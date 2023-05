Tätä mieltä tänään: "Oliko oikein? Eduskunnan palkkatoimisto nostaa ensimmäiseksi palkkoja edustajille 7,9 % ja säästää pitäisi. Duunari sai noin 3,2 % palkankorotuksen."

Kyselin työväestön körttivirsiä kävelymarssille. Sain aloitusvirreksi tämän: ”Tulkaa työtä tekeväiset, kaikki, kaikki taakan kantajat” (SV 91:1) ”Jo väärys vallan saapi” -virren nykymuoto Siionin virsissä päättää hienosti marssin, viimeiset säkeethän siinä menevät näin: ”Jo vääryys kasvojansa häpeillen peittelee ja nousee vaivaiskansa.

Ihmiset ottavat hanakasti kantaa, että nuorille kesätöitä ja töitä. Osa moittii, ettei nykypäivän nuoria enää työnteko kiinnosta. Jos nuori asuu kotonaan ja perhe joutuu olemaan toimeentulotuella, niin nuoren kesätyötienestit otetaan huomioon perheen toimeentulotukilaskelmassa ja nuorelle ei jää kesätöistä itselle rahaa kannustimeksi kesätöiden tekemisestä samalla tavalla kuin hyvätuloisten perheiden nuorille. Jos oikeasti olisi poliittista tahtoa katkaista sukupolvelta toiselle periytyvät haasteet, niin alaikäisten nuorten kesätyötuloja ei otettaisi huomioon perheen toimeentulotukilaskelmassa vaan nuorten annettaisiin pitää palkkansa kesätöistä, vaikka muu perhe kuuluisikin toimeentulotuen piiriin.

Mahtava näyte, Evijärven vedennoston puolesta yli 1000 nimeä jo nettiadressissa järvenkuivaajien 17 hengen porukkaa vastaan, luulisi jossain instanssissa järkeä vihdoin löytyvän jo kerran päätettyyn järven pikaiseen vedennostoon.

Vaasan Sähkön tj. antaa lohduttoman kuvan alastaan. Välillä tulee plussaa, välillä miinusta. Muistini mukaan yleensä miinusta. Suojautuminen on alan suurin riski, vaikka sen pitäisi olla osaamisen ydintä. Toivottavasti VS ei maksa ulkopuoliselle palveluyritykselle sen heikosta osaamisesta. Jospa Vaasan yliopisto ottaisi kopin riskien hallinnasta, niin päästäisiin selittämästä ongelman olevan koko alan vitsaus. Me asiakkaat kun maksamme tämän suojausriskin jatkuvan realisoitumisen sähkön hinnassa.

Orpo puhuu luottamuksesta. Poliitikkojen kyky olla luottamuksen arvoisia punnitaan pystyvätkö he korjaamaan tekemiään virheitä. Monumentaalisen pölhö päätös oli olla kirjaamatta Euroopan suurimmat suomme hiilinieluiksi. Arpaa heittämällä totesivat ,että rahkasammal ei kasva. Ruotsissa näin yksinkertainen selvyys kirjataan hiilinieluksi. Niin tekivät muutkin maat. Tornionjoen toisella puolella sammal kasvaa! Karu totuus pitää todeta ja toimia sen mukaan. Nyt on pallo tulevalla hallituksella. Ns.”vihertieteilijät” tietenkin vastustavat. Heitä voi opastaa miettimään mitä tarkoittavat sanat tolkku ja kohtuus!

Oliko oikein? Eduskunnan palkkatoimisto nostaa ensimmäiseksi palkkoja edustajille 7,9 % ja säästää pitäisi. Duunari sai noin 3,2 % palkankorotuksen.

Yliopistomies määritteli oikeistolaisuutta (I-P 4.5.2023) kovin pragmaattisesti edustaakseen tieteellisiä ”ilmiöitä”. Sen köyhän ”vasemmistolaisen” kannalta fyysisen väkivallan jalostuminen vuosikymmenten saatossa taloudelliseksi väkivallaksi ei paljon lohduta; varsinkin, kun nykyoikeiston ”ihannevaltio” käy mielivaltaista hyökkäyssotaa kovinkin fyysillisin metodein. Paradigman paradoksi vai kontekstien konteksti!

Olen kerännyt kuusi kassillista roskia. Samalla olen saanut raitista ilmaa, kuntoliikuntaa, selälle taivutuksia, reisilihaksille treeniä ja mikä parasta: hyvän mielen. Suosittelen samaa muillekin.

