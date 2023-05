Tätä mieltä tänään: "Oli valtatie 3 mennyt tosi surkeaan kuntoon varsinkin Pohjanmaan osalta. Epätasaisia paikkoja paikan perään. Turistitkin luulevat tulleensa Venäjälle."

Vihreiden romahdusta vaaleissa ja uuden puheenjohtajan valintaa ruoditaan IlPossa 22.5. kokonaisen sivun verran. Yliopistotutkija arvuuttelee, oliko romahduksen syynä viestin epäselvyys ja menikö se hyvin vai huonosti perille. Timo Soini sanoi Ylellä suoraan, että vihreiden viesti meni liiankin hyvin perille, ja äänestäjät vetivät siitä johtopäätökset. Koskahan tämä itsestäänselvyys valkenee myös vihreille ja tutkijoille?

Suvilahdessa on paljon uusia rakennuksia, siellä on myös täyden palvelun lähikauppa, posti, pankki- ja pakettiautomaatit, kotipitsa, parturi-kampaamo, kirjasto, koulut, lasten päiväkerho ja monta leikkikenttää, luontopolku ja ulkoilualue, hyvät bussiyhteydet. Ei pidä kirjoittaa lehteen mistään sellaisesta asiasta, josta ei tiedä mitään.

Suomen väkiluku ei lisäänny muuta kuin positiivisellä lisääntymishaluisella perhepolitiikalla. Pakkomuutto Suomeen ei ole ratkaisu.

Miten oikeusministeriö voi mennä väittämään, ettei kansan oikeustaju suosi raiskausten ja lasten hyväksikäyttöjen rangaistuksia kovennettavan. Ei ihme, ettei kansa luota oikeustuomioistuimeen. Jos uusii rikoksen, otetaan huomioon entiset tuomiot, niin vankila-aika lyhenee. Ei mene kansan tajuntaan tällainenkaan. Pohjoismaissa kovemmat rangaistukset kuin täällä.

Tyllijoentie myllättiin taas isoille terävillä kiville. Kyllä menee autonrenkaita puhki ja pyöräilyn ilo katoaa. Miksi joillekin teille löytyy pientä, tasaisenkokoista kiveä joka painuu hyvin tiehen.

Täällä pohjolassa eletään hyväksihavaitulla totutulla tavalla. Emme tarvitse poliitikkojen ”syyllistäviä” ohjeita. ”Maailmanparannukseen” intoutuneisiin puolueisiin suhtaudutaan aina vaan enemmän epäillen. Hiilijalanjälkiä pitääkin tulla, kun pidämme yhteiskunnan toiminnassa. Polkupyörillä ”kihnuttamalla” eivät isot asiat toimi. Autoja siihen tarvitaan. Ymmärtäkää tämä!

Keskuskauppakamari näyttää erikoistuneen ulkomaisen työvoiman toiseksi suurimmaksi vaatijaksi. Mitä kamari on itse tehnyt suomalaisen työvoiman saamiseksi yrityksiin? En ole nähnyt juttuja siitä, että se olisi markkinoinut yrityksille kotimaisten yliopistojen opiskelijoiden rekrytointia. USA:ssa esim. kunkin vuosikurssin kolme parasta opiskelijaa odottaa tilanne, jossa he itse voivat valita työnantajansa. Eikö nämä tulevat huippuosaajat kiinnosta yhtiöiden HR-ihmisiä, vai onko se liian helppo tai halpa tie?

Kokoomus laskisi palkkatuloveroja tasaisesti koko tulokehityksen mutta nostaisi kulutusveroja, esim. ruoan alv-veroja. Se tietäisi, että suurituloiset hyötyisivät mutta pienituloiset menettäsivät, kun tuloverot laskisivat vähemmän kuin kulutusverot nousisivat.

Mitäköhän te oikein vedätte hyvät laulajat? Meiltähän kyllä löytyy verbi laulaa, mutta ehkäpä se on syytä kokonaan poistaa ja korvata sanalla vetää. Melko erikoista.

Pörssisähkön hinta ollut menneellä viikolla nolla-hintaista ja välillä jopa miinusmerkkistä vaikka yksi Olkiluodon ydinvoima yksikkö ollut huollossa. Silti kuitenkin sitten pitänyt rajoittaa Olkiluoto 3:n tuotantoa, kun sähkö ei mahdu langoille.

Etelä-Pohjanmaan alueen korkeakoulutuksen aloituspaikkoja tulisi lisätä lähivuosina useilla sadoilla vuosittain, jotta maakunta voisi 15–24 -vuotiaidensa osalta olla tasa-arvoisemmassa asemassa Pohjanmaan maakuntaan verraten. Asiaa voisi tänä päivänä edistää jo edesmenneen Jaakko Nummisen kaltainen asiantuntija korkeassa valtakunnan opetushallinon asemassa. Numminen tunsi henkilökohtaisesti molempien maakuntien koulutusasiat perin pohjin.

Mitä Suomi hyötyy tässä tilanteessa Venäjällä suurlähetystöstä? Lähettiläs ja henkilökunta kotiin ja vastaavasti Venäjän Suomen suurlähetystö kotiin. Miksi kukaan ei puhu tästä vaihtoehdosta?

