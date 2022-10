Tätä mieltä tänään: "Nyt kun peritään hulevesimaksu, niin mielestäni koiraverokin tulee ottaa käyttöön."

Avioliitto ei ole vain miehen ja naisen välinen liitto. Valtiokin jo muutaman vuoden vihkinyt avioliittoon ainakin miespareja ja naispareja. Avioliitto pitää olla mahdollinen kaikille, jotka siihen haluavat. Se ei saa olla vain heteroparien etuoikeus.

Miksi suomalaiset myivät kiinteistöjä venäläisille? Pitääkö siitä olla joku valtiovallan määräys? Kyllä itsekin voi ajatella, vai onko raha kaiken yläpuolella.

Kosolan talon käytön kehittäminen Lapualla yhteiskuntarauhan ja sovinnollisuuden suuntaan on hyvä ajatus (I-P, 25.10.). Talo on osa Lapuan ja maakunnankin historiaa aina 1700-luvun lopulta lähtien. Taloon on varmasti kuulunut lähistöltä 14.7.1808 taistelun jyske. Talon isäntä itse koki vankilatuomion jääkärivärväyksestä maan itsenäisyyttä tavoiteltaessa. Talo sijaitsee komealla paikalla sillan ja Engelin suunnitteleman tuomiokirkon vieressä.

Mikä estää pakkolunastukset venäläisiltä? Ei auta enää yhtään, jos nyt laitetaan täyskielto, ympäri maatamme on venäläisten omistuksia ja Ukrainaan hyökkäyksenkin jälkeen on tehty satoja kauppoja. Meiltä suomalaisilta kyllä voidaan pakkolunastaa esim. maita!

Täytyy todeta, kun tuota kiinteistöjen myyntiä venäläisille ei voida lopettaa, kun perustuslaki tulee vastaan. Ei kovin viisasta porukkaa ole tuota lakia ollut laatimassa, kun oman maan puolustus on näin vaikeaa. Jos sota syttyisi, niin taitaisi siinäkin tulla perustuslaki vastaan, mitä saa puolustaa ja mitä ei. Ei voi kuin ihmetellä.

I-P ti 25. pv. Nuoret, oli meinaan rehtiä puhetta. Tällä mallilla saadaan Suomi nousuun ja töitä kaikille. Olen tätä myös puhunut jo monta aikaa.

Kiitos Markku Hankaselle kirjoituksestaan ”Viides pykälä vai mielenrauha?” (Il-Po 25.10.)! Oli ilo lukea kaikkien ahdistavien sähkösöhinäjuttujen ja -urputusten jälkeen pitkästä aikaa mieltä kohottavaa, rakentavaa ja rauhallista tekstiä! Lisäksi Hankasen kirjoituksesta tuli, ainakin minulle, eheytynyt ja luottavainen olo. Tällaista harmoniaa moni muukin tarvitsisi nyt kaikenlaisten uusien uhkien takia.

Tyhmien ihmisten Suomi. Suomen soissa on turvetta 20 000 TWh eli vastaa lämpöarvoltaan 2 200 miljardia litraa bensiiniä. Yhtään poltettavaa turvetuotetta ei omakotitaloasukkaalle ole tarjolla Suomessa markkinoilla. Sähkö maksaa jo paikoin 50 senttiä kWh. Lifepo4/LFP-akkujen elinikä on 3 kertaa pidempi kuin litium-, nikkeli-, koboltti-akkujen. Missä on LFP-akkusähköpyörät?

Sinä, joka kehtaat vaatia maskipakkoa, niin käytä itse kunnon ffp-maskia ja anna muiden hengittää vapaasti. Se juna meni jo. Kukaan ei voi pakottaa ketään maskeihin. Ymmärrä se.

Miksi Vaasan Sähkön hallituksesta puhuttaessa syyllistetään yleensä vain Strand? Pitäisikö välillä syyllistää myös J. Mäkynen? Miten hän on mielestänne hoitanut hallituksen jäsenyyttä eduskuntatyön ohella?

Joku sen sanoi jo muutama vuosi sitten, mutta sitä ei silloin hyväksytty: Mitä tulee jengiväkivaltaan, Suomi kulkee Ruotsin tietä, jos mitään ei tehdä. Saako nyt sanoa?

