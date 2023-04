Tätä mieltä tänään: "Olkiluoto 3 myöhästyi 14 vuotta alkuperäisestä käyttöönotosta. Nyt sitten isoilla otsikoilla kerrotaan, että se otetaan 1 päivää ennen kuin on ilmoitettu!"

Kristillistä elämänkatsomusta ei kannata vaihtaa päihteisiin. Mielenterveysongelmiin voi auttaa vastuullinen maailmankatsomus itseä, muita, elämää kohtaan. Sekä tietenkin tutkittu lääketieteellinen, valvottu, seurattu lääkehoito, terapia, muu tervehdyttävä lääketieteellinen toiminta, elämäntavat sairauden hoidon mukaisesti, kuten suotavaa kaikissakin sairauksissa.

Hyvä kun aikaansaatu asia, kiitos operaatio Ukrainan järjestämälle taholle, keräys orpokodille perille vietäväksi Huhtalan päiväkodin tiloissa ja Hyllykalliolla. I-P lehd. pe 7.4. hyvä kirjoitus ja lista avun tarpeista.

Nyt kun on kaikenlaisia veroja, uusi hallitus voisi tehdä sinkkuveron. Ennen oli vanhanpojan- ja vanhanpiian vero. Saataisiin rahaa valtion kassaan ja voisi jokin sinkku mennä naimisiin, ettei tarvitse maksaa veroa ja voitaisiin saada syntyvyyskin lisääntymään :)

Triple Village University (I-P 16.4.223). Kolmen kampuksen korkeakoulussa Vaasan/Pohjanmaan, Seinäjoen/Etelä-Pohjanmaan ja Kokkolan/Keski-Pohjanmaan kaikki ammattikorkeakoulut sekä Vaasan yliopisto ja Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskukset yhdistyvät toiminnallisesti samaan tapaan kuin Tampereella, jonka jälkeen kaikissa vaalipiirin maakunnissa on ”yliopistotason” (tohtorin tutkinto) koulutusta. Samalla tarpeettomat ja vain turhanpäiväisiin arvovaltakysymyksiin liittyvät ”siltaopinnot” ammattikorkeakouluista tohtorikoulutukseen saadaan karsituksi. Kilpailusta kumppanuuteen, mars mars!

Joku tosikko moitti Harri Moision juttua (IP 11.4.). Sehän oli vaalilupausten ironiaa.

Pohjanmaan hyvinvointialueella valitaan avoimiin tehtäviin henkilöitä melko kirjavalla työkokemuksella, pääasia vain, että kymmeniä vuosia ollut samalla työnantajalla, vaikka eri alalla kuin mitä uusi tehtävä edellyttää. Eikä valita, jos lyhyempi työkokemus hva:lta ja pitkä, tehtävään muuten sopiva kokemus muualta. Ja ikärasisimia, jos 50+, ei valita sekä kielisyrjintää, vaikka suomenkielisellä kymmenien vuosien työkokemus ruotsin kielestä, ei valita.

Joku roti pitäisi olla tuossa Marinin kehuissa. Marin ei vienyt Suomea Natoon, siihen oli osallisena moni muu mm. presidentti. Saarikko hoiti raha-asioita niin, että kaikki vaikeudet korvattiin lisälainalla. Ja nyt sitä piisaa. Työpaikat huutaa tekijöitä, mutta eipä vaan löydy. Lisäksi vielä iso konkurssiaalto tulossa. Siis hyvinkö meni?

Ihan alkaa olla myötähäpeän tunteita Sjokea ja E-P:ta kohtaan, kun lukee IP:sta tuota valitusta ja hammasten kiristelyä, kun ei maakunnan pääkaupungissa ole riittävästi yliopistotason koulutuspaikkoja, saatika omaa yliopistoa. Kun kepu ja RKP aikoinaan suhmuroivat Vaasan läänin kolmeksi maakunnaksi, niin sitten pitäisi kaikki instanssit sirpaloida kolmeen paikkaan. Nyt jo on yliopistoja liikaa Suomenmaassa, nykyisiä pitää kehittää, määrä ei laatua takaa ja vain laadulla pysyy Suomi kilpailukykyisenä. Sjoen kirkolta on Vaasan yliopistokampukselle n. 75 km, Isookyrökin on lähempänä Palosaarta kuin Sjoen kampusta. Vaasan lentokenttähän on vielä lähempänä, mutta niin vain, ihan komian tähären, piti Sjoellekin kenttä saada ja siellähän se jököttää lentotoiminnasta tyhjän panttina, onkohan verorahoja 50 Me riittänyt tuohon sekoiluun. Nyt järjet käsiin ja sekoilut seis!

Marin ei vienyt Suomea Natoon, vaan Suomen kansa, josta valtaosa kannatti Natoon liittymistä. Marin oli sitä ennen vuosikausia vastustanut Natoon liittymistä. Samoin Niinistö oli epäröivällä kannalla Ukrainan sodan jo alettua. Hänen pohdinnoistaan ei oikein saanut selvää. Marinin fanittaja näkevät ja kuulevat asiat puolisokeina ja -kuuroina. Teot ratkaisevat, eivätkä puheet tai ulkonäkö. Useimpien poliitikkojen kannat muuttuivat vasta kun äänestäjät siihen pakottivat. Edes Krimin valtaus 2014 ei torkkuvia päättäjiä herättänyt.

Jos sinulla on työ, kuuluuko siihen kiusanteko kautta kiusaaminen, ratkaisuja löytyy!

