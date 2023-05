Tätä mieltä tänään: "Nyt meuhkataan muutamasta ruotsinkielisestä ohjelmassa, kun 80 prosenttia ohjelmista on englanninkielisiä."

RKP toimi väärin, kun se jo 1.2.2022 nimesi oman ehdokkaansa Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajan virkaan, vaikka viran hakuaika alkoi vasta 8.2.2022. Näin RKP enemmistöpuolueena käytännössä esti muita hakemasta virkaa ja se rikkoi lupaamansa yhteistyön vähemmistöpuolueiden kanssa sekä alentui poliittiseen virkanimitykseen, joka on yksi korruption muodoista. Kulunut aika on vain korostanut RKP:n toiminnan lyhytnäköisyyttä, kun aluevaltuuston ei annettu valita hakijoista pätevintä, kuten muut aluevaltuustot saivat tehdä.

Siis ei voi olla totta, kuuden vaunun aamujunassa Vaasa–Helsinki ei wc toiminut kuin yhdessä vaunussa. Siis vuonna 2023 (9.5.).

Nyt on ymmärretty, että Suomen lapsilukua ei saada nostettua näillä järjettömän suurilla tuilla lapsiperheille. Pitkät äitiys- ja isyysvapaat heikentää tolkuttomasti Suomen kilpailukykyä. Tästä saataisiin varsinkin naisvaltaiselle sote-alalle runsaasti työtunteja lisää, kun lyhennettäisiin näitä vapaita. Päiväkodit keksittiin 70-luvulla tätä varten, että naiset voisi olla töissä. Nyt pitäisi pakittaa näissä asioissa, jos halutaan pitää jonkunlainen hyvinvointi-Suomi!

Mahtaakohan tulevakin hallitus jakaa pelkkiä oleskelulupia Suomeen vai jakaako ennemminkin työlupia tulijoille?

Onko Postilla tapana avata kirjekuoret, jotka ovat hieman tavallista paksumpia? Jos esim. tulee rakennusaikaisten sorakuormien tositteet kuoressa tai ohueksi viikattu heijastinliivi, kuoret on avattu. Onko avattu Postin toimesta ja jos on, miksi?

Kyllä RE-pisteessä on ilo asioida. Yötä päivää. Sata ruusua pisteen ideoijille ja toteuttajille.

Elämän matkalla voi kerätä onnen hetkiä maljakkoon. Tuovat iloa, keveyttä, virkistystä, voimaa eloon kuin herkku, marja, hedelmä, pulla, peruna, ruisleipä, voisilmä, silakka, piimä. Kuin hali, ystävä, lemmikki, onnistuminen, mukava sää, lumoava maisema, kukat, perhonen, tuoksuva puutarha, puisto. Kuin kevään elämän voiman vehreys, vasikan, varsan hyppely laitumella, lempeän lounatuulen henkäys iholla, lintujen aamukonsetto, lumihiutale, revontulet. Hyvät muistot kantavat eteenpäin kuin siivet.

Joku toivoi palstalla maakuntien yhdistämistä Pohjanmaalla. Tarpeen se olisikin. Mutta paras ja selkein ratkaisu olisi seuraava: 4 pohjalaismaakuntaa yhdistetään Etelä-Pohjanmaaksi ja Pohjois-Pohjanmaaksi. Keski-Pohjanmaa halunnee vetovoimaisen Oulun suuntaan. Etelä-Pohjanmaan suurentunut maakunta sisältäisi jatkossa entisen Vaasa-keskeisen ja entisen Seinäjoki-keskeisen maakunnan. Hallinnon pääpaikka tulee olla vuorovuosin Vaasa ja Seinäjoki.

Kun tiedostaa maailman, ihmisten epätäydellisyyden, voi päättää, tahtoa kehittyä parempaan. Kehitystä voi siten tehdä, syntyä, tapahtua tovi, siru, kide, pisara kerrallaan.

EU:n tilastojen mukaan sen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä maatalouden osuus on 11 prosenttia Tämä on hämmästyttävän pieni osuus, kun otetaan huomioon, että se tuottaa kaikkein ihmiselle välttämättömimmän hyödykkeen eli ruuan. Kuitenkin siitä pidetään kaikkein kovinta meteliä. Olisiko syytä tutkia mistä se ”loppu” 89 prosenttia tulee?

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen tarkoittaa sitä, että niiden kohteena olevat valtiot jäävät paitsi oman onnensa nojaan myös eräiden autoritaaristen suurvaltojen armoille, ja sen myötä tulevaisuuden uhaksi mm. eurooppalaisille demokratioille; mutta sehän onkin määrärahaleikkausta vaativien tahojen tarkoitus.

Saisko jo tänä kesänä Kyrkkärin laiturille/laitureille penkkejä?

Kokoomuslaiset harjoittelevat hallitusohjelman kokoamista persusuomalaisten kanssa tasan niin kauan, että demarit ja vihreät saavat rivinsä kuntoon.

Ruusut Henrik Gräsbeckille ja Markku Greggilälle hyvistä mielipiteistä Ilkka-Pohjalaisessa, aina osuvat asian ytimeen. Tervehdyksen voi lähettää näinkin. Nettoveronmaksaja Vaasasta.