Lehti kertoo, ettei ambulanssi vienyt sydänsairasta vanhusta sairaalaan. Itse olen päättänyt kokemuksistani viisastuneena viedä itse omat vanhukseni ensiapuun. Ainakin pääsee ovelle asti.

Ilmastopaneeli puhuu liikenteen päästökaupasta. Eikö se tiedä, että autoilla on jo käyttömaksu, joka perustuu hiilidioksidipäästöön.

Vähästä järjestä en tiedä, mutta Paasikivi on aikoinaan todennut, että Suomen kansa on tyhmä kansa ja se ansaitsee tyhmät päättäjät.

Olen samaa mieltä aikaisemman kirjoittajan kanssa, ettei epäselvä sukupuoli voi olla vain ilmoitusasia vaan tutkimisen arvoinen asia. Eihän nainenkaan saa sterilisaatiota, jos lääkäri ei ole ensin arvioinut naisen päätöksentekokykyä ja että kaikki kriteerit lupaan täyttyvät. Ja kyllä näitä asioita voi verrata keskenään.

Risuja Vaasan pingviinien hallitukselle. Nostitte jäsenmaksun 150e mutta ei mahdollisuutta maksaa 2 erässä.

Kirkko ei saa olla sosiaalinen yhteisö, jossa puuhataan mitä väki haluaa. Kirkon pitää olla Herran huone, jossa ylistetään Jumalaa ja saarnataan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Kyä näi o.

Koska Vaasaan saadaan se paljon lobattu laaja päivystys? Sitä on nyt odotettu aika kauan.

Alavus ottaa digiloikan. Sotekeskuksen henkilökunta etätöihin, asiakkaat nettiin, ei parkkipaikkoja, jää järvenrantatontteja.

Vihreät haluavat ennallistaa Suomen syntymävuoteni kaltaiseksi. Kun ovat niin kaikkitietäviä ja varmoja asioistaan, niin kaipa he osaavat siinä samalla ennallistaa minutkin. Kiitos jo etukäteen!

Veikkausyhtiöstä tehdään nyt Suomen suurinta ”holhousyritystä”. (Pakkotunnistautuminen) Onko se edes laillista Suomessa/EU:ssa?

Ranskalaisomisteinen Destia sai Vaasan katu- ja liikennevaloista huolehtimisen, toivottavasti sujuu paremmin kuin Olkiluoto 3:ssa.

Eipä ole ihme, että liikenteessä sattuu niin paljon onnettomuuksia, kun keskitytään ajaessa äänikirjoihin eikä liikenteeseen! Ilpo 26.10.

Muistattekos kuinka vielä kaksi vuotta sitten Yhdysvaltoja kunnioitettiin, ja Venäjä, P-Korea ja Iran olivat hissukseen eikä aamulla ensi töikseen tarvinnut tutkia, onko joku roistovaltio aloittanut ydinsodan. Toisaalta nyt ei kukaan pääse pahastumaan Trumpin twiiteistä.

Kannatan ehdottomasti vanhojen rakennuskompleksien myynnin sallimista venäläisille! Aivan erityisesti varuskunta-alueiden läheisyydessä sijaitsevien! Sen jälkeen ei onneksi tarvitse ajatella enää itse – Iso Veli ajatttelee ja valvoo puolestamme! Myykää ihmeessä, senkin tumpelot!!

Voisiko kirkossa laulaa ns. vanhoja suomenkielisiä virsiä, nuorisokuorokin. Esim. Maan korvessa kulkevi... Ystävä sä lapsien... Mummokin olis onnellinen.

Seinäjoen Keskustorin uus upia toripaviljonki, kupari kiiltelöö, mahtavat puurakenteet silimiä hivelöö, AV-laitteekki oikeen Ameriikasta asti! Mutta mutta, ny on pikkuunen ongelma, torimyyjät ei oikeen maharu torille... No, mitäs toisaalta niillä sielä teköökää... Pääasia notta on komiaa ja mahtavaa! Eipä sillä milijoonalla eurolla montaa vanhustakaa olsi hoirettu, nottei sen puolehen. Jatketahan vain samahan mallihin, kyllä veronmaksajilta saa sitte lisää – justihinsakin tällääsihin tärkeesihin hankintoohin – jos rahat kesken loppuu.

Jukka Talvi, aiot sitten laittamalla lisää pysäköintimaksuja tappaa loputkin Vaasan keskustasta. Viherterrorismia sanon minä.

