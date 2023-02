Tätä mieltä tänään: "Nyt nämä ale-laputetut ruokatarvikkeet pitää laittaa rajoitetuiksi (kpl /asiakas) koska ammattihamstraajat tyhjää hyllyt tuntia ennen ja orottaa kassan vieres kelloa merkkihin kärryt täynnä."

Sivustaseuraajana täytyy todeta, että akt:n lakon piiriin kuuluu ahtaajien lisäksi monia ammattikuljettajia, vaikka julkisuudessa puhutaankin ahtaajien palkasta. Raskaan ja vastuullisen yötyön raatajat ovat myös kunnon palkan ansainneet. Harvoin heitä myös näkee kunniamerkkien saajien joukossa.

Esa Niemisellä on varmaankin lista niistä luottamushenkilöistä, jotka harrastavat palkkioiden metsästystä ts. eivät välitä olla kokouksissa koko aikaa, tulevat myöhässä ja lähtevät aikaisin, kunhan saavat merkinnän paikalla olosta, näitäkin on! Olisi mielenkiintoinen lista näin vaalien alla...

On mukava huomata, että joku muukin on huomioinut, kuinka hartausohjelmat vähennetään Ylellä. Nytkin hartaista sävelistä vähennetty 5 minuuttia jonkin Rokkistaran takia. Maanantain toivotuista jää 2 toivomusta pois.

Nyt ihmetellään metsien hakkuuta. On peloteltu jo tarpeeksi, että vanhoja metsiä ei saa pian hakata. Mitä tekee metsänomistaja, no tottakai hakkaa vanhat metsät.

Ahtaajat ei tarvitse työssään ammatillista koulutusta, riittää työnantajan maksama trukkikortti. Täydellistä kiristystä ja näkyy tulevaisuudessa ulkomaisten yritysten investointihalukkuudessa.

Huijarit liikkeellä! Puhelimeeni tuli soitto maanumerosta +472, Belgia ja tunnin kuluttua maanumerosta +332, Ranska. Kummassakaan maassa ei ole niin läheisiä, joilla olisi tarve soittaa meille. Kumpikin soitto jäi vastaamatta, mitäs sitä huijareille vastailemaan.

Kyllä on Yle Pohjanmaalla uutiset vähis kun pitää uutisoida Seinäjoen lentoasemasta! Se nyt on vaan niin, että seinäjokisten on aika hyväksyä tosiasiat. Seinäjoelta ei lennetä vaan mennään jatkoskin junalla!

Loistavaa Vaasa! Länsiniitty on saanut upouuden 87-paikkaisen päiväkodin ja koirien sisäagilityhalli tontin, jonne rakentaminen voi alkaa tulevana syksynä.

AKT tähtää Suomen kilpailukyvyn tuhoamiseen entisestään. Miten joku liitto voi olla näin ahne. Saksan ja Suomen sopimuksia ei voi edes verrata, Saksassa palkat voivat myös laskea hiljaisempana aikana, mitä Suomessa ei tapahdu koskaan.

Nyt nämä ale-laputetut ruokatarvikkeet pitää laittaa rajoitetuiksi (kpl /asiakas) koska ammattihamstraajat tyhjää hyllyt tuntia ennen ja orottaa kassan vieres kelloa merkkihin kärryt täynnä. Sitten näillä edullisillä tuotteilla käydään kylillä kauppaa! Jonkinlainen raja tasapuolisuuden nimis tähän ja myös ruoka-avun ilmaisjakeluun! Annetaan etusija lapsiperheille ja vähävaraisille vanhuksille! Ei hamstraajille!

Kiitos Esa Nieminen. Ahneus on ensimmäinen kuolemansynti. Joillakin luottamushenkilöillä kokouspalkkioahneus on viritetty huipuunsa. Asioitten hoitaminen ei kiinnosta.