Tätä mieltä tänään: "Nyt olisi Suomella mahdollisuus säästää vähintään satoja tuhansia euroja ja olla osallistumatta euroviisuihin. Ennen se oli laulukilpailu, piti olla melodiaa ja osata laulaa."

Nyt olisi Suomella mahdollisuus säästää vähintään satoja tuhansia euroja ja olla osallistumatta euroviisuihin. Ennen se oli laulukilpailu, piti olla melodiaa ja osata laulaa. Nyt ei sillä ole laulun kanssa mitään tekemistä ja kisassa on aivan muut asiat etusijalla. Ei kääriääsen kappale toki viimeinen ole, mutta lähinnä toiseksi viimeinen.

Laitoin kaverille kirjeen toiselle puolelle Seinäjokea, kesti viikon mennä perille – Helsingissä leimattuna...

Enemmistö (5/9) eduskuntapuolueista lupasi kansalle vain kurjuutta, ja enemmistö ”kansasta” (123/200) edustajansa kansaa kurjistamaan äänesti. Mikä mättää...?

Voisiko hyvätuloisten veroa korottaa, jotta valtion talous saataisiin tasapainoon? Taloudellisen eliitin äänekkäimmät ja kokoomus sanovat ei. Heidän mukaansa rahat pitäisi kerätä eri tavoin muuten, jolloin pieni-ja keskituloisten maksuosuus olisi merkttävämpi. Virallisen verotilaston tiedot v. 2017 kertovat tulonsaajista (ansio+pääoma) mm. seuraavaa: Tulot 55–100 tuhatta euroa 379 tuhatta verotettavaa, 100–300 t. euroa 80 tuh. saajaa ja tulot yli 300 t. euroa 6,4 tuh. saajaa. Pääomatulojen osuus (josta vero 30–34 %) on korkeimmassa luokassa jo 62 %. Jos kerättäisiin ylimääräistä veroa nousevasti 2–6 % tuloista, saataisiin n. 1,5 mrd vuodessa. Tämä ei hetkauttaisi heidän talouttaan. Suurituloisten lisävero olisi siten mahdollinen ja vaikutukseltaan merkittävä valtion talouteen. Se lisäisi yhteiskunnan toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Päivittyvä täsmätyökyky on kyllä yhden elokuvakäsikirjoituksen arvoinen. ”Kroppa on romuna, mutta pää toimii, silloin, kun toimii, jos toimii; vähän niinku volkkarin vilkku: toimii, ei toimi, toimii.” Todellisimmillaan aamulla havainnoi kirkkaana mm. rakenteellisia valuvikoja vaikka ja mistä, ja illalla lyö tyhjää ihan totaalisesti. Klop. Onneksi tiltti menee nopeasti ohi. Aamu on iltaa viisaampi; vielä.

Karppi, Berg, Mäkynen, Heinonen, eduskuntavaalit on käyty, olisiko aika paneutua Hykyn asioihin? Miten aiotte ratkaista kestämätöntä hammashuollon tilannetta? Kun jonotat ensin vuoden HL-aikaa ja aamuna, kun on aika, soitetaan HL sairas, tulee uusi aika, 2 kk odotusta ja taas aamuna, kun on aika, soitto HL sairas.. ja uudestaan jonoon.. päivystykseen ei pääse. Miten aiotte purkaa tilannetta? Raha ei vaan riitä yksityiselle.. buranaa vaan suuhun!

Voisiko joku JIK-päättäjistä vastata, kun yli 3kk sitten olin lääkärin määrämissä rtg-kuvissa eikä vieläkään lääkärin lausuntoa näy kanta.fi-sivuilla vaan jouduin hakemaan lausunnon paperisena terv.asemalta. Mitä varten kanta.fi-sivut on olemassa, kun tieto ei sinne siirry Jikiltä? Eikä netistä enää löydy tietoa mistä kysyä, (sivuja kun ei päivitetä) arkistoon soittaessani sieläkään ei tiedetty kuka tietoja siirtää kanta.fi-sivuille. Pari e-mailia lähetin mielestäni oikeaan osoitteeseen ja kas, vastaus tuli Kelalta, jossa asiastani ei tiedetty yhtään mitään eikä osattu neuvoa mistä asiaa kysyisin. EP-keskussairaalassa käydessäni hoidoissa, tieto siirtyy luettavaksi kanta.fi-sivuille muutamassa päivässä. Tuo 3kk on jo kohtuuton aika tietojen siirtymiseen.

Ylen A-Studio 8.5.-23. Voiko Suomen taloudelle olla karvaampia lääkkeitä kuin ko. ohjelmassa annettiin. Ilmastopaneelin Ollikainen oli sitä mieltä. että metsän hakkuut voi panna pariksi vuodeksi tauolle, koska sovitut säästöt tulee halvemmaksi, kun metsäteollisuuden aikaansaama arvonnousu. Tämähän on jo ollut tiedossa Ollikaisen aikaisempien puheiden perusteella. Mutta että EK:n johtava asiantuntija panee metsäteollisuuden ja muun teollisuuden toisiaan vastaan, on jo EK:kin uutta ajattelua. Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Paula Lehtomäen pitäisi ensin opiskella alkeet, ennenkä menee tv:n keskusteluohjelmaan vihreine ajatuksineen. Markkinointiguru lausui kantanaan, että markkinoille riittää 15 minuutin etu kilpailijoihin nähden, ei siihen tarvita 15 vuoden etumatkaa.