Onko Lapualla liikaa rahaa, kun kulttuuriin edelleen palkataan oma työntekijä. Kosolan talossakin on 2 markkinoijaa. Helin vakanssi olisi voitu jakaa kaupungin ja Kosolan kesken. Olisi sopinut kuin nenä päähän. Näin ajatellaan naapurissa.

Tiistain lehdessä uutisen otsikko ”Iäkäs mies törmäsi peräkärryyn” Mikä merkitys iällä on tässä asiassa? Minkä ikäistä on pidettävä iäkkäänä? Uskoisin, että iäkkäät (yli 70 v.) ajavat enimmäkseen tuttuja reittejä, eivätkä ota riskejä yhtä paljon kuin nuoremmat. Iäkkäille sattuvat onnettomuudet ovat yleensä vähäisempiä.

Seuraava tasavallan presidentti valitaan vaaleissa vähän yli vuoden kuluttua tammikuussa 2024. Jotta hyvä herraonni Suomessa jatkuisi, tulisi hakuvaateina olla tohtorikoulutus, monipuolinen kielitaito, ulkopolitiikkaan perehtyneisyys ja kokemus diplomatiasta. Erillinen hakuilmoitus myös The Washington Post -lehteen loppukaneetilla notta eteläpohojalaasia on aina tarvittu tiukoos paikoos.

Suomen päättäjät hakekaa 20 EU:n korkeinta päättäjää Suomeen. Lennätte oikein hiljaa ja matalalla pienkoneella Suomen läpi ristirastiin. Väännätte rautalangasta tai natolangasta ihan sama. Suomi itse päättää ja hoitaa metsänsä. Ettei käy kuin Saksalle.

Aikooko kaupunki lainkaan siivota ajoteitä ja katuja syksyn lehdistä. Vai jätetäänkö ne kadun reunoille auton renkaiden alle litistymään... Mitä ihmettä. Rahaa kyllä kerätään yhdellä jos toisella maksun korotuksella ja ns. hulevesimaksuilla.

Yli 80-vuotias vanhus menetti säästönsä, kun oli joutunut vahingossa pankin huijaussivustolle. Pankki ei korvannut, koska sen mielestä asiakas osoitti törkeää huolimattomuutta. Taannoin kirjautuessani S-pankin tililleni jouduin jonkun toisen asiakkaan tietoihin. Olisin voinut maksaa tuolta vieraalta tililtä omat laskuni tai siirtää rahat itselleni. Pankki totesi vain, että tällaista ei olisi pitänyt tapahtua. Ni’in, että silleen.

Ilmastopanelisti Ollikainen esittää bensan hintaan huimaa korotusta. Ovatko panelistit täysin seonneet? Vaatimuksissa ei äärtä eikä rajaa!

Eläkkeeseen luvattiin satanen, mutta ei mennyt tuokaan oikein. Ne joilla on tonnin eläke, saavat 68€ ja joilla viis tonnia, saavat 300€. Ei näköjään olla raha kirstun vartijalle samanarvoisia, vaalipäivänä kylläkin.

Ruotsi lakkauttaa ympäristöministeriön. Tehkäämme samoin Suomessa. Emme tarvitse yliyltiöpäistä ministeriä, joka haluaa uhrata metsätaloutemme ja maaseudun elinkeinot maailman ilmaston parantamiselle. Ministeri Kurvinen oikeassa sanoessaan, ettei Saksa ole valmis uhraamaan autoteollisuuttaan ilmaston pelastamiseksi, miksi meidän pitäisi uhrata metsätaloutemme.

Esko Nikkari totesi mainiossa Pohjanmaa-elokuvassa selvällä suomen kielellä lummukkaasten ennallistamishankkeesta seuraavasti: ”Ei tullut järviä eikä peltua”. Näin tulee käymään myös EU:n hääräilemän ennallistamishankkeen kanssa, jos siihen asti päästään. Tulee vain rapakkoa.

Miksi jokaisessa uutislähetyksessä näemme vihreitä ministereitä ja ”asiantuntijoita”, aivan kuin vihreä puolue olisi pääpuolue Suomessa, heillähän on vain n. 9 %:n kannatus, ja kuitenkin he esiintyvät, kuin puhuisivat 90 %:n suulla. Yle, meidän veronmaksajien rahoittama laitos, ei anna puolueetonta eikä tasapuolista kuvaa.

