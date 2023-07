Tätä mieltä tänään: "Nyt voisi jo lopettaa tuo opettajien mollaaminen. Jokainen on ammattinsa valinnut, joten kitinät saa loppua."

Onko Seinäjoella luovuttu Taidemuseon toiveesta? Missä on Seinäjoen Taidemuseoyhdistys? Kuvataiteen asema on kaupungissamme huono. Toimittaja voisi selvitellä, mikä on se ryhmä, joka päättää taidehallin näyttelyt, mitkä ryhmät edistävät kuvataiteiden asemaa ja onko oikea Taidemuseo tulossa?

Carunalta tuli juuri toinen ilmoitus uusista hinnankorotuksista. Siis elokuussa hinnat kohoavat kaksi kertaa. Ja tämän myynnin toteuttajasta yritetään tehdä presidenttiä. Ei koskaan, enkä tule tällaista tekoa unohtamaan.

Tultiin tässä paapan kanssa monen ruokapussin kanssa kerrostaloon, piti päästä 2. kerrokseen, tulipas samaan samalla nuori mies 3:nteen kerrokseen, eipäs auttanut kantamisessa. Tällaisia naapureita? Kyllä hänkin vanhenee, sitten tuli nuoripari vastapäisestä asunnosta, jotka auttoi, kiitos paljon heille. Vanhukset!

Ensimmäinen sairaslomapäivä palkattomaksi, ei tuu ikinä julkiselle puolelle. Sopimusneuvottelijat ei suostu. Tämäkin koskettaa vain yksityisillä työskenteleviä.

Mitä se Marin-fani huutelee, hänhän vastusti Natoa. Tajusi vasta sitten muuttaa mieltään, kun huomasi, että kansa on Naton kannalla.

Ennen juhannusta julkaistu Heikin ja Paulan kirjoitus konserttijärjestelyistä Vaasassa 17.6. oli todella hyvä ja täysin paikkansapitävä. Olimme kyseisessä konsertissa myös istumapaikalla (eri sivulla) ja todella pahoillamme niiden puolesta, joiden eteen nuo turhat rakennelmat oli kasattu. Itse teltat olisivat vielä voineet paikalleen sopiakin, mutta juuri nuo korkeat harjat veivät isolta osalta näkyvyyden lavalle. Olisimme odottaneet huomattavasti ammattimaisempaa toimintaa järjestäjien taholta – jos itse olisin tuolla istunut, vaatisin ehdottomasti korvausta lipun hintaan. Ja aiemmin julkaistu vastine oli ihan hölyn pölyä. Nimin. Nightwishfanit.

Ajoväylät Vaasassa. Koska Vaasassa ajoradat levennetään, koska eiköhän se jo riitä tämä pyöräilyhömpötys, liika on liikaa. Veronmaksaja.

Helsingin kaupungin apulaispormestari Arhinmäki aiheutti graffiteillaan tuhansin eurojen kustannukset, jotka hän sosialisoi Helsingin veromaksajien piikkiin. Näin toimii aito sosialismi.

Seinäjoen uuden uimahallin yhteyteen maauimala, joka voisi olla käytössä kesäaikaan! Pliiis!

Ketkä ovat niin kaikkitietäviä, että tietävät yhden päivän pituisen sairasloman olevan krapulapäivä tai luppopäivä? Esim. migreenin saa usein taltutettua ja sairasloman lyhennettyä, kun ottaa heti asianmukaisen migr.lääkkeen ja nukkuu koko päivän. Varmasti pätee moneen muuhunkin ikävään sairauteen.

Ei huolta kunniamerkkejä kaipaaville yksityissektorilla: ainakaan Pohjanmaan maakuntien alueella toimivan verotoimiston väelle ei kunniamerkkejä ropise! Meillä säästetään!

Kiitos Markus Aaltonen seinäjokelainen-kirjoituksestasi I-P:ssa! Minä olen, iliman muuta, seinäjokelainen ja alakyläläinen, enkä todellakaan, seinäjokinen ja alakylänen!

RKP, outoa toimintaa äänestää hallituksen ministeriä vastaan, kuitenkin itse istutte samassa hallituksessa. Muutenkin RKP:n toimissa sekavaa ja myös paheksuttavaa esim. länsirannikon kaupungissa.

Eduskunnassa eletään kuin lasten hiekkalaatikolla. Kaikkien kanssa ei olla kavereita. ”Lällätellään”. ”Nirppanokkapuolueet” vihervasemmisto ja RKP. Tuittuilevat. Jospa nyt ryhtyisivät lopultakin ”hyvää kakkua” leipomaan!

Politiikkaruton riivaamassa maailmassa on Suomi ykkönen siinäkin. Ministerit ja edustajat lentelee ympäri sinne sun tänne ja kun paikalla ollaan, riidellään keskenään. Ollaan niin herkkähipiäisiä kaikki. Valitut ei taida ymmärtää, mitä tarkoittaa kansanedustus. Koittakaa nyt ottaa ja ymmärtää, miksi olette valittu sinne edustamaan kansan etua.

Sinä, joka bensatankilla kävit, oletko huomannut, että hinta muuttuu päivittäin joskus parikin kertaa. Hallitus on ollut kasassa viikon, meinaatko että siinä ajassa kaiken pystyy tekemään. En ole persujen kannattaja, mutta joku roti sentään kirjoituksiin.

