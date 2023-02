Tätä mieltä tänään: "Olisi tietenkin trendikkäämpää seurata Washington Postia tai The New York Timesia. Vaan enpä seuraakaan. Luen mieluummin, mitä näillä peräkulmilla tapahtuu ja osallistun keskusteluun täällä."

Kiitoksen paikka nyt on postinjakajalle keskiviikkona 15.2. Jäi I-P-lehti tulematta postin jaon mukana. Tuotiin samana päivänä kotiin asti.

Käsittämätöntä! Sairaanhoitajan palkka noin 2600e/kk ja ahtaajan noin 4000e/kk, silti nämä ahtaajat ja myös kuljetusalan työntekijät ettäs kehtaatte tässä vaikeassa maailmantilanteessa lakkoilulla heikentää Suomen tilannetta!

Kyllä ihmisillä on oudot luulot yrittäjistä ja yrittämisestä. Luullaan, että se on yhtä riemukulkua päivästä toiseen kun saadaan kaikki laittaa vähennyksiin ja yritystukea sataa tilille. Joku vielä oli sitä mieltä, että keskitetyt palkkaneuvottelut ym. ovat hyviä, koska kyllä siellä Helsingissä tiedetään paljonko yritykset voivat maksaa palkkaa. Kyllä se yrittäminen on kaikkea muuta. 100 000 yrittäjää elää köyhyysrajan alla. Noin neljännesmiljoona toiminimi-yritystä löytyy Suomesta. Siellä tilanne on sellainen, että jos viivan alle jää euroja, saa yrittäjäkin jotain. Palkkapäivää ei ole. Työaikoja ei ole. Jos palkkaneuvotteluissa päätetään, että työntekijä saa lisää palkkaa vaikkapa 7% mutta samalla yrityksen myynnit putoavat 7% niin kyllä siinä ollaan ihmees. Omat tuloni ovat pudonneet parin vuoden aikana muutaman kymmentä tuhatta. Epävarmuus on yrittäjille jokapäiväistä. Yrittäjä, joka työllistää ihmisiä ja maksaa verot, tilittää alv:t ja tuottaa asiakkaille tuotteita tai palveluja, saattaa olla pienituloisin koko porukasta. Ja pienen yrityksen on turha haaveilla mistään avustuksista. Kyllä ne menevät muualle. Pienyritykset kuitenkin ovat työllistäneet viime vuosina eniten ihmisiä. Mutta se palkkio työllistämisestä jää saamatta! Älkää sanoko, että lopeta ruikutus. Ei ole pakko yrittää. Ei olekaan mutta ei viitsisi hyviä työntekijöitä maantiellekään ajaa.

Aina mielensä pahoittaja, joka valitit siitä, että joku on istahtanut junassa sinun varaamalle paikalle. Oikein sakko pitäisi antaa! Onneksi olkoon, jos elämässäsi ei ole tuon suurempia murheita...

Ideapark on yksi turhake. Miksi ei keskitytty mahdollisuuteen luoda Pasilan kaltainen kauppakeskus Tripla aseman läheisyyteen. Olis paljon miellyttävämpi asioida ja kaupunki olisi pysynyt elävänä. Todella naurettavaa on myös Sedun hanke, jossa laitetaan kapuloita rattaisiin. Huomaan, että ei ole järjellistä ajatusta vaan halu käyttää mahdollisuuttaan kiusantekoon. Paljonko on jo tuhlaantunut rahaa tällaiseen vänkyröintiin, jossa ei ole mitään järkeä ja kuka tämän loppupeleissä maksaa. Mitä hyötyä on kehittää Seinäjokea, kun tästä sotkusta vastineeksi opiskelijat lähtevät muualle. Ensin Seinäjoki suuruuden hulluudessa tyhjensi maakunnista jatko-opiskelupaikat kunnista, joissa oli saamaton ja lepsu johto. Opiskelijoita olisi ollut kyllä, kun esim. myös Kauhajoki olisi ollut hereillä kaupunkinsa ylläpitämiseen eikä keskittynyt sisäiseen riitelyyn. Nyt vielä Seinäjoki menettää opiskelijansa muualle valtataistelulla. Sitä saa mitä tilaa. Ja millä hinnalla!

Jos yli 80 milj. asukkaan Saksa lähettää Ukrainaan lupaamansa 14 panssarivaunua, 5,5 milj. asukkaan Suomen pitää lähettää yksi vaunu asukaslukuun suhteutettuna. Mielestäni tämä on oikea ja tasapuolinen laskutapa tässä asiassa. Jokainen osallistuu ”kantokykynsä” mukaan.

Eiköhän olisi jo korkea aika lopettaa miehiä todella aliarvioivasti ja alentavasti, jopa törkeän loukkaavasti. Kyse on jo vuosikausia Ilkka-Pohjalaisessa esiintyvä sarjakuva Viivi ja Wagner. Jokainen ymmärtää, että sikaa verrataan mieheen tässä sarjakuvassa, joka puhuu törkeyksiä ja juo olutta jatkuvasti ym. Jos kysymys olisi toisinpäin, että sika olisi naispuolinen, olisi sarjakuva saanut viipyä sivuilla korkeintaan kaksi viikkoa. Eiköhän miehet vähän nosteta miehekkyyttä ja vaadita tämä miehiä pilkkanaan pitävää sarjakuvaa lopetettavaksi. Vähän rotia miehet nyt. Älkääkä mamoilko, ”että ei tuo meitä mitään haittaa”, se on tietynlaista alistumista, että meitä saa haukkua ja ivata miten tahtoo. Se on lapatossu eikä mikään mies.