Kyllä kansa muistaa, ministeri Kurvinen taisi tehdä ainoan oikean työn hallituksessa, kun esti Suomen metsien sosialisoinnin.

Vaalit oli ja edustajat valittu. EP:llä maraatahan kun hävittiin edustajien määräs Pohjanmaalle ja KP:lle. Kattokaa peiliin EP ja etenkin Sjoki, sitä saa mitä tilaa. Tästä EP:n junttilastahan kirjoitti Ilpon Mantilakin hyvin. Asia on just näin, pitäiskö se avaamen reiästä vahtaaminen lopettaa. Nyt on ryhdyttävä toimiin yhden maakunnan (Pohjanmaa) puolesta ja pieniä kuntia nippuun. Lopetettava se meirän nurkkakuntaasuus ja tultava pois pärnäkellarista! Globaalis maailmas pärjää paremmin leveillä hartioilla. Niin ja mites ne HV-alueet, nekin sais niputtaa!! Töitä riittää, jos vain on sitä yritteliäisyyttä asioihin!!

Työtä verotetaan kuin mitäkin pahetta tai haittaa. Työn verotus pitäisi olla max 15%. Ylipaino-ongelmat, työvoimapula ja joutilaisuuden aiheuttama apatia helpottaisivat, kun ahkeruus olisi nykyistä kannattavampaa.

Kyllä oli törkeää kielenkäyttöä kansanedustajalta, jonka pitäisi olla esimerkkinä muille. Kyllä kansanedustajalta odotetaan moitteetonta käytöstä kaikkia kohtaan!

Jorma Mäki-Jussilalta oli hyvä yhteenveto käydyistä vaaleista IP:ssä 13.4. Kirjoituksen lopussa oli mainio ehdotus Paula Risikon suostuttelemisesta presidenttiehdokkaaksi. Jorma totesi: ”Hän on, kuten tiedämme, presidenttiyden mitat täyttävä nainen.” Tosi on, herätys kokoomus!

Olkiluoto 3 myöhästyi 14 vuotta alkuperäisestä käyttöönotosta. Nyt sitten isoilla otsikoilla kerrotaan, että se otetaan 1 päivää ennenkuin on ilmoitettu!

Edellisen kokoomushallituksen ja kokoomuksen valtionvarainministerin aikana Suomen tiestö oli huonoimmassa kunnossa kuin koskaan, kun kehysriihi siirsi rahat turhuuteen.

Herätys Vaasan Sähkö ja hinnat alas pikapuoliin.

Suomen kielen taito hoi! Olipahan otsikoitu laskettelukeskusten juttu erikoisesti. Otsikosta voi siis tehdä päätelmän, että ’Laskettelukauden päätökseen saapumisen alkaminen on nyt sitten päättynyt.’

”Etelä-Pohjanmaan toivotaan myös olevan kansainvälisempi maakunta”, todettiin Seinäjoella ko. aiheesta käsitellyssä seminaarissa (I-P, 15.4.23). Ilmeisesti Vaasa-keskeisen Pohjanmaan katsotaan olevan tässä tavoitteessa pidemmällä. Mm. Vaasassa on maahanmuuttajataustaisia jo n. 10 pros., mutta Seinäjoella vain n. 3 pros. Mutta miten he ovat Vaasassa työllistyneet? Tavoitteesta vielä jäljessä oleva Seinäjoki ottakoon ensin tilanteesta selvää!

Jotkut surkuttelevat suurituloisten verojen kireyttä. Puhutaan siis kymmenien, jopa satojen tuhansien tuloista. Sellainen, joka tienaa kolme–neljä tuhatta kuussa ja kaikki rahat menee elämiseen, verotus vasta kovaa onkin. Ruoka, energia, asuminen, liikkuminen jne. ovat kaikki välillisten verojen kohteita jopa moneen kertaan eri portaissa. Nyt suunnitellaan lisäksi ns. terveysvaikutteisia veroja, sokeri, suola, rasva jne., siis veroja verojen päälle. Ei ole köyhälläkään helppoa?

Demokratia tarkoittaa enemmistön (yli puolet on enemmistö; alle puolet on vähemmistö) valtaa, ei eniten ääniä saaneen puolueen valtaa. Suomessa enemmistö syntyy useamman puolueen yhteenlasketusta äänimäärästä. Myös vähemmistöllä on sekä puhe- että äänioikeus eli enemmistön tekemiä päätöksiä voi kyseenalaistaa.

Ahventenmaan kansanedustajasta pääministeri!

Työntekijä sitoutuu sellaisen työnantajan palvelukseen, joka tarjoaa kohtuullisen palkan lisäksi riittävästi mielekästä tekemistä asiallisissa työhyvinvointiolosuhteissa sekä kunnioittaa yhteistyökumppaneita ja asiakkaita kelvollisilla tuotteilla ja palveluilla. Ehkä tärkeämpää on kuitenkin se, että työntekijä voi yksin, yhdessä tai perheensä kanssa asua ja elää paikkakunnalla, jossa kunnan, yritysten ja hyvinvointialueen asiat ovat kuntalaisen kannalta kunnossa! Eivät kaikki voi olla ”tuottoisia kasviyrittäjiä”. Jonkun on tehtävä ne työtkin.

Tuntuu kovin kummalliselta, että Vaasan yliopiton hallitusta johtaa jalasjärveläisähtöinen Mari Kiviniemi (kesk.) Helsingistä ja yliopistosäätiön valtuuskuntaa Kalle Lähdesmäki (kesk.) Seinäjoelta. Milloin vaasalaisia kutsutaan päättäjien paikalle Seinäjoen ammattikorkeakouluun?