Marinin hallitus käytti koronaa ja Ukrainan sotaa hyväksi ja kaikessa hiljaisuudessa otti älyttömästi lisää valtion velkaa ja huononsi myös heikompiosaisten elämää.

On huolestuttavaa, että 20 % äänioikeutetuista suomalaisista kannattaa puoluetta, jolla ei fiksun puheenjohtajan ja muutaman muun lisäksi ole päteviä ministeriehdokkaita. Erityisesti somessa ala-arvoisesti käyttäytyviä sitäkin enemmän. Mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi tehdä maailman onnellisimmasta Suomen kansasta?

Parjattu populismi on mainio asia. Populismi haastaa reippaasti ja avoimesti juonikkaasti saivartelevan valtaa pitävän ”eliitin”. Eliitin käyttämä hokema – ”Ei ole vaihtoehtoa” – ei pidä paikkaansa. Aina on vaihtoehtoja! Tietenkin.

Hienoa, että skeittipuisto saadaan Lakeuden puistoon. Tarjotaan näin nuorille reipasta tekemistä keskellä kaupunkia. Eläkeläistäti kiittää, hyvä päätös!

Jos pihallani vaivoittelen kyyn ohjeen mukaisesti kannelliseen sankoon, ja kuljetan sen kahden kilometrin päähän metsään, niin mihin osoitteeseen voin lähettää tuosta työstäni laskun...?

Kiitos Ylistaron srk:n työntekijät järjestämästänne 70-v. ja 75-v. mieleenpainuvasta juhlasta. Siivellä mukana ollut.

Kulotus pitäisi kieltää lailla.

Ennen sanottiin, että valtion leipä on pitkä ja kapea. No, nykypäivänä ei enää niin ole. Jos otetaan tarkasteluun kokoaikaisten työntekijöiden palkat, niin valtiolla tienaa enemmän. Tämänhän pitäisi olla toisinpäin, koska yksityinen sektori maksaa yleisen sektorin palkat. Kun vielä muistetaan, kuinka iso julkinen sektori meillä on, niin onhan siinä maksettavaa. Käytännössä monopolia pyörittävien Postin ja Alkonkin pääjohtajat nauttivat lähes miljoonasta eurosta palkkaa vuosittain. Työn täytyy olla vaativaa vaikka yksinkertaisempi luulisi, että ei se nyt kovin vaikeaa ole saada asiakkaita kumpaankaan puljuun.

RKP oli täysillä temmeltämässä unelmia viljelevässä velkahallituksessa. Nyt sitten keskittyvät ärhentelemään herkkähipiäisesti persuille, jotka kuitenkin pitävät tavallisten veronmaksajien puolta.

Marinin hallitus sai paljon aikaan. mm. ison velan ja hyvinvointivaltion murenemisen.

Vasemmisto pelottelee etukäteen oikeistohallituksen tekevän leikkauksia köyhiltä. Vasemmistohallitus ei kuitenkaan itse saanut poistetuksi edes yhtä räikeintä epäkohtaa: Kuinka on mahdollista, että toimeentulotukea saavan perheen lapsen kesätienestit vähentävät perheelle maksettavan tuen määrää. Kannustaako työntekoon? Aikaa oli. Turha vedota koronaan ja sotaan.

Arvoisa Henrik Gräsbäck: Kuulemanne mukainen toinen kenttähän on jo aktiivisessa urheilukäytössä. Mielipiteenne ei siis ole mikään läpimurtoratkaisu. Voitte helposti varmistaa asian Vaasan liikuntapalveluista ennen kuin jaatte täydellisen virheellistä olettamustanne ikään kuin absoluuttisena faktatietona. Hietalahden pesäpallostadionin hiekkatekonurmen tekninen elinikähän on Wikipediasta löytyvän asennusajankohdan perusteella päättynyt jo lähes kymmenen vuotta sitten. Kentän pinnoitteen fyysisten reikien ja lukuisten näkyvien paikkausten sekä muutenkin ehkä ammattitaidottoman kunnossapidon jälkeen on vain etu, että ensiapu todella on lähellä. Ja mitä tulee niihin yleisökeskiarvoihin, niin yli 400 katsojaa kohden olisi enemmän kuin kohtuullista järjestää asianmukaiset WC-tilat käsienpesumahdollisuudella kuten Seinäjoella. Ei siis niitä haisevia Vaasan sinisiä bajamajoja kiitos!

Jääkiekon MM-kisat ovat tämän lehden levikkialueen lukijoille poikkeuksellisen lähellä. Junaan Seinäjoelta ja tunnin kuluttua ollaan melkein perillä kisa-areenalla, sillä kävely asemalta ottaa vain 5–10 minuuttia. Jos seuraavana päivänä on myös kiinnostava ottelu, niin hotellihuonetta ei tarvita, vaan takaisin Seinäjoelle ja seuraavana päivänä sama pikareissu uudelleen. Halvemmaksi tulee nopea junailu kuin hotellikustannukset.

Jäljellä olevista pitkäaikaistyöttömistä isolla osalla on jokin työllistymistä haittaava vamma tai sairaus.

Kolme eteläisintä pohjalaismaakuntaa yhteen kyllä, mutta nimeksi sijainnin mukaan Lounais-Pohjanmaa, sillä historiallista Pohjanmaata on myös Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu sekä Lapin eteläosa, Perä-Pohjola.