Posti mainostaa itseään ympäristöystävälliseksi kuljetukseksi vaikka ajaa vielä juhannuksenakin nastarenkailla.

Sinä, joka kirjoitit 4.5., että kapisten kulkukissojen hyysäys on naurettavaa. Tiedoksi sulle, että ihmisten takia on kissoja, joilla ei ole kotia ja on hylätty luonnon armoille. Kaupungilta ei ole haettu avustusta vaan talo toimii hyvien eläinrakkaiden ihmisten avulla ja keräysvaroilla! Sun kaltaisten ihmisten pitäisi olla hiljaa ja antaa ihmisten auttaa ketä haluaa! Kummallista, että on ihmisiä, jotka purnaa asioista, joista ei tiedä mitään! Tottakai kissoilla pitää olla kissatalo, kun typerät ihmiset niitä hylkää eikä pidä huolta! Kissatalolle uusi talo ja äkkiä!!!

Marika Koskimäki (I-P 4.5). Olemme ihailleet ensimmäisiä ja melko varmasti viimeisiä tuulivoimalakuljetuksia. ABO Wind Oy:lle ja muille tuulivoimayhtiöille tiedoksi, jotka suunnittelette Järviseudulle tuulivoimaloita. Teille tulloo kiires. Järviseudulla ovat valtatiet nyt jo siinä kunnossa, että sorateiksi ennallistaminen ei ole kaukana.

Nykyajan muoto Mainilan laukauksista: Dronet Kremlissä!

Eikö Kurikka-Jalasjärvellä ole enään ympäristölautakuntaa? Se romun määrä, mikä oli ennen piilossa ladon nurkassa, on nykyisin uudenkin talon sokkelin ympärillä ja pitkin pihaa. Onko asukkaat uusavuttomia, kun Etapin jätepiste on jokaisessa kunnassa? Taajamassakin on tontilla romua enemmän kuin jäteasemalla. Koko kaupunki näyttää niin taantuneelta, jos listalle lisää vielä katujen kunnon ja liikennemerkkien asennon.

Siis keskustan pitäisi olla piikki hallituksen lihassa, niin kuin joku täällä kirjoitti. Eikö olisi jo aika jokaisen puolueesta riippumatta alkaa puhaltamaan yhteishenkeä, jotta tämä maa saataisiin oikeille raiteilleen. Ja se nyt on tullut selväksi, että keskusta menee mieluummin vasemmistohallitukseen. Mitä voimme päätellä tästä?

Suomi ei ole enää hyvinvointivaltio, joten todella toivon että tuleva hallitus saa Suomen taas oikeille raiteilleen.

Pandat ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta ihmisiä vaikka niitä kuinka markkinoitaisiin. Eivät kuulu Suomen luontoon eikä Ähtäriin. Loppu törsäilylle.

Voi kauhiaa! Nyt tuloo oikeestolaisin hallitus pitkähän aikahan! Mihinkä me jourutahan!? No, vakavasti ottaen kovat ajat ovat tulossa kun Marinin hallitus lappasi ulkomaille ja ulkomaalaisille aivan jäätävät läjät rahaa. Tämä kun loppuu, niin jo pelkästään sillä saadaan isot säästöt aikaan. Se onko Orpo siihen valmis, onkin sitten eri juttu.

Kannattaisi tutustua ensin vähän kenttään ja sen jälkeen pesäpallostadioniin. Näistä kahdesta vain Hietalahden pesäpallostadionin katettu katsomo täyttää naisten superpesiksen olosuhdevaatimukset. Kentän siirto pitää tietenkin toteuttaa siten, että nykyiset stadionolosuhteet säilyvät.

Taas Henrik Gräsbeck kirjoitti asiaa, tällä kertaa pesäpallokentästä. Viranomaisilta vastaava terve ja rationaalinen järki tuntuu puuttuvan. Herätys.

Ampukaa Björköbyn susi heti ennen kuin käy ihmisten päälle.

Sattuipa Kremlissä kameramies paikalle kuvaamaan Mainilan laukausta.

Gräsbeck, kuulutko samaan valittajarinkiin ku nämä perintöyhdistyksen yms porukka, jotka inisee näistä kaupungin hankkeista? Pesäpallostadion on ollut monta vuotta häpeäksi niin käyttäjille kuin siellä katsomossa istuvillekin. Loppujen lopuksi tässäkin on vain lasten ja nuorten liikkumisesta kyse. Lähde itse sinne merenjäälle hokkaroimaan.

