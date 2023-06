Tätä mieltä tänään: "Olisiko nyt jo vanhempien aika puuttua nuorison tekemään ilkivaltaan?"

Jokaiselle elämälle on mahdollista kykyjen mukainen tehtävä moraaleineen, päämäärätietoisine oppimisineen, osaamisineen, vastuineen. Jokaisella elämällä on viesti, sanoma. Jokainen elämä on tärkeä, itselle ja muille.

Vaikka hallitusneuvotteluista ei mitään tietoa vielä ole, toivon todella, ettei sellaista valtion omaisuutta myydä, joka on tuottavaa. Caruna kauhuesimerkkinä kuin myös Kemiran lannoitetehdas ym. tämän kaltaisia. Rahat hetken lämmittävät, joten todella toivon, ettei tällaista enää koskaan tapahdu.

Nyt kun Vaasan Toriparkkia ei laajenneta, nykyisiä ruutuja voidaan levittää ja laittaa ne vinoparkkiin. Saadaan ruudut nykyautojen mittoihin. Teknisesti ei ole mitään estettä, onhan siellä seinillä nytkin vinoparkki. Laitetaan pylväisiin kaiteet niin se vastaa seinää. Syy miksi ruutuja ei levitetä, on halu säilyttää ruutujen lukumäärä. Tämä tekee sen, ettei moni halua ajaa Toriparkin ahtaisiin ruutuihin.

Toivottavasti Konepajanrannan tornitalohanke ei muutu jälleen kahdeksankerroksiseksi, kuten ohitustien kiilalla kävi. Näin laajassa kaupungissa täytyy olla myös korkeaa rakentamista.

Menkää ja tehkää Kampusrantaan jotain, että ihmiset viihtyis paremmin. Nuorille tyhjään kenttään lentopalloverkko, jäätelökioski ja grillauspaikka. Kalastajille penkit tasoitettuun rantaan, jossa voi harrastaa kalan narrausta. Kuka jaksaa puupenkillä istua kauaa. Keskustan lähellä kiva paikka, mutta mitään ei ole laitettu siellä viihtymisen vuoksi. Kukat puuttuu, missä nekin on? Penkkejä enemmän istujille. Hieno unohdettu ranta ilman elämää.

Halkosaari-Kitinoja akselilla jotkut ulkoiluttavat/pitävät koiriaan irrallaan, samoin Jokivarsitiellä, jossa koirien irtipito on enemmän sääntö kuin poikkeus. Ja kuitenkin on olemassa säännöt, että koirien tulee olla kytkettyinä taajamissa aina, myös kuntoradoilla. Ja taajaman ulkopuolella maaliskuun 1. ja elokuun 19. välisenä aikana tulee koirat olla kytkettyinä. Lisäksi koirien tulee olla omistajansa hallittavissa aina kaikissa tilanteissa. Kaikille olisi paljon mukavampaa liikkua, jos/kun sääntöjä noudatettaisiin ja koirat pidettäisiin kytkettyinä eikä kenenkään tarvitsisi pelätä itsensä eikä oman koiransa puolesta irti olevia koiria.

Kokoomuksen maankorjaajalle lohdutukseksi, että ällös hyvä veli vaivu synkkyyteen muiden puolueiden ymmärtämättömyyden takia. Kyllä juhannuksia piisaa!

Olisiko nyt jo vanhempien aika puuttua nuorison tekemään ilkivaltaan? En tarkoita I-P:ssa ollutta mainintaa selkäsaunasta vaan perinteistä vakavaa keskustelua ja hyvän käytöksen kertausta. Olen sitä mieltä , kuten varmaan moni muukin, että kotoa kaikki lähtee. Enkä tarkoita, että kotona riehutaan ja tuhotaan paikkoja, vaan sitä, että enää ei ilmeisesti opeteta hyviä tapoja ja toisen (ja oman) omaisuuden kunnioittamista.

Kun sukulaistyttö kävi ala-astetta, hän kertoi kotona, että opettajan ammatti on niin ihana, että hän haluaa aikuisena opettajaksi. Kun hän siirtyi yläasteelle, hän kertoi kotona, että opettajan ammatti on niin hirveä, ettei hän halua missään tapauksessa opettajaksi. Hän opiskeli sairaanhoitajaksi. Opettajia on monenlaisissa opetustöissä. Varsin suuri osa on 1600 tunnin vuosittaisessa kokonaistyöajassa, kuten muukin julkinen sektori. Erityisen hyvin OAJ on ajanut kuntien oppilaitosten rehtorien asioita.

En mitenkään ymmärrä, mitä yhtäläisyyttä on Pohjois-Korealla ja tyhmien suomalaisten kanssa. Meitä pidetään höynäytettävinä suomalaisina. Miten muuten voimme selittää, että olemme paljon jäljessä muista Pohjoismaista. Tyhmä kansa valitsee tyhmät johtajat. Näin se vaan on.

Törkeää puiden kaatoa Pelipuiston varrelta! Rahalla on vaikutusvaltaa, pitää paikkansa vanha sanonta.

Jos on olemassa syöpäriski, hankkisin kyllä itse aurinkorasvoja ihon suojaksi. Eihän kukaan maksa rannoilla käytettyjä rasvojakaan. Ammatinvalintahan on oma, joten siitä joutuu jotain maksamaankin.

Tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä salkuista on opetusministerin salkku. Peruskoulu ja ammattikoulut on saatu viimeisen kymmenen vuoden aikana sekaisin. Pääasiat ovat muuttuneet sivuseikoiksi ja päinvastoin. Koulutuspolitiikkaan tarvitaan nyt maalaisjärkeä, ei tempoilua eikä haihattelua. Tärkeintä on perustaitojen opettaminen ja oppiminen sekä hyvät tavat. Esim. kielipolitiikka tai digitaalisuus eivät saa olla keihäänkärkinä. Näkisin, että selkeä ja luottamusta herättävä Sari Essayah olisi erinomainen opetusministeri.

Sääliksi käy Sevas Kodit Oy:n asiakaspalvelussa olevia työntekijöitä, yrittävät parhaansa, ei ole kiinteistöpuolella ketään, ei ole talouspuolella ketään. Voimia niille, jotka ovat työmaalla. Ihmettelijä.

Opettajat, mitäpä jos ette lähtisikään koululta heti kahdelta, kun oppitunnit on pidetty, vaan jäisitte neljään asti tekemään niitä töitä, joista valitatte, että joutuu viikonloppuna kotona ilman sunnuntailisiä tekemään?

No olipa karmeaa luettavaa Suomen työyhteisöjen johtajien tasosta! IP 13.6., kaksi täyttä sivua. Narsistit pääsevät taitavina pelureina valtaan. Tykkäävät korostuneesti rahasta ja palvonnasta. Osaavat pomoilleen esittäytyä enkelin kasvoin. Narsistikollegat synnyttävät ympärille hovin. Eroaminen on ainoa nopea keino. Huonot johtajat pitäisi aina irtisanoa tai hyllyttää asiantuntijatehtäviin.

PS päättäköön kehitysavun kohteista. Suosisin työllistävää, esim. 1 USD/puu istutusta. Teollisuutemme kasvatus&käyttö-sykli voi pelastaa ilmaston.

3 000 miljoonaa euroa (3 miljardia), se on Turun tunnin junan hinta, että matkan voi taittaa puoli tuntia nopeammin. Näin uusi hallitus aikoo meidän yhteisiä veroeuroja käyttää. Se on uskomatonta. Muun Suomen infra rapistuu. Tuon puoli tuntia, ja enemmänkin, monet joutuu käyttämään omalla autolla ajamiseen palveluiden luokse, kun ole sitä ainota kauppaakaan. Meni luotto tuohonkin hallitukseen. Kyllä sylettää.

Kyllä on haudan hoito seurakunnalla. Laittanu huonot kukat. Niissä pitää olla isot näyttävät pegoniat, ei kannata hoidosta maksaa, kun ei saa vastinetta rahoille.

Duunarille. Useimmilla tiloilla liikevaihto on noin duunarin palkka. Siitä pitää ostaa tila ja maksaa kaikki muut kulut. Itselle jää jos hyvin sattuu. Ei tämä niin yksinkertaasta oo.

Oikeinpa tekstailit. Seinäjoen keskustassa ei todellakaan ole lentokenttää. Eipä muuten ole Vaasankaan.

Pojat on poikia – tai idiootteja. Lasi on lasia – tai särkymätöntä lasia. Kiviä, keppejä ja tuholaisia vastaan pitää taistella älykkäämmin keinoin.

Täytyy sanoa, että en parhaalla tahdollakaan ymmärrä tuota tunnin juna -hanketta. Puoli tuntia säästyy aika. Kenellä on niin kiire? Tuohon upotetaan miljoonia, mutta Suomen tiestö saa rapautua ihan rauhassa. Tiet ovat niin huonossa kunnossa, että ne miljoonat tarvittaisiin teiden korjaukseen. Autoilijoita kuritetaan jos jonkinlaisilla veroilla, mutta tiestön hoitoon sitä ei laiteta. Ei vain pysty ymmärtämään Suomen päättäjiä. Miksi tuollaisia äänestämme?

Eikö moottoripyörä kuulu parkkipaikalle kuin muutkin ajoneuvot? Eikä asuntojen eteen ja vielä käynnissä käynnistetään ennen kukonpierua. Vai onko taloyhtiös joillakin aina eri säännöt. Kyllä vuokranantajan pitää tietää missä mootoriajoneuvoja pidetään vai ulkoistetaanko tämäkin parkkivalvonnalle. Skootterista aikoinaan kova haloo kuin myös lasten kuljetuksesta, jopa sakotettiin 4 lapsen takia.

Eikö kohta olisi aika esittää eduskunnalle toimitusministeristön seuraava lisätalousarvio!

Varmaan Wasa Stationin 24-kerroksinen torni kutistuu 8–10-kerroksiseksi kuten kaikki muutkin Vaasan maamerkeiksi suunnitellut ”pilvenpiirtäjät” . Siilojenkin paikalle sopisi korkeampi rakennus kuin nyt suunnitellaan. Ja missä viipyy Vaskiluotoon suunniteltu maamerkki?

Taas Suomella on ”iso kaveri” ja siitä intoutuneina esitetään, miten nyt olisi tilaisyys maksaa ”potut pottuina.” Mielestäni ei saisi antaa Nato-jäsenyyden nousta päähän. Sitä paitsi Naton merkitys saattaa muuttua vaikkapa USA:n seuraavissa presidentinvaaleissa.