Koiranp....t tarttuu haravoidessa kumisaappaisiin ja sen kanssa jotenkin pärjää. Mutta että kun ohi kulkee henkilö kahden koiran kanssa, jotka vääntää tuotteensa tontille n. kymmenen metrin päähän haravastani, niin jo mummallakin hitsaa. Yrittäkää nyt edes teeskennellä, että ymmärrätte jotain.

Turhaan vaikertavat alueen työnantajat työvoimapulasta, kun ammattiin opiskelevien työharjoittelupaikat tuntuvat olevan kiven alla. Eivät varmaankaan nämä opiskelijat valmistuttuaan tänne jää työpaikan toivossa, jos eivät kelpaa edes palkattomaan työharjoitteluun.

I-P:ssä ollut kirjoitus ”Rakettitiedettä vai läsnäoloa?” Olen eläkkeelle jäänyt päiväkodin varhaiskasvattaja ja kirjoitit todella rehellisen ja totuudenmukaisen kuvauksen päiväkodin nykytilasta, kiitos sinulle. Toivon, että myös muut ja etenkin mm. varhaiskasvatuksen aluejohtajat rantautuvat sieltä norsunluutorneistaan kuuntelemaan kentän ääntä. Sekä miettimään sitä, mikä on tärkeintä lapsen hyvinvoinnin kannalta. Sillä lasten on tulevaisuus, mutta minkälainen?

Ei abortista kiihkoilemalla tulla kristityksi. KD:llä maallinen laki ja hengellinen laki sekaisin.

Joku kirjoitti, että veden hintaa pitää nostaa. En tiedä, mutta minun veden hinta on jo noussut ja aika paljon.

En hyväksy, että raskaalla työllä hankkimiani verorahoja käytettäisiin huumeitten käyttäjien käyttöhuoneisiin. Ennaltaehkäisevään työhön kyllä.

Kiitos nimimerkki Tinttua ja turttua kirjoituksestasi ke 26.10. lehdessä. Täyttä asiaa ja tosi moni on kanssasi samaa mieltä.

Nyt kun peritään hulevesimaksu, niin mielestäni koiraverokin tulee ottaa käyttöön.

Tein kummallisen huomion oma.fortum-sivulla. Mitä vähemmän meillä on käytetty sähköä per/vuorokausi, sitä korkeampi on sähkönkulutusta kuvaava pylväs kyseisenä päivänä. Viikon aikana suurin kWh-luku on vuorokaudelta, jolloin ei ole käytetty mitään isompia kodinkoneita, ei uunia, ei lämmitetty saunaa, ei lattialämpöä päällä, ei mitään, joka selittäisi suuren energiankulutuksen. Missä mättää?

Mielenkiintoista on tämä ihmisten politiikka. Linnunmunan hävittämisestä joudut leivättömän pöydän ääreen mutta ihmistaimen voit tappaa mielesi mukaan. Ei ihme, että maailma on täynnä sotia.

Siis omia päästöjä voi kompensoida istuttamalla puun Afrikkaan, mutta metsähakkuita ei voi kompensoida istuttamalla tilalle uusi terve metsä tämän vanhan jo ikänsä eläneen tilalle hoitovelvoitteineen? En vain ymmärrä.

Ruotsin tuoreessa hallitusohjelmassa pidetään tärkeänä jengiväkivaltakierteen katkaisemista (I-P, 26.10.). Se on peräti yksi ohjelman päätavoitteista. Ilmeisesti viranomaiset ovat saaneet tarpeekseen ongelmasta, joka on tehnyt hankalaksi monissa Ruotsin kaupungeissa puuttua maahanmuuttajataustaisten asukaslähiöiden väkivaltaan. Myös Suomessa on alkanut, erityisesti Helsingin seudulla, ilmetä vastaavaa. Johtanee hallituskysymykseksi täälläkin.

Viikosta toiseen seuraan uutisia Ukrainan hävityksestä ja ihmisten kärsimyksistä. Viikosta toiseen häpeän lännen levitellessä käsiään ja vapistessa psykopaatin raakuuksien edessä. Tämäkö on se vahva ja voimakas länsi, johon me puolustuksessamme turvaamme? Voimaton, päättämätön ja pelokas. Putin on kuin onkin maailman vaikutusvaltaisin mies. Jäljet kauhistuttavat. Ennemmin tai myöhemmin lännen on toimittava.