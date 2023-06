Tätä mieltä tänään: "Olisiko pohjalaisten syytä ryhdistäytyä? Ojien pientareet kasvaa järkyttävää pajukkoa ja koko maisema alkaa olla täyteen kasvanutta vesakkoa ja pusikkoa."

Sähkö on tärkeä tuotannontekijä, nyt sähköyhtiöt imee 5 miljardia euroa pois kulutuksesta ja yritysten kannattavuudesta sähköyhtiön kassaan. Suurin vaikutus kohdistuu sähkölämmittäjiin ja yrityksiin kiihdyttäen inflaatiota. Keskisuuren yrityksen johtaja kertoi, että viime vuonna meni 1,5 miljoonaa euroa enemmän sähköön kuin edellisenä vuonna. Onko tämän hallituksen tavoite vain kyykyttää köyhiä vai ottaa nämä löysät rahat pois sähkön hinnasta. Kaikkien yrityksien kannattavuutta tuetaan parhaiten sähkön hinnan palauttamisella normaalitasoon, sähkön tuottaminen ei ole kalliimpaa tänään kuin 1,5 vuotta sitten.

Kyllä joku roti pitäisi jo olla Marinin ihailussa. En ole koskaan kuullut että presidentti olisi kehunut vieneensä Suomen Natoon. Aina puhunut me-muodossa. Miksi pitäisi erikseen Marin mainita? Tiesitkö, että sitä Natoon liittymistä edisti myös USAn suurlähettiläämme. Kannattaisi kuunnella paremmin.

IL:ssä kirjoitettiin, että EU on kieltämässä palkattomat työharjoittelut. Vihdoinkin! Vuosikausia käytetty hyväksi nuoria työelämässä.

Eräs somevaikuttaja toivoi Il-Possa 22.6., että nopean uutisvirran selailun sijaan ihmiset jaksaisivat taas rauhoittua somesisältöjen ääreen. Verrattomasti parempi vaihtoehto on mennä vaikkapa metsään kuuntelemaan koivunlehtien helinää.

Seinäjoella Aaltokeskusfanit kaatoivat koulukeskusrakennuksen sillä perusteella, ettei se ollut kyllä arvokkaan näköinen Aaltokeskuksen viereen. Mitä sitten sanotaan, kun viereen rakennetaan hieno koulukeskus ja Aallon suunnitelema ”riihirahennus” jää koulukeskuksen varjoon?

Natoon meno ei ole muuttanut Suomen geopoliittista asemaa minnekään. Ei Yhdysvaltoihin, ei Turkkiin. Ei mihinkään. Raja 1360 km. Se on meidän ja Naton ulkoraja edelleen. Kyllä viisas kantaa edelleen huolta uhoamatta. Tosi on, että Naton puolustussota tullessaan käydään Suomen yllä. Toivottavasti ei enää koskaan, mutta emme tarvitse suurisuisia päättäjiä. Harkitsevia ja viisaita kyllä. Jälkiviisaus viisauden tyhmin laji. Naton takaa huutelu kuuluu samaan kategoriaan.

Ei julkisyhteisön hakema arvonimi ole halvempi. Hinta on erilainen riippuen saajasta eli kohteesta.

Olipa ”hyvä” juttu Pikipruukin vuokralaisen sähkönkulutuksesta. Miten Pikipruukki voi jutun jälkeen kiistää, ettei maksattaisi osaa asunnon lämmityksestä vuokralaisilla, vaikka lämmitys pitäisi kuulua vuokraan? Röyhkeää!

Narsismiin ei ole reseptilääkettä, kun se on luonnehäiriö! Pitkäaikainen terapia voi auttaa – lapsuuden traumat yms. Työyhteisön narsistijohtaja sairastuttaa aivan taatusti. Hovi on nuoliskelijoita ja pomo rekrytoi lisää soveltuvia. Veronmaksajille on lysti kovin kallista, mutta uhrien henkiset kärsimykset ovat aina pahin. Työantajien on – varsinkin päällikkövalinnoissa oltava kartalla. Miljoonatappio/narsistipomo, ei ole yhtään mitään.

Palkaton ensimmäinen sairaslomapäivä vähentää toivottavasti pitkäksi venähtäneiden viikonloppujen jälkeiset turhat maanantaiaamun ”sairastumiset”.