Juuri näin. Mitä järkeä on kouluttaa niitä maistereita ja tohtoreita? Siinähän on syy työvoimapulaan. Käytännön työtä ei osata, vaan teoriassa kyllä, mutta teoria ei sitä työtä tee. Ennen oli kunnon työtä osaavia ja siksipä meitä eläkeläisiä kosiskellaan töihin. Eiköhän nyt ole nuorempien vuoro tehdä osansa?

Voi kovasti kiitoksia finanssiryhmälle pahoitteluista, ettei eläkkeeni ollutkaan tullut tililleni. Ruokaa ei siis eilen saanut, ja mitäpä koko asiaa turhaan suurentelemaan ja esim. tietoa tv-uutisiin laittamaan. Kyllä eläkeläisillä on aikaa pankkiasioilla huonoilla jaloillaan aina muutaman päivän juosta. Eikö siis kukaan olisi voinut tarkistaa, että oliko ne rahat todella lähteneet muihin pankkeihin pari päivää ennen. No ei tietenkään, oli jo kiire seuraaviin tehtäviin, uusia rankaisuja taviksille keksimään. Että jos vaikka vahingossa ylittäisi parilla eurolla tilinsä, niin turha luulla pahoitteluilla pääsevänsä. Hävetkää! Terveisin, nälkäinen eläkeläinen.

Täytyy; puhut muuten vähän asiaa mut se, että kokoomus tekee kaiken heikompien köyhien kustannuksella, niiltä otetaan valtion velkaa pois vaikka pitäis isoja tuloja ja omaisuuksia rankemmin verottaa. Kokoomus ei herrojen silmää noki, se on varmaa.

Kävisikö soppailutaktiikka? Valitsee Provinssirokista mieluisimman päivän ja Suviseuroista toisen.

Onko tämä työpaikkakiusaamista? Jatkuva toisen arvosteleminen selän takana ja myös porukan edessä. Vähättelyä, juoruilua ja perättömän tiedon levittämistä. Asiasta mainitseminen ei auta yhtään mitään. Keskusteluja työyhteisössä mutta sama peli jatkuu. Ja pahimpia tässä hommassa on henkilöt, joiden asema työpaikalla on muuttunut. He eivät enää voi lounastella herrojen kanssa ja esittää suurta johtajaa. Katkeria sanoisin.

Eri puolilla Suomea lehdistössä on alkanut esiintyä tavoitteellista muutoskäytäntöä ilmaista toiminimikkeitä sukupuolettomasti. Mm. kirkkoherrasta saatetaan käyttää ilmausta ”johtava pappi”. Maassamme on kirkkoherran viroissa jo runsaasti naispappeja. Ei ainakaan he tiettävästi ole kritisoineet julkisuudessa virkanimikettään. Kysehän on seurakuntien omasta, pitkästä historiallisesta perinteestä, johon media on nyt omavaltaisesti tarttunut.

Lottaperinnettä ei voi aloittaa uudestaan, koska jo on niin Suomen lottaperinneliitto kuin Lotta Svärd -säätiökin. Molemmilla on internetsivusto sekä ovat Facebookissa ja Instagramissa. Lisäksi, toisin kuin Lotta Svärd -järjestön aikana 1920–1944, naisilla on nykyään vapaaehtoinen asepalvelus. Kun muistetaan myös sotilaskodit, aktiivista lottatoimintaa ei enää tarvita.

Muistutan, ei hajusteita yleisötilaisuuksiin! Meitä hajuallergisia on paljon.

Tismalleen, eläin ”hänenä” ja ”lapsena” kuulostaa aika tyhmältä. Yhtä tyhmältä kuulostaa kun faarit kutsuu vaimojaan ”äireeksi”, ikämiehet...

Kokoomus taisi äänestää taktisesti, kun sen kannatus oli ennen vaalia 26 prosenttia ja vaaleissa vain 21 prosenttia.

Opintojen yhteydessä oli harjoittelu. Toimin alussa yhdessä tilanteessa väärin, en vielä osannut. Eräs työntekijöistä huusi rumasti ihmisten edessä. Työpäivän jälkeen menin kyseisen henkilön luo ja sanoin, että anna olla viimeinen kerta, kun huudat. Ja se oli viimeinen. Tämän tyyliset ihmiset ovat ylimielisiä, he käyttävät henkistä valtaa ja kohtelevat mielivaltaisesti ihmisiä. Ei toki kaikkia. Alas painettavat käsinpoimitaan joukosta, vallankäyttäjä tarvitsee myös hovinsa.

