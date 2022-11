Tätä mieltä tänään: "Nyt kun Vaasan keskustan tarpeeton kävelykadun jatke on valmiina ja budjetit paukkuneet roimasti, on varmaankin aikaa ja rahaa käydä esim. paikkaamassa kuoppia täällä esikaupunkialueella?"

IIHF:n kisat ja CAN-cup eivät maailmalla rinnastu FIFAn Maailmancupiin. Kutsukaamme ja mahdollistakaamme ajallisesti koko NHL tännekin syys/helmikuina.

Heiluttaako koira häntää vai häntä koiraa? Kuka esittää valiokuntien kaupungin menot ja tulot! (budjetin) kaupunginhallitukselle. Hallituksen puh.joht. (kuka) lähettää budjetin valtuustoon. Kuka on valtuuston puh.joht.? Vaasan Sähköllä on operatiivinen joht. (kuka) ja kuka on Sähkön hallituksen puh.joht. Sama henkilö on valtuuston puh.joht. Hänkin ehkä oli tietoinen hintaoperaatiosta . Nyt mietintämyssy päähän korville saakka . Päätöksiä ja esityksiä tekevät ihmiset, mm. poliitikot!!

Vaasan Sähkön asiakkaat, viettäkäämme jouluvalolakko tänä jouluna!

Hipintien ja Valtatie 19:n risteykseen on rakentunut työmaa-aikainen surmanloukku. Painopenkat pimittävät näkyvyyden molempiin suuntiin täysin. Onko työmaan turvallisuuspäällikkö ajan tasalla risteyksen vaarallisuudesta? Läheltä piti -tilanteita on jo monta, tien pinnan jäädyttyä rysähtää varmasti.

Niin minä kuin suuri joukko muitakin äänestäjiä jätti äänestämättä seurakuntavaaleissa ja syy on politiikka. Mitä tekemistä on politiikalla seurakunnassa? No, se voi olla se, mihinkä poliitikot ovat tottuneet: kokouspalkkiot. Voisiko joku selvittää tämän poliittisen taustan?

Nyt kun Vaasan keskustan tarpeeton kävelykadun jatke on valmiina ja budjetit paukkuneet roimasti, on varmaankin aikaa ja rahaa käydä esim. paikkaamassa kuoppia täällä esikaupunkialueella? Muutakin korjattavaa varmasti löytyy. Vai onko niin, että Kuntatekniikka pitää vain julkisivun hienona?

Tommi Mäki. Nyt olet väärillä jäljillä!

I-P 22.11. ”Tätä menoa meiltä kaatuu tiloja” toteaa MTK:n toinen puheenjohtaja Mauno Ylinen viitaten ruoan hinnoitteluun. Eikö siellä maa-ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK:ssa pitäisi juuri puuttua tähän negatiiviseen kehitykseen eikä vain levitellä käsiä. Elintarvikkeiden myyntihinnat ovat syksyn aikana nousseet useita kymmeniä prosentteja. Ylinen esittääkin esimerkkinä perunan, jonka myyntihinta kilolta on noussut 70 sentistä 1 euroon. Samanaikaisesti tuottajalle kilohinta on noussut 1 sentin eli 16 sentistä 17 senttiin. Tähän täysin kohtuuttomaan hinnoitteluun puuttuminen on juuri MTK:n tehtävä. Kaupoilla ei voi olla rajoittamatonta yksinoikeutta päättää tuottajahinnoista eli siitä millä hinnalla kaupat ostavat elintarvikkeet tuottajilta ja siitä millä hinnalla kaupat myyvät elintarvikkeet kuluttajille. Hinnoittelu täytyy saada kuriin, vaikka lakisääteisesti. Ellei nykyisen lainsäädännön puitteissa siihen ole edellytyksiä, lakia on muutettava jo turvataksemme ruoan omavaraisuus Suomessa. Toimikaa siellä MTK:ssa asian eteen ennen kuin teiltä itseltännekin menee hyväpalkkaiset virat alta.

Toivottavasti kynttilöitä riittää kaikille.