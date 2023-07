Tätä mieltä tänään: Nyt vaikuttaa vahvasti siltä, että RKP hiertää ”kivenä” oikeistohallituksen oikeassa kengässä.

Talossamme henkilö, joka on häiriköinyt vuosia tupakan hajulla, eikä sitä saa valituksilla loppumaan. Parveketupakointi pilaa ilman laadun. On hajuhaitta ja on terveydelle vaarallinen. Meille sivullisille ei valitukset auta,aika outo tapaus.

Eikö seittemänkymppinen saa ottaa päikkäreitä vai pitääkö kysy joltain taholta lupa siihen. Kysyn vaan?

Niin se kieli vain muuttuu. Oikeutetun tuen vähentämistäkin sanotaan nykyään omavastuuosuudeksi.

Tuonko takia pitää erota, että saa jokapäivä kantaa uusia renttuja kaupoista. Voi yksinkertaisuutta sit ajellaan uusien kumppanien kans kun vanha on heivattu. Me muut ei ymmärretä että rentut tuo onnen. Edestään sen löytää vielä.

Energiakaupungit ry väittää tässä lehdessä, että tilanne on normalisoitunut. Silloinhan 15% korkokatto ei ole heille ongelma. Ehkä ahneus tai haluttomuus joustamiseen on se ongelma.

Kyllä on suurta kokemattomuutta perussuomalaisten pj:lta esittää ministeriksi täysin siihen virkaan sopimatonta henkilöä. Ollaan olevinaan niin päteviä muttei kuitenkaan tiedetä mistään mitään. Saas nähdä kuinka paljon otetaan velkaa vaikka toisin puhutaan. Nykyhallitus jo susi syntyessään.

Hannu Linna, voisitko kertoa meille tietämättömille, että onko Vaasan Sähkön pakko myydä tuottamansa sähkö (90% myynnistä) ensiksi sähköpörssiin ja ostaa se sieltä takaisin vai voiko sähkön myydä suoraan kuluttajille ilman pörssiä.