Huonohkosti on kokoomuksen puskaradio (kunnista, kuntayhtymistä ja sairaanhoitopiireistä) vappuaaton 1987 jälkeen laulanut, kun ”laiminlyöty sote” on päässyt ”yllättämään” nykyisen(kin) puheenjohtajan.

Mikä lienee nyt näiden akkutehdashankkeiden todellinen tilanne? Tuntuu, että kaikkialla muualla hankkeet realisoituvat mutta Vaasassa kerrotaan vain koko ajan valtavasta kiinnostuksesta. Jopa Kokkolaan on tulossa akkuihin liittyvää teollisuutta.

Töihin pääsyn esteeksi mainitaan usein koulutuksen puute. Miksi näin, koska koulutus on Suomessa pääasiassa maksutonta? Minkä takia kaikki eivät käytä etua hyväkseen?

Aikuiset lapset tulossa äitienpäivän viettoon. Olen niin onnellinen siitä, enkä toivo lahjoja, koska vielä opiskelevat ja rahatilanne sen mukainen. Lasteni isä on uusissa naimisissa ja vaatii, että lapset muistavat lahjalla, kukilla tms. tätä nykyistä vaimoa, joka ei lasten elämässä kovin pitkään ole mukana ollut. Minua haittaa se, että jälkipolvi (ovat kertoneet minulle) ei muista omasta halustaan, vaan koska vaaditaan, eivätkä uskalla vastustaa isäänsä. En minäkään uskalla mitään sanoa. Yritin viime toukokuussa exälle asiasta puhua. Haukkumista ja piruilua sain osakseni.

Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulainen haluaa lisää ulkomaisia opiskelijoita Suomeen (11.5.). Lisää, lisää! Samalla firmojen työkieli on muuttumassa englanniksi, jopa niin, ettei suomea saa puhua työpaikalla, ”ettei yhteishenki kärsi”. Helsingissä on liikkeitä, joista ei saa enää palvelua suomeksi. Olemme monella tasolla vahvan kolonialismin kohteena, menettämässä kotimaamme. Omistaminen on yhä vahvemmin keskittymässä ulkomaalaisille. Me suomalaiset seuraamme nöyränä sivusta ja iloitsemme, että jotain uutta ja kivaa sentään uudet hallitsijat tuovat kirpputoreille. Että ei asiat niin huonosti kuitenkaan ole.

Nyt meuhkataan muutamasta ruotsinkielisestä ohjelmassa, kun 80 prosenttia ohjelmista on englanninkielisiä.

En kyllä yhtään ihmettele, jos Seinäjoella sattuu pyöräilyonnettomuuksia. Syytä on myös pyöräilijöiden kerrata liikennesääntöjä.

Vaasan rautatieaseman edessä on istutettu reimari, siis meriviitta. Hienon näköinen ja oikein asennettu sillai vähän vinosti. Hyvä. Viitta näyttää olevan länsiviitta, joka toki sopii tänne länsirannikolle. Viitta on nyt ruosteen ruskea, mutta tarkoitus on varmaan myöhemmin maalata se länsiviitan värein, eli mustaa ja keltaista?

Nyt on miljardit sitten loppuneet.

Kävelin Seinäjoen keskustorin läpi keskiviikkona, ei ollut muuta kuin kahvipaikka, ei yhtään myyntikojua, suuri esiintymislava vie ison osan tilasta ja öriseviä miehiä istui penkillä. Eipä taida paljon auttaa ilmainen pysäköintikään lauantaisin, kun ei ole ostospaikkojakaan, suurin osa kun on Ideaparkissa, aika ankealta näyttää, paljon liiketiloja ollut jo kauan vuokrataan-lappu ikkunassa.

Voisiko Sedun opiskelijat osallistua miljoona roskapussia -keräykseen koulun ja kauppareittinsä alueella Kärjessä. Koska juomatölkit ja käärepaperit lentävät surutta luontoon. Harmittaa.

En fanita ketään, en edes entistä tai tulevaa pääministeriä, enkä myöskään Riikka Purraa. Pois se minusta. Mutta Sanna Marinin toimutusministeriön pääministeri on kyllä laillinen, Suomen perustuslain alainen, ei Niinistön. Se ei tee poliittisia päätöksiä, eikä lakialoitteita. Mutta viran se hoitaa, esim. Ukrainan avustuspaketin mikäli se annetaan nyt. Uuden eduskunnan kanssa. Joten, kyllä Marin on edelleen pääministeri. Tekikö Niinistö oikein, on jokaisen oma, päätös?

Apua! Alkoholin kulutus on laskenut ja yhä laskee. Nyt nopeasti nostamaan hintoja ja alkoholiveroa. Muuten valtiolta jäävät tuotot saamatta.

Nyt on vaan kylmästi panostettava perusasioihin kuten puolustus, perusväylänpito ja terveydenhuollon laatu. Hömpästä on kaikkialla varaa karsia. Jos esim. Sitra lakkautettaisiin, ei kukaan huomaisi mitään. On näitä muitakin. Säästöpotentiaalia on valtavasti. Valitettavaa on, että jos valtiolla säästetään, se osuu sinne minne ei pitäisi.