Tiedoksi harmistuneelle: Junissa on jo sakkomaksu liputta ja siis myös paikkaliputta matkustaville. Kun junassa ostaa lipun, jonka voi maksaa vain kortilla, on sen hinta huomattavasti kalliimpi, kuin etukäteen ostettaessa. Liputtomille on vaunujen eteisissä muutamia istumapaikkoja, esim. puffettivaunun keskitasanteella. Se taas, että kasaa kapsekkinsa toisen istumapaikalle, on aivan tavallista typeryyttä. Ei sellaista pikkusakko poista. Jos on päässä raiteet mutkalla, niin minkäs teet.

Koska viikkojen ja kuukausien reiluudesta ja epäreiluudesta ei aina ole yksimielisyyttä, niin eikö esimerkiksi hiukan yli viikon kestävästä joukkojensiirrosta voisi käyttää suomenkielistä muotoa ’runsaan viikon’? Myös ’toista viikkoa’ käy. Toisaalta esimerkiksi epäreilu viikko kuulostaa omituiselta, jos kyseessä on vajaa viikko. Reilun vastakohta on joka tapauksessa epäreilu.

”Vaasa hoi” tuskissaan näkee Vaasan olevan kuilun partaalla. Positiivisten asioiden listan saa yhtä helposti liittyen vaikkapa teollisuuden kehitykseen, korkeakoulutuksen määrään ja tasoon, ruokakaupungin imagoon jne. Joten vaihdapa näkökulmaa ja armahda itseäsi tai tule pois sieltä puskista toimimaan. Mutta jos et millään voi, niin muuta pois.

Olisi tietenkin trendikkäämpää seurata Washington Postia tai The New York Timesia. Vaan enpä seuraakaan. Luen mieluumin, mitä näillä peräkulmilla tapahtuu ja osallistun keskusteluun täällä. Olen suomalainen.

Vetovoimaisuusmittauksessa, mikä tehdään joka toinen vuosi, Seinäjoen seutu oli koko maan ykkönen jo 6. kerran peräkkäin, mutta Vaasan seudun sijoitus putosi edellisestä (10.) kolmella pykälällä (13.), (I-P, 16.2.). Tiettävästi Vaasan ja Seinäjoen seutujen johdot kovin harvoin perehtyvät toistensa elämänmenoon. Eikö nyt olisi täysi syy Vaasan seudun johdon, luottamushenkilöjohtoa myöten, viettää yksi päivä Seinäjoella perehtymässä ko. asiaan?

Suomi panostaa työperäiseen maahanmuuttoon muttaa jakaa vain oleskelulupia tuleville, työluvat pysyvät visusti lukitussa kaapissa, niitä ei jaeta.

Yleensä kaikki autot vanhemmiten muuttuvat Relluiksi. Olkiluoto 3 on jo nyt Rellu vaikkei se ehkä valmistu koskaan.

Sportin johtoa moititaan kovaan ääneen ”tyhjennysmyynnistä”. Osakeyhtiön hallitukseksalla/toimitusjohtajalla ei ollut muuta mahdollisuutta.

Vaasan paikallisliikenteen kuljettajia on moitittu huonosta käytöksestä. Se, että olet itsestä riippumattomista syistä päivästä toiseen myöhässä aiheuttaa jatkuvaa stressiä eikä edesauta hyvää asialaspalvelua. Toisaalta yksikin huonokäytöksinen leimaa koko porukan. Kokemusta on.

Kyllä kansanedustajaehdokkaiden pitääs laittaa päivän tasaane kuva vaalimainokseen. Ei ”rippikoulukuvaa”.

Joku on sitä mieltä, että maksamalla yel-eläkettä enemmän kertyy parempi eläke. Mutta kun yel-eläkemaksu määräytyy ansion mukaan ja monen pienyrittäjän varsinkin aloittelevan liiketoiminta on niin pieni, että ei ole varaa maksaa riittävän isoa yel-maksua. Ensisijalla yrittäjän menoista on eläke, verot ym. Sitten vasta on yrittäjän palkka – verot. Joten jos yrittäjällä tai muuten pienellä eläkkeellä olevalla on ennestään eri työnantajalta palkkatuloja alle 23 v. tai pätkätöitä, josta ei ole kertynyt eläkettä, voisi saada nämä tehdystä työstä kertyneet eläkkeet. Jos eläke jää alle minimin, josta veroa 31% ,jos jatkaa toimintaa eläkkeen rinnalla ei pitäisi olla vaikeaa, jos on vaan halua. Kyllä tämä kuuluu Suomen päättäjille, onhan sitä päätetty sopeutuseläkekin. Siihen löytyi halua.

Monesti valitetaan huonoista aurauksista joillakin asuinalueilla, mutta ainakin Vaasan Asevelikylässä homma toimii! Aamulla oli tiet ja kadut puts plan ja muutenkin on aina lumet aurattu kiitettävästi. Hiekoitus toimii myös. Aiempina vuosina homma ei ole toiminut yhtä hyvin. Nyt ei voi valittaa, kertakaikkiaan!

Kiitos Esa Niemiselle poissaoloseurannasta. Tämän kuuluisi kyllä tapahtua lehtien säännöllisen seurannan kautta, jolloin asia pysyisi julkisena ja motivoisi edustajia tekemään työnsä laadukkaammin. Poissaolot perustuvat siihen, että vaalikarja unohtaa, jos vain kerran vuodessa uutisoidaan aiheesta. Jatkuvaa seurantaa tarvitaan.

Eikö olisi jo aika, että kaikki makeistuotteet olisivat sokerittomia. Joku muu makeutusaine, diabetes leviää.