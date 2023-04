Tätä mieltä tänään: "Nyt tehdään 2 miljoonan pyörätie jo olemassa olevan paikalle. Toki onhan punainen asvaltti sen arvoinen."

Kyllä oli järkytys suuri, kun äitini 94-v. sai Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta uuden sopimuksen turvapuhelimesta. Ennen maksu oli 19,00 €/kk, nyt on hinta 29 €/kk. Monelta omaishoitajalta otettiin myös omaishoitajan palkkio pois. Mihin on järki paennut? Nämä kaksi asiaa ovat edellytys sille, että vanhus pärjää mahdollisimman kauan kotona. Tämähän olisi parasta säästöä yhteiskunnalle. Jäisi enemmän rahaa pitää tätä suurta himmeliä ja niiden suurta johtajakaartia leivän syrjässä kiinni. Hävetkää, jos osaatte.

Asiat on liian hyvin, ei huomata (ajoissa) arvostaa sitä mitä on, vaan valitetaan.

Perintöveroa ei pidä missään nimessä poistaa. Jos perii, on myös varaa maksaa veroa, jolla pidetään pystyssä julkisia palveluja; varhaiskasvatusta, koulutusta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Ruotsi voisi jäädä Naton ulkopuolelle kuten euro-valuutassakin ja säästäisi satoja miljoonia jäsenmaksuissa, olisihan se turvassa kolmen Nato-maan syleilyssä.

Valtion virasto Ulkopolitiikan tutkimusinstituutti, jossa työskentelee 75 kovapalkkaista virkamiestä. Näihin sitä veronmaksajien rahaa kuluu.

Valeaika se tuli taas lapsiperheiden riesaksi. On se kumma, kun aikuisten ihmisten pitää kellon viisareita siirtelemällä kiusata aamu-unisia lapsia. Tunnin riistäminen unesta vaikuttaa lapsen jaksamiseen koulussa ja päiväkodissa todella paljon. Lasten ja nuorten mielenterveys on muutenkin lujilla tänä kummallisena aikana, kun kaikkea elämälle vierasta yritetään syöttää lasten ja nuorten elämää ja kehitystä hämmentämään. Isoisoisä.

Voi tätä peruskansan huolta puiden kaatamisesta ja luonnon tuhoutumista hehtaarin alalta, kun täytyy vastustaa tuulivoimaa. Muuten on täysin sallittua ja suotavaakin jyrätä vaikka sata hehtaaria elävää maanpintaa sellaiseksi, johon verrattuna kuolleen planeetan pinta on postikortti-idylli.

Satuttaako totuus -kirjoittajalle: Oletko näkövammainen? Ellet ole, neuvon sinua lainaamaan Näkövammaisten yhdistykseltä lasit, jotka laitat silmillesi ja elät edes päivän ne päässäsi täysin sokeana. Sitten raportoit tänne, miten pärjäsit näkövammaisena kodissasi kaikissa arjen puuhissasi? Miten selvisit kaduilla, joilla voi olla yllättäviä kuoppia tms. Entä liikenteessä? Montako kertaa meinasit jäädä auton alle valkoisesta kepistä huolimatta? Entä, miten sujui pankkiautomaatin käyttö? Miltä tuntui, kun et näe läheistesi kasvoja? Et näe mahdollisten lastenlastesi kehitystä? Entä jos vielä menisi kuulokin? Kuulo auttaa näkövammaista jonkin verran, mutta ei todellakaan korvaa näkökykyä. Muutkaan aistit eivät korvaa ihmiselle elintärkeää aistia, näkökykyä. Terveydenhuollossakin silmävammat huomioidaan heti, niin vakavasti mahdolliseen näkökyvyn menetykseen suhtaudutaan. Miltä sinusta tuntuu, kun et voi katsoa kuvaviestejä ja valokuvia? Et lukea sanomalehteä? Miltä tuntuu, kun et voi ihailla Suomen kaunista luontoa? Nähdä vuodenaikojen vaihtumisen kauneutta? Miltä tuntuu, kun olet toisen henkilön kuvauksista ja kerronnasta riippuvainen? Et näe elokuvia etkä uutislähetysten kuvastoa? Miltä tuntuu, kun ainoastaan kuuloaistisi varassa pystyt päättelemään toisen ihmisen luonteen? Toivon, että vastaat näihin kysymyksiini. Meidän näkevien on niin helppoa arvostella. Näkövammainen henkilö määritellään vaikeavammaiseksi. Näkövammojen aste vaihtelee eikä henkilökohtaista avustajaa ole helppoa saada edes muutamaksi tunniksi viikossa. Näkövammaista henkilöä on turhaa ja julmaa kadehtia!

Joku kirjoitti, että näkövammaiset pystyy tekemään samat asiat kuin näkevätkin. Ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi silmälääkäri määrää autolla ajokiellon, jos ei näkökykyä voida parantaa, otetaan ajokortti pois. Näkövammoja on monenlaisia. Jotku pärjää ilman apua ja hyvä niin. Olkoot kiitollisia siitä. On surullista seurata kun läheisen näkökyky kokoajan heikkenee eikä ole mitään parannuskeinoa.