Presidentti Niinistöllä oli tilaisuus näyttää olevansa jotain muuta kuin pikkusieluinen ja kateellinen setämies mutta kyllä hän nyt sen mahdollisuuden missasi totaalisesti. Miltä tämä Marinin ohitus näyttää ulkomaiselle medialle? Ei ainakaan Suomikuvaa kirkasta.

Nyt kampanjoidaan kovasti roskienkeruun puolesta. Olisiko järkevämpää kampanjoida siitä, ettei niitä roskia luontoon jätettäisi. Tuntuu käsittämättömältä, että esim. kauppojen edessä tuuli pyörittelee roskia vaikka roskapöntöt joka kaupan ovensuussa. Tässä on kyse piittaamattomuudesta, ei edes laiskuudesta. Vika on siis korvien välissä.

Pankki tutki pienen eläkeläisen tilillä olevaa muutaman tonnin eläkkeestä nuukasti elämällä säästettyä saldoa, että mistä se on sinne tullut. Oikein piti mennä pankkiin selvittämään sitä varten! Sitten tällaiset isot huijarit siirtelevät rahoja ilman seurausta, jopa maasta toiseen. Vaihdoimme pienempään pankkiin, kannatti!

Nykyajan silmälasit myös naarmuttuvat helposti. EIkö nykään enää osata tehdä linnseihin kovapintaa? Liian kallista lystiä, jos joka vuosi pitää ostaa uudet. Tuotevastuu, onko sitä?

Useilla suomalaisilla politikoilla on epäilyttäviä yliluonnollisia lahjoja, sillä he pystyvät tuomitsemaan tulevan hallituksen vaikka sitä ei ole olemassa vielä.

Omasäästöpankin pääkonttori on Lappeenrannassa. Ei Seinäjoella. Näin lukee pankin vuosikertomuksessa.

Ei ratkea silmälasien rasvaongelma suoja- ja silmälasien puhdistusliinoilla (I-P 5.4.). Kaikki mahdolliset puhdistustavat ja pesuaineet (myös vain silmälaseille tarkoitetut), ei nyt ihan vielä kloriittia, on kokeiltu. Meitä on täällä myös aika iso porukka, joiden silmälasit rasvaantuu, kun päähänsä laittaa. Taidetaan valmistaa jostain kakkamuovista nämä nykyiset ”silmämuovit”. Ongelma alkoi, kun valmistus siirrettiin Virosta Thaimaahan. Edelliset lasini ilman rasvaongelmaa, kun valmistusmaa Viro. Nämä uudet lasini rasvan peitossa, kun valmistusmaa Thaimaa?

Vai poliisijohtoinen etsintäharjoitus? Miksi tätä oikeasti kadonnutta ei etsitä tositarkoituksella? Harjoitusetsinnöissä käytetään varmasti elossa olevaa henkiloä. (Puolustusvoimien etsintäkouluvksen käynyt.)

Ah tätä autuutta! Lenkki kolmen ulkoliikuntapaikan kautta. Kymmenen eri liikettä seitsemän toistoilla, yksi rinki joka paikas. Ei maksanu sairaanhoidolle eikä mulle mitään. Kiitos Seinäjoki.

Sinulle Vaalit käyty, ota selvää miten se maanviljelijöiden toimeentulo todellisuudessa muodostuu ja kirjoita vasta sitten. Kenen luulet nyt nauttivan isosti tästä ruuan hinnan kohoamisesta? Varmuuden vuoksi sanon, se ei ole alkutuottaja. Taidat mieluummin ostaa ulkolaista, minä en. Mitä pahaa oli siinä, että Sipilä patisti töihin, täällä työttömiä yli 300t.

Persujen on aivan turha yrittää syyllistää keskustaa oppositioon menosta. Vaalivoittajat hallitkoot! Taitaa persuja etukäteen pelottaa vastuunkantoon astuminen.

Onhan se kumma kun etukäteen ennen kuin mitään hallitusta on perustettu, tiedetään kaikki mitä tulee tapahtumaan (5.5.). Kristallipalloko käytössä? Pitäisi siis jatkaa vain nykyistä tietä ja elää velalla.

Kaupungilla ei varmaan ollut skeittiparkille sitten parempaa paikkaa, kuin Lakeudenpuisto?