Etelä-Pohjanmaan kansanedustajien ja Pohjanmaan vastaavien suomenkielisten on nyt jonkin aikaa keskityttävä itsetutkisteluun missä oikein oli vika, kun ei tällä kertaa ministereiksi kelvattu. Osasyynä lienee kuitenkin jo se, että pääministeri Orpolla oli osuutensa, kun valinnat olivat Varsinais-Suomi ja Uusimaa -painotteisia. Näin ei kuitenkaan saa jatkua, että ministerivalinnoissa poliittinen maantiede jää sivuseikaksi. Tasapuolisuus arvoonsa!

Petri onneksi ymmärtää asemanseudusta jotain mitä kaupungin virkamiehet ei.

Ylen A-studio ke 21.6. pilasi monen illan, kun kaksi oppositiopoliitikkoa oli otettu huutamaan ja päällepuhumaan tuohon lähetykseen, niin kuin ennen vaaleja. Eivät vieläkään ymmärtäneet, minkä surkian päätöksen olivat viime hallituskaudella tehneet tuossa sotessa. Annetaan nyt uudelle hallitukselle työrauha alkaa korjaamaan maata kuntoon ja vaikka leikkaamaan sote-alueista niin, että rahat riittää hoitoon!!

Niin kauan, kun kansalaisten verorahaa viedään ulkomaille, niin en ymmärrä hallituksen leikkauslistaa.

Pohjanmaalla on kaikki suurta. Muttei niin suurta, että muiren keräämällä saralla tuhannella eurolla pääsöö Aurin takapenkille. Sinne vois päästä muutamalla tonnilla omaa rahaa, kun on oikiaa asiaa. Lue vaikka Ilikasta.

Miksi nuorista kirjoitetaan aina ongelmien kautta? Nuorten tekemien rikosten määrä on ollut laskussa 2010-luvun. Toki 2020 oli hetkellinen nousupiikki henki- ja väkivaltatilastoissa. En ihmettele, jos nuoret muuttavat pois, kun heitä pidetään ongelmajätteenä täällä. Nuorilla on elämä edessä ja mahdollisuuksien pitää olla oikeasti kaikille auki. Sukupolvi sukupolvelta maailmasta on tullut myös parempi paikka, vaikka vanhat jäärät yrittävät neliraajajarruttaa kehitystä.

Taannoin opettaja kertoi, että lyhyestä työpäivästä huolimatta hän tekee kaikkinensa 8-tuntisia työpäiviä. Jopa jotain, kuinka usein, näinkin pitkiä työpäiviä? Me jotkut (eikä meitä ole vähän) palkansaajat teemme normi 8–9 tuntia päivässä. Loput työt sen jälkeen. Itse tein viime viikolla 50 työtuntia. Eikä se ole poikkeus. Maksan tietysti paljon veroa ja veronluonteisia maksuja . Mutta mikä raskas verotus riittää näille ajattelijoille, että ”kyllä hyvätuloisilta voi ottaa, ikuisesti ja aamen”. Seuraava siirto on tehty, eläkepäiviksi Espanjaan. Mutta muuttosyiden ja -etujen luettelo vaatiikin jo uuden sepustuksen.

Nyt se on sitten nähty: kävin bensatankilla luullen, että bensan hinta on laskenut, kun perssuomalaiset näin vaalilupauksessaan sanoivat mutta mitä vielä, bensan hinta taas noussut yli kahteen euroon eli perussuomalaisiin ei voi koskaan luottaa!!

Kyllä Ylen toimittajien taso on laskenut. Eduskunnassa puhemiehen valinta ja hallituksen ohjelman esittely oli täysi fiasko. Toimittajat täysin valmistamattomia töihin eikä Arenakaan toiminut. Olisiko parantamisen paikka, vai lopetetaanko koko ohjelma. 358505489548

Odoteltiin, että arpaa heittämällä tehty päätös soista korjattattaisiin uuden hallituksen toimesta. Maamme Euroopan suurimmat suot eivät edellekään toimi hiilinieluina. Fiksut maat kirjasivat niin kuin todellisuus edellyttää. Kyllä rahkasammal kasvaa! Mykkänen vaan kiihdyttää ”ilmastohumppaa”. Mitenkä nyt persut tilanteen parhainpäin selittävät?

Ihme, ettei kaupungin puistotyöntekijöillä ole käytössä pyöräilykypärää pyöräillessään työtehtävissä, kaduilla ja puistoissa. Mitä mieltä kaupungin työsuojelu?