Nyt voisi jo lopettaa tuo opettajien mollaaminen. Jokainen on ammattinsa valinnut, joten kitinät saa loppua.

Onko tosiaan niin, että äänestämämme poliitikot eivät pysty tekemään rakentavaa politiikka, eli yhteen hiileen puhaltamista. Jos näin on, Suomella ei ole odotettavissa mitään hyvää, vaan entinen meno jatkuu, kun aate edellä mennään, ei Suomen hyvinvoinnin. Uusi hallitus lytätään heti alkumetreillä. Miten Suomen ja Ruotsin sosdem voivat olla noin kaukana toisistaan. Olkaa kerrankin viisaita ja menkää opintomatkalle, ehkä jotain hyvää tarttuisi. Vastuullisuutta taloudessa kuin myös työmarkkinauudistuksessa. Meillä ay-liike viime vuosisadalla.

Onko median aivan pakko tehdä rahaa naapurin pressan kuvilla?

Varsinais-Suomen poliitikoille aiotaan rakentaa ns. tunnin juna, joka alustavasti maksaa 4–6 miljardia. Todellisuudessa yhden junan kulku kestää lähes 1,5 tuntia ja muiden reilusti kauemmin. Onkohan kustannus-hyötyanalyysi tehty yhtä tarkoitushakuisesti kuin nimikin? Ei järjen häivää.

Ensimmäinen palkaton sairaslomapäivä olisi hyvä asia, etenkin näin hoitoalalla työskennellessä meillä ei olisi hätää, jos olisi vähemmän poissaolijoita. Kannatan.

Kyllä pitäisi tuolle ukkosellekin keksiä sukupuolineutraali nimi!

Omat, kiinnostavat, suositellut ja allokoinnin ansiosta vetävät polut nuoresta pitäen luovat arvoa työmarkkinoille, ei yleistason massakoulutus.

Hyvin STT ja siltä juttuja ostava media löytää noita ”objektiivisia” yliopistojen tutkijoita, joiden suurin huoli on oikeiston ja persujen kannatuksen kohoaminen ja elokapinaa kiusaavien poliisien toiminta! Tänäänkin 27.6. pari tutkijaa todisti mm. IP:ssa kuinka pahoja aikeita noilla oikeistopolitiikoilla onkaan! Kannatan täydestä sydämmestä Jokisipilän vaatimusta näiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden poliittisen viitekehityksen ilmoittamista, jotta lukija itse voisi päätellä jutun objektiivisuuden.

Kuka pystyy pitkässä parisuhteessa elämään seksittömässä suhteessa? Kuka pystyy hyväksymään sen, että anoppi on tiivis osa yhteistä elämää? Kuka pystyy hyväksymään sen, että toinen laittaa työnsä ja harrastuksensa kaiken edelle? Kuten yhteisen ajan ja loman eikä jaksa kiireiltään edes jutella päiväkausiin tai tehdä osuuttaan kotitöistä? Kuka jaksaa sitä, että toinen vieraiden aikana nälväilee itseä? Ja kun löysin uuden (vuosia sitten) ja halusin eron, niin miksi hän ei sitä ymmärtänyt? Katkeruutta riittää. Me olemme onnellisia!

Jos vielä yksi kommentti opettajien lomista. Lapseni pääsi hienosti opiskelemaan SeAMK:hon tiettyä alaa. Koulu alkaa 28.8. Toinen tuttu, samaa alaa opiskeleva lopetti opiskelun toukokuun puolessa välissä. Eli kyseisen alan opettaja on ilman aktiivista opetustyötä yli 3 kuukautta!!! Ei tätä voi ymmärtää... Kun nykyään on työvoimapulaa ja pakko tehdä säästöjä, niin eihän tälläinen etuus voi olla tätä päivää? Opettajat oikeasti pitkillä lomillaan vapaaehtoistyötä tms. tekemään!

Tommi, kyllä syy kehnoon lippumenekkiin on joka vuosi heikentynyt musiikkitarjonta. Humppa soi, rokkia ei kuulu. Pikkulavaterassilla oli ennen parasta antia.

Kysymys Seinäjoen Postille: Missä viipyi tilaamani aikakauslehti, sen ilmestyspäivä oli 14.6. Se jaettiin minulle vasta 26.6., siis melkein 2 viikkoa myöhässä. Lehden oikeasta yläkulmasta huomasi, että lehteä oli luettu. Tämä ei ollut minulle ensimmäinen kerta. Tilaamani viikkolehti ilmestyy perjantaisin, vaan tämän vuoden aikana se onkin jaettu minulle vasta ma tai ti. Missä vika? Tämä meno on jatkunut vuosia.

Piikikkään pensaan pistäviä piikkejä taloyhtiön tupakoitsijoille ja kannattajille, jotka saavat aikaan myrkyllisen hajuhaitan, joka kohdistuu vanhuksiin vuosikausia. Mitä yhtiökokous piittaa tupakoitsijan terveydestä? Luulisi, että pyritään viihtyisään asumiseen.

RKP ulos hallituksesta ja vihreät tilalle, Eva Biaudet, kannattaa harkita omaa eduskuntaryhmää.