, ja vielä valtion tukemana. Ne jotka välttämättä haluavat ilmastoa tuhota lentäen, saisivat siitä edes kunnolla maksaa.

Kissat, jotka ovat irti asuntoalueella aiheuttavat naapurustoon hajuhaittoja. Ne käyvät terassille pissimässä, hiekka-alueet ovat jätöksiä täynnä. Jopa tuulettumassa olleille matoille on päästelty. Autojen päällä kävellään ja kylkiin pissitään. Missä on omistajien vastuu?? Loukutetaanko ja viedään löytöeläinten paikkaan??

Vaasaa vieraille näyttävälle, taisit tietoisesti etsiä epäesteettisiä kohteita! Vaasa on kesällä niin kaunis kaupunki, että ei edes tarvitse lähteä etsimään mitään varsinaisia rakennuksia vaikka niitäkin on paljon, pelkkä kiertoajelu riittää! Olisit vienyt vieraasi merenrannalle Vaskiluotoon esim. Merenkyntäjien purjehdusseuralle aistimaan kesä ja meren tuoksua kauniiden purjeveneiden seurassa! Takaisin tullessa lisää purjehdusseuroja, siitä Vaskiluodon sillalle ihailemaan kaupunkia mereltä päin! Näkymä on todella kaunis veneineen ja puistomaisine rantoineen! Samalla olisi voinut viedä heidät johonkin rannalla olevista terasseista! Kaunis kaupunki jatkuu pitkin Vaasanpuistikkoa, jonka varrella vanhoja kauniita rakennuksia, mm. vanha kirkko ja kaunis kaupungintalo puistoineen kunnes tullaan historialliselle Vaasan torille! Ja kaunista merenrantaa jatkuu... Ihailen Vaasan kauneutta ed. mainituilta kulkureiteiltä joka päivä! Tervetuloa muutkin nauttimaan!

Nyt kun pankit tekevät kovaa tulosta, niin koska talletuksille aletaan maksaa korkoa?

On pyydetty mukaan politiikkaan, useammastakin puolueesta. Syy miksi en lähde on tämä myrkyllisen populismin ilmapiiri. En halua tulla nimitellyksi, haukutuksi, luokitelluksi johonkin. Tätäkö on demokratia?

Sinä, joka et löytänyt vieraallesi näytettävää Vaasasta, otapa seuraavalla kerralla yhteys Visit Vaasaan tai käy Vaasa–Mustasaari oppaiden kotisivuilla tutustumassa tarjontaan. Se, ettei itse tunne asuinpaikkaansa ei tarkoita, ettei siellä olisi näytettävää. Vaasassa sitä on yllin kyllin.

Rasismi, sitä on ollut aina, ja nykyään hienommalla nimellä koulu-ja työpaikkakiusaaminen. Siitä ei edes koskaan päästä täysin eroon vaikka sitä ei voi missään muotoa hyväksyä. Olisko aika keskittyä töihin ja lopettaa vanhojen asioiden penkominen? Jokaisella on omat luurankonsa kaapis ja mielipiteet muuttuu iän myötä.

Kyllä on monen ihmisen elämä tyhjää, kun täytyy Ruisrockista tai Provinssirockista elämäänsä sisältöä hakea.

Suomelle ja suomalaisille olisi välttämätöntä, ettei nykyinen hallitus mitään tekisikään, niin voisimme vielä säilyttää hyvinvoinnin.

Ennen paheksuttiin tangovapaa-vyöhykettä, nykyään tangovapaa-markkinoita. Kehitys kehittyy.

Kun kerran säästää pitää, niin kansanedustajien sopeutusraha pois ja puoluetuki puolitettava vähintään. Todella järkyttävää, että nostavat sopeutusrahaa vaikka saavat tuloja muualta. Tätä ymmärrä kukaan. Verotoimistosta listat noista, jotka rahaa nostavat eduskunnalle, ei pitäisi olla vaikeata.

Jos jotakin mikä pitää poistaa heti, on kansanedustajien sopeutusraha. Ei sellaisia saa muutkaan, jotka töissä käyvät. 3 v. on aivan liian pitkä aika. Jos jotain on pakko olla, niin 1 v. on riittävä. Ja jos tuloja on muualta, niin sekin raha pois välittömästi. Järkyttävää miten tuollaisen ovat itselleen luoneet. Kansalaisaloite liikkeelle, jos ei muu auta.

Hulevesikaivo lähes täynnä vaikka sadetta ei ole ollut juuri nimeksikään. Kovalla sateella tulvii. Ei tapahdu mitään vaikka jo pari vuotta soiteltu ongelman korjaamista. Hulevesimaksuja silti maksetaan. Korvausvastuukin tuntuu olevan tontin omistajalla. Ei näytä hyvältä.

Aulangolla, hotellin läheisessä yleisessä puistossa on Hugopark, jossa seikkaillaan kiipeilemällä ja liukumalla vaijereilla jopa 20 m:n korkeudessa. Kehittää motoriikkaa ja on monipuolisuudessaan houkutteleva erilaisine ratoineen. Hurjiakin ratoja löytyi. Perheitä, lapsia ja nuoria oli aamusta iltaan. Ehkä vastaavia meilläpäin Tuurissa ja Ähtärissä on. Onko muualla?