Oppositiopuolueet eivät näy ymmärtävän, että Suomen kansalaiset, eli heidän palkanmaksajat ovat pettyneitä heidän ajamaan suuntaan. Nyt haluttiin muutosta ja onneksi sitä saatiin. Odotan todella levollisin mielin Orpon hallituksen uudistuksia. Hyvä kok, ps, rkp ja kd!

Nykyisen hallituksen esittämä uusi hallitusohjelma on epäoikeuden huipentuma, osaamattomuuden malliesimerkki, ymmärtäisivät edes hävetä ja pyytää anteeksi.

Sähköpyöräilyä kunnon kohottamisessa voi verrata ruokailuun, jos jauhaa purkkaa ruoan sijasta, leuat käy mutta nälkä ei lähe! Eli olovana poljet mutta kunto ei nouse!

Ultrapäivät pois Kuortaneelta!

Hieno juttu Kuortaneen tervanpoltosta.

Sain laskun Vaasan Sähköltä 23.6., laskun päiväys oli 2.6. ja eräpäivä 16.6. Yritin soittaa samantien, mutta kun valitsin laskutuksen, kiitettiin soitosta ja puhelu katkesi. Tämä on nykyaikaa.

”Jäätävä närästys polttaa rintaa!” Yh-hyh. No ei se sitten ainakaan sydänkohtaus ole.

Olisiko pohjalaisten syytä ryhdistäytyä? Ojien pientareet kasvaa järkyttävää pajukkoa ja koko maisema alkaa olla täyteen kasvanutta vesakkoa ja pusikkoa. Lakeuden maisema on kadonnut johonkin – hoitamattomaksi muistoksi menneisyydestä, jolloin jaksettiin pitää huolta ympäristöstä. Jos itse ei jaksa eikä kykene, voi antaa hommat ammattilaisille hoidettavaksi.

Olipas hyvä pääkirjoitus tässä lehdessä juhannusaattona. Pitkä miinus sen sijaan sivuja myöhemmin olleesta kissajutusta. Kissoista tehdään ihan liikaa näitä aukeamajuttuja. Yle Pohjanmaa samoin höpöttää lähes viikottain kissa-asiaa. Suurelle osalle lukijoista ja kuulijoista ihan epäkiinnostavaa.

Jättipalsamista! Torjunnassa koko kasvi juurineen ylös ja kompostikasalle. Kerran – pari, viikon välein pitää kasa kääntää tarikolla tms. ylösalaisin. Kasveissa on paljon vettä ja mätänevät tosi hyvin. Kukkia keräävällä palsameita on niin vähän, että jokaiselle kasville hän voi erikseen antaa nimen. Neuvonsa ovat käytännössä aivan kelvottomia.

Olen ymmärtänyt ja todennut sen tietysti käytännössäkin, kuten niin moni muukin, että palkasta otetaan pois verot ja isosti, varmaan maailman korkeimmat verorahat. Jotka sitten ainakin osittain annetaan niille, jotka ei ole töissä syystä tai toisesta, eivätkä saa palkkaa ollenkaan ja hyvä niin. No kuitenkin nyt on ruvennut kuulumaan suoraa huutoa, oikeen kirkumista, että asia olisikin ihan toisinpäin.

Eli köyhiltä otetaan ja rikkaille veronmaksajille annetaan. Ei ymmärrä.

Ei Etelä-Pohjanmaan kyseenalaista mainetta maakunnan ulkopuolella paranna muut kuin eteläpohjalaiset itse (Taloustutkimus Oy:n tutkimus). Jos haluamme, että meidät muistetaan suvaitsemattomina ja kerskailevina ja haluamme pitää ihmiset poissa täältä, niin ihan oma moka. Sitten on turha ruikuttaa työvoimapulaa, puolisopulaa ja sitä, etteivät ihmiset halua muuttaa tänne. Uusiin ihmisiin kannattaa tutustua avoimella asenteella omaa näkökulmaa kyseenalaistaen. Elämä on mielenkiintoisempaa, kun kaveripiiriin ja sukuun kuuluu erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja eri paikoista. Ihmiselle tekee hyvää olla myös oman kuplansa ulkopuolella. On inspiroivaa pallotella ajatuksia puolin ja toisin erilaisten ihmisten kanssa ja huomata, että asioita voi ajatella monella tavalla. Parhaimmillaan ajatusten vaihdosta voi syntyä parempaa tulevaisuutta, ehkä jopa uusi yritys.