Ansiosidonnaista päivärahaa saava ei saa Kelan luukulta mitään avustuksia mutta Kelan päivärahaa saava saa asumistuen ja toimeentulorahaa myös, siis päiväraha on kannattavampaa, todistettu on.

”Ei ole reilua pyytää muilta sitä, mitä et ole itse valmis tekemään” sanoi Eleonor Roosevelt, presidentin vaimo. Tämä on hyvä päättäjienkin pitää mielessä.

Minullakin on unelma, että pääsisin vielä joskus teatteriin nauttimaan live-esitykstä ja ulkoilmakonsertteihin. Nyt se on mahdotonta, kun ympärillä on satoja ihmisiä älypuhelimien kanssa. Ne aiheuttavat minulle muun muassa migreenikohtauksen, hermosärkyä, pistelyä iholla, aivosumua ja unettomuutta. Jos ihmiset pitäisivat laitteensa lentotilassa kokoontumissa, tätä ongelmaa ei olisi. Olen vielä aika nuori. Voisko joskus olla säteilyvapaita näytöksiä? Niinkuin on joskus parfyymituoksuvapaita.

Nyt loppuu ennakkoäänestäminen meidän perheessä. Mihinkään ei voi luottaa.

Toivottavasti kukaan ei polta minkään valtakunnan pääsiäiskokkoja, turhaa ilmaston saastuttamista.

Pyöräilyn projekti-insinööri, anna mun kaikki kestää. Nyt tehdään 2 miljoonan pyörätie jo olemassa olevan paikalle. Toki onhan punainen asvaltti sen arvoinen.

Tuo tällä palstalla ollut ehdotus tuulivoimayhtiöille vaadittavasta ’purkutilistä’ on todella hyvä ja kannatettava ja nimenomaan siten, ettei sitä rahaa voi lainkaan kunnat käyttää muuhun kuin siihen tuulimyllyn purkuun ja paikan ennallistamiseen.

Alkuräjähdysteoria on useamman 1900-luvun alkupuolen tutkijan ”keksimä” ja vuonna 1964 tiedeyhteisön hyväksymä ”paras” teoria kaikkeuden synnystä.

Gräsbeckin kirjoituksen toivon mukaan luki ainakin paikalliset veronmaksajat. Mitä Vaasaan rakennetaan ja millä perustein. Tuntuu, että täälä kaikki ehdotukset hyväksytään, mutta sehän näkyy kaupungin tuloksessa. Eikä omalla rahalla.

Kultavuoren palvelutalon vaalihenkilöille sellaisia terveisiä, että laittakaa valaistus kuntoon, kun seuraavan kerran järjestätte äänestystilaisuutta! Vaalien aikana valaistus on hoidettu paremmin, sillä salissa ja etenkin äänestyskopissa oli tosi hämärää!!

Voi Seinäjoki! Kolmiportainen tuki koulussa ei tarkoita, että oppilaita pitäisi olla luokassa kolmisenkymmentä!

Nyt kun uuden Törnävän koulun rakentaminen alkaa, niin kaupunki pitäköön näppinsä erossa koulun tontista. Ei yritetä kaavoittaa siihen mitään kerrostalotontteja. Alue on tarkoitettu vain koulukäyttöön.

ILPO 2.4. Oli pohdintaa Vaasan ja Seinäjoen väestökehityksetä. Koko alueen, maakuntien, yhteenlaskettu kehitys oli vajaa tuhat miinuksella eli heikkenevä. Pitäsikö olla huolissaan?

Toivottavasti ely-keskus näkee tän Vaasan Rakennusperintöyhdistyksen katkeran touhun läpi ja käsittelee nuo valitukset asap.

Onko kukaan muu huomannut Ylen tai Mtv:n teksti-tv-otsikointia: HJK voitti, HIFK murskasi ja pian Jokerit tekee sitä ja tätä, aivan kuin koko Suomea kiinnostaisi helsinkiläisseurojen tekemiset. Eipä muita urh.seuroja huomioida näin.

Seinäjokinen taide, niin kyllähän sitä muistaakseni on, sitä nähdäkseen on vain lähdettävä toiselle paikkakunnalle. Onhan meillä toki Varikkogalleria, tila on pieni eikä esteetönkään. Miksi en mainitse Navettaa? Sillä ei ole mitään tekemistä seinäjokisen taiteen kanssa. Viimeisen seinäjokelaisen taiteilijan näyttelyn olen nähnyt ennen koronaa. Kaupunki, tämä on hätähuuto Seinäjoen taiteilijoiden puolesta.

Remontilla rahoiksi, mainoksissa ei koskaan puhuta, että ennen remonttia pitää yleensä purkaa paikkoja. Ensin asbestikartoitus ja sitten kallis asbestipurku, sen jälkeen tarkastukset ja kun tämä on ohi, niin sitten voi alkaa kivasti mainostettu remontti.

Ruotsissa kotitalouksien ostovoima on ollut koetuksella kruunun heikkouden ja euromaita korkeamman inflaation seurauksena.

Työperäinen maahanmuutto. Mikä oikeus rikkailla hyvinvointivaltioilla on riistää köyhemmiltä kehittyviltä mailta niiden tärkein kehittymisresurssi eli osaavat työntekijät ja opiskelijat?