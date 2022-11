Tätä mieltä tänään: "Olisinpa kuin karhu. Ottaisin vain tarpeellisen, pärjäisin kahdella vaatteella, heräisin aina kevääseen ja tyhmät kutsuisivat kuninkaaksi."

Nyt on aika muistaa Pave Maijasen biisi Pidä huolta, nyt sitä tarvitaan.

Inhottaa, kun menee joihinkin kauppoihin, niin heti joku hyökkää ja kysyy, voinko olla avuksi. Voin kyllä kysyä, jos tarvitsen. Tekee mieli lähteä ulos siitä paikasta. Samoin ne hyvän päiväjatkon toivotukset. Niin kuin koneesta, pamahtaa lause.

Mikä nauratti kepulaista ministeri Kurvista ja vasemmistolaista ministeri Sarkkista kyselytunnilla, kun kysyttiin vakavasta Suomessa rehottavasta katuväkivallasta?

Olisinpa kuin karhu. Ottaisin vain tarpeellisen, pärjäisin kahdella vaatteella, heräisin aina kevääseen ja tyhmät kutsuisivat kuninkaaksi.

Ihminen on kyllä nero. Noin kahdessa sadassa teollistumisen vuodessa onnistuimme tuhoamaan ainoan elinkelpoisen planeetan, jonka kehittyminen nykymuotoon kasveineen ja eläimineen vei miljardeja vuosia. Ja maiden johtajiksi valitaan hetimullekaikkitänne-tyypit.

En ihmettele, etteivät nuoret halua hankkia lapsia. Itselläni kolme lasta ja rankkaa on ollut. Olemme olleet ilman tukiverkkoja, osa lapsista tarvitsee enemmän apua. Perheen pitäminen todella kallista. Hädin tuskin olemme molemmat vanhemmat pystyneet olemaan kokoaikaisissa töissä. Vanhemmuudelta vaaditaan paljon enemmän kuin ennen.

Sinä trumpismin leviämistä epäilevä trolli, joka haluat itseäsi trulliksi kutsuttavan, olet pahasti harhateillä. Jos energiayhtiöt ovat 2–3-kertaistaneet liiketuloksensa, niin luonnollinen johtopäätös on, että ne käyttävät syntynyttä tilannetta törkeästi hyväkseen. Joku voisi epäillä jopa kartellia.

Terveyskeskukset siirtyvät 15.12. H-taloon keskussairaalan alueelle. Uusista lisäparkkipaikoista ei tietoakaan. Joutuuko lähes 90-vuotias äitini kävelemään järjettömiä matkoja vastaanotolle? Ne parkkipaikat olivat ongelma jo ennen uutta taloa!!!

Auton takavaloista sen verran vielä, että sähkö-autoilijan pitää maksaa takavalojen palamisesta. Toisin sanoen sähköautoilu on niin kallista.

Joku kirjoitti olevansa uupunut Vaasan Sähköä koskevista kommenteista. Voithan aina jättää nämä lukematta! Sinulla on ilmeisesti tilanne, että hinnan nousu ei hetkauta.

Matias Mäkynen on sitä mieltä, että velka on tuloa eli Suomella ei mitään hätää. Esim. sinulla vuositulot 30 000 ja velkaa 100 000 eur. Kokonaistulosi on Mäkysen mukaan 130 000 euroa. Siis??

Jos takavalot eivät pala valokytkimen auto-asennossa, on mahdollista pyytää huollossa ohjelmoimaan niin, että takavalot palavat aina.

Sortolantiellä Kauhavalla kaahataan autoilla siihen malliin, että tielläkulkijat ovat hengenvaarassa. Kun saa kortin, autoa pitää myös osata ajaa. Muussa tapauksessa virkavallan tulee ottaa kortti pois.