Iltapäivälehden mukaan Venäjän Šoigu väittää Ukrainan vähentäneen toimintaansa rintamalla. Mitä siihen sanoo Ukrainan Soigu? Tai vaikka Yhdysvaltojen Soigu? Ja mitä kaikkia Soiguja nyt sitten onkaan tuon Venäjän Soigun lisäksi.

Laittakaa nyt jonkinlainen hirvivaroitusmerkki itäiselle Runsorintielle, liian monta kohtaamista edestä juoksusta. Hirvi tai peura, niitä sielä riittää. Reitit muuttunu akkualueen takia.

Hyvä hallitus ja kaikki siellä eduskuntatalossa vaikuttavat edustajamme. Tehkää parannus. Jospa itse kukin nyt uuden hallituskauden alkaessa muistuttaisitte mieliinne muutaman asian. Käyttäytymis- ja pukeutumissäännöt, esim. missä näkyy arvokkuus, jota teiltä odotetaan. Kuinka monessa muussa maassa esitetään jo nähtyä, niin kuin päiväkoti-ikäisten huutoa ja toistensa päälle puhumisia. Ja ensi töiksi ne kännykät sinne taskuihinne ja laukkuihinne.

Posti korottaa maksujaan. Toivottavasti hinnat alkavat olla riittävät, että kortti kulkeutuu Vaasasta Sundomiin nopeammin kuin nykyään. Nyt siihen menee kaksi viikkoa.

On hallitusohjelmassa asioita, joita kukaan ei haluaisi päättää, sanoo varapuhemies Paula Risikko. Siihen loppui pohjalainen rehvastelu tyyliin ”maharotoonta ei ookkaan”.

Seinäjokelainen ehdin olla syntymästäni alkaen 73 vuotta, mutta nyt pitää kai kituuttaa loppuelämä seinäjokisena jonkin yleisöäänestyksen perusteella. Ehdin välillä asuskella muualla, mutta ei niillä paikkakunnilla väitetty, että olisin ollut esim. helsinkinen vaikka olinkin pääkaupungissa kirjoilla. Mikähän olisin ollut Porissa – porinenko? Olen nimistöasiantuntijan Markus Aaltosen kanssa samaa mieltä, että olemme seinäjokelaisia ja sellaisia joutaa olla tänne ”muuttanenehet uurisasukkaakki”!

Uusi hallitus kevensi irtisanomissuojaa. Uusissa työsuhteissa työnhakijan pitäisi saada itse valita, haluaako työsuhteeseensa henkilökohtaisen irtisanomissuojan vai ei. Tämä helpottaisi rekrytoijien työtä, kun nämä voisivat valita uudet työntekijät niiden hakijoiden joukosta, jotka eivät katso irtisanomissuojaa tarvitsevansa. Ay-liikkeellekin tämän luulisi sopivan, koska edelleenkin olisi tarjolla irtisanomissuoja sitä haluaville.

Ei voi olla totta. Vaasassa 6 tai 7 apteekkia, kukaan ei päivystäny juhannuksena nettitietojen mukaan. Kaikki vaan kuorii kerman päältä. Mahtuisiko vielä yksi lisää jolla ei vaan rahankiilto silmissä.

Gräsbeck vois selvittää katuvalojen huollon kustannukset, ulkoistamisen jälkeen. Kuulemma 3 firmaa tekee ja 2 ei ole Vaasasta.

Kun hallitus leikkaa sote-menoista, heikentää se palkansaajien työkykyä. Työterveyssopimusten laajuus vaihtelee aika paljon työnantajittain. Aika usein pitkäaikaissairauksien seuranta ja jopa uusien sairauksien hoito ei kuulu työterveyshuollon piiriin. Kun sairaus alkaakin oireilla enemmän eikä sen hoitaminen kuulu työterveyteen ja julkiseen terveydenhuoltoon, on pitkä jono huonojen resurssien takia, voi se johtaa sairaslomakierteeseen ja heikentää työkykyä. Monet voisivat olla työkykyisiä, jos pitkäaikaissairaus pysyisi tasapainossa terveydenhuollon tukemana ja uudet sairaudet saataisiin terveydenhuollon hoidon piiriin alkuvaiheessa. Terveydenhuollon ja työkyvyn heikentäminen ei ollut mitenkään yllätys oikeistohallitukselta.

Kannattaisiko toimittajien alkaa kyselee uutisissa samoja asioita selvännäkijöiltä ja ennustajilta, ku jankkaavat samaa asiaa haastattelun aikana kymmeniä kertoja, mihin ei ole varmaa vastausta. Toripäiviski olis joku Inga selvännäkijä.