Huvittavia nämä moralisoijat, jotka kritisoivat Käärijän lyriikoita. Mietitäänpäs suomalaisten suosikkibiisejä: Baarikärpänen, Juodaan viinaa, Rappiolla, Irwinin kappaleet jne. jne Turha tulla tästä hitistä sormea heristelemään.

Minä tykkään naapurin kissasta, joka pitää rotat kurissa. Todistetusti. Ei tod. haittaa vaikka kulkee markilla.

Onko Suomi rikas maa? Ylikansallisille suuryhtiöille, heidän johtajilleen ja tietyille ammattiryhmille, kuten lääkäreille, lakimiehille ja huippukoodareille Suomi on rikas maa. Liian monelle työttömälle, alipalkatulle, eläkeläiselle, sairaalle, vanhukselle ja omia asioitaan ajamaan kykenemättömälle Suomi on köyhä maa.

Jos kissat todella pysyvät sisällä kissataloissa, kuten joku kirjoitti, haluan sellaisen heti lähistöllemme. Nyt naapureiden katit kulkevat pihallamme kuin kotonaan.

Millainen juhlapäivä pitäisi tulla, että Suomen lippu saataisiin liehumaan hotelli Scandicin salkoon?

Elämän tarkoitus on ikävän karkoitus. Joskus se on vaikeaa. Ukrainalaisille se on mahdottomuus. Venäjä tekee valheen varjolla jatkuvasti pahaa.

Kun kaupungin virkamiehet nyt ottavat kärkkäästi oppia Oulusta, niin kävisikö vaihteeksi Helsingin esimerkki: Rantakadun nupulat asfaltin alle pyöräilijöitä varten, koska eihän pyörillä voi ajaa nupulakaduilla, saati hietateillä!!

Kun urheilu-uutiset pitävät mitättömänä asiana, niin julkaistaan tässä: Tuomas Sammelvuon valmentama puolalainen lentopallojoukkue Zaksa voitti mestaruusliigan loppuottelun. Tuomas voitti ko. mestaruuden joskus myös pelaajana. Myös hopealle sijoittunut oli puolalainen, jossa pelaa passarina Emil Tervaportti. Lentopalloa pelaa maailmanlaajuisesti yli 220 jäsenmaata.

Vaasalla on varaa lahjoittaa puoli-ilmaiseksi tontteja Vähässäkyrössä. Mutta rahastaa 50 v. maksettua 2600 neliön tonttia 37 000 e/vuosi. Urheilukadulla korotus oli vaivaiset 1 700%. Repikää siitä kyröläiset.

Mitä ihmettä? Saako työntekijä kesälahjan työnantajalta? En ole koskaan saanut mitään, töissä olin 47 v.

Kotihoitoon ei ole resursseja, koska kokoomus sulki vanhusten laitospaikat 15 vuotta sitten vaikka vanhukset kotona kaatuilivat eivätkä sängystä pois päässeet. Nyt sitten surkuttelevat ja ovat säästämässä taas sotesta.

Mitä yleensä sanomisiin tulee, aina terveyden puolesta otan kantaa.

Eikö yleensä koulutuspäivät ole tiedossa aikaisemmin, eikä päivää ennen peruta diabeteshoitajan aikoja. Ei kiva.

Ajelin 23.5. Seinäjoelta Ilmajoelle klo 12.30, kun samaan suuntaan meni harmaa Kia. Kia oli ensinnäkin valoton ja kun menimme samaan suuntaan, niin maanteiden ritari ei käyttänyt kertaakaan vilkkua. No eihän näitä risteyksiä ollut kuin 5. Terveyskeskuksen suuntaan tämä auto kääntyi ja tietenkin vilkutta. Tarttis autokoulua tai sakkoa.

Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa 23.5.2023 sivu 5: ”Pohjanmaalla poliittiset ryhmät kuittaavat satoja tuhansia hyvinvointialueen rahaa eikä kukaan valvo sen käyttöä tarkasti”. Vaikuttaa varsin käsittämättömältä, että valtion keräämiä verorahoja jaetaan tällä tavalla surutta perään kyselemättä. Ja kukaan ei tiedä, kenen kuuluu valvoa. Miten olisi, jos tehtävä annettaisiin sille aluevaltuutetulle Etelä-Pohjanmaalta, joka palkkasi itsensä omaksi sihteerikseen.

Sotealueilla panostukset operatiivisille tekijöille vähemmän hallinnolle. Pienet kunnat pakkoliitettävä isommiksi varsinkin, kun tehtävät vähentyneet.

Meillä syy kissavihaan on sen ulosteiden kautta tarttuva toksoplasmoosi. Ystävämme kaksi raskautta on keskeytynyt tartunnasta eikä kissa ole enää tervetullut elämäämme.

Oli valtatie 3 mennyt tosi surkeaan kuntoon varsinkin Pohjanmaan osalta. Epätasaisia paikkoja paikan perään. Turistitkin luulevat tulleensa Venäjälle.

”Pysähtyneisyyden aikaan ei ole varaa? Suomeen ei tarvita vain työvoimaa, vaan ihmisiä perheineen, jotka haluavat asettua tänne ja tuntea Suomen kodikseen.” Näin kirjoittaa johtava asiantuntija keskuskauppakamarilta. Ilpo 22.5. Mistä näille toimeentulo vai onko kaikilla pankkitilillä rahat loppuelämäksi Suomessa?