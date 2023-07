Tätä mieltä tänään: Nyt on mietinnän paikka. Ollakko karviainen vai karvialainen?

Mäenpään kirjoitus mielestäni aivan asiallinen. Tämä maa lähestyy jo Venäjän meininkiä, että omaa mielipidettä ei saa sanoa. On puhuttu, että Suomessa on sananvapaus, toivotaan oikeasti, että näin on.

Onko Suomi Areenasta tarkoitus tehdä joku sirkusareena? Juontajat aivan ala-arvoisia, eivät ilmeisesti halua kuulla järkevää puhetta, kun annetaan opposition jatkuvasti huutaa päälle. Sekö on keskustelua? Joko paremmat juontajat tai ohjelma jäähylle.

Kissakeskustelulle olisi perustettava oma mielipidepalsta, iso aihe näyttää monelle olevan, että näkyvyyttä vaan lisää. Nimimerkkillä ei voisi enempää kiinnostaa.

Provinssi vihastuttaa jälleen rikkomalla kotirauhaa sekä omaisuutta. Pihoja ja puutarhoja käytetään käymälänä aidoista ja porteista piittaamatta. Autokatokset ovat oivia WC:tä ja huumesätkän vetopaikkoja. Asiasta kun huomautetaan, saa vastineeksi haistattelua ja keskisormen näyttöä. Mikä on järjestäjän vastuu? Mopo on tainnut karata käsistä. Törnävä ei ole paras vaihtoehto keskellä asutusta. Vaihtoehtoja löytyy, jos halutaan etsiä. Meille koti on rakas, olemme maksaneet siitä. Toivon kannanottoa ihmisiltä, jotka tietävät, mitä laki tästä sanoo.

Kiitos Käärijälle mahtavasta Provinssista ja yhteiskuvista. Tällä jaksaa taas tulevat sairaalajaksot. Ystävällinen ja sydämellinen ihminen. Kiitos.

Ohikulkumatkalla. Oli järkytys mennä autolla Laihian liikennejärjestelmistä, kaunis lakeuden maisema pilattu ja erittäin monimutkaisesti suunniteltu. Järjetöntä rahantuhlausta. Vähempikin olisi riittänyt.

Oulussa on perinteikäs mieskuoro Huutajat. Arkadianmäellä on uusi naiskuoro ”Päälle huutajat”. Hjallis aikuisena miehenä ei kestä näitä kuunnella. Porissa komensi näitä ”päällehuutajia”.

Sairaaksi on mennyt politikointi. Jos kannatat vastuullista taloudenpitoa, sinut leimataan epäihmiseksi, natsiksi. Tämä huuto kun jatkuu aikansa, ollaan vielä v. 1918 tilanteessa. Eikö löydy tahoa joka viheltäisi pelin poikki? ”Fiksut” kärkipoliitikot huutavat ja räyhäävät kuin kakarat. Vastenmielistä.

Miksi Suomessa saa suvaita äärivasemmistoa, muttei äärioikeistoa?